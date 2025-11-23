Chủ đề nóng

Xét xử hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh vlogs...
Góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV
95 năm Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Gala ảnh Dân Việt với Thu vàng
Khám xét hệ thống cơ sở của Mailisa trên toàn quốc
Tự hào nông dân Việt Nam 2025
Lũ lụt, sạt lở ở miền Trung
1 năm thực hiện Kết luận tại Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân năm 2024
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
Giá vàng biến động mạnh
Đông Tây - Kim Cổ
Chủ nhật, ngày 23/11/2025 14:33 GMT+7

Tống Tất Thắng - Danh tướng dẹp loạn Ai Lao, Chiêm Thành hay Bồn Man

+ aA -
Phạm Tâm (Theo Giáo dục Thời đại) Chủ nhật, ngày 23/11/2025 14:33 GMT+7
Trên dải đất miền Trung nắng gió, Nghệ An bao đời nay nổi danh là vùng đất học, nơi sản sinh ra biết bao hiền tài, bậc đại khoa làm rạng danh non sông, trong đó có danh tướng Tống Tất Thắng.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Trong dòng chảy văn hiến bất tận ấy, cuộc đời của Nghĩa Quận công Tống Tất Thắng thắp lên ngọn lửa hiếu học, hun đúc nên làng Trung Cần (xã Thiên Nhẫn) một biểu tượng về truyền thống khoa bảng của xứ Nghệ.

Tống Tất Thắng - Danh tướng văn võ song toàn

Nền móng cho truyền thống vẻ vang đó được đặt bởi một danh nhân kiệt xuất, người được mệnh danh là bậc khai khoa của cả một vùng - Nghĩa Quận công Tống Tất Thắng. Cuộc đời ông không chỉ là bản anh hùng ca về vị tướng văn võ song toàn, mà còn là khởi nguồn cho một mạch ngầm văn hóa, hun đúc nên tinh thần “trọng chữ, trọng tài” cho bao thế hệ hậu sinh.

Khu lăng mộ danh tướng Tống Tất Thắng. Ảnh: Hồ Hà

Tống Tất Thắng sinh năm Đinh Mùi (1487) tại làng Nam Hoa Thượng, huyện Thanh Chương (nay là xã Thiên Nhẫn), trong một gia cảnh bần hàn. Cha mẹ ông sinh được hai người con, ông là con thứ hai. Mặc dù, gia cảnh nghèo khó, mồ côi cha năm 13 tuổi nhưng ông luôn được mẹ yêu thương, chăm chút, quyết tâm nuôi con ăn học thành tài.

Chính trong hoàn cảnh khắc nghiệt ấy, ý chí và nghị lực của Tống Tất Thắng lại được tôi luyện một cách phi thường. Cậu bé ngày đêm miệt mài kinh sử, cần mẫn luyện tập võ nghệ. Ước mơ trở thành một bậc trượng phu văn võ song toàn, có thể kinh bang tế thế, giúp dân giúp nước sớm nảy mầm trong tâm trí non trẻ ấy.

Tài năng và sự khổ luyện của ông sớm ngày đơm hoa kết trái. Năm 15 tuổi, Tống Tất Thắng thi đỗ Hương cống, thành tích đáng nể đối với một thiếu niên, đặc biệt là người có xuất thân nghèo khó. Đây là bước ngoặt đầu tiên, khẳng định con đường khoa cử mà ông lựa chọn là hoàn toàn đúng đắn.

Không dừng lại ở đó, 3 năm sau, trong khoa thi Hội năm Ất Sửu (1505) dưới triều vua Lê Uy Mục, tên ông được xướng lên trên bảng vàng danh giá. Với tài năng được minh chứng, ông ngay lập tức được triều đình trọng dụng, phong chức Thống Chinh nguyên súy bình Man trước khi về quê vinh quy bái tổ. Đây là một sự ghi nhận đặc biệt, cho thấy triều đình không chỉ nhìn vào học vị, mà còn nhận ra tố chất của một vị tướng tài trong ông.

tong-tat-thang-danh-tuong-khai-khoa-mien-dat-hoc-2.jpg
Đình Trung Cần thờ Nghĩa Quận công Tống Tất Thắng. Ảnh: Hồ Hà 

Từ đó, con đường quan lộ của Tống Tất Thắng ngày càng rộng mở. Ông kinh qua nhiều chức vụ trọng yếu như Lại bộ Thượng thư, Đông các Đại học sĩ và được phong tước hiệu cao quý Nghĩa Quận công.

