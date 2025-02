Nghi phạm trộm cầm dao tự đâm mình khi bị truy đuổi

Ngày 7/2, nguồn tin của phóng viên Dân Việt cho biết, nam thanh niên có biểu hiện bất thường, lấy xe máy bỏ chạy từ xã Tân An Hội, huyện Củ Chi, TP.HCM sang Long An rồi dùng dao tự đâm mình, được lực lượng chức năng đưa đi cấp cứu.

Nam thanh niên có biểu hiện bất thường, lấy xe máy bỏ chạy từ xã Tân An Hội, huyện Củ Chi, TP.HCM sang tỉnh Long An rồi dùng dao tự đâm mình, được lực lượng chức năng đưa đi cấp cứu. Clip: Chinh Hoàng

Theo nguồn tin, trưa 6/2, người dân phát hiện nam thanh niên biểu hiện bất thường, đột nhập vào căn nhà gần đường Bàu Tre (xã Tân An Hội, huyện Củ Chi, TP.HCM) lấy đi chiếc xe gắn máy có cắm sẵn chìa khóa rồi bỏ chạy.

Lúc này, người dân phát hiện, hô hoán, tìm cách ngăn cản thì người này dùng dao thủ sẵn, tấn công rồi chạy hướng về tỉnh lộ 8. Sau đó, Công an xã Tân An Hội và các lực lượng liên quan truy đuổi phía sau.

Nam thanh niên chạy xe đến cầu Thầy Cai trên tỉnh lộ 8, huyện Củ Chi thì rẽ xuống đường Tam Tân rồi chạy chừng vài trăm mét, bỏ xe máy, bơi qua kênh Thầy Cai ở khúc rộng hơn 20 mét sang địa phận tỉnh Long An, chạy vào khu vực đất trống thì dùng dao tự đâm mình.

Bị truy đuổi, đối tượng dùng hung khí tự đâm mình. Nguồn: CAND

Sau đó, lực lượng chức năng phát hiện người này gục xuống thì tới tước dao, đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Công an truy tìm đối tượng nổ súng liên tiếp ở Bến Tre

Chiều 7/2, thông tin từ Công an tỉnh Bến Tre cho biết, đơn vị này đã chỉ đạo cho các lực lượng có liên quan để phối hợp khẩn trương điều tra, làm rõ vụ nổ súng xảy ra trên địa bàn xã Phú Đức (huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre) ngày 3/2. Vụ việc được một camera gần đó ghi lại và đưa lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của nhiều người.

Hiện trường vụ nổ súng (hình ảnh cắt từ clip). Nguồn: ĐĐK

Theo thông tin, sự việc xảy ra vào lúc 20h ngày 3/2. Lúc này, Trần Bình Thái (53 tuổi, ngụ ở quận Tân Phú, TP.HCM) cùng vợ và 4 người khác tổ chức uống rượu, bia trước nhà tại xã Phú Đức (huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre). Đến khoảng 20h40 cùng ngày, Lê Thanh Tiến (41 tuổi, ngụ ở phường An Hội, TP.Bến Tre, tỉnh Bến Tre) lấy trong người 2 khẩu súng đe dọa bắn Thái và một số đối tượng ngồi cùng bàn.

Lúc này, Nguyễn Trường Giang (36 tuổi, ngụ ở phường 4, TP.Bến Tre, tỉnh Bến Tre) cầm 1 khẩu súng bắn 1 phát vào người Tiến thì được mọi người can ngăn. Tiếp đó, Tiến rượt đuổi Giang chạy ra đường, bắn 3 đến 4 phát súng rồi cả hai điều khiển xe rời khỏi hiện trường.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã phát hiện, tiến hành điều tra và khám nghiệm hiện trường, mời làm việc 8 đối tượng liên quan.

Qua làm việc, công an xác định nguyên nhân ban đầu do Thái và Tiến có mâu thuẫn cá nhân trước đó nên sau khi uống rượu say, Tiến tìm Thái để giải quyết. Hiện tại, Lê Thanh Tiến đã bỏ trốn.

Hiện công an đang tiến hành điều tra và truy tìm đối tượng Tiến để làm rõ vụ việc.

Điều tra làm rõ vụ việc bé gái 11 tuổi bị dâm ô

Ngày 7/2, nguồn tin của PV Dân Việt cho biết, Công an thành phố Đông Hà (tỉnh Quảng Trị) đang điều tra, làm rõ vụ cháu bé 11 tuổi bị dâm ô.

Vụ cháu bé 11 tuổi ở Quảng Trị bị dâm ô đang được công an điều tra, làm rõ. Ảnh minh họa

Trước đó ngày 26/1, Công an phường 5, thành phố Đông Hà tiếp nhận tin tố giác tội phạm của chị L.T.N.S (SN 1989, trú phường 5, thành phố Đông Hà) về việc con gái của chị là cháu Đ.T.T.T (11 tuổi) bị N.D.H (19 tuổi, trú xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ, Quảng Trị) sàm sỡ, sờ mó các bộ phận trên cơ thể.

