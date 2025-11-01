Diễn đàn Lắng nghe nông dân nói: Trăn trở chuyện làm giàu từ trồng mận hữu cơ, đề xuất về AI, kiểm soát hàng giả

Tiếp nối thành công từ 3 lần tổ chức Diễn đàn Lắng nghe nông dân nói trước đây, Diễn đàn Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam – Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lắng nghe nông dân nói năm 2025, sẽ được tổ chức vào 2/11 tới đây, tại Hà Nội.

Báo Nông thôn Ngày nay/điện tử Dân Việt được lãnh đạo hai đơn vị giao trực tiếp tổ chức thực hiện.

Chủ tịch Hội Nông dân xã vùng cao trăn trở chuyện làm giàu bền vững từ trồng mận sạch, mận hữu cơ

Dù là xã biên giới, nhưng xã Phiêng Khoài (tỉnh Sơn La) lại có tiềm năng phát triển cây ăn quả lớn tập trung. Với hơn 3.300ha cây ăn quả các loại, Phiêng Khoài đang vươn lên trở thành một điểm sáng trong phát triển kinh tế nông nghiệp, hình thành những vùng trồng cây ăn quả công nghệ cao.

Tại xã Phiêng Khoài, cây mận đang là cây trồng chủ lực. Giống cây này đã được trồng tại Phiêng Khoài từ những năm 1990, đến nay, đã trở thành cây thoát nghèo, làm giàu của hàng nghìn hộ nông dân. Quả mận trồng trên đất Phiêng Khoài thơm ngon có tiếng, đã có mặt trên kệ hàng của nhiều chuỗi siêu thị và trên các chuyến bay của Vietnam Airlines...

Xã Phiêng Khoài (Sơn La) hiện có 2.450ha mận hậu, đã hình thành vùng trồng công nghệ cao. Ảnh: Nguyễn Chương.

Tiếp tục nâng cao giá trị quả mận, những năm gần đây, xã Phiêng Khoài đã định hướng phát triển và nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp xanh.

Trao đổi thêm với phóng viên Báo Dân Việt, ông Hoàng Văn Trung, Chủ tịch Hội Nông dân xã Phiêng Khoài cho biết: Xã Phiêng Khoài hiện có 2.450ha mận hậu, sản lượng ước đạt 26.500 tấn. Nắm bắt nhu cầu thị trường, hiện nay nhiều hội viên nông dân trên địa bàn xã đã chủ động chuyển đổi sang trồng mận theo hướng hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn. Trồng theo cách này, quả mận có kích thước lớn, hương vị thơm ngọt hơn hẳn, có những hộ bán được với giá rất tốt.

"Song, trên thực tế, việc chuyển đổi sang sản xuất nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn vẫn còn nhiều hạn chế. Muốn làm nông nghiệp hữu cơ bền vững, chúng tôi phải quy hoạch được vùng trồng, vận động bà con cùng sản xuất theo tiêu chuẩn chung.

Khó nhất vẫn là xây dựng chuỗi giá trị. Chúng tôi quy hoạch vùng trồng mận hữu cơ 20ha nhưng ai sẽ đứng ra thu mua, tiêu thụ sản lượng mận của 20ha ấy với mức giá tương xứng. Nhiều hội viên muốn chuyển sang hướng hữu cơ nhưng lại vướng ở khâu đầu tư ban đầu, ngần ngại vì chưa được bao tiêu đầu ra nông sản", Chủ tịch Hội Nông dân xã Phiêng Khoài chia sẻ.

Ông Hoàng Văn Trung, Chủ tịch Hội Nông dân xã Phiêng Khoài (Sơn La) lắng nghe nông dân chia sẻ về những khó khăn, vướng mắc khi trồng mận, lê Tai nung theo hướng hữu cơ. Ảnh: Kiều Tâm.

Liên hệ thực tế, ông Trung cho biết, đã có một số doanh nghiệp lên khảo sát và đề nghị ký hợp đồng thu mua mận theo hướng hữu cơ tại Phiêng Khoài với mức giá 10.000 đồng/kg. "Nếu trồng bình thường lại bao tiêu số lượng lớn thì đây là mức giá tốt. Nhưng khi canh tác theo hướng hữu cơ, sản lượng giảm, quy trình lại nghiêm ngặt hơn thì mức giá này chưa đủ để bà con theo đuổi lâu dài", ông Trung tâm sự.