Sinh thời, Tống Tất Thắng nổi tiếng là người tính tình cương trực, thẳng thắn, thông tuệ và khí phách hơn người. Ông là mẫu người trí dũng song toàn mà bất kỳ triều đại nào cũng cần đến. Mỗi khi biên thùy có binh biến, giặc Ai Lao, Chiêm Thành hay Bồn Man quấy nhiễu, nhà vua lại tin tưởng cử ông thống lĩnh ba quân, trấn giữ vùng biên cương xứ Nghệ - nơi “phên giậu” quốc gia.

Trong một lần cầm quân dẹp loạn giặc Bồn Man ở miền Tây xứ Nghệ, ông nhanh chóng giành thắng lợi, giữ yên bờ cõi. Nhưng trớ trêu thay, trên đường khải hoàn trở về, ông không may lâm bệnh nặng và qua đời, để lại niềm tiếc thương vô hạn cho triều đình và nhân dân.

Cảm phục tài năng, đức độ và công trạng to lớn của một người con ưu tú, nhân dân làng Nam Hoa Thượng tôn ông làm Thành hoàng làng, quanh năm hương khói, phụng thờ. Mỗi lần có giặc ngoại xâm, các vị tướng lĩnh được triều đình cử đi dẹp giặc đều tìm đến mộ và đền thờ Tống Tất Thắng để thắp hương, cầu xin anh linh ông phù hộ cho quốc thái dân an, chiến thắng trở về.

Năm 1553, vua Lê Trang Tông hạ chiếu chỉ, công nhận công lao của ông và cho phép các làng thuộc vùng đất “Chín Nam” (khu vực huyện Nam Đàn cũ) lập đền thờ phụng. Đền Thống Chinh, được dựng lên uy nghi dưới chân núi Quải Bái (xã Thiên Nhẫn) trở thành trung tâm tâm linh quan trọng của cả vùng.

tong-tat-thang-danh-tuong-khai-khoa-mien-dat-hoc-3.jpg
Hoành phi và họa tiết hoa văn gian giữa đình Trung Cần. Ảnh: Hồ Hà 

Miền đất học rạng danh xứ Nghệ

Di sản của Nghĩa Quận công Tống Tất Thắng để lại đã thắp lên ngọn lửa hiếu học, khai mở con đường khoa bảng cho cả một vùng đất, mà đỉnh cao là sự hình thành của làng khoa bảng Trung Cần.

Địa danh Trung Cần xuất phát từ câu “Sĩ quý trung cần, nữ quý trinh thuận” (con trai quý ở lòng trung thực và đức tính cần cù, con gái quý ở sự trinh tiết và hiền thảo).

Làng Trung Cần sớm trở thành nơi “đất lành chim đậu”, quy tụ nhiều dòng họ danh giá về đây sinh cơ lập nghiệp, cùng nhau hun đúc nên những truyền thống vẻ vang.

Ngọn lửa hiếu học do Tống Tất Thắng thắp lên bùng cháy rực rỡ qua nhiều thế hệ. Dòng họ Nguyễn Văn tự hào với kỳ tích “tam thế kế đại khoa” (ba đời liên tiếp có người đỗ đại khoa), mà đỉnh cao là Thám hoa Nguyễn Văn Giao (1811 - 1863), một trong những trí thức lỗi lạc của thế kỷ 19.

Dòng họ Nguyễn Trọng lại vang danh với câu chuyện “tam thế ngũ hoàng hoa” (ba đời có năm lượt người được cử đi sứ), nổi bật là ba thế hệ gồm cha, con và cháu nội cùng đỗ Tiến sĩ thời Lê: Lại bộ Thị lang Nguyễn Trọng Thường, Hữu Thị lang Nguyễn Trọng Đương và Hàn lâm viện Hiệu thảo Nguyễn Trọng Đường. Tên tuổi của cả ba vị đều được trang trọng khắc tại bia Tiến sĩ ở Văn Miếu - Quốc Tử Giám, một minh chứng vĩnh cửu cho tài năng và sự cống hiến của họ.

