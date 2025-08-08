Truyền thông Ba Lan tiết lộ đề xuất 'có lợi' của ông Trump với ông Putin về việc chấm dứt chiến tranh Ukraine

Tổng thống Mỹ Trump và Tổng thống Nga Putin. Ảnh Reuters

Mặc dù hãng tin Onet không nêu tên nguồn tin, nhưng hãng tin này cho biết đề xuất này đã được phối hợp với các quốc gia châu Âu. "Chúng tôi được biết Moscow đã nhận được một đề nghị rất thuận lợi từ chính quyền Trump", hãng tin đưa tin.

Theo Onet, đề xuất của Mỹ bao gồm: Một lệnh ngừng bắn ở Ukraine, mặc dù không phải là một thỏa thuận hòa bình hoàn toàn.

Sự công nhận thực tế đối với các vùng lãnh thổ do Nga chiếm đóng thông qua việc hoãn giải quyết vấn đề trong 49 hoặc 99 năm.

Việc dỡ bỏ hầu hết các lệnh trừng phạt áp đặt lên Nga và về lâu dài, quay trở lại hợp tác năng lượng – cụ thể là nhập khẩu khí đốt và dầu mỏ từ Nga.

Tuy nhiên, đề xuất này được cho là không bao gồm bất kỳ đảm bảo nào về việc NATO sẽ mở rộng – một trong những yêu cầu nhất quán của Moscow.

Nga cũng không nhận được bất kỳ lời hứa nào về việc chấm dứt hỗ trợ quân sự cho Ukraine. Tuy nhiên, theo Onet, điểm cuối cùng này được cho là chấp nhận được đối với Nga.



Sau cuộc gặp giữa ông Witkoff và ông Putin, ông Trump đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và một số nhà lãnh đạo châu Âu.

Sau đó, ông Trump được cho là đã nói với các nhà lãnh đạo châu Âu rằng ông dự định gặp ông Putin "sớm nhất là vào tuần tới", sau đó là cuộc gặp 3 bên có sự tham gia của Tổng thống Zelensky.

Sau đó, Điện Kremlin xác nhận Nga và Mỹ đã nhất trí rằng ông Putin và ông Trump sẽ gặp nhau trong những ngày tới.

Ông Zelensky cũng tuyên bố rằng các hình thức tiềm năng cho các cuộc họp cấp cao đã được thảo luận trong cuộc điện đàm ngày hôm qua với Trump và các nhà lãnh đạo châu Âu.