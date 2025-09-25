Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: Việt Nam muốn lập bản đồ sáng chế cho 11 nhóm công nghệ chiến lược

Việt Nam coi đổi mới sáng tạo là trụ cột phát triển giai đoạn mới

Tại hội đàm với Tổng giám đốc Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) Daren Tang, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, sau giai đoạn thoát nghèo và trở thành nước thu nhập trung bình, Việt Nam đang bước vào chặng phát triển thứ ba: Hướng tới nước thu nhập cao dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

“Trong giai đoạn này, vai trò của sở hữu trí tuệ đối với Việt Nam vô cùng quan trọng”, Bộ trưởng Hùng nhấn mạnh.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng đề nghị Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới hỗ trợ Việt Nam lập bản đồ sáng chế cho 11 nhóm công nghệ chiến lược.

Theo Bộ trưởng Hùng, trong bộ ba khoa học công nghệ – đổi mới sáng tạo – chuyển đổi số, Việt Nam coi đổi mới sáng tạo là trọng tâm, với quan điểm “đổi mới sáng tạo toàn dân, mọi người dân đều khởi nghiệp, sản xuất – kinh doanh dựa trên công nghệ số và khoa học công nghệ”.

Từ định hướng đó, Bộ trưởng đề nghị WIPO hỗ trợ Việt Nam xây dựng bản đồ sáng chế cho 11 nhóm công nghệ chiến lược mà Thủ tướng đã ban hành. Đây là bước đi then chốt để Việt Nam làm chủ công nghệ, thúc đẩy nghiên cứu phát triển (R&D) và hiện thực hóa mục tiêu trở thành nước thu nhập cao dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số quốc gia để thoát khỏi “bẫy thu nhập trung bình”

Ngoài bản đồ sáng chế, Bộ trưởng Hùng đề nghị WIPO tư vấn xây dựng nền tảng số quản lý sở hữu trí tuệ, trên cơ sở nâng cấp phần mềm IPAS hiện nay, bảo đảm “vừa mang tính quốc tế, vừa phù hợp đặc thù Việt Nam”. Người đứng đầu ngành khoa học công nghệ khẳng định khi hệ thống hoàn thiện, Việt Nam sẵn sàng chia sẻ với các quốc gia khác thông qua WIPO, như một đóng góp cho sự phát triển chung.

Bộ trưởng Hùng cũng đề xuất WIPO hỗ trợ đo lường tác động của đổi mới sáng tạo tới tăng trưởng kinh tế, coi đây là chìa khóa khuyến khích các quốc gia gia tăng đầu tư cho R&D. Việt Nam đồng thời xung phong trở thành điểm thử nghiệm cho những sáng kiến mới của WIPO trong thúc đẩy đổi mới sáng tạo.



Đáp lại, Tổng Giám đốc WIPO Daren Tang đánh giá Việt Nam từ lâu là “nơi thử nghiệm sáng kiến mới”, trong đó có bộ chỉ số đổi mới sáng tạo cấp tỉnh (PII) – mô hình truyền cảm hứng cho Ấn Độ và đang được Cuba, Brazil quan tâm.

Việt Nam – WIPO: Gần nửa thế kỷ hợp tác, mở chương mới về sở hữu trí tuệ

Việt Nam gia nhập WIPO từ năm 1976. Gần nửa thế kỷ hợp tác đã góp phần hình thành hệ sinh thái sở hữu trí tuệ (SHTT) ngày càng hoàn thiện. Bộ KH&CN khẳng định quyết tâm đưa Việt Nam trở thành quốc gia tiên phong về đổi mới sáng tạo trong ASEAN, trong khi Cục SHTT cụ thể hóa bằng những dự án như số hóa dữ liệu, đào tạo nhân lực và phát triển mạng lưới hơn 50 trung tâm TISC.

Cục Sở hữu trí tuệ và Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) ký kết Bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ.

Nhiều kết quả nổi bật đã được ghi nhận. Lần đầu tiên, SHTT được đưa vào Chiến lược phát triển quốc gia đến năm 2030. Trên bảng xếp hạng Đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII) 2025, Việt Nam đứng thứ 44/139 nền kinh tế, thứ 2/37 trong nhóm thu nhập trung bình thấp, duy trì 15 năm liên tiếp có kết quả đổi mới sáng tạo cao hơn mức phát triển. Việt Nam cũng nằm trong nhóm 3 quốc gia có tốc độ tăng năng suất lao động nhanh nhất giai đoạn 2014-2024.

Một dấu ấn quan trọng khác là Bộ chỉ số Đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII), công bố toàn quốc từ 2023, được WIPO đánh giá cao và khuyến nghị nhân rộng. Trong hội nhập, Việt Nam đã tham gia 15 điều ước quốc tế lớn như PCT, Madrid, La Hay, đồng thời từng giữ trọng trách Chủ tịch Ủy ban Điều phối và Đại hội đồng WIPO.

Việc ký kết Bản ghi nhớ hợp tác mới giữa Cục SHTT và WIPO mở ra chương hợp tác toàn diện, trong bối cảnh thế giới dịch chuyển từ “bảo hộ” sang “thương mại hóa” SHTT, khẳng định vai trò định hướng của Bộ KH&CN trong giai đoạn phát triển mới.