Giữa làng, nhà thờ họ Nguyễn Nhân sừng sững gần 500 năm lịch sử, là nơi tưởng nhớ Trụ quốc Thượng trật - Trung Quận công Nguyễn Nhân Mỹ. Ông là một danh tướng thời Lê Trung hưng, có công lớn trong cuộc chiến “Phù Lê, diệt Mạc”, đồng thời cũng là người có công khai khẩn đất hoang, chiêu dân lập ấp.

Truyền thống văn hóa - lịch sử của Trung Cần không chỉ được thể hiện qua các danh nhân, mà còn lắng đọng trong từng công trình kiến trúc, từng di tích cổ kính. Trên cánh đồng làng, chùa Quỳnh Hoa (chùa Giai) và đền Quỳnh Trai (đền Trúc) tạo thành quần thể tâm linh linh thiêng.

Nơi đây còn lưu giữ những hiện vật quý giá như khánh đá, bia đá cổ ghi danh 15 vị quận công, vương, hầu thời Lê - Trịnh. Bên bàu sen thơ mộng, đền Bàu (đền Lum Tum) gần 300 năm tuổi là nơi thờ phụng Tống Tất Thắng và các vị phúc thần.

Giếng nước ở xóm Đình có hình tựa chiếc nghiên mực, nằm cạnh dải đất trông như cây bút lông. Giếng Quỳnh Trai ở xóm Chùa không chỉ cung cấp nguồn nước mát lành, mà còn là nơi neo đậu hồn quê, chứng kiến bao thế hệ trưởng thành. Những biểu tượng ấy không phải là sự ngẫu nhiên, mà là sự ký thác tinh thần, là lời nhắc nhở con cháu về cội nguồn hiếu học của cha ông.

tong-tat-thang-danh-tuong-khai-khoa-mien-dat-hoc-5.jpg
Bia đá trước sân đình Trung Cần. Ảnh: Hồ Hà 

Kiệt tác kiến trúc đình Trung Cần

Nếu Tống Tất Thắng là niềm tự hào, thì đình Trung Cần chính là trái tim, hồn cốt vật chất của miền đất học này. Được khởi công xây dựng vào năm 1781 dưới sự chủ trì của ba vị Tiến sĩ họ Nguyễn Trọng, ngôi đình là một kiệt tác về kiến trúc nghệ thuật điêu khắc gỗ dân gian thời Hậu Lê.

Tọa lạc trên một dải đất cao ráo, thoáng đãng, đình Trung Cần mang trong mình vẻ uy nghi, cổ kính nhưng cũng rất đỗi gần gũi. Đình là nơi thờ Thành hoàng Tống Tất Thắng cùng các vị phúc thần. Ngay từ cổng vào, hai cột nanh vút cao, trên đỉnh là cặp nghê chầu bằng đất nung với những hoa văn mềm mại, đặc trưng của linh vật thời Lê Trung hưng.

Mái đình cong vút, trên nóc là hình “lưỡng long triều nguyệt” sống động, các bờ giải, góc mái được trang trí dày đặc bởi các linh vật thiêng như rồng, nghê, kỳ lân, phượng hoàng, tất cả đều toát lên một sức sống mãnh liệt.

Bước vào bên trong, không gian nghệ thuật điêu khắc gỗ của đình càng làm say đắm lòng người. Kết cấu đình theo kiểu tứ trụ với 5 gian. Toàn bộ 12 kèo và các chi tiết gỗ đều được chạm trổ công phu.

Nổi bật nhất là nghệ thuật chạm lộng với “con rồng ổ” ở 8 góc mái. Những con rồng cuộn tròn, đầu thò ra không trung, miệng ngậm ngọc, nanh vuốt, vảy, vi… được thể hiện một cách uyển chuyển, tinh tế đến mức “như thực như mơ”.

Đặc biệt, 24 bức tranh được chạm trổ trên xà nách là những tác phẩm nghệ thuật kỳ công, thể hiện sự kết hợp hài hòa giữa tư tưởng Nho giáo (như các điển tích, các bài học đạo lý) và văn hóa dân gian (như cảnh sinh hoạt, lao động của người dân).

Tương truyền, vua Quang Trung có ý định di dời đình Trung Cần để giao cho La Sơn Phu tử Nguyễn Thiếp sử dụng làm nơi làm việc của Sùng Chính viện. Tuy nhiên, Nguyễn Thiếp khéo léo từ chối, bởi ông vô cùng kính trọng Nghĩa Quận công Tống Tất Thắng - vị Thành hoàng được thờ tại đình. Nhờ sự ngưỡng mộ của một bậc hiền tài đối với một bậc anh hùng, ngôi đình vẫn được giữ lại nguyên vẹn tại mảnh đất Trung Cần.

