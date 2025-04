Bắt nghi phạm 70 tuổi đâm người phụ nữ tử vong nghi do mâu thuẫn tình cảm

Chiều 11/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đang lấy lời khai đối tượng L.V.H (70 tuổi) để điều tra về hành vi giết người.

H. được xác định là người đã chặn đường, đâm bà V.T.P (48 tuổi, quê Sóc Trăng) tử vong trên địa bàn phường Tân Hải, thành phố Phú Mỹ.

Đối tượng thời điểm bị bắt giữ. Ảnh: A.X.

Bước đầu, nhà chức trách tình nghi do mâu thuẫn tình cảm nên H. đã ra tay sát hại nạn nhân.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 6h30 cùng ngày, chị D. (20 tuổi) chở mẹ ruột là bà P. từ nhà trọ hướng ra Quốc lộ 51 để đến công ty làm việc.

Hiện trường vụ án mạng. Ảnh: A.X.

Khi đến ngã 3 Long Sơn, phường Tân Hải thì bị ông H. đuổi theo kịp và chặn đầu xe của 2 mẹ con bà P. Đối tượng đã dùng dao đâm vào người bà P. gây tử vong, rồi lên xe máy tẩu thoát.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã phối hợp với Công an phường Tân Hải, TP.Phú Mỹ điều tra và bắt giữ H. khi người này lẩn trốn tại huyện Long Đất.

Sát hại thầy mo rồi vùi thi thể nạn nhân dưới lớp lá khô

Ngày 11/4, Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, đơn vị vừa tạm giữ đối tượng Lý Dào On (sinh năm 1971, trú tại xóm Phiêng Pha, xã Mai Long, huyện Nguyên Bình, Cao Bằng) để điều tra về hành vi "Giết người".



Đối tượng On tại cơ quan công an. Ảnh: CACC. Nguồn: SKĐS

Cụ thể, ngày 28/3, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh nhận được tin báo của Công an xã Mai Long về việc người dân phát hiện thi thể một người đàn ông tại khu vực đồi Pan Chồ, thuộc xóm Phiêng Pha, xã Mai Long, huyện Nguyên Bình.

Thông tin mới vụ nam nghi phạm biểu hiện "không bình thường" sát hại bạn gái, tấn công nhiều người khác bị thương ở Hà Nội

Nạn nhân được xác định là ông Lý Phụ P. (sinh năm 1970, trú tại xóm Phiêng Pha, xã Mai Long, huyện Nguyên Bình), là một thầy mo (thầy cúng) người dân tộc Dao.

Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu tội phạm giết người, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, đồng thời thành lập Ban chuyên án, phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương điều tra, xác minh và truy tìm thủ phạm.

Qua quá trình điều tra, căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, cơ quan công an xác định nghi phạm gây án là Lý Dào On, là người cùng xóm với nạn nhân.

Ngày 9/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ đối với Lý Dào On.

Tại cơ quan điều tra, Lý Dào On khai nhận, khoảng 15h ngày 26/3, khi đi đặt bẫy chuột tại đồi Pan Chồ, On thấy ông P. đi bộ theo đường mòn dẫn từ xóm Phiêng Pha, xã Mai Long đến xóm Lũng Cam, xã Phan Thanh, Nguyên Bình. Do có mâu thuẫn cá nhân từ trước với ông P., On đã ra tay sát hại nạn nhân, sau đó dùng lá cây khô vùi kín thi thể nhằm tránh bị phát hiện rồi rời khỏi hiện trường.

Vụ án tiếp tục được điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Nữ chủ quán cà phê ven quốc lộ 1 chết bất thường trong nhà tắm

Chiều 11/4, thông tin từ UBND xã Nhị Thành (huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An) cho biết, Công an xã đang bảo vệ hiện trường, tử thi trong quán cà phê ven tuyến quốc lộ 1 gần Cầu Ván thuộc ấp 7, xã Nhị Thành, chờ Công an tỉnh đến để phối hợp điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của chủ quán. Nạn nhân tên Lê Thị Diệu N (47 tuổi, ngụ Tiền Giang) thuê mặt bằng để mở quán giải khát nhiều tháng nay.



