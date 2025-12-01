Chủ đề nóng

Cơ sở chế biến chân gà, vịt bốc mùi ở Bắc Ninh
Vụ cháy thảm khốc chung cư ở Hồng Kông
Thủ tướng đối thoại với nông dân năm 2025
Xét xử hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh vlogs...
SEA Games 33
"Giải mã" cơ chế đột phá thu hút nhân tài theo Kết luận 205
Dân Việt đồng hành cùng bà con vùng lũ
Góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV
95 năm Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Gala ảnh Dân Việt với Thu vàng
Thể thao
Thứ hai, ngày 01/12/2025 10:18 GMT+7

Tin sáng (1/12): Bùi Vĩ Hào chia tay SEA Games 33, nhận thêm cú sốc?

+ aA -
Long Nguyên Thứ hai, ngày 01/12/2025 10:18 GMT+7
Bùi Vĩ Hào chia tay SEA Games 33, nhận thêm cú sốc?; Liverpool ra giá mua Eduardo Camavinga; Man City lên kế hoạch chiêu mộ Antoine Semenyo; Arsenal dẫn đầu cuộc đua giành Rodrigo Mendoza; Arsenal dẫn đầu cuộc đua giành Rodrigo Mendoza.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Bùi Vĩ Hào chia tay SEA Games 33, nhận thêm cú sốc?

Bùi Vĩ Hào là 1 trong 5 cầu thủ bị HLV Kim Sang-sik loại khỏi danh sách chính thức của U22 Việt Nam tham dự SEA Games 33. Dù đã rất nỗ lực trở lại sau thời gian dài dính chấn thương, nhưng Bùi Vĩ Hào không thể tìm được thể lực và phong độ tốt nhất để sẵn sàng thi đấu với hiệu quả cao.

Đây đã là lần thứ 3 liên tiếp, Bùi Vĩ Hào bị loại khỏi danh sách tham dự các kỳ SEA Games. Trước đó, Bùi Vĩ Hào cũng không được lựa chọn thi đấu ở SEA Games 31 và 32 vì những lý do khác nhau. Với việc không có vị trí tại SEA Games 33, Bùi Vĩ Hào có thể sẽ nhận thêm tin buồn khi cơ hội được góp mặt ở U23 Việt Nam tranh tài tại VCK U23 châu Á 2026 (diễn ra vào tháng 1/2026) là rất thấp.

Bùi Vĩ Hào không có tên trong danh sách dự SEA Games 33 của U22 Việt Nam. Ảnh: FBNV

Liverpool ra giá mua Eduardo Camavinga

Liverpool đang cho thấy tham vọng cực lớn trong việc gia cố tuyến giữa khi chuẩn bị gửi một lời đề nghị chính thức trị giá 52,5 triệu bảng (tương đương 60 triệu euro) tới Real Madrid cho trường hợp của Eduardo Camavinga. Tiền vệ người Pháp hiện 23 tuổi, đã tích lũy được kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao dày dạn và được xem là mảnh ghép hoàn hảo cho lối chơi của Liverpool.

Man City lên kế hoạch chiêu mộ Antoine Semenyo

Man City đang lên kế hoạch cho một động thái mạnh mẽ trong tháng 1/2026 nhằm tăng cường sức mạnh hàng công. Theo các nguồn tin uy tín, cựu vương Ngoại hạng Anh đang nghiêm túc xem xét việc kích hoạt điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 65 triệu bảng của Antoine Semenyo hiện khoác áo Bournemouth.

Ảnh minh họa. Ảnh: ChatGPT

Arsenal dẫn đầu cuộc đua giành Rodrigo Mendoza

Arsenal đang hoạt động rất tích cực trước khi thị trường chuyển nhượng mở cửa. Giám đốc thể thao Andrea Beta của Arsenal được cho là đang trực tiếp dẫn đầu nỗ lực chiêu mộ Rodrigo Mendoza, tiền vệ tài năng 20 tuổi thuộc biên chế Elche.

Khoang đặc biệt trong biệt thự của Cristiano Ronaldo có gì đáng chú ý?