Cuộc đời và sự nghiệp của Nghĩa Quận công Tống Tất Thắng vượt ra ngoài khuôn khổ của một danh tướng. Ông trở thành một biểu tượng văn hóa, người gieo mầm tri thức và tinh thần hiếu học cho cả một vùng quê. Từ hạt mầm ấy, Trung Cần vươn mình trở thành một “làng khoa bảng” trứ danh, một “miền đất học” điển hình của xứ Nghệ.

Năm 1996, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng đình Trung Cần và lăng mộ Tiến sĩ Tống Tất Thắng là Di tích lịch sử - kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia. Cùng với đình Hoành Sơn, đình Trung Cần được xem là một trong những ngôi đình có kiến trúc điêu khắc tinh xảo, đẹp nhất dải đất miền Trung.

Theo: Theo Giáo dục Thời đại

Tham khảo thêm

Trạng nguyên duy nhất nào trong lịch sử Trung Quốc trở thành hoàng đế?

Trạng nguyên duy nhất nào trong lịch sử Trung Quốc trở thành hoàng đế?

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Vị hoàng đế sáng lập triều đại nhà Thanh là ai?

Hoàng Thái Cực, là vị Đại hãn thứ hai của nhà Hậu Kim, và là Hoàng đế sáng lập triều đại nhà Thanh trong lịch sử Trung Quốc. Ông cai trị từ năm 1626 đến năm 1643, được 16 năm. Một số ý kiến cho rằng ông mất vào năm 1644, cai trị được 17 năm.

Vị tướng nào Ngụy Diên và Trương Phi không thể hạ, chỉ Triệu Vân khuất phục được?

Đông Tây - Kim Cổ
Vị tướng nào Ngụy Diên và Trương Phi không thể hạ, chỉ Triệu Vân khuất phục được?

Có "1-0-2” trong sử Việt: Vua Trần Thái Tông đem vợ cũ gả cho Lê Phụ Trần

Đông Tây - Kim Cổ
Có '1-0-2” trong sử Việt: Vua Trần Thái Tông đem vợ cũ gả cho Lê Phụ Trần

Tào Tháo vỡ mộng thống nhất Trung Hoa vì gặp phải viên tướng nào?

Đông Tây - Kim Cổ
Tào Tháo vỡ mộng thống nhất Trung Hoa vì gặp phải viên tướng nào?

Hoàng đế cuối cùng của nhà Đường: Bất lực nhìn gian thần hại chết cha mẹ, anh em

Đông Tây - Kim Cổ
Hoàng đế cuối cùng của nhà Đường: Bất lực nhìn gian thần hại chết cha mẹ, anh em

Đọc thêm

Hơn 20.000 lượt khách đến thưởng thức ẩm thực tại Liên hoan Văn hóa ẩm thực Quốc tế 2025
Văn hóa - Giải trí

Hơn 20.000 lượt khách đến thưởng thức ẩm thực tại Liên hoan Văn hóa ẩm thực Quốc tế 2025

Văn hóa - Giải trí

Trong hai ngày 22/11 và 23/11, Liên hoan Văn hóa ẩm thực Quốc tế 2025 với chủ đề “Trip of Flavours – Hành trình vị giác khắp năm châu” đã diễn ra tại Hà Nội.

Nỗ lực của châu Âu sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga bất ngờ bị Mỹ phá
Thế giới

Nỗ lực của châu Âu sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga bất ngờ bị Mỹ phá

Thế giới

Tờ báo Đức Handelsblatt đưa tin kế hoạch hòa bình cho Ukraine do Mỹ soạn thảo có khả năng "phá hoại" nỗ lực của EU nhằm sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga để tài trợ cho Kiev.

Giá vàng hôm nay mới nhất (23/11): Nhà vàng bán 'nhỏ giọt', người mua xếp hàng đông hơn ngày thường
Kinh tế

Giá vàng hôm nay mới nhất (23/11): Nhà vàng bán "nhỏ giọt", người mua xếp hàng đông hơn ngày thường

Kinh tế

Giá vàng hôm nay chiều 23/11, cả vàng SJC và nhẫn đều ổn định giá ngày cuối tuần. Nhu cầu mua vàng tiếp tục tăng cao khi người dân xếp hàng dài chật kín cửa hàng.

