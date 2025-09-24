Tọa đàm trực tuyến bịt lỗ hổng "rau bẩn" vào trường học, siêu thị

Tin tức

"Xã, phường phải tổ chức giao ban thường xuyên trong Thường trực Đảng ủy, Ban Thường vụ. Chủ tịch UBND phải báo cáo đầy đủ công việc cho Bí thư để nắm tình hình" - đó là chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Hồ Quốc Dũng tại hội nghị giao ban ngày 24/9. Ông nhấn mạnh, không để tồn tại tình trạng "việc Chủ tịch thì Chủ tịch làm, Bí thư thì không nắm được", dẫn tới rời rạc trong lãnh đạo, điều hành ở cơ sở.