Theo chuyên gia vật lý trị liệu và chấn thương thể thao Thamer Al-Shahrani, khoang đặc biệt trong biệt thự của Cristiano Ronaldo tại Riyadh (Ả Rập Xê-út) chính là khoang hồi phục thể lực. Khoang này được thiết kế riêng cho Ronaldo và lớn hơn các khoang hồi phục khác mà các cầu thủ thường sử dụng.

Tham khảo thêm

Bùi Vĩ Hào (U22 Việt Nam) đã không còn cảm giác “nhát chân'

Bùi Vĩ Hào (U22 Việt Nam) đã không còn cảm giác “nhát chân"

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Tin chiều 29/11: ĐT Malaysia không bị xử thua 0-3 ĐT Việt Nam, mà bị... loại luôn?

ĐT Malaysia không bị xử thua 0-3 ĐT Việt Nam, mà bị... loại luôn? Sergio Ramos muốn dự World Cup cùng Tây Ban Nha; ĐT Futsal nữ Việt Nam tập huấn tại Hàng Châu (Trung Quốc) chuẩn bị cho SEA Games 33; Viktor Gyokeres nguy cơ bỏ lỡ trận thứ 5 liên tiếp; Vợ chồng Đặng Văn Lâm đưa con trai sang Nga thăm nhà nội.

Bị loại khỏi U22 Việt Nam, Bùi Vĩ Hào phản ứng ra sao?

Thể thao
Bị loại khỏi U22 Việt Nam, Bùi Vĩ Hào phản ứng ra sao?

HLV Polking: "Tôi sẽ mang theo trận CLB CAHN thua Buriram United khi qua đời"

Thể thao
HLV Polking: 'Tôi sẽ mang theo trận CLB CAHN thua Buriram United khi qua đời'

Đoàn Văn Hậu cùng CLB CAHN sang Thái Lan làm khách trước Buriram United

Thể thao
Đoàn Văn Hậu cùng CLB CAHN sang Thái Lan làm khách trước Buriram United

Tiết lộ lý do thực sự khiến tiền vệ Việt kiều Trần Thành Trung bị loại khỏi U22 Việt Nam

Thể thao
Tiết lộ lý do thực sự khiến tiền vệ Việt kiều Trần Thành Trung bị loại khỏi U22 Việt Nam

Đọc thêm

Nhà máy Bia Hà Nội và loạt “ông lớn” sắp phải di dời khỏi nội thành
Tin tức

Nhà máy Bia Hà Nội và loạt “ông lớn” sắp phải di dời khỏi nội thành

Tin tức

Nhà máy Bia Hà Nội, Thuốc lá Thăng Long, Bia Việt Hà, Bóng đèn - phích nước Rạng Đông… cùng các “ông lớn” khác nằm trong danh sách cơ sở phải di dời khỏi nội thành Hà Nội.

Vua Minh Mạng nhà Nguyễn đổi tên trấn thành tỉnh Nam Định, tỉnh đã bốn lần sáp nhập, chia tách, đất phát tích nhà Trần
Nhà nông

Vua Minh Mạng nhà Nguyễn đổi tên trấn thành tỉnh Nam Định, tỉnh đã bốn lần sáp nhập, chia tách, đất phát tích nhà Trần

Nhà nông

Năm Minh Mạng thứ 13 (1832) vương triều nhà Nguyễn đổi trấn Nam Định thành tỉnh Nam Định (tỉnh Nam Định được thành lập), với 4 phủ, 18 huyện, bao gồm phần đất tỉnh Thái Bình hiện nay. Tỉnh Nam Định nằm ở cửa ngõ phía Đông Nam của vùng Đồng bằng sông Hồng, phía Đông Bắc giáp với tỉnh Thái Bình, phía Tây Nam giáp tỉnh Ninh Bình, phía Tây Bắc giáp tỉnh Hà Nam và phía Đông Nam giáp với Vịnh Bắc Bộ.

