Chủ đề nóng

Xóa bỏ độc quyền vàng miếng
Nhà khoa học của nhà nông 2025
65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba
Bão số 5 và mưa lớn ở miền Bắc
Đại hội Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Tự hào nông dân Việt Nam 2025
Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Làm sao thu hút 100 nhân tài, chuyên gia Việt kiều về nước?
Việt Nam trong tôi
80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9
Thể thao
Thứ năm, ngày 04/09/2025 10:10 GMT+7

Tin sáng (4/9): Thép xanh Nam Định “chơi lớn” vì Nguyễn Xuân Son

+ aA -
Long Nguyên Thứ năm, ngày 04/09/2025 10:10 GMT+7
Thép xanh Nam Định “chơi lớn” vì Nguyễn Xuân Son; M.U muốn chiêu mộ Adam Wharton; Fenerbahce và Bayer Leverkusen quan tâm đến HLV Ange Postecoglou; Barcelona có thể mua Harry Kane; Con trai cả của Wayne Rooney hẹn hò với người mẫu.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Thép xanh Nam Định “chơi lớn” vì Nguyễn Xuân Son

Thép xanh Nam Định vừa công bố thành viên mới là chuyên gia vật lý trị liệu Dilson Conceicao Neto đến từ Brazil. Sự xuất hiện của chuyên gia này không chỉ là sự bổ sung cần thiết với đội ngũ y tế của Thép xanh Nam Định mà còn mang ý nghĩa rất quan trọng dành cho tiền đạo Nguyễn Xuân Son.

Cụ thể, ông Dilson Neto chính là người đồng hành cùng Nguyễn Xuân Son trong quá trình tập hồi phục suốt 2 tháng qua. Nguyễn Xuân Son điều trị chuyên sâu ở trung tâm RehabMove ở Brazil và người theo dõi, giúp đỡ anh chính là ông Dilson Neto cũng một chuyên gia khác. Do đó, việc Thép xanh Nam Định ký hợp đồng với ông Dilson Neto cho thấy đội bóng này vô cùng quan tâm đến Nguyễn Xuân Son và có kế hoạch thiết thực để anh sớm trở lại thi đấu cũng như đủ khả năng gắn bó lâu dài với bản hợp đồng có thời hạn tới năm 2031.

Sự xuất hiện của chuyên  gia Dilson Neto sẽ có ý nghĩa quan trọng với Nguyễn Xuân Son. Ảnh: Thép Xanh Nam Định FC

M.U muốn chiêu mộ Adam Wharton

Theo TEAMtalk, M.U sẽ tập trung chiêu mộ tiền vệ Adam Wharton của Crystal Palace vào tháng 1 tới. Sau khi không kịp mang về một sự bổ sung nào cho tuyến giữa, HLV Ruben Amorim rất muốn có tân binh cho vị trí này trong kỳ chuyển nhượng mùa đông.

Fenerbahce và Bayer Leverkusen quan tâm đến HLV Ange Postecoglou

Theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, Fenerbahce và Bayer Leverkusen đang là những đội bóng quan tâm tới HLV Ange Postecoglou. Chiến lược gia người Australia vừa bị Tottenham sa thải sau mùa giải 2024/25 dù giúp CLB giành chức vô địch Europa League.

Ảnh minh họa. Ảnh: ChatGPT

Barcelona có thể mua Harry Kane

Barcelona đang lên kế hoạch thay thế Lewandowski vào năm 2026 và Harry Kane được xem là ứng viên hàng đầu. Tiền đạo người Anh được cho là sẵn sàng rời Bayern Munich để tìm kiếm một trải nghiệm mới trong sự nghiệp.

Con trai cả của Wayne Rooney hẹn hò với người mẫu

Kai Rooney là con trai cả của cựu danh thủ Wayne Rooney, hiện 15 tuổi và đang theo đuổi giấc mơ bóng đá giống ông bố nổi tiếng. Mới đây Kai Rooney đã khoe ảnh chụp cùng bạn gái Rosa Jackson, vốn là một người mẫu trẻ.

Tham khảo thêm

Tiền đạo ngoại binh cao 1m93 của Thép xanh Nam Định có gì đặc biệt?

