Thủ Thiêm kéo sóng đầu tư trở lại trung tâm TP.HCM: Chung cư hạng sang bước vào chu kỳ tăng giá mới

Khu vực Thủ Thiêm trở thành hạt nhân cạnh tranh mới của thị trường bất động sản TP.HCM

Trong chiến lược phát triển đô thị những năm gần đây, TP.HCM đặt mục tiêu tái phân bố chức năng để giảm tải cho khu vực trung tâm quận 1 (cũ) và quận 3 (cũ), đồng thời tạo động lực tăng trưởng mới. Trọng tâm của quá trình này là Thủ Thiêm, khu vực được quy hoạch trở thành Trung tâm tài chính quốc tế (IFC), đóng vai trò đầu kéo cho các hoạt động thương mại, dịch vụ và tài chính trong giai đoạn từ năm 2025 - 2035.

Liên quan đến vấn đề trên, tại Diễn đàn Bất động sản TP.HCM chủ đề “Hạt nhân trung tâm” vừa qua, các chuyên gia cho rằng khu vực Thủ Thiêm hội tụ nhiều yếu tố của một CBD (Central Business District, là khu vực tập trung cao độ các hoạt động kinh tế, tài chính, thương mại, dịch vụ và hành chính của một đô thị) hiện đại.

Cụ thể, khu vực Thủ Thiêm sở hữu nhiều ưu thế như quỹ đất rộng, quy hoạch đồng bộ và khả năng kết nối liên vùng. Định hướng phát triển đô thị nén cũng mở rộng “trục trung tâm” từ quận 1 (cũ), quận 3 (cũ) sang toàn bộ khu vực quận 2 (cũ), gồm Thủ Thiêm và Nam Rạch Chiếc. Điều này tạo ra thế cân bằng mới, khi trung tâm thành phố không còn bó hẹp trong “vùng lõi truyền thống” mà lan rộng về phía Đông.

Khu vực Thủ Thiêm sở hữu nhiều ưu thế như quỹ đất rộng, quy hoạch đồng bộ và khả năng kết nối liên vùng. Ảnh: Gia Linh

Ông Đinh Minh Tuấn - chuyên gia Batdongsan.com đánh giá việc IFC Thủ Thiêm dự kiến vận hành từ năm 2025 được xem là cú hích mạnh. Bài học từ Yeouido (Seoul), mô hình tài chính đã kiến tạo một cực tăng trưởng độc lập, hoạt động song song với trung tâm cũ cho thấy sự hình thành một IFC có thể tạo hiệu ứng lan tỏa lớn. Theo đó, doanh nghiệp dịch chuyển, chuyên gia đổ về, kéo theo nhu cầu lưu trú, thương mại và dịch vụ chất lượng cao.

Hiện tại, Thủ Thiêm đang ở giai đoạn tương tự, khi hạ tầng chiến lược liên tục được thúc đẩy, đặc biệt là tuyến metro số 1, các cây cầu kết nối với quận 1 (cũ), quận 4 (cũ), và tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành trong tương lai.

"Sự hình thành mạng lưới giao thông này đóng vai trò then chốt cho khả năng “song hành trung tâm” giữa Thủ Thiêm và Quận 1 trong 5 - 10 năm tới. Nhóm cư dân, doanh nghiệp và nhà đầu tư đang dịch chuyển về phía Đông không còn là xu hướng mà là thực tế đang diễn ra", ông Tuấn cho hay.

Thủ Thiêm thu hút đầu tư, chung cư hạng sang duy trì sức nóng

Cùng với chuyển động của trung tâm đô thị hướng về khu vực Thủ Thiêm, thị trường bất động sản trung tâm TP.HCM duy trì sức hút mạnh, đặc biệt ở phân khúc chung cư. Số liệu từ Batdongsan.com cho thấy trong 10 tháng đầu năm 2025, dù chỉ chiếm 28% nguồn cung, chung cư trung tâm lại thu hút đến 45% mức độ quan tâm, phản ánh nhu cầu ổn định và bền vững.

Đáng chú ý, phân khúc chung cư hạng sang (từ 80 triệu đồng/m²) ghi nhận mức tăng trưởng mạnh cả về nguồn cung lẫn lực cầu. Riêng quý III/2025, mức độ quan tâm tăng 168% so với cùng kỳ năm ngoái, mức tăng hiếm thấy trong bối cảnh thị trường vẫn thận trọng.

Số liệu của Batdongsan.com, một số dự án thứ cấp tại quận 1 (cũ) ghi nhận giá rao bán lên đến hơn 400 triệu đồng/m²; quận 2 (cũ) khoảng hơn 300 triệu đồng/m², trong khi phần lớn dự án trung tâm duy trì ở mức 100 - 180 triệu đồng/m².

Khu Đông TP.HCM hội tụ nhiều dự án hạng sang mới, được đánh giá sẽ hưởng lợi trực tiếp từ sự phát triển của Thủ Thiêm. Ảnh: Gia Linh

Ông Nguyễn Quốc Anh - Phó Tổng giám đốc Batdongsan.com cho rằng xu hướng này được thúc đẩy bởi hai yếu tố. Cụ thể, nhu cầu nhà ở thực tại trung tâm tăng ổn định. Yếu tố thứ 2 là giá nhà riêng, đất nền tăng quá nhanh khiến chung cư trở thành lựa chọn khả thi hơn.

Theo đó, trong giai đoạn 2015 - 2025, bất động sản trung tâm tăng mạnh ở tất cả các phân khúc, nhưng đất nền tăng tới 384% và nhà riêng tăng 168%, vượt xa khả năng chi trả của nhóm người mua trung lưu.

Đáng chú ý, ở khu Đông TP.HCM, tâm điểm mở rộng trung tâm tại khu vực Nam Rạch Chiếc (An Phú) đang ghi nhận sự quan tâm tăng gần 10% chỉ trong quý III/2025. Khu vực này hội tụ nhiều dự án hạng sang mới, được đánh giá sẽ hưởng lợi trực tiếp từ sự phát triển của Thủ Thiêm. Các trục Mai Chí Thọ, Song Hành cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây giúp kết nối khu vực này với trung tâm chỉ trong vài phút.

Các chuyên gia đánh giá dư địa tăng giá tại khu vực trung tâm, đặc biệt khu Đông, vẫn được đánh giá cao bởi tốc độ hoàn thiện hạ tầng và khả năng thu hút doanh nghiệp về IFC Thủ Thiêm. Ông Nguyễn Quốc Anh dự báo Thủ Thiêm có thể trở thành trung tâm đối trọng về tài chính, kinh tế trong vòng 5 - 10 năm tới. Khi mạng lưới đa trung tâm hoàn thiện, nhu cầu nhà ở chất lượng cao vẫn sẽ tăng đều.