Bỉ bất ngờ công bố 3 điều kiện để chuyển giao tài sản của Nga cho Ukraine
Thế giới

Bỉ bất ngờ công bố 3 điều kiện để chuyển giao tài sản của Nga cho Ukraine

Thế giới

Bỉ đang xem xét khả năng sử dụng tài sản của Nga để cho Ukraine vay, với ba điều kiện, theo tờ báo Đức Suddeutsche Zeitung, trích dẫn một lá thư từ Thủ tướng Bỉ Bart de Wever.

Gỡ nút thắt giá đất trong Luật Đất đai: HoREA đề xuất cơ chế mới để tránh méo mó thị trường
Chuyển động Sài Gòn

Gỡ nút thắt giá đất trong Luật Đất đai: HoREA đề xuất cơ chế mới để tránh méo mó thị trường

Chuyển động Sài Gòn

Trước những bất cập đang làm chậm tiến độ dự án và đẩy chi phí đất đai tăng cao, HoREA đã kiến nghị Quốc hội xem xét điều chỉnh nhiều quy định trong dự thảo Nghị quyết thi hành Luật Đất đai. Các đề xuất tập trung vào việc sửa cơ chế xác định giá đất BT (xây dựng - chuyển giao), giảm gánh nặng tiền sử dụng đất cho hộ gia đình và hoàn thiện hệ số điều chỉnh giá đất.

Chạy vào cầu vượt ngã tư 550 trong giờ cấm, người đàn ông bị xe đầu kéo cán tử vong
Chuyển động Sài Gòn

Chạy vào cầu vượt ngã tư 550 trong giờ cấm, người đàn ông bị xe đầu kéo cán tử vong

Chuyển động Sài Gòn

Người đàn ông lái xe máy chạy vào cầu vượt ngã tư 550 trong giờ cấm, bị xe đầu kéo cán tử vong.

Dự báo vận mệnh 12 con giáp tháng 12: Càng siêng năng, kiên trì, càng may mắn, thành công
Gia đình

Dự báo vận mệnh 12 con giáp tháng 12: Càng siêng năng, kiên trì, càng may mắn, thành công

Gia đình

Tháng 12, 12 con giáp bước vào thời kỳ thu hoạch, điều chỉnh và đột phá. Con giáp nào càng tích cực và sáng suốt thì may mắn càng dễ đến vào cuối năm.

Mỹ nữ nổi tiếng và phi tần hậu cung cuối thời kỳ nhà Thanh đẹp đến mức nào?
Đông Tây - Kim Cổ

Mỹ nữ nổi tiếng và phi tần hậu cung cuối thời kỳ nhà Thanh đẹp đến mức nào?

Đông Tây - Kim Cổ

Dù chỉ là những tấm ảnh cũ nhưng nó vẫn cho thấy cái nhìn rõ nét, chân thực về xã hội cuối thời kỳ nhà Thanh.

Minh Hằng tình tứ với chồng doanh nhân tại Trung Quốc
Văn hóa - Giải trí

Minh Hằng tình tứ với chồng doanh nhân tại Trung Quốc

Văn hóa - Giải trí

Minh Hằng và ông xã doanh nhân thể hiện tình cảm trên phố Trung Quốc, cho thấy cuộc sống hôn nhân viên mãn.

Gia đình đáng kính: Bố là Thiếu tướng, Giáo sư, nguyên Phó giám đốc Học viện Quân y, các con cháu thành danh, giỏi giang
Xã hội

Gia đình đáng kính: Bố là Thiếu tướng, Giáo sư, nguyên Phó giám đốc Học viện Quân y, các con cháu thành danh, giỏi giang

Xã hội

Thiếu tướng, GS.TS. Anh hùng LLVT nhân dân Nguyễn Tụ - nguyên Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Học viện Quân y, được đánh giá là một người lãnh đạo, chỉ huy quân y bản lĩnh, quyết đoán, mẫu mực, người thầy giáo, thầy thuốc đức độ, tài năng.

