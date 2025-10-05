Tin tối (5/10): Malaysia "chơi lớn", quyết đấu FIFA đến cùng

Nalaysia "chơi lớn", quyết đấu FIFA đến cùng

Tờ New Straits Times cho hay, LĐBĐ Malaysia (FAM) dự kiến sẽ thuê các luật sư thể thao hàng đầu thế giới để dẫn đầu đoàn kháng cáo án phạt mà LĐBĐ thế giới (FIFA) đưa ra. Tờ báo lâu đời nhất Malaysia cho biết, hành động này nhằm bảo vệ danh dự quốc gia cũng như quyền lợi của 7 cầu thủ nhập tịch vừa bị FIFA cấm thi đấu.



Ảnh: Seasia goal.

Trước đó, vào ngày 26/9, FIFA đã phạt FAM số tiền 350.000 Franc Thụy Sĩ (tương đương 11,583 tỷ đồng) vì sử dụng giấy tờ giả mạo để nhập tịch cho 7 cầu thủ gồm Gabriel Palermo, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel vào sân trong trận đầu tại vòng loại thứ 3 Asian Cup Asian Cup giữa Malaysia với ĐT Việt Nam vào ngày 10/6/2025.

Ngoài ra, 7 cầu thủ kể trên, mỗi người bị phạt 2.000 Franc Thụy Sĩ (tương đương 66,19 triệu đồng) và bị cấm tham gia mọi hoạt động liên quan đến bóng đá trong 12 tháng.

CĐV Chelsea tức giận vì Jorrel Hato

Sau chiến thắng kịch tính 2-1 trước Liverpool tại vòng 7 Premier League 2025/26, trung vệ Jorrel Hato đã phấn khích lao tới ăn mừng bằng cách va mạnh vào tiền vệ Cola Palmer. Hành động này của tuyển thủ Hà Lan khiến Palmer nhăn nhó vì đau đớn. Hiện tại, ngôi sao 23 tuổi vẫn đang phải nghỉ thi đấu vì chấn thương háng. Hành động này của Hato khiến các fan hâm mộ “The Blues” vô cùng tức giận.

Nepal chốt danh sách đối đầu ĐT Việt Nam

Danh sách các cầu thủ được triệu tập. Ảnh: ANFA.

HLV Matt Ross vừa công bố danh sách 23 tuyển thủ tham dự 2 màn chạm trán với ĐT Việt Nam tại bảng F vòng loại Asian Cup 2027. Niềm hy vọng số một của đội bóng Nam Á trong trận đấu tới là tiền đạo Anjan Bista, người đã ghi 13 bàn sau 70 lần khoác áo đội tuyển.

Cựu tuyển thủ Hà Lan thoát chết sau tai nạn giao thông

Cựu tuyển thủ Hà Lan - Eljero Elia đã thoát chết sau vụ tai nạn kinh hoàng giữa 3 xe hơi trên đường cao tốc A4 gần Leiden, Hà Lan vào lúc 21h45 thứ Bảy (4/10, giờ địa phương). Tuy cựu cầu thủ chạy cánh 38 tuổi thoát chết nhưng chiếc siêu xe Lamborghini Urus trị giá 270.000 bảng của anh đã bị hư hỏng nặng ở phần đầu.

Messi tạo nên kỷ lục đáng nể



Ảnh: ChatGPT.

Trong chiến thắng 4-1 trước New England Revolution tại giải nhà nghề Mỹ (MLS), siêu sao Lionel Messi đóng góp tới 3 pha kiến tạo thành bàn cho Inter Miami. Nhờ đó, chân sút 38 tuổi đã trở thành cầu thủ có số lần đóng góp bàn thắng (ghi bàn và kiến tạo) nhiều nhất trong lịch sử bóng đá thế giới với tổng cộng 1.279 lần. Trong đó có 941 lần trong màu áo Barcelona, 100 lần tại Inter Miami, 66 lần khi khoác áo Paris Saint-Germain và 172 lần ở ĐT Argentina.