LĐBĐ Malaysia trả giá đắt, cầu thủ nguy cơ tù tội vì giấy tờ giả?
Thể thao

LĐBĐ Malaysia trả giá đắt, cầu thủ nguy cơ tù tội vì giấy tờ giả?

Thể thao

Luật sư Richard Wee cảnh báo cả LĐBĐ Malaysia (FAM) và nhóm cầu thủ nhập tịch có thể chịu trách nhiệm hình sự vụ giấy tờ giả, đồng thời nhận định việc kiện tụng dân sự lúc này rất khó mang lại kết quả khả quan.

Ghé ải Chi Lăng 'mục sở thị' núi Mặt Quỷ kỳ bí, nơi tướng Liễu Thăng 'khiếp vía' bỏ mạng
Ảnh

Ghé ải Chi Lăng "mục sở thị" núi Mặt Quỷ kỳ bí, nơi tướng Liễu Thăng "khiếp vía" bỏ mạng

Ảnh

Nằm sừng sững giữa đất trời biên ải, Ải Chi Lăng không chỉ nổi tiếng với địa thế hiểm trở "thập nhân khứ, nhất nhân hoàn", mà còn sở hữu một tuyệt tác thiên nhiên gây tò mò: Núi Mặt Quỷ.

Góc nhìn pháp lý vụ người đàn ông đánh gục đối phương giữa đường tại Hà Nội
Bạn đọc

Góc nhìn pháp lý vụ người đàn ông đánh gục đối phương giữa đường tại Hà Nội

Bạn đọc

Mâu thuẫn giao thông, một người đàn ông tung cú đá mạnh khiến đối phương gục ngay giữa phố Ba La, phường Phú Lương. Chuyên gia pháp lý cho biết, vụ việc này có dấu hiệu hình sự.

Thiếu nữ mặc áo yếm, diễn “con đĩ đánh bồng” tại Thu Hà Nội - Mùa thu ký ức
Ảnh

Thiếu nữ mặc áo yếm, diễn “con đĩ đánh bồng” tại Thu Hà Nội - Mùa thu ký ức

Ảnh

Sáng nay, hơn 500 người đã diễu hành, trình diễn nhiều loại hình dân gian đặc sắc tại Festival Thu Hà Nội - Mùa thu ký ức.

Sinh tử trên mái nhà và những quyết định “phi thường” giữa mưa lũ lịch sử ở Đắk Lắk
Xã hội

Sinh tử trên mái nhà và những quyết định “phi thường” giữa mưa lũ lịch sử ở Đắk Lắk

Xã hội

Hàng ngàn người dân ở xã Hòa Thịnh và Hòa Mỹ, tỉnh Phú Yên cũ (nay là tỉnh Đắk Lắk) phải bám víu trên mái nhà giữa dòng lũ lịch sử, đối mặt với những giây phút sinh tử chưa từng có. Giữa mưa lũ kinh hoàng, có nhiều quyết định liều mình cứu người thân và hàng xóm đã khiến cả cộng đồng khâm phục và cảm động rơi nước mắt.

Chồng thứ 3 của Diễm Hương vỡ òa khi chứng kiến vợ sinh con
Văn hóa - Giải trí

Chồng thứ 3 của Diễm Hương vỡ òa khi chứng kiến vợ sinh con

Văn hóa - Giải trí

Hoa hậu Diễm Hương đã hạ sinh con trai ở Canada, chồng cô đã đăng dòng thông báo với nói những lời xúc động.

10 năm làm dâu không nhận được gì, đến lúc mẹ chồng ốm nặng bà chỉ đích danh tôi đọc di chúc
Gia đình

10 năm làm dâu không nhận được gì, đến lúc mẹ chồng ốm nặng bà chỉ đích danh tôi đọc di chúc

Gia đình

Bà nhìn từng người một, ánh mắt chậm rãi, rồi dừng lại đúng chỗ tôi đứng. Bà ra hiệu muốn nói chuyện riêng.