Tiền đạo ngoại binh cao 1m93 của Thép xanh Nam Định có gì đặc biệt?

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Tin chiều 3/9: Trường Tươi Đồng Nai có HLV từng là "lá chắn thép" ở ĐT Việt Nam

Trường Tươi Đồng Nai có HLV từng là "lá chắn thép" ở ĐT Việt Nam; “Truyền nhân Courtois” tiết lộ lý do gia nhập M.U; AFC gửi thông điệp sâu sắc tới U23 Việt Nam; Rời Man City, Gundogan gia nhập Galatasaray; Yamal chia tay bạn gái sau hơn 1 tuần công khai hẹn hò?

Thủ môn Thép xanh Nam Định: Cao 1m81, mới 23 tuổi đã 2 lần vô địch V.League

Thể thao
Thủ môn Thép xanh Nam Định: Cao 1m81, mới 23 tuổi đã 2 lần vô địch V.League

Con trai bầu Đoan đưa ra cam kết với Đông Á Thanh Hóa

Thể thao
Con trai bầu Đoan đưa ra cam kết với Đông Á Thanh Hóa

Đông Á Thanh Hoá không “nhả” tiền vệ Việt kiều cho U23 Lào

Thể thao
Đông Á Thanh Hoá không “nhả” tiền vệ Việt kiều cho U23 Lào

Tin tối (2/9): Thép xanh Nam Định mất 5 ngôi sao khi đấu ĐT Việt Nam

Thể thao
Tin tối (2/9): Thép xanh Nam Định mất 5 ngôi sao khi đấu ĐT Việt Nam

Đọc thêm

Hàng tỷ đô la tài sản của Nga bị đóng băng đã được quốc gia này chuyển cho Ukraine
Thế giới

Hàng tỷ đô la tài sản của Nga bị đóng băng đã được quốc gia này chuyển cho Ukraine

Thế giới

Anh đã chuyển cho Ukraine hơn 1,3 tỷ USD thu được từ lợi nhuận sử dụng tài sản Nga bị đóng băng để hỗ trợ quân sự - Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey cho biết.

Cách “hóa giải định kiến” và cơ hội đầu tư của mã cổ phiếu đắt nhất sàn
Kinh tế

Cách “hóa giải định kiến” và cơ hội đầu tư của mã cổ phiếu đắt nhất sàn

Kinh tế

F88 vừa chào sàn đã trở thành “hiện tượng” với mức thị giá cao nhất thị trường. Nhưng câu chuyện của F88 không chỉ là những con số, mà là hành trình hơn một thập kỷ kiên trì thay đổi định kiến về ngành cầm đồ, hướng tới mô hình tập đoàn tài chính bình dân.

Co cứng toàn thân, nguy kịch chỉ vì vết thương nhỏ ở cẳng tay
Xã hội

Co cứng toàn thân, nguy kịch chỉ vì vết thương nhỏ ở cẳng tay

Xã hội

Bệnh nhân không ngờ chỉ vì vết thương nhỏ ở cẳng tay mà bản thân rơi vào tình trạng cứng hàm liên tục, tăng dần, lan ra cơ vùng cổ, gáy, lưng và bụng.

Lão nông An Giang quyết làm lúa theo thời 'ông bà ta', trồng toàn giống cổ, 6 tháng mới được ăn mà ai cũng mê
Nhà nông

Lão nông An Giang quyết làm lúa theo thời "ông bà ta", trồng toàn giống cổ, 6 tháng mới được ăn mà ai cũng mê

Nhà nông

Giữa cánh đồng lúa cao sản mênh mông bát ngát ở vựa lúa miền Tây, có một khu ruộng 2,5ha nổi bật như một ốc đảo. Nơi ấy không trồng lúa ba tháng hay lúa chín mươi ngày, mà là lúa mùa, giống lúa của ông cha đã nuôi sống biết bao thế hệ người miền Tây.