Chất lượng, thương hiệu đã nâng cao, sản vật địa phương với khát khao mở rộng thị trường tiêu thụ
Kinh tế

Chất lượng, thương hiệu đã nâng cao, sản vật địa phương với khát khao mở rộng thị trường tiêu thụ

Kinh tế

Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cho rằng, nhiều mặt hàng vùng núi, vùng cao đã thu hẹp đáng kể khoảng cách với sản phẩm ở miền xuôi, cả về chất lượng lẫn cách thức đóng gói và trình bày.

Điểm danh những môn thể thao 'độc lạ' từng xuất hiện tại SEA Games
Thể thao

Điểm danh những môn thể thao "độc lạ" từng xuất hiện tại SEA Games

Thể thao

Nhiều người cho rằng, SEA Games giống như một đại hội thể dục thể thao "ao làng" đúng nghĩa, khi các nước chủ nhà đều quyết tâm đưa những môn mà... chỉ mình có vào nội dung thi đấu nhằm "vơ vét" huy chương.

Về Vân Sơn (Bắc Ninh): Xem gà 6 ngón đẻ ra trứng OCOP 3 sao
Nhà nông

Về Vân Sơn (Bắc Ninh): Xem gà 6 ngón đẻ ra trứng OCOP 3 sao

Nhà nông

Từng là giống gia cầm bản địa hiếm gặp của xã Vân Sơn (tỉnh Bắc Ninh), gà 6 ngón hay còn gọi là gà lục đinh, hiện đã bước ra thị trường với sản phẩm trứng được chứng nhận OCOP 3 sao. Từ mô hình nhỏ lẻ, người dân và hợp tác xã địa phương đang nỗ lực hình thành chuỗi giá trị bền vững, đưa đặc sản đặc hữu vùng cao trở thành hàng hóa có thương hiệu.

Đà Nẵng có tân Chánh Thanh tra thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Chánh Văn phòng Thành uỷ
Tin tức

Đà Nẵng có tân Chánh Thanh tra thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Chánh Văn phòng Thành uỷ

Tin tức

Đà Nẵng có tân Chánh Thanh tra thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Chánh Văn phòng Thành uỷ, các quyết định vừa được Thành uỷ, UBND TP.Đà Nẵng công bố.

Thanh Hóa: Sẵn sàng đón đoàn thanh tra của EC kiểm tra IUU
Nhà nông

Thanh Hóa: Sẵn sàng đón đoàn thanh tra của EC kiểm tra IUU

Nhà nông

Chỉ còn ít thời gian nữa, Đoàn thanh tra của Ủy ban châu Âu (EC) sẽ chính thức sang Việt Nam lần thứ 5 để kiểm tra công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Là một trong những địa phương trọng điểm về nghề cá của cả nước, Thanh Hóa đang dồn toàn lực, chạy đua với thời gian để hoàn thiện những "mảnh ghép" cuối cùng, sẵn sàng đón đoàn kiểm tra với tâm thế tự tin và minh bạch nhất.

Cháy tại Nhà máy bia Hà Nội (Habeco)
Tin tức

Cháy tại Nhà máy bia Hà Nội (Habeco)

Tin tức

Sáng nay, hỏa hoạn bùng phát tại khu hành chính tầng 3 Nhà máy bia Hà Nội (Habeco) trên phố Hoàng Hoa Thám, khiến cột khói đen bốc cao, giao thông quanh khu vực ùn ứ.

NATO đề xuất xem xét khả năng 'tấn công phủ đầu' vào Nga
Thế giới

NATO đề xuất xem xét khả năng "tấn công phủ đầu" vào Nga

Thế giới

Đô đốc Giuseppe Cavo Dragone, Chủ tịch Ủy ban Quân sự NATO, tuyên bố rằng ông có thể cân nhắc việc phát động một "cuộc tấn công phủ đầu" nhằm vào Nga để đáp trả những hành động bị cáo buộc của nước này chống lại Liên minh, theo tờ Financial Times.

Tin bão mới nhất: Bão số 15 KOTO đã giảm cấp, sắp chuyển hướng đổ bộ vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hoà
Nhà nông

Tin bão mới nhất: Bão số 15 KOTO đã giảm cấp, sắp chuyển hướng đổ bộ vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hoà

Nhà nông

Tin bão mới nhất hôm nay, bão số 15 KOTO đã giảm cấp, sắp chuyển hướng đổ bộ vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hoà. Dự báo mai bão sẽ suy yếu thành vùng áp thấp ngay trên biển Đông.