Sau sáp nhập tỉnh Tiền Giang, một loại nhà ở mới ở tỉnh Đồng Tháp mới đang tăng nhu cầu ở mức cao tại Mỹ Tho
Nhà nông

Sau sáp nhập tỉnh Tiền Giang, một loại nhà ở mới ở tỉnh Đồng Tháp mới đang tăng nhu cầu ở mức cao tại Mỹ Tho

Nhà nông

Để kịp thời đáp ứng nhu cầu nơi ở cho cán bộ, công chức, viên chức sau sáp nhập, tỉnh Đồng Tháp mới (sau sáp nhập tỉnh Tiền Giang, Đồng Tháp trước đây) đang tập trung triển khai các dự án sửa chữa, xây mới nhà ở công vụ. Điều này nhằm giúp cán bộ, công chức, viên chức có nơi ở ổn định, thuận tiện và an tâm công tác.

Cựu Tổng thống Brazil cố bẻ gãy vòng đeo chân để chạy trốn nhưng bị bắt ê chề, ông Trump bất ngờ lên tiếng
Thế giới

Cựu Tổng thống Brazil cố bẻ gãy vòng đeo chân để chạy trốn nhưng bị bắt ê chề, ông Trump bất ngờ lên tiếng

Thế giới

Tòa án Tối cao Brazil đã công bố đoạn video cho thấy cựu Tổng thống Brazil Bolsonaro thừa nhận, ông dùng mỏ hàn để tác động vào vòng giám sát đeo chân.

100% Chủ tịch UBND tỉnh, thành không phải người địa phương
Tin tức

100% Chủ tịch UBND tỉnh, thành không phải người địa phương

Tin tức

Tới hiện tại, 100% Chủ tịch UBND tỉnh, thành đều không phải là người địa phương.

Một loại gạo Thái Lan tăng giá, thương nhân chờ tín hiệu từ Ấn Độ, gạo xuất khẩu Việt Nam 'kiên trì' sang châu Phi
Nhà nông

Một loại gạo Thái Lan tăng giá, thương nhân chờ tín hiệu từ Ấn Độ, gạo xuất khẩu Việt Nam "kiên trì" sang châu Phi

Nhà nông

Cũng như gạo Việt Nam, nhu cầu đối với gạo Ấn Độ tiếp tục trầm lắng, dù giá gạo đồ của nước này tăng lên mức cao nhất sáu tuần khi chính phủ bắt đầu mua vào. Tại Thái Lan, gạo 5% tấm được chào ở mức 340 USD/tấn, tăng nhẹ so với mức 335 USD/tấn của tuần trước. Nhu cầu xuất khẩu vẫn yếu khi các khách hàng châu Phi và châu Á tìm đến những nguồn cung có giá cạnh tranh hơn...

Hai loại rau dại từng là cây chống đói, nông dân Củ Chi đem trồng bạt ngàn, nhàn nhã mà 'hái' ra tiền quanh năm
Nhà nông

Hai loại rau dại từng là cây chống đói, nông dân Củ Chi đem trồng bạt ngàn, nhàn nhã mà "hái" ra tiền quanh năm

Nhà nông

Từng là thứ rau mọc hoang trên rừng chống đói, giờ đây, hai loại "rau dại" đặc biệt là rau quế vị (xá xị) và rau móp đã trở thành cây trồng chủ lực mang lại nguồn thu nhập bền vững, ổn định cho nông dân tại Củ Chi, TP HCM, khẳng định giá trị kinh tế “ăn đứt” củ khoai mì Củ Chi nổi tiếng thơm, dẻo.

Thời hạn tinh giản biên chế công chức không đáp ứng vị trí việc làm mới nhất
Xã hội

Thời hạn tinh giản biên chế công chức không đáp ứng vị trí việc làm mới nhất

Xã hội

Theo Bộ Nội vụ, ngày 1/7/2027 là thời hạn cuối để công chức và bộ, ban ngành hoàn thành vị trí việc làm và xếp ngạch công chức. Sau thời gian này, công chức, viên chức nào không đáp ứng được sẽ bị tinh giản biên chế.

Hướng về miền Trung: 'Cố lên đồng bào ơi, Hà Nội yêu mọi người nhiều'
Nhân ái

Hướng về miền Trung: "Cố lên đồng bào ơi, Hà Nội yêu mọi người nhiều"

Nhân ái

Đây là một trong hàng trăm lời chúc được người dân Thủ đô viết lên giấy gửi cùng nhu yếu phẩm để hỗ trợ người dân Đắk Lắk, Khánh Hòa, Gia Lai, Lâm Đồng.

