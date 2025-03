Tốc độ tăng trưởng kinh tế "đáng kinh ngạc", Bình Phước dẫn đầu Đông Nam Bộ

Trả lời phỏng vấn của phóng viên báo Dân Việt, ông Mạc Đình Huấn – Phó Trưởng ban Tuyên giáo – Dân vận tỉnh Bình Phước phát biểu: " Từ một địa phương bị chiến tranh tàn phá nặng nề, điểm xuất phát nền kinh tế sau giải phóng rất thấp, sản xuất công nghiệp hầu như chưa có gì. Thế nhưng, sau 50 năm phát triển, tỉnh Bình Phước hiện đang trở thành địa phương thu hút đầu tư, với tốc độ tăng trưởng kinh tế cao nhất khu vực Đông Nam bộ".

Thật vậy, trong giai đoạn đổi mới đất nước, đặc biệt là sau ngày tái lập tỉnh 1/1/1997, tỉnh Bình Phước đã đẩy mạnh các chính sách thu hút đầu tư trong nước và nước ngoài (FDI); ưu tiên thúc đẩy phát triển công nghiệp, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, phát triển nhiều ngành nghề có thế mạnh.

Quang cảnh buổi họp báo tại tỉnh Bình Phước sáng ngày 14/3/2025. Ảnh: Hoàng Hưng

Từ một tỉnh nghèo, quy mô kinh tế nhỏ, tỷ trọng ngành nông - lâm nghiệp năm 1997 chiếm hơn 70%. Đến nay, quy mô nền kinh tế Bình Phước đạt 115.357 tỷ đồng, tăng gấp 92 lần so với năm 1997.

Đặc biệt, tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh Bình Phước 28 năm qua luôn ở mức cao so với bình quân chung cả nước. Năm 2024, tỉnh ghi nhận tốc độ tăng GRDP đạt 9,32%, cao nhất khu vực Đông Nam bộ và đứng thứ 11 cả nước.

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, với tỷ trọng khu vực nông - lâm - thủy sản chiếm 22,98%, công nghiệp - xây dựng chiếm 45,96%, dịch vụ chiếm 31,06%.

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tăng trưởng ấn tượng, trong đó xuất khẩu năm 2024 đạt 4,6 tỷ USD, tăng gần 29 lần so với cả giai đoạn 1997 - 2000; nhập khẩu 2,9 tỷ USD, tăng 460 lần so với năm 2001. Thu ngân sách đạt 11.250 tỷ đồng, tăng hơn 65 lần so với năm 1997 (năm 1997 chỉ thu được 172,8 tỷ đồng).

Ông Mạc Đình Huấn - Phó Trưởng ban Tuyên giáo - Dân vận, thuộc Tỉnh ủy Bình Phước. Ảnh: Hoàng Hưng

"Hiện nay, để đáp ứng nhu cầu thu hút các dự án đầu tư từ các nơi đổ về Bình Phước. Tỉnh đang dốc toàn lực để hoàn thiện hệ thống giao thông huyết mạch và hoàn thiện hạ tầng các khu công nghiệp, đáp ứng nhu cầu đầu tư của hàng ngàn doanh nghiệp", ông Mạc Đình Huấn nhấn mạnh.

Toàn tỉnh hiện có hơn 2.855 tuyến đường, với tổng chiều dài là 9.110 km, tăng gấp 2,45 lần so với năm 2005. Trong đó, hệ thống Quốc lộ 13, 14 và các tuyến đường tỉnh, đường huyện, đường liên xã đã được nhựa hóa gần 100%. Tỉnh Bình Phước cũng đang đẩy nhanh tiến độ triển khai thủ tục để chuẩn bị khởi công 2 dự án đường cao tốc - đoạn đi qua địa bàn tỉnh (dự án cao tốc Bắc Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa - Chơn Thành; dự án cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Thủ Dầu Một - Chơn Thành).

Cuối năm 2024, tỉnh Bình Phước đã thu hút dự án sản xuất lốp ô tô từ Tập đoàn Haohua (Trung Quốc), với vốn đầu tư hơn 500 triệu USD. Ảnh: Hoàng Hưng

Toàn tỉnh hiện có 12/13 khu công nghiệp đã thu hút đầu tư được 399 dự án thứ cấp. Trong đó, có 101 dự án trong nước và 298 dự án FDI, với tổng vốn đầu tư đăng ký là 18.100 tỷ đồng và 3.654 triệu USD; với tổng diện tích đất cho thuê là 1.436,68 ha. Tỉnh đã thành lập 9 cụm công nghiệp, trong đó có 1 cụm công nghiệp đi vào hoạt động, 6 cụm công nghiệp đang đầu tư xây dựng hạ tầng và 2 cụm công nghiệp đang hoàn tất thủ tục đầu tư.

Ông Mạc Đình Huấn chia sẻ: "Từ một tỉnh thuần nông, số doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh ít, vốn đầu tư nhỏ bé, các cơ sở sản xuất chủ yếu nằm ở khu vực phía Nam của tỉnh (thuộc tỉnh Bình Dương hiện nay). Bằng nhiều chính sách ưu đãi, thu hút đầu tư . Đến nay, Bình Phước đã phát triển được 12.784 doanh nghiệp, với số vốn đăng ký 207.412 tỷ đồng, tăng hơn 17 lần về số doanh nghiệp và 135 lần về vốn so với năm 2005 (năm 2005, tỉnh chỉ mới thu hút được tổng số 745 doanh nghiệp trong nước với số vốn đăng ký 1.529,2 tỷ đồng)".

Hiện tỉnh Bình Phước đang nâng cấp, mở rộng tuyến đường huyết mạch ĐT 753 về hướng Cảng hàng không quốc tế sân bay Long Thành (Đồng Nai) và Cảng nước sâu Cái Mép - Thị Vải (Bà Rịa - Vũng Tàu), sau khi thuận chủ trương cho dự án "khủng" khai thác mỏ bô-xít (300ha) ở huyện Bù Đăng, với vốn đầu tư hơn 911,2 triệu USD (tương đương 22.700 tỷ đồng). Ảnh: Hoàng Hưng

Thu hút đầu tư nước ngoài (FDI) là điểm sáng, góp phần nâng tỷ trọng ngành công nghiệp - dịch vụ, thu hút nguồn nhân lực và giải quyết việc làm cho lao động. Lũy kế đến nay được 439 dự án, với số vốn đăng ký gần 5,3 tỷ USD (năm 2005, mới chỉ cấp phép cho 9 dự án đầu tư nước ngoài với số vốn đăng ký 23,1 triệu USD).

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng nhanh qua các năm. Nếu như năm 2000, chỉ đạt 760 tỷ đồng, thì tới năm 2024, Bình Phước đã đạt 38.500 tỷ đồng, tăng gấp 50,6 lần.

Đây chính là là yếu tố vật chất trực tiếp quyết định tốc độ tăng trưởng kinh tế hằng năm của tỉnh Bình Phước.

Tỉnh Bình Phước xác định mục tiêu đến năm 2030, sẽ trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, hiệu quả và bền vững.

Là "điểm đến hấp dẫn" của vùng Đông Nam bộ, mức GRDP bình quân đầu người đạt 180 triệu đồng/người/năm và thu ngân sách nhà nước đạt 30.000 tỷ đồng/năm.