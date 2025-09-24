Chủ đề nóng

Tổng Giám đốc WIPO thăm Việt Nam, thúc đẩy hợp tác sở hữu trí tuệ và đổi mới sáng tạo

Nguyễn Thịnh Thứ tư, ngày 24/09/2025 12:37 GMT+7
Trong hai ngày 25 - 26/9, Tổng Giám đốc Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) Daren Tang sẽ thăm và làm việc tại Việt Nam theo lời mời của Bộ Khoa học và Công nghệ, nhằm mở rộng hợp tác trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ và đổi mới sáng tạo.
Trọng tâm trong chuyến thăm Việt Nam của Tổng Giám đốc Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) là cuộc hội đàm với Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN). Tại đây, hai bên thảo luận về xu hướng toàn cầu trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ (SHTT) và đổi mới sáng tạo (ĐMST), cùng định hướng phát triển KHCN, ĐMST và chuyển đổi số của Việt Nam.

Việt Nam củng cố hệ sinh thái sở hữu trí tuệ cùng WIPO

Dưới sự chứng kiến của Bộ trưởng Bộ KH&CN, Cục SHTT và WIPO sẽ ký kết Bản ghi nhớ hợp tác toàn diện trong lĩnh vực SHTT. Thỏa thuận bao trùm từ xây dựng chính sách, pháp luật, đào tạo nhân lực, nâng cao nhận thức xã hội đến hỗ trợ doanh nghiệp và tăng cường năng lực cho cơ quan SHTT quốc gia.

Tổng Giám đốc Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) Daren Tang.

Đây được coi là dấu mốc quan trọng, mở ra chương mới trong hợp tác giữa Việt Nam và WIPO, đặc biệt trong bối cảnh thế giới đang chuyển dịch từ “bảo hộ” sang “thương mại hóa” quyền SHTT.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng Giám đốc WIPO sẽ tham dự Hội thảo công bố Chỉ số ĐMST Toàn cầu (GII) 2025, cung cấp thông tin mới nhất về kết quả của Việt Nam, những thay đổi trong phương pháp luận và triển vọng ĐMST trong những năm tới. Ông cũng có buổi làm việc với Cục SHTT nhằm tổng kết thành tựu hợp tác thời gian qua và bàn định hướng phát triển giai đoạn tiếp theo.

Nhiều vướng mắc Khoa học & Công nghệ từ địa phương, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng yêu cầu "phản ứng nhanh"

Một điểm nhấn đáng chú ý khác là giao lưu với thế hệ trẻ tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông với chủ đề “WIPO và hành trình kiến tạo hệ sinh thái SHTT thúc đẩy đổi mới sáng tạo cho thế hệ trẻ Việt Nam”.

Trong dịp này, Bộ KH&CN và WIPO sẽ chứng kiến lễ ra mắt Liên minh Hợp tác SHTT và ĐMST, với các hoạt động cụ thể như bản địa hóa chương trình đào tạo trực tuyến của WIPO, tổ chức Trường hè WIPO thường niên tại Việt Nam, hỗ trợ xây dựng thương hiệu, định giá tài sản trí tuệ và mở rộng kết nối doanh nghiệp khởi nghiệp.

Ngoài ra, Tổng Giám đốc WIPO cũng dự kiến có các cuộc gặp và làm việc với lãnh đạo Chính phủ, Tập đoàn Viettel, cùng nhiều bộ ngành khác như Công Thương, Ngoại giao, Văn hóa – Thể thao & Du lịch nhằm thúc đẩy hợp tác song phương về SHTT và củng cố quan hệ hợp tác toàn diện với Việt Nam.

Việt Nam – WIPO: Gần nửa thế kỷ hợp tác về sở hữu trí tuệ

Việt Nam gia nhập Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) từ năm 1976 và gần nửa thế kỷ qua đã hợp tác chặt chẽ để xây dựng hệ sinh thái sở hữu trí tuệ (SHTT). Bộ KH&CN giữ vai trò hoạch định chính sách, còn Cục SHTT triển khai ở tuyến đầu với nhiều hoạt động như số hóa dữ liệu, phát triển mạng lưới TISC, đào tạo nhân lực và hội nhập quốc tế.

Những thành quả hợp tác nổi bật gồm việc lần đầu đưa SHTT vào Chiến lược phát triển quốc gia đến năm 2030; Việt Nam xếp hạng 44/139 trong Chỉ số Đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII) 2025, đứng thứ 2/37 nhóm quốc gia thu nhập trung bình thấp; đồng thời triển khai bộ chỉ số ĐMST cấp tỉnh (PII) – mô hình đầu tiên trong khu vực, được WIPO đánh giá cao.

Việt Nam cũng đã tham gia 15 điều ước quốc tế về SHTT như PCT, Madrid, La Hay, tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng bảo hộ sáng chế, nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp ra toàn cầu. Quan hệ hợp tác Việt Nam – WIPO ngày càng toàn diện, góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trên bản đồ đổi mới sáng tạo thế giới.

