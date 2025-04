Phát hiện thi thể phụ nữ phân hủy trong phòng trọ khóa trái cửa

Chiều 12/4 thông tin với PV Dân Việt, một lãnh đạo UBND phường Hồng Thái (quận An Dương, TP.Hải Phòng) cho biết, vào khoảng 10 giờ sáng 12/4, người dân sống ở tổ Kiều Đông (phường Hồng Thái) phát hiện thi thể phụ nữ đang trong quá trình phân hủy trong phòng trọ khóa trái cửa.



Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: ND.

Cũng theo lãnh đạo phường Hồng Thái, nạn nhân sinh năm 1991, quê ở tỉnh Lạng Sơn, nhưng lấy chồng ở quận Lê Chân (Hải Phòng).

Thông tin với PV Dân Việt, một người dân sống ở gần nhà trọ trên cho biết, trong một vài ngày gần đây người dân ngửi thấy mùi phát ra từ nhà trọ trên nên mới kiểm tra thì phát hiện thi thể người phụ nữ đang trong quá trình phân hủy.

Hiện công an Hải Phòng đang tổ chức khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ việc.

Đôi nam, nữ "đạo chích" nhảy xuống hồ nước, trốn trong đám cỏ rậm vẫn không thoát

Ngày 12/4, Công an tỉnh Ninh Thuận cho biết, các lực lượng chức năng đang củng cố hồ sơ để xử lý đôi nam, nữ từ Khánh Hòa vào Ninh Thuận để ăn trộm, vừa bị công an bắt giữ.

Trước đó, lúc 13 giờ 10 chiều 11/4, Công an xã Phước Bình (huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận) nhận được tin báo của anh Đ.G.T, chủ quán nước giải khát (tại thôn Bạc Rây 2, xã Phước Bình) bị mất tài sản gồm 1 điện thoại OPPO A98 màu xanh và 1 bóp đựng tiền của quán.





Các đối tượng trộm cắp thay đổi trang phục, chui vào bụi cỏ, giấu cả xe mô tô, nhưng vẫn bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ. Ảnh: CANT

Ngay sau khi nhận được tin, Công an xã Phước Bình đã phối hợp với Tổ điều tra, lực lượng CSGT khu vực Ninh Sơn - Bác Ái, Công an thị trấn Tân Sơn, Công an xã Phước Hòa truy bắt đối tượng.

Lực lượng công an đã áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ và xác định 2 đối tượng bỏ trốn trên tuyến tỉnh lộ 707 (hướng từ xã Phước Bình, huyện Bác Ái đi thị trấn Tân Sơn, huyện Ninh Sơn).

Các đối tượng trên đường trốn chạy đã thay đổi quần áo, rẽ vào đường nội đồng giấu xe mô tô, tài sản trộm được tại hẻm núi, rồi nhảy xuống hồ nước, sau đó chui vào những đám cỏ để trốn tránh sự phát hiện của lực lượng công an.

Nhưng chưa đầy 3 giờ truy bắt, đến 16 giờ cùng ngày, lực lượng công an đã bắt được 2 đối tượng trên. Thời điểm này, hai “đạo chích” đang ẩn núp trong đám cỏ đã bị lực lượng công an tại cơ sở phát hiện, khống chế, bắt giữ, thu hồi toàn bộ tài sản bị mất trộm và bàn giao cho người dân.



Cặp đôi nam, nữ đã thay đổi trang phục, chui vào bụi cỏ, giấu cả xe mô tô, nhưng vẫn bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ. Ảnh: CANT

Qua điều tra ban đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Thuận xác định, 2 đối tượng là Lê Hữu Phát (SN 1996) và Trần Thị Thu Thảo (SN 1997) cùng trú tại Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Thuận tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Hiếp dâm người phụ nữ 60 tuổi không thành, nam nghi phạm 45 tuổi cướp dây chuyền cùng iPhone

Ngày 12/4, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã phối hợp với Đồn công an Cảng hàng không quốc tế Long Thành, Công an xã Bình Sơn, huyện Long Thành (Đồng Nai) tạm giữ Lê Hoàng Minh Long (SN 1980, ngụ xã Xuân Quế, huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai) để điều tra về hành vi hiếp dâm và cướp tài sản.



Lê Hoàng Minh Long thời điểm bị bắt. Ảnh: CACC

Theo điều tra ban đầu, ngày 10/4, bà H. (SN 1965) vào rẫy nhặt điều cách nhà khoảng 4km thì bị Long khống chế, yêu cầu bà H. cho đối tượng thỏa mãn dục vọng.