Thị trường tín chỉ carbon: Đề xuất cho phép giao dịch tín chỉ carbon nông nghiệp trên sàn
Kinh tế

Thị trường tín chỉ carbon: Đề xuất cho phép giao dịch tín chỉ carbon nông nghiệp trên sàn

Kinh tế

Thị trường tín chỉ carbon: Việt Nam có tiềm năng lớn về tín chỉ carbon từ lĩnh vực lâm nghiệp và nông nghiệp carbon thấp, ví dụ như mô hình trồng lúa giảm phát thải.

Thị trường tài sản số hôm nay 4/9: Hành động kịp thời, Việt Nam giữ được nhân lực vừa xuất khẩu sản phẩm tài sản số
Kinh tế

Thị trường tài sản số hôm nay 4/9: Hành động kịp thời, Việt Nam giữ được nhân lực vừa xuất khẩu sản phẩm tài sản số

Kinh tế

Thị trường tài sản số hôm nay 4/9: Ông Mai Huy Tuần, CEO của SSID cho rằng nếu có khuôn khổ pháp lý rõ ràng và kịp thời, Việt Nam không chỉ giữ được nhân lực, mà còn có thể xuất khẩu sản phẩm tài sản số ra toàn cầu, thu về nguồn ngoại tệ.

Phó trưởng thường trực Ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Tĩnh làm Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh
Đại đoàn kết dân tộc

Phó trưởng thường trực Ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Tĩnh làm Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh

Đại đoàn kết dân tộc

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh quyết định điều động ông Nguyễn Thế Hoàn giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, đồng thời bầu giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh.

Sau Rằm tháng 7 Âm lịch, 3 con giáp tư duy tích cực, vượt qua vận rủi, mở ra cánh cửa tài lộc
Gia đình

Sau Rằm tháng 7 Âm lịch, 3 con giáp tư duy tích cực, vượt qua vận rủi, mở ra cánh cửa tài lộc

Gia đình

Sau Rằm tháng 7 Âm lịch, 3 con giáp này không còn bị vận xui đeo đuổi. Với thái độ lạc quan, họ ghi điểm trong công việc, mở ra nhiều cơ hội kiếm tiền.

Ngắm “Những vì sao trong đêm” cùng họa sĩ Kim Uyên
Chuyển động Sài Gòn

Ngắm “Những vì sao trong đêm” cùng họa sĩ Kim Uyên

Chuyển động Sài Gòn

Sau triển lãm cá nhân đầu tiên "Những cô gái đỏng đảnh" tại The World ArtSpace, TP.HCM, lần này, nữ họa sĩ Kim Uyên mang đến 54 bức sơn mài “Những vì sao trong đêm” đầy cuốn hút.

Vì sao Hà Nội tạm dừng đầu tư và lắp đặt hệ thống camera mới?
Tin tức

Vì sao Hà Nội tạm dừng đầu tư và lắp đặt hệ thống camera mới?

Tin tức

Hà Nội đã đầu tư ngân sách lớn và huy động xã hội hóa nguồn kinh phí xây dựng hệ thống camera giám sát phục vụ giao thông và an ninh. Tuy nhiên, trước những bất cập về đồng bộ và hiệu quả, Chủ tịch UBND TP Hà Nội - ông Trần Sỹ Thanh vừa yêu cầu tạm dừng lắp đặt mới để rà soát toàn diện.

Biệt đội S20 và 'tiếng sấm' trên đường 9
Đông Tây - Kim Cổ

Biệt đội S20 và "tiếng sấm" trên đường 9

Đông Tây - Kim Cổ

Trong 155 ngày đêm chiến đấu trên đất Cẩm Giàng, biệt đội S20 đã trực tiếp đánh gần 200 trận lớn, nhỏ bằng mìn trên các tuyến đường giao thông huyết mạch của địch; diệt và phá hủy 145 xe (có 20 xe tăng và xe bọc thép); lật đổ 17 đầu tàu và 85 toa xe lửa; giết và làm bị thương hàng trăm tên địch. Trên lá cờ “Quyết chiến quyết thắng” của đơn vị lấp lánh hai tấm Huân chương Quân công hạng Ba và Huân chương Chiến công hạng nhất.

