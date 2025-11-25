TP.HCM “kích hoạt” quỹ đất Thủ Thiêm: Tín hiệu mới cho dòng vốn đầu tư 2026

Thủ Thiêm sắp bước vào vòng đấu giá mới

TP.HCM đang chuẩn bị mở lại loạt đấu giá đất quan trọng ở Khu đô thị mới Thủ Thiêm từ năm 2026. Việc đưa 7 lô đất đã hoàn thiện hạ tầng vào kế hoạch đấu giá không chỉ nhằm khai thác nguồn lực công mà còn phản ánh bước chuyển trong cách tiếp cận của thành phố là ưu tiên nhà đầu tư có khả năng triển khai thật, thay vì tạo “sóng” giá ảo như giai đoạn trước.

Cụ thể, UBND TP.HCM vừa công bố kế hoạch tổ chức đấu giá quyền sử dụng 7 lô đất thuộc Khu đô thị mới Thủ Thiêm trong năm 2026. Đây được xem là bước tái khởi động mạnh mẽ sau thời gian rà soát, chuẩn hóa pháp lý và chuẩn bị hạ tầng tại khu vực vốn được xem là “trái tim phát triển” của TP.Thủ Đức (cũ).

Theo đó, danh mục đưa ra đấu giá gồm các lô 3-8, 3-9, 3-12 (Khu chức năng số 3); lô 7-1, 7-17 (Khu chức năng số 7); lô 1-12 (Khu chức năng số 1) và lô 4-21 (Khu chức năng số 4). Tất cả các lô đều đã hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, cơ bản hoàn tất công tác bồi thường và giải phóng mặt bằng, điều kiện quan trọng giúp hoạt động đấu giá diễn ra thuận lợi, minh bạch.

TP.HCM chuẩn bị đưa 7 lô đất vàng Thủ Thiêm ra đấu giá trong năm 2026. Ảnh: Gia Linh

Đáng chú ý, ba lô đất 3-8, 3-9 và 3-12 từng tạo tiếng vang trong phiên đấu giá cuối năm 2021, khi mức trả giá cao kỷ lục. Tuy nhiên, doanh nghiệp trúng đấu giá sau đó không thực hiện nghĩa vụ tài chính và xin bỏ cọc. Việc đưa các lô này trở lại thị trường cho thấy thành phố quyết tâm giải phóng nguồn lực đất đai nhưng đồng thời cũng đặt kỳ vọng vào mặt bằng giá hợp lý hơn, gắn với năng lực triển khai thực tế của nhà đầu tư.

Song song với kế hoạch đấu giá, UBND TP.HCM cũng giao lãnh đạo phường An Khánh và Ban quản lý Phát triển đô thị thành phố đẩy nhanh công tác bồi thường đối với lô 1-20. Hai lô khác gồm 3-17 (Khu chức năng số 3) và 5-3 (Khu chức năng số 5) được yêu cầu hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật để sẵn sàng tham gia các bước kêu gọi đầu tư tiếp theo.

Ở góc độ quản lý, Sở Tài chính được giao xây dựng danh mục mời gọi đầu tư, tổ chức đấu thầu các dự án sử dụng đất tại khu thể thao, giải trí thuộc Khu chức năng 2c, cùng ba lô 8-1, 8-2, 8-3 trong khu lâm viên sinh thái. Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp Trung tâm Phát triển quỹ đất lập kế hoạch chi tiết, trình thành phố phương án triển khai hoạt động đấu giá theo đúng tiến độ.

Siết năng lực tài chính doanh nghiệp đấu giá đất tại Thủ Thiêm

Được biết, Khu đô thị mới Thủ Thiêm, được phê duyệt quy hoạch từ năm 1996 với tổng quy mô 930 ha. Đây là một trong những khu vực chiến lược của TP.HCM, quy mô dân số dự kiến 200.000 người. Lợi thế về vị trí, hướng nhìn sông và khả năng kết nối trực tiếp với quận 1 khiến Thủ Thiêm trở thành vùng “đất vàng” được kỳ vọng hình thành trung tâm tài chính, thương mại mới của khu vực.

Tại hội nghị công bố Quy hoạch đến năm 2040 và xúc tiến đầu tư vào TP.Thủ Đức (cũ) trước đây, lãnh đạo thành phố khẳng định mục tiêu hoàn tất Khu đô thị mới Thủ Thiêm gắn với trung tâm tài chính quốc tế, khu đô thị đại học và giai đoạn 2 khu công nghệ cao trước năm 2030. Riêng tại Thủ Thiêm, thành phố dự kiến đấu giá 49 lô đất với tổng diện tích 49 ha trong thời gian tới.

TP.HCM sẽ siết tiêu chí tài chính, yêu cầu doanh nghiệp chứng minh dòng vốn và lộ trình phát triển dự án cụ thể. Ảnh: Gia Linh

Theo các chuyên gia, sự kiện 3 lô đất từng trúng đấu giá nhưng rồi bị bỏ cọc trước đây đã trở thành một bài học lớn cho thị trường, giá không phải yếu tố quyết định, năng lực triển khai mới là thước đo thật. Vì thế, trong vòng đấu giá sắp tới, thành phố được dự báo sẽ siết tiêu chí tài chính, yêu cầu doanh nghiệp chứng minh dòng vốn và lộ trình phát triển dự án cụ thể.

Điều này phù hợp với xu hướng thị trường hiện nay, khi các nhà đầu tư lướt sóng đã rút lui, nhường chỗ cho nhóm doanh nghiệp dài hạn, đặc biệt là các tập đoàn tài chính ổn định và kỳ vọng khai thác lâu dài tại Thủ Thiêm.

Các chuyên gia đánh giá việc chuẩn bị đồng bộ về pháp lý, hạ tầng và quỹ đất sạch, các phiên đấu giá mới tại Thủ Thiêm được kỳ vọng tạo sức hút mạnh mẽ đối với dòng vốn đầu tư trong và ngoài nước. Đây cũng là cơ sở để thị trường bất động sản TP.HCM đón thêm nguồn lực phát triển, góp phần định hình diện mạo đô thị phía Đông trong giai đoạn 2026 - 2030.