Bà H. không đồng ý thì bị Long dùng tay bóp cổ và dọa giết, đối tượng đè bà H. xuống đất để thực hiện hành vi đồi bại thì bị nạn nhân chống cự quyết liệt.

Sau khi thực hiện hành vi hiếp dâm không thành, Long đã cướp 1 sợi dây chuyền vàng và một điện thoại di động iPhone của bà H. rồi tẩu thoát.







Khu vực bà H. bị Long khống chế hiếp dâm. Ảnh: CACC

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Đồn công an Cảng hàng không quốc tế Long Thành đã phối hợp Công an xã Bình Sơn, huyện Long Thành và các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh tổ chức điều tra, truy bắt đối tượng gây án.

Đến 21 giờ ngày 11/4, lực lượng công an đã bắt giữ được Lê Hoàng Minh Long khi đối tượng này đang lẩn trốn tại khu phố 2, phường Long Bình, TP.Biên Hòa (Đồng Nai).

Tại cơ quan công an, Long khai nhận sau khi cướp được tài sản của bà H., Long đã đem sợi dây chuyền bán tại một tiệm vàng ở phường Tân Biên với giá hơn 14 triệu đồng, còn chiếc iPhone Long bán cho 1 người khác giá 500 nghìn đồng.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục điều tra, làm rõ.

Thông tin mới vụ người phụ nữ tử vong trong quán cà phê ở Long An

Trưa 12/4, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An, hiện vẫn đang tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để xác minh, điều tra, làm rõ nguyên nhân người phụ nữ được phát hiện tử vong trong một quán cà phê tại ấp 7, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa (Long An).

Qua công tác khám nghiệm hiện trường, tử thi, thu thập chứng cứ chưa thấy có điều gì bất thường hoặc liên quan đến án mạng. Công an đã làm thủ tục để bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình đưa về tổ chức an táng.



Nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Thiên Long

Như Dân Việt đưa tin, khoảng 14 giờ ngày 11/4, một người dân vào quán cà phê cặp quốc lộ 1 thuộc ấp 7, xã Nhị Thành do bà L.T.D.N (47 tuổi, ngụ xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành, Tiền Giang) làm chủ, kêu nước uống.

Do không thấy ai trả lời, vị khách này đứng dậy đi thẳng vô trong thì nhìn thấy thi thể chủ quán đã tử vong ở khu vực gần nhà tắm, vệ sinh nên chạy ra ngoài tri hô.

Thông tin này nhanh chóng được trình báo Công an xã Nhị Thành. Khi cơ quan chức năng có mặt chứng kiến, nạn nhân tử vong trong tình trạng trên người chỉ còn có áo ngực.

Theo người dân gần đó, người phụ nữ phát hiện tử vong đã thuê địa điểm này bán cà phê nhiều tháng qua.

Qua khám nghiệm hiện trường, tử thi nạn nhân, cơ quan chức năng chưa phát hiện điều gì bất thường hoặc liên quan đến án mạng.

Bên trong quán cà phê còn nguyên hiện trạng không xáo trộn và chủ quán không bị mất tài sản. Đồng thời, trên người nạn nhân cũng không có dấu hiệu bị tác động gây thương tích. Nạn nhân vẫn còn một số tiền mặt, bông tai, điện thoại và xe máy.

Cô gái không đội mũ bảo hiểm, "diễn xiếc" khi lái xe máy trên cầu

Ngày 12/4, Đội CSGT An Sương thuộc Phòng CSGT, Công an TP.HCM đã vào cuộc xác minh clip cô gái không đội mũ bảo hiểm, thả 2 tay, nhún nhảy, nằm trên xe khi lái xe máy trên cầu Tham Lương.

Trước đó trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh 1 cô gái mặc yếm, không đội mũ bảo hiểm, chạy xe máy trên đường.

Khi đi trên cầu, cô gái này buông 2 tay, đứng lên nhún nhảy rồi nằm trên yên xe, đưa chân lên cao, tiếp tục múa.

Video ghi lại diễn biến sự việc. Nguồn: MXH

Hành động nguy hiểm của cô gái khiến những người đi đường khiếp vía. Một số người khác thấy cô gái hành động bất thường nên dùng điện thoại ghi hình, đăng tải lên mạng xã hội.

Qua tìm hiểu, sự việc xảy ra vào trưa 11/4 trên đường Trường Chinh đoạn qua cầu Tham Lương, quận 12, TP.HCM.

Đội CSGT An Sương đang khẩn trương trích xuất camera, mời cô gái trong đoạn clip lên làm việc, xử lý theo quy định.