Sân bay Long Thành bước vào giai đoạn “chạy nước rút” đón chuyến bay đầu tiên
Kinh tế

Sân bay Long Thành bước vào giai đoạn “chạy nước rút” đón chuyến bay đầu tiên

Kinh tế

Theo kế hoạch đề ra, sân bay Long Thành sẽ đón chuyến bay đầu tiên vào cuối tháng 12/2025. Hiện tại, hàng loạt máy móc, trang thiết bị và hơn 14.000 công nhân đang tăng tốc để thực hiện sự kiện quan trọng này.

Đoàn Văn Hậu đếm ngược ngày trở lại V.League
Thể thao

Đoàn Văn Hậu đếm ngược ngày trở lại V.League

Thể thao

Trang chủ CLB CAHN xác nhận Đoàn Văn Hậu được đăng ký cho giai đoạn lượt về của mùa giải V.League 2025/2026.

Những lưu ý quan trọng khi chuyển đổi đất trồng lúa sang đất ở
Bạn đọc

Những lưu ý quan trọng khi chuyển đổi đất trồng lúa sang đất ở

Bạn đọc

 Luật sư Hoàng Anh Sơn – Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh đã đưa ra lưu ý quan trọng trong trường hợp người dân có nhu cầu thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa sang đất ở.

'Con không kịp cứu mẹ, mẹ ơi…' - tiếng kêu xé lòng giữa lũ dữ Gia Lai
Tin tức

"Con không kịp cứu mẹ, mẹ ơi…" - tiếng kêu xé lòng giữa lũ dữ Gia Lai

Tin tức

"Chỉ cứu được ba. Tìm thấy mẹ thì mẹ mất rồi", "Con không kịp cứu mẹ, mẹ ơi…", "Cứu gia đình tôi với!", "Con ơi, bà ơi… đang ở đâu", "Đứa con bại liệt của tôi mất theo dòng lũ", "Không có các chú, tôi đã mất con rồi!". Những tiếng kêu ấy, hòa vào tiếng mưa xối xả và dòng nước cuồn cuộn ở Gia Lai, trở thành những âm thanh xé lòng nhất mà chúng tôi từng nghe.

Một ông nông dân ở Ninh Bình 'liều' thuê 5 mẫu đất, nuôi loài đặc sản, hễ đến tuổi sinh đẻ cản chả kịp, bán hút hàng
Nhà nông

Một ông nông dân ở Ninh Bình "liều" thuê 5 mẫu đất, nuôi loài đặc sản, hễ đến tuổi sinh đẻ cản chả kịp, bán hút hàng

Nhà nông

Suốt nhiều năm nuôi cá chép, nuôi cá lóc, ít ai ngờ ông Nguyễn Văn Năm, phường Nguyễn Uý, tỉnh Ninh Bình (địa phận Kim Bảng, tỉnh Hà Nam trước đây) lại bén duyên, đổi nghề rồi dựng nên mô hình nuôi ốc nhồi (ốc bươu đen) quy mô hàng mẫu. Con đặc sản bình dân này hễ đến tuổi sinh đẻ là cản chả kịp, mang lại thu nhập tốt và gia đình ông Năm trở thành đầu mối cung cấp ốc thương phẩm cho nhiều địa phương.

Thủ Thiêm kéo sóng đầu tư trở lại trung tâm TP.HCM: Chung cư hạng sang bước vào chu kỳ tăng giá mới
Chuyển động Sài Gòn

Thủ Thiêm kéo sóng đầu tư trở lại trung tâm TP.HCM: Chung cư hạng sang bước vào chu kỳ tăng giá mới

Chuyển động Sài Gòn

Sự dịch chuyển trọng tâm phát triển về phía Đông TP.HCM đang mở ra một chu kỳ tái cơ cấu không gian đô thị mới. Khu vực Thủ Thiêm trở thành tâm điểm nhờ vai trò trung tâm tài chính mới, kéo theo sự tăng nhiệt của phân khúc bất động sản cao cấp.

Ukraine, các đồng minh châu Âu đang ở trong thời khắc nguy hiểm
Thế giới

Ukraine, các đồng minh châu Âu đang ở trong thời khắc nguy hiểm

Thế giới

Một kế hoạch hòa bình Mỹ–Nga yêu cầu những nhượng bộ lớn từ Ukraine đã khiến Kiev và các đồng minh chao đảo, buộc phải tổ chức họp khẩn cấp phút chót tại Geneva với hy vọng thuyết phục Washington thay đổi lập trường.