Xử lý 31 vụ vi phạm pháp luật về đê điều ở Hải Phòng
Nhà nông

Xử lý 31 vụ vi phạm pháp luật về đê điều ở Hải Phòng

Nhà nông

Sở Nông nghiệp và Môi trường Hải Phòng phối hợp với các địa phương ở Hải Phòng xử lý 31 vụ vi phạm pháp luật về đê điều.

Nuôi lợn đặc sản, giống bản địa theo kiểu bán hoang dã ở tỉnh Phú Thọ, bán dễ, nông dân thoát nghèo, có hộ đổi đời
Giảm nghèo nông thôn

Nuôi lợn đặc sản, giống bản địa theo kiểu bán hoang dã ở tỉnh Phú Thọ, bán dễ, nông dân thoát nghèo, có hộ đổi đời

Giảm nghèo nông thôn

Tận dụng lợi thế đồi núi dốc, được bao phủ bởi những cánh rừng tự nhiên xanh tốt, người dân xã Tân Pheo, tỉnh Phú Thọ (trước sáp nhập thuộc tỉnh Hòa Bình) đã phát triển mô hình chăn nuôi lợn đen bán hoang dã. Từ một nghề truyền thống và con vật nuôi thân thuộc này đã tạo ra sinh kế bền vững, giúp nông dân vùng đất khó vươn lên làm giàu, giảm nghèo ngay trên chính mảnh đất quê hương.

Nông thôn mới Bắc Ninh, miền quê đáng sống, 'làng biệt thự' đẹp như phim thế này đây
Nhà nông

Nông thôn mới Bắc Ninh, miền quê đáng sống, "làng biệt thự" đẹp như phim thế này đây

Nhà nông

Diện mạo nông thôn mới Bắc Ninh hôm nay đổi thay rõ rệt: Cảnh quan xanh - sạch - đẹp, hạ tầng hiện đại, kinh tế phát triển, đời sống văn hóa khởi sắc. Nông thôn mới không chỉ nâng cao chất lượng cuộc sống mà còn nuôi dưỡng niềm tin và khát vọng xây dựng miền quê trù phú, yên bình cho các thế hệ.

TP.Huế: Kiểm lâm xử lý 2 vụ mua bán chim chào mào trái phép
Bạn đọc

TP.Huế: Kiểm lâm xử lý 2 vụ mua bán chim chào mào trái phép

Bạn đọc

Kiểm lâm TP.Huế vừa phát hiện, xử lý 2 vụ quảng cáo, mua bán chim chào mào trái phép, thu giữ tổng cộng 57 cá thể và thả về môi trường tự nhiên.

Cô gái MMA 'hạ gục' thanh niên xăm trổ ở Hà Nội đấu trận ra mắt MMA Lion Championship?
Thể thao

Cô gái MMA "hạ gục" thanh niên xăm trổ ở Hà Nội đấu trận ra mắt MMA Lion Championship?
8

Thể thao

Mới đây, xuất hiện thông tin Hoàng Hằng - cô gái từng gây sốt cộng động mạng khi xuất hiện trong đoạn clip “hạ gục” thanh niên xăm trổ ở Hà Nội, sẽ có trận ra mắt MMA Lion Championship. Rất nhanh chóng, trên trang facebook cá nhân của mình, Hoàng Hằng đã lên tiếng.

Vì sao 564 thôn, tổ dân phố ở Hải Phòng phải đổi tên sau sáp nhập Hải Dương - Hải Phòng?
Nhà nông

Vì sao 564 thôn, tổ dân phố ở Hải Phòng phải đổi tên sau sáp nhập Hải Dương - Hải Phòng?

Nhà nông

HĐND các xã, phường, đặc khu của thành phố Hải Phòng đã thông qua việc chuyển đổi thôn, khu dân cư thành tổ dân phố và ngược lại; đồng thời đổi tên một số thôn, khu dân cư, tổ dân phố sau sáp nhập Hải Dương - Hải Phòng.

