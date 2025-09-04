Tin sáng (4/9): Thép xanh Nam Định “chơi lớn” vì Nguyễn Xuân Son

Thép xanh Nam Định “chơi lớn” vì Nguyễn Xuân Son

Thép xanh Nam Định vừa công bố thành viên mới là chuyên gia vật lý trị liệu Dilson Conceicao Neto đến từ Brazil. Sự xuất hiện của chuyên gia này không chỉ là sự bổ sung cần thiết với đội ngũ y tế của Thép xanh Nam Định mà còn mang ý nghĩa rất quan trọng dành cho tiền đạo Nguyễn Xuân Son.

Cụ thể, ông Dilson Neto chính là người đồng hành cùng Nguyễn Xuân Son trong quá trình tập hồi phục suốt 2 tháng qua. Nguyễn Xuân Son điều trị chuyên sâu ở trung tâm RehabMove ở Brazil và người theo dõi, giúp đỡ anh chính là ông Dilson Neto cũng một chuyên gia khác. Do đó, việc Thép xanh Nam Định ký hợp đồng với ông Dilson Neto cho thấy đội bóng này vô cùng quan tâm đến Nguyễn Xuân Son và có kế hoạch thiết thực để anh sớm trở lại thi đấu cũng như đủ khả năng gắn bó lâu dài với bản hợp đồng có thời hạn tới năm 2031.

Sự xuất hiện của chuyên gia Dilson Neto sẽ có ý nghĩa quan trọng với Nguyễn Xuân Son. Ảnh: Thép Xanh Nam Định FC

M.U muốn chiêu mộ Adam Wharton

Theo TEAMtalk, M.U sẽ tập trung chiêu mộ tiền vệ Adam Wharton của Crystal Palace vào tháng 1 tới. Sau khi không kịp mang về một sự bổ sung nào cho tuyến giữa, HLV Ruben Amorim rất muốn có tân binh cho vị trí này trong kỳ chuyển nhượng mùa đông.

Fenerbahce và Bayer Leverkusen quan tâm đến HLV Ange Postecoglou

Theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, Fenerbahce và Bayer Leverkusen đang là những đội bóng quan tâm tới HLV Ange Postecoglou. Chiến lược gia người Australia vừa bị Tottenham sa thải sau mùa giải 2024/25 dù giúp CLB giành chức vô địch Europa League.

Ảnh minh họa. Ảnh: ChatGPT

Barcelona có thể mua Harry Kane

Barcelona đang lên kế hoạch thay thế Lewandowski vào năm 2026 và Harry Kane được xem là ứng viên hàng đầu. Tiền đạo người Anh được cho là sẵn sàng rời Bayern Munich để tìm kiếm một trải nghiệm mới trong sự nghiệp.

Con trai cả của Wayne Rooney hẹn hò với người mẫu

Kai Rooney là con trai cả của cựu danh thủ Wayne Rooney, hiện 15 tuổi và đang theo đuổi giấc mơ bóng đá giống ông bố nổi tiếng. Mới đây Kai Rooney đã khoe ảnh chụp cùng bạn gái Rosa Jackson, vốn là một người mẫu trẻ.