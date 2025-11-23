Nữ sinh mồ côi cha trở thành đại sứ lan tỏa thông điệp sống xanh

Sáng 23/11, Lễ trao học bổng SCG Sharing The Dream 2025 diễn ra tại Hội trường Thành Đoàn TP.HCM, mang đến sự hỗ trợ cho hàng trăm sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tại khu vực phía Nam. Trong số đó, câu chuyện vươn lên của Dương Thị Mỹ Hồng và Nguyễn Thị Thanh Vy đã trở thành nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho nhiều bạn trẻ.

Ngay từ nhỏ, cuộc sống của Dương Thị Mỹ Hồng, sinh viên năm 3 Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM, đã gắn liền với sự thiếu thốn. Cha mất khi em mới bốn tuổi. Mẹ em, dù mang khuyết tật bẩm sinh, đã một mình nuôi dạy ba anh em. Hiện tại, mẹ em không thể làm việc thường xuyên, gia đình phải lo chi phí sinh hoạt, thuốc men và trả nợ.

Võ Thanh Hưng, Dương Thị Mỹ Hồng, Nguyễn Thị Thanh Vy chia sẻ cảm xúc khi nhận được học bổng. Ảnh: Tiến Long

Trước hoàn cảnh đó, Mỹ Hồng luôn ý thức nỗ lực học tập và rèn luyện bản thân. "Em cố gắng giữ vững danh hiệu sinh viên giỏi, tích cực tham gia hoạt động ngoại khóa, đồng thời đi làm thêm ngoài giờ học để phụ giúp mẹ" - Hồng chia sẻ.

Mỹ Hồng là một trong những sinh viên tái nhận học bổng lần thứ hai. Với sự đồng hành từ chương trình, em đã trưởng thành vượt bậc và trở thành ESG Ambassador 2024. Em không chỉ lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường và phát triển bền vững trong cộng đồng sinh viên nhận học bổng mà còn tham gia Hội nghị về phát triển bền vững tại Thái Lan.

Mỹ Hồng bày tỏ: "Ước mơ của em là trở thành nữ doanh nhân thành công, san sẻ gánh nặng cho mẹ, đồng thời thực hiện các dự án cộng đồng hỗ trợ trẻ mồ côi, lan tỏa giá trị tích cực từ những khó khăn mà em đã trải qua".

Tương tự, cô gái Nguyễn Thị Thanh Vy (sinh viên năm 2, Đại học Thủ Dầu Một) cũng không ngừng vươn lên. Cha mất sớm, mẹ em (chị Trần Thị Thanh Thủy) bị khuyết tật bẩm sinh từ năm 7 tuổi. Dù thu nhập gia đình bấp bênh, mẹ Vy vẫn cố gắng làm lông mi giả, rồi bán vé số để lo cho con gái đi học. Bản thân Thanh Vy đã đi làm thêm nhiều việc bán thời gian để cùng mẹ trang trải cuộc sống.

150 suất học bổng với tổng trị giá 1,6 tỷ đồng đã được trao đến những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Tiến Long

Chương trình học bổng SCG Sharing The Dream năm 2025 đã trao tổng cộng 100 suất cho sinh viên (trị giá 15 triệu đồng/suất) và 50 suất cho học sinh (trị giá 2 triệu đồng/suất) trên cả nước, với tổng giá trị học bổng là 1,6 tỷ đồng.

Theo ông Niwat Athiwattananont, Phó Chủ tịch tập đoàn tại Việt Nam, việc giảm bất bình đẳng thông qua giáo dục và tạo cơ hội cho các nhóm yếu thế là chiến lược cốt lõi, lâu dài. Từ khi triển khai năm 2007, chương trình đã trao hơn 6.000 suất học bổng và cung cấp hệ thống đào tạo toàn diện về phát triển bền vững.



Anh Lê Xuân Dũng, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên TP.HCM, nhận định: “Học bổng góp phần tạo ra giá trị lâu dài cho nguồn nhân lực chất lượng cao, sẵn sàng hội nhập thị trường lao động và lan tỏa giá trị cộng đồng”.

Sinh viên được trao tận tay những suất học bổng giá trị, hỗ trợ các em tiếp bước trên hành trình tri thức. Ảnh: Tiến Long

Nhiều cựu sinh viên nhận học bổng đã có bước phát triển vững chắc, điển hình là anh Võ Thanh Hưng. Sau khi tận dụng cơ hội học bổng để phát triển bản thân và học tập xu hướng kinh tế tuần hoàn, anh Hưng hiện đang công tác tại Công ty Cổ phần Nhựa Duy Tân, một doanh nghiệp thuộc tập đoàn đồng hành. Tại đây, anh trực tiếp ứng dụng tư duy ESG vào công việc, từ tối ưu quy trình, giảm lãng phí đến nâng cao an toàn sản xuất.

Trong năm 2025, chương trình đã nhận được 1.200 hồ sơ dự tuyển và đã mở rộng đối tượng thụ hưởng, tập trung hỗ trợ học sinh, sinh viên thuộc các dân tộc thiểu số và sinh viên khuyết tật, nhằm đảm bảo cam kết giảm bất bình đẳng và không ai bị bỏ lại phía sau.