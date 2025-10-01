Tổng Bí thư Tô Lâm: Phải coi đổi mới sáng tạo là sự nghiệp của toàn dân, nâng cao tự chủ chiến lược về công nghệ

Ngày 1/10, tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC), Bộ KH&CN phối hợp với Bộ Tài chính tổ chức Lễ hưởng ứng Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia 2025. Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tham dự và phát biểu chỉ đạo định hướng.

Với chủ đề "Đổi mới sáng tạo toàn dân - Động lực phát triển quốc gia", sự kiện năm 2025 khẳng định quyết tâm của Đảng và Nhà nước trong việc thúc đẩy đổi mới sáng tạo trở thành trung tâm chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao năng suất, năng lực cạnh tranh, bảo đảm tăng trưởng bền vững. Đây cũng là dịp tôn vinh các ý tưởng sáng tạo, đột phá, đồng thời thúc đẩy hình thành và phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo toàn diện.

Phải coi đổi mới sáng tạo là sự nghiệp của toàn dân

Tổng Bí thư Tô Lâm tham dự và phát biểu chỉ đạo định hướng tại Lễ hưởng ứng Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia 2025 sáng 1/10.

Phát biểu tại sự kiện, Tổng Bí thư Tô Lâm nói: Chúng ta đang sống trong thời đại chuyển động chưa từng có của trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, công nghệ sinh học, năng lượng sạch, vật liệu mới. Những quốc gia đi trước sẽ có lợi thế cạnh tranh chiến lược; ai chậm đổi mới sẽ bị bỏ lại phía sau.

Việt Nam không có lựa chọn nào khác ngoài việc coi khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là đột phá hàng đầu, động lực chính để đổi mới mô hình phát triển, hiện thực hóa mục tiêu: Đến năm 2030, trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình cao. Đến năm 2045, trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

"Đây không chỉ là nhu cầu khách quan, mà còn là mệnh lệnh của thời đại, quyết định vị thế dân tộc trong thập kỷ tới. Không một quốc gia nào có thể “cất cánh” với nền khoa học – công nghệ thấp kém, hoạt động đổi mới sáng tạo chậm chạp", Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Trong thời gian qua, Đảng và Nhà nước đã quan tâm đầu tư lớn cho khoa học – công nghệ, chuyển đổi số, hoàn thiện thể chế, tạo môi trường pháp lý thuận lợi, khuyến khích phát triển kinh tế tư nhân, thúc đẩy phong trào khởi nghiệp sáng tạo.

Tổng Bí thư ghi nhận những kết quả bước đầu rất tích cực: Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo đã được Quốc hội khóa XV thông qua, lần đầu tiên thể chế hóa đổi mới sáng tạo thành trụ cột quốc gia; các điều kiện khung của hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia được hình thành; bộ chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương được áp dụng toàn quốc; hệ sinh thái khởi nghiệp được ghi nhận tiến bộ; chuyển đổi số và ứng dụng AI lan tỏa trong quản lý, sản xuất và đời sống; một số sản phẩm, dịch vụ “Make in Vietnam” bước đầu vươn ra khu vực và quốc tế.

Tuy nhiên, Tổng Bí thư Tô Lâm cũng chỉ rõ rằng, hoạt động đổi mới sáng tạo vẫn còn hạn chế: "Thể chế, chính sách chưa theo kịp thực tiễn; mức độ làm chủ công nghệ lõi còn hạn chế; vốn đầu tư mạo hiểm chưa được khơi thông; nhân lực chất lượng cao còn thiếu; văn hóa chấp nhận rủi ro chưa mạnh. Đây là những “điểm nghẽn” cần tháo gỡ quyết liệt".

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu thăm quan triển lãm.

6 nhiệm vụ trọng tâm thúc đẩy đổi mới sáng tạo

Để thúc đẩy đổi mới sáng tạo mạnh mẽ hơn trong thời gian tới, Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị tập trung vào sáu nhóm nhiệm vụ trọng tâm:

Một là, Thống nhất nhận thức và hành động – coi đổi mới sáng tạo là sự nghiệp của toàn dân, của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.

Hai là, Phát triển vững chắc nền tảng khoa học công nghệ, đặc biệt làm chủ các công nghệ lõi, công nghệ nguồn như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, công nghệ sinh học, vật liệu mới, năng lượng sạch.

Tổng Bí thư Tô Lâm: KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là "chìa khóa vàng" để Việt Nam vươn lên hùng cường

Ba là, Hoàn thiện thể chế, chính sách vượt trội, khuyến khích nghiên cứu, R&D, phát triển thị trường vốn khởi nghiệp, quỹ đầu tư mạo hiểm, đồng thời tăng cường bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ.

Bốn là, Xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo quốc gia, kết nối với khu vực và thế giới; mỗi bộ, ngành, địa phương phấn đấu hình thành trung tâm đổi mới sáng tạo.

Năm là, Phát huy ba trụ cột: Nhà nước kiến tạo thể chế – Viện, trường cung cấp tri thức – Doanh nghiệp làm trung tâm đổi mới sáng tạo, đưa ý tưởng thành sản phẩm, dịch vụ và giá trị kinh tế.

Sáu là, Gắn đổi mới sáng tạo với phát triển bền vững và hội nhập quốc tế, giải quyết bài toán xã hội, nâng cao năng suất, bảo vệ môi trường, quảng bá thương hiệu “Vietnam Innovation” năng động, đáng tin cậy.

Theo Tổng Bí thư Tô Lâm, tinh thần lao động thông minh, sáng tạo là mạch nguồn bất tận của dân tộc, giúp biến khó khăn thành cơ hội, tiềm năng thành sức mạnh. Đổi mới sáng tạo không chỉ là sự kiện, mà phải trở thành hành động thường xuyên, liên tục và bền vững.

Tổng Bí thư cũng kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, trí thức, doanh nhân, thanh niên và kiều bào nêu cao tinh thần yêu nước, đổi mới sáng tạo trong công việc hằng ngày. Mỗi cá nhân, mỗi địa phương cần có sáng kiến, sản phẩm cụ thể để cùng xây dựng một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo sống động, góp phần đưa Việt Nam phát triển nhanh, bền vững trong kỷ nguyên mới.