Bỗng dưng đau âm ỉ khớp háng, coi chừng bệnh nguy hiểm này
Xã hội

Bỗng dưng đau âm ỉ khớp háng, coi chừng bệnh nguy hiểm này

Xã hội

Hoại tử vô khuẩn chỏm xương đùi thường tiến triển âm thầm gây biến dạng, thoái hóa khớp háng và tăng nguy cơ tàn phế nhưng lại đang có xu hướng trẻ hóa.

Nghệ sĩ Nhân dân Xuân Bắc: “Tự Long bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ mà tôi vui như chính mình bảo vệ”
Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ Nhân dân Xuân Bắc: “Tự Long bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ mà tôi vui như chính mình bảo vệ”

Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ Nhân dân Xuân Bắc bộc bạch rằng: “Nhìn Tự Long bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ mà mình vui như mình bảo vệ vậy”.

Tỷ giá USD/VND hôm nay 1/12: Bất động
Kinh tế

Tỷ giá USD/VND hôm nay 1/12: Bất động

Kinh tế

Tỷ giá USD/VND hôm nay 1/12 trên thị trường quốc tế neo mức thấp, khi thị trường chờ đợi kết quả lần điều chỉnh lãi suất cuối cùng trong năm 2025 và người kế nhiệm Chủ tịch Fed.

50 năm nước CHDCND Lào: Bản lĩnh, trí tuệ và những thành tựu mang dấu ấn thời đại
Tin tức

50 năm nước CHDCND Lào: Bản lĩnh, trí tuệ và những thành tựu mang dấu ấn thời đại

Tin tức

Ngày 1/12, nhân dịp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Lào, dự Lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào; đồng chủ trì Cuộc gặp cấp cao giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có bài viết đăng trên Báo Pasaxon (Lào) với tiêu đề: 50 năm nước CHDCND Lào: Bản lĩnh, trí tuệ và những thành tựu mang dấu ấn thời đại.

Châu Âu 'tự rút lui' khỏi các cuộc đàm phán về Ukraine
Thế giới

Châu Âu 'tự rút lui' khỏi các cuộc đàm phán về Ukraine

Thế giới

Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov cho biết châu Âu từ lâu đã mất quyền lên tiếng trong cuộc khủng hoảng Ukraine và thực chất đã "tự rút lui" khỏi tiến trình đàm phán thông qua hành động của chính mình.

Horizon Bay: Bộ sưu tập resort-living bên vịnh di sản sẵn sàng bàn giao
Nhà đất

Horizon Bay: Bộ sưu tập resort-living bên vịnh di sản sẵn sàng bàn giao

Nhà đất

Trong làn sóng tìm kiếm một không gian “nghỉ dưỡng tại gia” bên vịnh di sản, bộ sưu tập biệt thự Horizon Bay - kiến tạo bởi BIM Land, đã chính thức bàn giao tới những chủ sở hữu đầu tiên, trở thành biểu tượng mới của lối sống resort-living tại Hạ Long.

Trưởng thôn, Tổ trưởng Tổ dân phố có thẩm quyền hành chính không?
Bạn đọc

Trưởng thôn, Tổ trưởng Tổ dân phố có thẩm quyền hành chính không?

Bạn đọc

Trưởng thôn là người đại diện cho cộng đồng dân cư, giữ vai trò “cầu nối” giữa chính quyền cơ sở và nhân dân.Tuy nhiên, theo quy định hiện hành, Trưởng thôn/Tổ trưởng không có thẩm quyền hành chính nhà nước, bởi vì thôn, tổ dân phố không phải là đơn vị hành chính của Nhà nước.

MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên: 'Những mất mát đã dạy tôi biết tha thứ và yêu thương sâu sắc hơn'
Dân Việt trò chuyện

MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên: "Những mất mát đã dạy tôi biết tha thứ và yêu thương sâu sắc hơn"

Dân Việt trò chuyện

Kỳ Duyên của ngày hôm nay không chỉ là một MC nổi tiếng với trí tuệ sắc sảo và nụ cười tỏa nắng. Đằng sau ánh đèn sân khấu, chị là một người phụ nữ đã trải qua hai cuộc hôn nhân, có mối tình dài kéo dài cả thập kỷ, và những nỗi đau không dễ gọi tên. Có lẽ, chính những mảnh vỡ ấy đã mài giũa nên một Kỳ Duyên "phiên bản mới" - mạnh mẽ, an nhiên và thấu hiểu hơn.

Tin showbiz 24h: Hòa Minzy thắng lớn, Angela Phương Trinh gây tranh cãi
Văn hóa - Giải trí

Tin showbiz 24h: Hòa Minzy thắng lớn, Angela Phương Trinh gây tranh cãi

Văn hóa - Giải trí

Hòa Minzy thắng lớn tại Icontent Awards 2025, Angela Phương Trinh gây tranh cãi vì điệu nhảy lạ ... là những tin showbiz nổi bật trong 24h qua.

Người xưa nói: Trồng lựu phía Đông là vàng, hồng phía Tây là bạc, mộc lan, táo dại trước nhà mang thịnh vượng
Gia đình

Người xưa nói: Trồng lựu phía Đông là vàng, hồng phía Tây là bạc, mộc lan, táo dại trước nhà mang thịnh vượng

Gia đình

Theo người xưa, việc trồng cây lựu, hồng, mộc lan, táo dại trong sân vườn mang tài lộc, may mắn, thịnh vượng cho gia đình, tuy nhiên, cần phải chọn đúng vị trí trồng.

Giá vàng hôm nay (1/12): Neo cao trên đỉnh gần 155 triệu đồng/lượng, dự báo tiếp tục tăng theo xu hướng thế giới
Thị trường

Giá vàng hôm nay (1/12): Neo cao trên đỉnh gần 155 triệu đồng/lượng, dự báo tiếp tục tăng theo xu hướng thế giới

Thị trường

Giá vàng hôm nay 1/12, cả vàng SJC và nhẫn "bất động" trong ngày cuối tuần. Mặc dù vậy, thị trường thế giới tiếp đà tăng dự báo kéo theo vàng trong nước tăng theo.

Cựu Cố vấn của Tổng thống Trump đến Moscow không tin nổi thứ tận mắt nhìn thấy
Thế giới

Cựu Cố vấn của Tổng thống Trump đến Moscow không tin nổi thứ tận mắt nhìn thấy

Thế giới

Cựu cố vấn của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông George Papadopoulos, đã chia sẻ những ấn tượng tích cực của mình về Moscow trong cuộc phỏng vấn với Sputnik.

Tin đọc nhiều

1

Công an cảnh báo khẩn cấp về “Tài liệu 88 trang” có liên quan anh Nguyễn Xuân Đạt

Công an cảnh báo khẩn cấp về “Tài liệu 88 trang” có liên quan anh Nguyễn Xuân Đạt

2

Tin chiều 29/11: ĐT Malaysia không bị xử thua 0-3 ĐT Việt Nam, mà bị... loại luôn?

Tin chiều 29/11: ĐT Malaysia không bị xử thua 0-3 ĐT Việt Nam, mà bị... loại luôn?

3

Cuộc chiến cuối cùng: Euroclear gây sức ép buộc châu Âu công nhận chiến thắng của Nga và giải phóng tài sản

Cuộc chiến cuối cùng: Euroclear gây sức ép buộc châu Âu công nhận chiến thắng của Nga và giải phóng tài sản

4

Nghệ sĩ Nhân dân, Đại tá Tự Long bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ

Nghệ sĩ Nhân dân, Đại tá Tự Long bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ

5

Bị loại khỏi U22 Việt Nam, Bùi Vĩ Hào phản ứng ra sao?

Bị loại khỏi U22 Việt Nam, Bùi Vĩ Hào phản ứng ra sao?