Sau khi tiếp nhận tố giác, Công an phường 5 phối hợp với Đội Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đông Hà tiến hành điều tra, xác minh.

Bước đầu cơ quan chức năng xác định, khoảng 12h15 ngày 26/1, H lái xe từ nhà ở xã Cam Hiếu đến phòng trọ của chị S (phường 5, Đông Hà) chơi.

Biết chị S chuẩn bị đi ra ngoài nên nói chuyện khoảng 15 phút thì H ra về.

Tuy nhiên, khi biết cháu T ở phòng trọ một mình, H đã nảy sinh ý định quay lại phòng trọ chị S để thực hiện hành vi đồi bại.

Khoảng 13h cùng ngày, thấy cửa phòng trọ chị S chỉ khép hờ nên H đẩy cửa đi vào bên trong. Sau đó, H đã thực hiện hành vi đồi bại, sàm sỡ, sờ mó các bộ phận trên cơ thể cháu T. Hoảng sợ, cháu T kháng cự, kêu khóc. Sợ hành vi của mình bị phát hiện nên H bỏ đi.

Tại cơ quan công an, H đã khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình.

Bắt nhân viên pha chế dùng cồn y tế 70 độ pha rượu làm 2 người nước ngoài uống bị tử vong

Ngày 7/2, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Quảng Nam đã thi hành các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Lê Tấn Gia (SN 1979, trú tại phường Cẩm Nam, TP.Hội An, tỉnh Quảng Nam) để điều tra về tội "Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm".

Cơ quan công an đọc lệnh khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Lê Tấn Gia. Ảnh: CAQN



Trước đó, vào ngày 26/12/2024, cơ quan Công an tiếp nhận tin báo về việc hai người nước ngoài tử vong bất thường tại một cơ sở lưu trú trên địa bàn TP. Hội An. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Quảng Nam đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành điều tra nguyên nhân vụ việc. Kết quả xác định, hai nạn nhân tử vong do trúng độc methanol từ một loại rượu mà họ đã sử dụng trước đó.

Áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an tiếp tục điều tra mở rộng và làm rõ, vào lúc 15h30 ngày 24/12/2024, Lê Tấn Gia – nhân viên pha chế của một nhà hàng tại TP. Hội An, đã sử dụng cồn y tế 70 độ, loại chỉ dùng để sát khuẩn, không được uống hay sử dụng trong chế biến thực phẩm, pha với nước lọc, vỏ chanh và đường cát trắng để tạo thành hai chai rượu Limoncello (rượu mùi), sau đó giao cho hai du khách. Sau khi uống, cả hai du khách người nước ngoài bị trúng độc methanol nghiêm trọng, dẫn đến tử vong.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Xử phạt, trừ điểm bằng lái với tài xế xe đầu kéo vì cản trở đoàn xe ưu tiên của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Sáng 7/2, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) cho biết, Phòng CSGT Công an tỉnh Tuyên Quang đã lập biên bản xử phạt tài xế điều khiển xe đầu kéo do có hành vi cản trở xe ưu tiên đang làm nhiệm vụ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15h40 ngày 6/2, tại Km170+200 Quốc lộ 2 (đoạn qua thôn Cây Đa, xã Thành Long, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang), xe đầu kéo mang biển kiểm soát 89E-003.XX, kéo theo sơ mi rơ moóc biển kiểm soát 89R-013.XX, di chuyển theo hướng Tuyên Quang - Hà Giang, đã có hành vi cản trở đoàn xe ưu tiên.

Camera ghi cảnh tài xế xe đầu kéo có hành vi cản trở xe ưu tiên. Clip: Đ.X.

Khi tổ công tác của Phòng CSGT Công an tỉnh Tuyên Quang đang làm nhiệm vụ dẫn đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước di chuyển theo hướng Hà Giang - Tuyên Quang, tài xế xe đầu kéo không nhường đường, gây nguy hiểm cho đoàn xe ưu tiên.

Lực lượng chức năng đã nhanh chóng xác minh và xác định tài xế là Vương Đình G. (sinh năm 1987, trú tại tỉnh Hưng Yên).

Tại buổi làm việc, ông G. khai thời điểm đó, ông phát hiện có đoàn xe với 3 ô tô CSGT đi phía trước, phát tín hiệu ưu tiên. Tuy nhiên, do đường cong cua và trơn trượt vì trời mưa, khi phanh gấp, thùng xe bị văng, rê sang phần đường của đoàn xe ưu tiên.

Tài xế xe đầu kéo tại cơ quan công an. Ảnh: CACC.

Căn cứ vào hành vi vi phạm, Phòng CSGT Công an tỉnh Tuyên Quang đã lập biên bản xử phạt ông Vương Đình G. về lỗi "Gây cản trở xe được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ". Theo quy định, tài xế G. sẽ bị phạt từ 6 - 8 triệu đồng và bị trừ 4 điểm trên giấy phép lái xe.