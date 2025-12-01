Tin sáng (1/12): Bùi Vĩ Hào chia tay SEA Games 33, nhận thêm cú sốc?

Bùi Vĩ Hào chia tay SEA Games 33, nhận thêm cú sốc?

Bùi Vĩ Hào là 1 trong 5 cầu thủ bị HLV Kim Sang-sik loại khỏi danh sách chính thức của U22 Việt Nam tham dự SEA Games 33. Dù đã rất nỗ lực trở lại sau thời gian dài dính chấn thương, nhưng Bùi Vĩ Hào không thể tìm được thể lực và phong độ tốt nhất để sẵn sàng thi đấu với hiệu quả cao.

Đây đã là lần thứ 3 liên tiếp, Bùi Vĩ Hào bị loại khỏi danh sách tham dự các kỳ SEA Games. Trước đó, Bùi Vĩ Hào cũng không được lựa chọn thi đấu ở SEA Games 31 và 32 vì những lý do khác nhau. Với việc không có vị trí tại SEA Games 33, Bùi Vĩ Hào có thể sẽ nhận thêm tin buồn khi cơ hội được góp mặt ở U23 Việt Nam tranh tài tại VCK U23 châu Á 2026 (diễn ra vào tháng 1/2026) là rất thấp.

Bùi Vĩ Hào không có tên trong danh sách dự SEA Games 33 của U22 Việt Nam. Ảnh: FBNV

Liverpool ra giá mua Eduardo Camavinga

Liverpool đang cho thấy tham vọng cực lớn trong việc gia cố tuyến giữa khi chuẩn bị gửi một lời đề nghị chính thức trị giá 52,5 triệu bảng (tương đương 60 triệu euro) tới Real Madrid cho trường hợp của Eduardo Camavinga. Tiền vệ người Pháp hiện 23 tuổi, đã tích lũy được kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao dày dạn và được xem là mảnh ghép hoàn hảo cho lối chơi của Liverpool.

Man City lên kế hoạch chiêu mộ Antoine Semenyo

Man City đang lên kế hoạch cho một động thái mạnh mẽ trong tháng 1/2026 nhằm tăng cường sức mạnh hàng công. Theo các nguồn tin uy tín, cựu vương Ngoại hạng Anh đang nghiêm túc xem xét việc kích hoạt điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 65 triệu bảng của Antoine Semenyo hiện khoác áo Bournemouth.

Ảnh minh họa. Ảnh: ChatGPT

Arsenal dẫn đầu cuộc đua giành Rodrigo Mendoza

Arsenal đang hoạt động rất tích cực trước khi thị trường chuyển nhượng mở cửa. Giám đốc thể thao Andrea Beta của Arsenal được cho là đang trực tiếp dẫn đầu nỗ lực chiêu mộ Rodrigo Mendoza, tiền vệ tài năng 20 tuổi thuộc biên chế Elche.

Khoang đặc biệt trong biệt thự của Cristiano Ronaldo có gì đáng chú ý?

Theo chuyên gia vật lý trị liệu và chấn thương thể thao Thamer Al-Shahrani, khoang đặc biệt trong biệt thự của Cristiano Ronaldo tại Riyadh (Ả Rập Xê-út) chính là khoang hồi phục thể lực. Khoang này được thiết kế riêng cho Ronaldo và lớn hơn các khoang hồi phục khác mà các cầu thủ thường sử dụng.