Ông Trump bất ngờ nổi giận nói về kế hoạch khiến Nga thiệt hại hàng trăm tỷ đô la nếu không đàm phán hoà bình Ukraine
Thế giới

Ông Trump bất ngờ nổi giận nói về kế hoạch khiến Nga thiệt hại hàng trăm tỷ đô la nếu không đàm phán hoà bình Ukraine

Thế giới

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã chuẩn bị sẵn "giai đoạn hai và giai đoạn ba" để đối phó với Nga trong trường hợp ông cho rằng tiến độ đàm phán nhằm giải quyết xung đột ở Ukraine là không đủ.

Gia tăng tình trạng suy giảm nhận thức, quên từ việc cơ bản nhất, không phải lẫn do cao tuổi
Xã hội

Gia tăng tình trạng suy giảm nhận thức, quên từ việc cơ bản nhất, không phải lẫn do cao tuổi

Xã hội

Bác sĩ ghi nhận số lượng bệnh nhân đến khám và điều trị vì các vấn đề liên quan đến suy giảm nhận thức đang tăng lên rõ rệt.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ yêu cầu làm rõ việc đục phá nhiều phần mộ liệt sĩ khiến thân nhân bức xúc
Tin tức

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ yêu cầu làm rõ việc đục phá nhiều phần mộ liệt sĩ khiến thân nhân bức xúc
20

Tin tức

Nhiều phần mộ liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ Đồng Xuân (xã Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ) bị đục phá, tháo dỡ trong quá trình cải tạo nhưng thân nhân không hề được thông báo. Sự việc gây bức xúc, đau lòng cho nhiều gia đình, lãnh đạo tỉnh đã chỉ đạo xử lý khẩn cấp.

Đổi lại biển số xe: Trường hợp nào bắt buộc phải thực hiện theo địa chỉ mới?
Bạn đọc

Đổi lại biển số xe: Trường hợp nào bắt buộc phải thực hiện theo địa chỉ mới?

Bạn đọc

Người dân phải đổi biển số xe trong các trường hợp như: biển số, giấy chứng nhận đăng ký bị mờ, hỏng; xe thay đổi màu sơn, hoặc đổi từ biển trắng sang biển vàng. Sau sáp nhập tỉnh, thành, Thông tư mới của Bộ Công an cũng quy định cụ thể về việc cấp đổi biển số xe.

Tai nạn cần cẩu đường Vành đai 3: Nạn nhân 25 tuổi phẫu thuật cấp cứu vì chấn thương nghiêm trọng
Chuyển động Sài Gòn

Tai nạn cần cẩu đường Vành đai 3: Nạn nhân 25 tuổi phẫu thuật cấp cứu vì chấn thương nghiêm trọng

Chuyển động Sài Gòn

Sáng 4/9, nguồn tin từ Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức xác nhận một nam công nhân 25 tuổi, nạn nhân của vụ sập cần cẩu tại dự án Vành đai 3, đang được phẫu thuật cấp cứu khẩn cấp.

Khánh Hòa: Giải cứu hai khách nước ngoài bị lạc trên núi Cô Tiên
Tin tức

Khánh Hòa: Giải cứu hai khách nước ngoài bị lạc trên núi Cô Tiên

Tin tức

Hai du khách người Nga bị lạc trên núi Cô Tiên, tỉnh Khánh Hòa vừa được lực lượng cứu hộ đưa xuống núi an toàn.

Giá USD hôm nay 4/9: 'Nóng' cùng giá vàng, loạt ngân hàng tăng giá mua vào
Kinh tế

Giá USD hôm nay 4/9: "Nóng" cùng giá vàng, loạt ngân hàng tăng giá mua vào

Kinh tế

Giá USD hôm nay 4/9 trong nước vẫn neo ở mức cao. Trong đó, thị trường tự do bán ra vẫn đứng ở 26.914 đồng/USD, chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Nam Em: 'Tôi không xứng đáng làm nghệ sĩ'
Văn hóa - Giải trí

Nam Em: "Tôi không xứng đáng làm nghệ sĩ"

Văn hóa - Giải trí

Nam Em tự nhận mình “không xứng đáng trở thành ca sĩ, càng không xứng đáng làm nghệ sĩ” trong những chia sẻ mới nhất.

