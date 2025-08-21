Tin tối (21/8): HLV Kim Sang-sik “quy hoạch” cầu thủ Việt kiều Trần Thanh Trung cho ĐT Việt Nam?

HLV Kim Sang-sik “quy hoạch” cầu thủ Việt kiều Trần Thanh Trung cho ĐT Việt Nam?

Theo tiết lộ của nhà báo Minh Hải, tiền vệ Việt kiều Trần Thành Trung (Chung Nguyen Do) có thể được HLV Kim Sang-sik triệu tập lên U23 Việt Nam ngay cuối tháng 8 này. Sau khi hồi hương khoác áo Ninh Bình FC, Trần Thành Trung đã thi đấu khá ấn tượng.



Thành Trung sắp khoác áo U23 Việt Nam? Ảnh: Ninh Bình FC.

Nếu tiếp tục chơi tốt trong thời gian tới, nhiều khả năng, Trần Thành Trung sẽ được HLV Kim Sang-sik sử dụng trong màu áo U23 Việt Nam ở vòng loại giải U23 châu Á và U22 Việt Nam tại SEA Games 33. Ngoài ra, nhiều khả năng trong đợt tập trung ĐT Việt Nam vào tháng 9 tới, Trần Thành Trung cũng sẽ được HLV Kim Sang-sik triệu tập để làm quen dần với bầu không khí ở đội tuyển quốc gia.

Hé lộ 2 đối thủ của ĐT Việt Nam tại FIFA Days tháng 9/2025

Ở dịp FIFA Days tháng 9 tới, ĐT Việt Nam sẽ hội quân nhưng không tham dự giải đấu hay tìm được đối thủ nước ngoài nào để thi đấu giao hữu. Dự kiến, các “Chiến binh Sao vàng” sẽ hội quân từ ngày 29/8 đến 10/9 và thi đấu 2 trận giao hữu với Thép Xanh Nam Định (ngày 4/9) và CLB CAHN (ngày 7/9).

HLV Kluivert chốt danh sách ĐT Indonesia

Indonesia thi đấu 2 trận giao hữu trong tháng 9. Ảnh: Antara.

HLV Patrick Kluivert vừa công bố danh sách 27 tuyển thủ Indonesia được triệu tập nhằm chuẩn bị cho 2 trận giao hữu với Kuwait (ngày 5/9) và Lebanon (ngày 8/9) trên sân nhà Gelora Bung Tomo.

Danh sách triệu tập của ĐT Indonesia:

Thủ môn: Emil Audero (Cremonese), Ernando Ari (Persebaya), Nadeo Argawinta (Borneo FC).

Hậu vệ: Justin Hubner (Fortuna Sittard), Jay Idzes (Sassuolo), Rizky Ridho (Persija), Mees Hilgers (FC Twente), Jordi Amat (Persija).

Tiền vệ: Ricky Kambuaya (Dewa United), Joey Pelupessy (Lommel), Nathan Tjoe A-On (Willem II), Thom Haye, Marselino Ferdinan (Oxford United), Marc Klok (Persib) Shayne Pattynama (Buriram United), Eliano Reijnders (PEC Zwolle), Kevin Diks (Borussia Mönchengladbach), Sandy Walsh (Buriram United), Dean James (Go Ahead Eagles), Yance Sayuri (Malut United), Calvin Verdonk (NEC Nijmegen).

Tiền đạo: Ramadhan Sananta (Brunei DPMM), Stefano Lilipaly (Dewa United), Egy Maulana Vikri (Dewa United), Yakob Sayuri (Malut United), Ragnar Oratmangoen (Dender), Beckham Putra (Persib).

Palmer cạnh tranh thương hiệu với hãng rượu Pháp

Tiền vệ Cole Palmer của Chelsea đang nỗ lực đăng ký nhãn hiệu cho biệt danh Cold Palmer với hy vọng có thể sử dụng biệt danh này cho nhiều loại hàng hóa như đồ vệ sinh cá nhân và quần áo. Tuy nhiên, hành động này đã bị thương hiệu rượu vang Château Palmer (Pháp) phản đối.

Man City đạt thỏa thuận cá nhân với Donnarumma



Ảnh: ChatGPT.

Tờ L'Equipe đưa tin, thủ môn Gianluigi Donnarumma đã đồng ý các điều khoản cá nhân với Man City. Người gác đền 26 tuổi cũng có cuộc đàm phán trực tiếp với HLV Pep Guardiola. Ngoài “The Citizens”, cả M.U và Chelsea cũng đang quan tâm tới tuyển thủ Italia. Donnarumma vừa trở lại tập luyện cùng các đồng đội ở Paris Saint-Germain.