Nhiều người dân đứng bên ngoài quán cà phê nơi chủ quán tử vong để theo dõi vụ việc. Ảnh: Thiên Long

Khoảng 14 giờ cùng ngày, người đàn ông chạy xe máy theo hướng huyện Bến Lức về TP.Tân An (Long An), khi qua Cầu Ván gần 100 mét trên tuyến Quốc lộ 1 thuộc địa bàn ấp 7, xã Nhị Thành ghé vào để uống nước.

Bước vào khỏi cửa, người này kêu cà phê nhưng không thấy ai trả lời. Đợi một lúc thấy chủ quán chẳng bước ra, anh đứng dậy đi thẳng vào trong, vừa bước đi, vừa kêu bán nước uống. Lúc tới gần cửa nhà tắm, anh hốt hoảng khi nhìn thấy thi thể nạn nhân nằm bất động.

Quan sát kỹ thấy trên người chủ quán không còn mặc quần áo, có dấu hiệu đã tử vong, anh chạy ra ngoài tri hô. Một số người buôn bán bên cạnh đi sang chứng kiến, đồng thời gọi điện báo Công an xã Nhị Thành.

Một số người ở đây cho biết, hơn 10 sáng cùng ngày, bà N còn ra phía trước sân đứng nói chuyện điện thoại với ai đó khá lâu. “Chị này hằng ngày có đeo nhiều trang sức nhưng lúc chết không còn nhìn thấy, chưa biết có cất đi hay không…”, chị bán hàng gần đó nói.

Theo chính quyền xã, bà N thuê mặt bằng mở quán bán cà phê chỉ có một mình. Khu vực này cũng rất nhiều điểm mua bán khá nhộn nhịp suốt ngày đêm.

Bộ Công an điều tra vụ án đưa, nhận hối lộ tại Đồng Nai, Long An, Tây Ninh, Bình Dương, Bình Phước

Trong vụ án “Nhận hối lộ” tại Trung tâm Lý lịch tư pháp Quốc gia (Trung tâm), cơ quan an ninh cáo buộc bị can Hoàng Quốc Hùng, cựu Giám đốc đơn vị này, đã thông đồng, nhận hối lộ hơn 43 tỷ đồng trong quá trình cấp hơn 55.000 phiếu lý lịch tư pháp (LLTP).



Trung tâm Lý lịch tư pháp Quốc gia từng đặt trụ sở tại Học viện Tư pháp, Hà Nội.

Kết luận thể hiện, với vai trò Giám đốc Trung tâm, bị can Hùng cấm viên chức, người lao động dưới quyền trực tiếp làm dịch vụ cấp phiếu LLTP, nhưng lại cho người quen của mình là bị can Phạm Quang Hậu, nhân viên Công ty Luật Vicco, làm trung gian nhận hồ sơ từ người có nhu cầu xin cấp phiếu LLTP.

Những đầu mối khác do vậy phải liên hệ, bàn bạc, thỏa thuận với Hậu và thông qua Hậu đưa tiền cho Hùng để được giải quyết hồ sơ của những cá nhân, doanh nghiệp muốn xin cấp phiếu LLTP.

Hoàng Quốc Hùng yêu cầu Phạm Quang Hậu phải chi cho mình từ 700.000 đồng/hồ sơ được cấp phép. Để có tiền đưa cho Hùng, bị can Hậu yêu cầu các đầu mối trung gian phía dưới phải nộp cho mình từ 750.000 – 850.000 đồng/hồ sơ, tùy từng thời điểm.

Nhóm trung gian lại dùng mạng xã hội để tìm kiếm người có nhu cầu làm phiếu LLTP, yêu cầu họ gửi hồ sơ cho mình kèm số tiền 2 triệu đồng. Trừ đi các chi phí và số tiền phải đưa cho Hùng, nhóm trung gian được hưởng lợi từ 50.000 – 300.000 đồng/hồ sơ.

Cựu Giám đốc Trung tâm Lý lịch tư pháp nhận hối lộ 43 tỷ đồng khi giải quyết 55.000 hồ sơ

Cơ quan An ninh điều tra xác định với thủ đoạn nêu trên, từ tháng 1/2019 đến tháng 7/2023, bị can Hoàng Quốc Hùng có hành vi nhận hối lộ hơn 43 tỷ đồng thông qua việc giải quyết hồ sơ, cấp phiếu LLTP cho hơn 55.000 trường hợp. Trong đó, bị can Hùng chiếm đoạt gần 39 tỷ đồng và đến nay đã nộp lại hơn 37 tỷ đồng.

