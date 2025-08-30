Tội danh 2 Thiếu tướng quân đội bị đề nghị truy tố trong vụ Hậu “pháo” có khung hình phạt thế nào?

2 Thiếu tướng bị đề nghị truy tố do sai phạm trong chuyển nhượng đất sân bay Nha Trang

Cơ quan điều tra hình sự (CQĐT) Bộ Quốc phòng vừa ra kết luận, đề nghị Viện kiểm sát Quân sự Trung ương truy tố 9 bị can trong vụ án “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại tỉnh Khánh Hòa và Tập đoàn Phúc Sơn.

Các bị can có 2 sai phạm chính, thứ nhất là việc chuyển nhượng đất sân bay Nha Trang từ Bộ Quốc phòng quản lý sang cho Tập đoàn Phúc Sơn để đầu tư dự án. Tiếp đến, doanh nghiệp này dù chưa đủ điều kiện nhưng “phân lô bán nền”, thu hơn 7.032 tỷ đồng từ khách hàng.

Bị can Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn, đã bị TAND TP Hà Nội phạt 30 năm tù vào tháng 7 vừa qua. Ảnh: XÂ.

CQĐT cáo buộc 6 người có hành vi vi phạm quy định về quản lý đất đai gồm 4 cán bộ tỉnh Khánh Hòa là Nguyễn Chiến Thắng, Lê Đức Vinh, đều là cựu Chủ tịch UBND tỉnh; Đào Công Thiên, cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh; Võ Tấn Thái, cựu Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (cũ).

Hai bị can khác là Thiếu tướng Nguyễn Duy Cường, cựu Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Không quân và Thiếu tướng Hoàng Viết Quang, cựu Phó cục trưởng Cục tác chiến, Bộ Quốc phòng.

Trong đó, Thiếu tướng Hoàng Viết Quang, cựu Cục phó Cục Tác chiến Bộ Quốc phòng, được xác định “không được đào tạo về quản lý đất đai, không am hiểu quy định pháp luật về đất đai”. Dù vậy, ông Quang tham mưu để cấp có thẩm quyền bàn giao đất cho UBND tỉnh Khánh Hòa và Tập đoàn Phúc Sơn.

Quá trình làm việc với cơ quan điều tra, bị can Nguyễn Văn Hậu “Hậu pháo” khai sau khi Phúc Sơn được giao đất và thực hiện việc ký hợp đồng hợp tác đầu tư, hợp đồng tiến trình chuyển nhượng quyền sử dụng đất với khách hàng, vào các dịp lễ, Tết, Hậu có đưa quà cho bị can Hoàng Viết Quang để cảm ơn.

Việc nhận quà diễn ra sau khi Bộ Quốc phòng bàn giao đất cho tỉnh Khánh Hòa và tỉnh Khánh Hòa đã giao cho Tập đoàn Phúc Sơn. Quá trình điều tra, ông Quang tự xác định việc nhận quà là sai và đã tự nguyện nộp 4 tỷ đồng nên không đủ cơ sở để xử lý ông về hành vi nhận tiền từ Nguyễn Văn Hậu.

3 khung hình phạt tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai

Trao đổi với PV Dân Việt, luật sư Nguyễn Thị Quỳnh Thơ (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết, tội Vi phạm các quy định về quản lý đất đai mà Thiếu tướng Nguyễn Duy Cường và Thiếu tướng Hoàng Viết Quang bị đề nghị truy tố được quy định tại Điều 229 Bộ Luật hình sự.

Theo đó, vi phạm các quy định về quản lý đất đai là hành vi lợi dụng hoặc làm dụng chức vụ, quyền hạn giao đất, thu hồi, cho thuê, cho phép chuyển quyền sử dụng, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trái pháp luật.

Khác với tội vi phạm các quy định của Nhà nước về sử dụng đất đai, tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai, hậu quả không phải là dấu hiệu bắt buộc của cấu thành tội phạm.

Nếu hành vi vi phạm các quy định về quản lý đất đai mà gây hậu quả nghiêm trọng, thì người phạm tội bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo điểm b khoản 2 của điều luật.

Theo bà Thơ, người phạm tội vi phạm quy định về quản lý đất đai thực hiện hành vi của mình là do cố ý, tức là nhận thức rõ hành vi của mình là vi phạm quy định của Nhà nước về quản lý đất đai, mong muốn cho hậu quả xảy ra hoặc tuy không mong muốn nhưng bỏ mặc cho hậu quả xảy ra.

Khu đất sân bay Nha Trang cũ có vị trí rất đẹp. Ảnh: Công Tâm.

Động cơ của người phạm tội không phải là dấu hiệu bắt buộc của cấu thành tội phạm, nhưng chủ yếu vì động cơ vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác.

Chủ thể của tội phạm này là chủ thể đặc biệt, chỉ những người có chức vụ, quyền hạn liên quan đến việc giao đất, thu hồi, cho thuê, cho phép chuyển quyền sử dụng, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất mới có điều kiện phạm tội.

Về hình phạt, theo bà Thơ, Điều 299 Bộ Luật hình sự quy định, người nào lợi dụng hoặc lạm dụng chức vụ, quyền hạn giao đất, thu hồi, cho thuê, cho phép chuyển quyền sử dụng, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trái quy định của pháp luật thuộc một trong các trường hợp sau đây sẽ bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm:

Đất trồng lúa có diện tích từ 5.000 m2 đến dưới 30.000 m2; đất rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất có diện tích từ 10.000 m2 đến dưới 50.000 m2; đất nông nghiệp khác và đất phi nông nghiệp có diện tích từ 10.000 m2 đến dưới 40.000 m2.

Đất có giá trị quyền dụng đất được quy thành tiền từ 500 triệu đồng đến dưới 2 tỷ đồng đối với đất nông nghiệp hoặc từ 1 đến dưới 5 tỷ đồng đối với đất phi nông nghiệp.

Nếu phạm tội có tổ chức; Đất có giá trị quyền dụng đất được quy thành tiền từ 2 đến dưới 7 tỷ đồng đối với đất nông nghiệp hoặc từ 5 đến dưới 15 tỷ đồng đối với đất phi nông nghiệp sẽ bị phạt tù từ 2 đến 7 năm.

Nếu đất có giá trị quyền sử dụng đất được quy thành tiền 7 tỷ đồng trở lên đối với đất nông nghiệp hoặc 15 tỷ đồng trở lên đối với đất phi nông nghiệp sẽ bị phạt tù từ 5 đến 12 năm.

Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10 đến 150 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 đến 5 năm, đây là hình phạt bổ sung của tội danh.