Từ câu chuyện về quả mận hữu cơ, Chủ tịch Hội Nông dân xã Phiêng Khoài đề xuất Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục xây dựng các cơ chế, chính sách riêng hỗ trợ cho phát triển các sản phẩm nông nghiệp hữu cơ chủ lực, có lợi thế; hỗ trợ tìm kiếm thông tin, nhu cầu thị trường, tìm đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp hữu cơ, đặc biệt là các doanh nghiệp tham gia đầu tư vào sản xuất nông nghiệp hữu cơ.



Về vật tư nông nghiệp, ông Hoàng Văn Trung, Chủ tịch Hội Nông dân xã Phiêng Khoài cho biết thêm, tại xã Phiêng Khoài, phân bón và thuốc bảo vệ thực vật chủ yếu do tư nhân cung cấp, người dân khó kiểm soát được chất lượng. Chủ tịch Hội Nông dân xã Phiêng Khoài kiến nghị cần có sự kiểm tra chặt chẽ hơn từ các cơ quan chức năng đối với chất lượng các loại vật tư này, quyết liệt ngăn chặn tình trạng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật kém chất lượng.

Mong muốn khơi thông chính sách về vật tư nông nghiệp, chuyển đổi số

Tính đến ngày 31/10, các cấp Hội Nông dân từ 34 tỉnh, thành đã có nhiều ý kiến, đề xuất gửi về Diễn đàn. Các ý kiến đã nêu lên nhiều vấn đề "nóng" tại các địa phương, tập trung vào các vấn đề khơi thông cơ chế, chính sách về vật tư nông nghiệp, chuyển đổi số...

Gửi ý kiến về Diễn đàn, Hội Nông dân TP.Cần Thơ cho biết, năm 2024, Trung ương Hội đã tổ chức khảo sát trên địa bàn tỉnh (thành phố) để xây dựng Chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ, vật tư đầu vào trong sản xuất nông nghiệp.

Hội Nông dân TP Cần Thơ đề xuất Trung ương Hội Nông dân công bố kết quả khảo sát. "Đây là cơ sở rất quan trọng để hội viên nông dân tham gia đánh giá nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của hội viên, nông dân trong hoạt động sản xuất, góp phần nâng cao chất lượng, ý thức, trách nhiệm trong hoạt động dịch vụ cung ứng vật tư đầu vào phục vụ sản xuất; hạn chế tình trạng hàng giả, hàng kém chất lượng.

Đồng thời, cung cấp thông tin cho các cơ quan quản lý để kiểm soát chất lượng dịch vụ, vật tư đầu vào trong sản xuất nông nghiệp", Hội Nông dân TP Cần Thơ khẳng định.

Ứng dụng AI trong sản xuất nông nghiệp là một trong những vấn đề được nhiều địa phương quan tâm tại Diễn đàn. Ảnh minh họa.

Cũng gửi câu hỏi về Diễn đàn năm nay, bà Tạ Thị Thuận - Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Gia Lâm (Hà Nội) mong muốn giải đáp về vấn đề ứng dụng AI trong sản xuất nông nghiệp. Theo đó, ở nhiều quốc gia, AI đã giúp nông dân dự báo sâu bệnh qua ảnh chụp, gợi lượng phân/thuốc hợp lý và báo trước biến động giá, giúp giảm chi phí và rủi ro. Tuy nhiên ở Việt Nam, việc ứng dụng công nghệ vẫn dừng ở mô hình thí điểm.

“Tại Diễn đàn, tôi rất mong sẽ được lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Hội Nông dân Việt Nam thông tin thêm về các giải pháp giúp thu thập những số liệu thực tế, dễ hiểu cho nông dân; chuẩn hóa và hợp nhất những số liệu đó theo một chuẩn chung để AI có thể học và dự báo chính xác.

Tôi cũng mong muốn được lắng nghe thêm nội dung về bảo đảm quyền sở hữu và quyền lợi của nông dân khi sử dụng AI cũng như cơ chế hỗ trợ tài chính - kỹ thuật để nông dân tiếp cận và sử dụng AI trong sản xuất hàng ngày", bà Thuận chia sẻ thêm.