Thúc đẩy tiến độ các dự án trọng điểm, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên đề nghị cán bộ cần tăng cường đi cơ sở
Kinh tế

Thúc đẩy tiến độ các dự án trọng điểm, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên đề nghị cán bộ cần tăng cường đi cơ sở

Kinh tế

Làm việc với Sở Xây dựng và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên yêu cầu, ngoài làm tốt công tác chuyên môn, các lãnh đạo, cán bộ cần tăng cường đi cơ sở nắm bắt tình hình, hướng dẫn chuyên môn đối với cán bộ xã, phường.

Sắp sửa vận hành sàn giao dịch thịt heo ở thành phố lớn nhất nước
Chuyển động Sài Gòn

Sắp sửa vận hành sàn giao dịch thịt heo ở thành phố lớn nhất nước

Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM sẽ thí điểm vận hành sàn giao dịch thịt heo trong tháng 12/2025 và chính thức hoạt động vào khoảng cuối quý I năm sau. Sàn giao dịch thịt heo của TP.HCM hướng đến minh bạch giá, an tâm về chất lượng cho người tiêu dùng.

Ông lão bí ẩn khiến Long Vương cũng phải kinh sợ trong Tây du ký là ai?
Đông Tây - Kim Cổ

Ông lão bí ẩn khiến Long Vương cũng phải kinh sợ trong Tây du ký là ai?

Đông Tây - Kim Cổ

Trong Tây du ký, Viên Thủ Thành là một phàm nhân nhưng tài năng của ông khiến cả Long Vương cũng phải khiếp sợ.

“Giữ hồn” bản sắc văn hóa: Cách người Mai Hạ ở Phú Thọ nâng tầm nghề truyền thống
Văn hóa - Giải trí

“Giữ hồn” bản sắc văn hóa: Cách người Mai Hạ ở Phú Thọ nâng tầm nghề truyền thống

Văn hóa - Giải trí

Từ những khung cửi nằm bên nếp nhà sàn hay bí quyết nấu rượu gia truyền, người dân xã Mai Hạ (tỉnh Phú Thọ) đã biết cách “thổi hồn” vào sản phẩm, gắn kết với du lịch và xuất khẩu. Hướng đi này không chỉ giúp bảo tồn văn hóa dân tộc Thái mà còn mang lại thu nhập ổn định cho lao động nông thôn.

Ca sĩ Nhật Kim Anh hạnh phúc bình yên bên mẹ cùng hai con, hé lộ về con gái lai Tây
Văn hóa - Giải trí

Ca sĩ Nhật Kim Anh hạnh phúc bình yên bên mẹ cùng hai con, hé lộ về con gái lai Tây

Văn hóa - Giải trí

Nữ diễn viên, ca sĩ Nhật Kim Anh khiến người hâm mộ không khỏi xuýt xoa với những khoảnh khắc ngọt ngào bên mẹ cùng 2 con.

Tin đọc nhiều

1

Trung Quốc, Nhật Bản còn đang nghiên cứu, Việt Nam sản xuất thành công loài cá quý, luyện cho ăn thức ăn công nghiệp

Trung Quốc, Nhật Bản còn đang nghiên cứu, Việt Nam sản xuất thành công loài cá quý, luyện cho ăn thức ăn công nghiệp

2

Nước từng mua gạo nhiều thứ hai của Việt Nam vừa có tuyên bố mới về lúa gạo với các thương nhân bán gạo để làm gì?

Nước từng mua gạo nhiều thứ hai của Việt Nam vừa có tuyên bố mới về lúa gạo với các thương nhân bán gạo để làm gì?

3

Châu Âu đang điêu đứng vì Nga

Châu Âu đang điêu đứng vì Nga

4

Người phụ nữ Trung Quốc lên tiếng vì bị cho là nữ nghi phạm đưa súng giúp phạm nhân tháo chạy ở Campuchia

Người phụ nữ Trung Quốc lên tiếng vì bị cho là nữ nghi phạm đưa súng giúp phạm nhân tháo chạy ở Campuchia

5

Giá vàng hôm nay (22/11): Đồng loạt giảm mạnh

Giá vàng hôm nay (22/11): Đồng loạt giảm mạnh