Quá trình điều tra vụ án trên, cơ quan an ninh thu giữ hồ sơ, tài liệu liên quan việc tổ chức, môi giới cho người khác ở lại Việt Nam trái phép; làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức; đưa/nhận hối lộ; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” để cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài trái quy định pháp luật.

Những hành vi này xảy ra tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Ban Quản lý Khu kinh tế các tỉnh Đồng Nai, Long An, Tây Ninh, Bình Dương, Bình Phước.

Tuy nhiên, những dấu hiệu vi phạm pháp luật nêu trên không liên quan đến hành vi phạm tội của Hoàng Quốc Hùng và các bị can trong vụ án tại Trung tâm LLTP Quốc gia.

Bên cạnh đó, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an không thể hoàn thành việc điều tra đối với tất cả hành vi vi phạm pháp luật nói trên trong cùng vụ án và xét thấy, việc tách vụ án là cần thiết, không ảnh hưởng đến sự thật khách quan, toàn diện của vụ án tại Trung tâm LLTP Quốc gia.

Do vậy, ngày 24/3, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ra Quyết định tách vụ án hình sự, tách hành vi và tài liệu liên quan dấu hiệu “Tổ chức, môi giới cho người khác ở lại Việt Nam trái phép”; “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”; “Đưa hối lộ”; “Nhận hối lộ”; “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Ban Quản lý Khu kinh tế các tỉnh Đồng Nai, Long An, Tây Ninh, Bình Dương, Bình Phước để tiếp tục điều tra, xử lý sau.

Công an xác minh "clip người đàn ông bắt cóc trẻ em tại Lâm Đồng"

Chiều tối 10/4, một clip dài hơn 10 phút lan truyền trên mạng xã hội với nội dung nói về việc một người đàn ông bắt cóc trẻ em tại Lâm Đồng. Cụ thể, clip ghi lại hình ảnh nhiều người dân xã Phú Sơn (huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai) bắt giữ một người đàn ông, cho rằng người này đã bắt cóc một bé gái tại thị trấn Mađaguôi (huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng) rồi chở về hướng xã Phú Sơn (huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai).



Hình ảnh ông V bị người dân địa phương bắt giữ vì cho rằng ông bắt cóc trẻ em tại Lâm Đồng. Ảnh cắt từ clip.

Sau đó, Công an thị trấn Mađaguôi đã phối hợp với Công an huyện Tân Phú vào cuộc điều tra, xác minh clip trên.

Theo đó, người đàn ông trong clip bị người dân bắt giữ là ông Trần Ngọc V. (50 tuổi, ngụ phường 1, quận 4, TP.HCM), bé gái đi cùng ông V là N.C.T.Th (13 tuổi, ngụ tại thị trấn Mađaguôi, huyện Đạ Huoai).

Làm việc với cơ quan chức năng, ông V và cháu Th cho biết, hai người này quen nhau cách đây 1 tuần qua mạng xã hội. Sau đó, cháu Th muốn xuống TP.HCM xin việc nên đã nhờ ông V đến thị trấn Mađaguôi đón đi TP.HCM.

Đến 18 giờ 20 phút ngày 10/4, cháu Th gửi vị trí của mình cho ông V. biết để đến đón rồi cả hai người đi về hướng TP.HCM theo Quốc lộ 20. Tuy nhiên, khi 2 người rời đi thì bạn cháu Th nhìn thấy nên đã báo người nhà cháu Th biết.

Nhận được tin báo, người nhà cháu Th đã đuổi theo, đến xã Phú Sơn, huyện Tân Phú thì phát hiện ông V cùng cháu Th đi trên xe máy nên đã tri hô để người dân chặn bắt.

Ông V sau đó đã bị người thân cháu Th và người dân bàn giao cho Công an thị trấn Mađaguôi để tiếp tục phối hợp với Công an huyện Tân Phú điều tra, xác minh, làm rõ vụ việc.

Hiện nay, qua xác minh ban đầu, cơ quan chức năng cho rằng chưa thể khẳng định đây là một vụ bắt cóc như clip lan truyền trên mạng xã hội.