Một HTX ở Lâm Đồng có kiểu đuổi sâu bệnh độc lạ: Treo đèn lưu huỳnh, thả 20 loại thiên địch, ớt ra trái không kịp cản
Nhà nông

Một HTX ở Lâm Đồng có kiểu đuổi sâu bệnh độc lạ: Treo đèn lưu huỳnh, thả 20 loại thiên địch, ớt ra trái không kịp cản

Nhà nông

Một hợp tác xã (HTX) rau sạch ở tỉnh Lâm Đồng đang sản xuất những trái cà chua, ớt chuông sạch, với tiêu chuẩn bio - xanh cho cộng đồng.

Nhà thùng nước mắm Phú Quốc có 3 sản phẩm đạt chuẩn OCOP 5 sao có gì đặc biệt?
Nhà nông

Nhà thùng nước mắm Phú Quốc có 3 sản phẩm đạt chuẩn OCOP 5 sao có gì đặc biệt?

Nhà nông

Giữa lòng đảo ngọc, những nhà thùng nước mắm Phú Quốc vẫn miệt mài giữ gìn hồn cốt của biển cả qua từng giọt mắm thơm nồng. Tại nhà thùng nước mắm Huỳnh Khoa, một trong số ít đơn vị có 3 sản phẩm đạt chuẩn OCOP 5 sao, câu chuyện về nghề truyền thống hơn 200 năm tuổi được tái hiện bằng sự nghiêm ngặt, tỉ mỉ và niềm tự hào của những người gìn giữ hương vị "quốc hồn quốc túy”.

Ông Putin tiết lộ thoả thuận khủng giữa Nga và Trung Quốc khiến Mỹ đứng ngồi không yên
Thế giới

Ông Putin tiết lộ thoả thuận khủng giữa Nga và Trung Quốc khiến Mỹ đứng ngồi không yên

Thế giới

Tổng thống Vladimir Putin cho biết giá cho hàng tỷ m3 khí đốt của Nga chảy qua đường ống Power of Siberia 2 tới Trung Quốc sẽ dựa trên các nguyên tắc thị trường, được thiết lập theo công thức khách quan chứ không phải chính trị.

Vì sao HLV Kim Sang-sik yêu cầu Viktor Lê tập luyện thể lực sau trận thắng U23 Bangladesh?
Thể thao

Vì sao HLV Kim Sang-sik yêu cầu Viktor Lê tập luyện thể lực sau trận thắng U23 Bangladesh?

Thể thao

HLV Kim Sang-sik thể hiện kỷ luật thép với U23 Việt Nam. Ngay sau chiến thắng 2-0 trước U23 Bangladesh, Viktor Lê cùng một số cầu thủ dự bị vẫn phải chạy bổ sung thể lực.

Tin đọc nhiều

1

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu tạm dừng lắp đặt mới hệ thống camera

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu tạm dừng lắp đặt mới hệ thống camera

2

Ukraine hòa bình cứu được nền kinh tế châu Âu nhưng giới lãnh đạo EU nghiện chiến tranh vẫn chọn đổ máu

Ukraine hòa bình cứu được nền kinh tế châu Âu nhưng giới lãnh đạo EU nghiện chiến tranh vẫn chọn đổ máu

3

Sáu loại tên lửa mới được trình làng tại cuộc duyệt binh quy mô lớn chưa từng có của Trung Quốc

Sáu loại tên lửa mới được trình làng tại cuộc duyệt binh quy mô lớn chưa từng có của Trung Quốc

4

Nuôi con đặc sản này ở Phú Yên ít vốn, chả tốn tiền mua thức ăn chăn nuôi, bán dễ như nhai kẹo

Nuôi con đặc sản này ở Phú Yên ít vốn, chả tốn tiền mua thức ăn chăn nuôi, bán dễ như nhai kẹo

5

Thứ cá rẻ tiền, xưa ngó lơ, nay nuôi dày đặc ở Sóc Trăng, đủ cân đủ lạng, bắt lên doanh nghiệp cân hết

Thứ cá rẻ tiền, xưa ngó lơ, nay nuôi dày đặc ở Sóc Trăng, đủ cân đủ lạng, bắt lên doanh nghiệp cân hết