Thứ tư, ngày 01/10/2025 13:06 GMT+7

TP.HCM kiến nghị khẩn cấp Bộ Công Thương “gỡ nút thắt” khung giá điện DPPA và an toàn điện mặt trời

Chinh Hoàng Thứ tư, ngày 01/10/2025 13:06 GMT+7
UBND TP.HCM vừa gửi công văn đến Bộ Công Thương, kiến nghị khẩn cấp tháo gỡ hàng loạt vướng mắc trong việc triển khai các Nghị định hướng dẫn Luật Điện lực, đặc biệt liên quan đến cơ chế mua bán điện trực tiếp (DPPA) và quản lý điện mặt trời mái nhà.
TP.HCM kiến nghị khẩn cấp Bộ Công Thương “gỡ nút thắt” khung giá điện DPPA và an toàn điện mặt trời. Ảnh: Minh họa

Bộ Công Thương đã có công văn rà soát khó khăn, vướng mắc trong triển khai Luật Điện lực. Sau khi tổng hợp ý kiến từ Sở Công Thương và các bên liên quan, UBND TP.HCM ngày 1/10 đã chỉ ra nhiều điểm nghẽn có nguy cơ làm chậm tiến độ phát triển năng lượng tái tạo và tiềm ẩn rủi ro an toàn.

Bế tắc giá điện DPPA, hợp đồng không thể ký

Vấn đề cấp thiết nhất được thành phố nêu ra là giá bán điện theo cơ chế mua bán điện trực tiếp (DPPA) giữa đơn vị phát điện năng lượng tái tạo và khách hàng sử dụng điện lớn (Nghị định 57/2025/NĐ-CP).

Theo quy định, giá bán điện do các bên tự đàm phán nhưng không được vượt mức giá tối đa của khung giá phát điện tương ứng. Tuy nhiên, hiện Bộ Công Thương mới chỉ phê duyệt khung giá cho điện mặt trời mặt đất và điện mặt trời nổi (tại Quyết định 988/QĐ-BCT), chưa có khung giá cho điện mặt trời mái nhà.

"Chính vì thiếu quy định giá trần này nên các chủ đầu tư và khách hàng lớn chưa có cơ sở thực hiện việc ký hợp đồng mua bán điện", UBND TP.HCM cho biết.

Theo kiến nghị của TP.HCM, Bộ Công Thương cần sớm ban hành khung giá phát điện mặt trời mái nhà áp dụng cho cơ chế DPPA. Hoặc, sửa đổi Nghị định 57 theo hướng cho phép các bên tự đàm phán thỏa thuận giá mà không cần quy định khung giá.

Nguy cơ hợp thức hóa vi phạm xây dựng, PCCC

Theo UBND TP.HCM, một khó khăn lớn khác nằm ở Nghị định 58/2025/NĐ-CP (quy định chi tiết về phát triển điện năng lượng tái tạo), đặc biệt là việc xử lý các hệ thống điện mặt trời mái nhà đã lắp đặt từ năm 2021 đến trước khi Nghị định này có hiệu lực.

Theo Nghị định, các công trình này phải thực hiện thủ tục đăng ký theo quy định mới. Hồ sơ đăng ký yêu cầu phải có các tài liệu liên quan đến công trình (giấy phép xây dựng, nghiệm thu PCCC...) được cấp trước khi lắp đặt tấm pin.

Thành phố cảnh báo, việc này có thể vô tình hợp thức hóa các công trình có vi phạm về xây dựng, phòng cháy chữa cháy. Trên thực tế, nhiều trường hợp sau khi lắp đặt tấm pin đã làm thay đổi kết cấu chịu lực hoặc cản trở lối thoát nạn, thuộc trường hợp phải xin cấp phép sửa chữa/cải tạo mới hoặc thẩm duyệt lại PCCC.

TP.HCM kiến nghị: Đối với các trường hợp đã lắp đặt này, thành phần hồ sơ yêu cầu cung cấp phải là các hồ sơ đã được cơ quan có thẩm quyền cấp, xác nhận sau khi lắp đặt các tấm pin năng lượng mặt trời.

Ngoài ra, thành phố cũng đề nghị Bộ Công Thương bổ sung hướng dẫn và quy định xử lý vi phạm đối với hộ gia đình lắp đặt điện mặt trời nhưng không chủ động thông báo hoặc không cung cấp đủ hồ sơ PCCC, xây dựng khi được yêu cầu.

Lo ngại tai nạn điện do giảm khoảng cách an toàn

Về an toàn điện lực (Nghị định 62/2025/NĐ-CP), TP.HCM đặc biệt lo ngại về việc giảm khoảng cách an toàn phóng điện theo cấp điện áp đối với thiết bị, dụng cụ, phương tiện khi thi công gần đường dây trên không.

Nghị định mới đã giảm khoảng cách an toàn phóng điện so với Nghị định 14/2014/NĐ-CP trước đây. Cụ thể, đối với đường dây điện áp trên 1 kV đến 35 kV, khoảng cách an toàn chỉ còn 2,0m (trước đây là 4,0m cho đến 22kV và 4,0m cho 35kV).

Thành phố nhận định: "Việc giảm khoảng cách an toàn này sẽ tiềm ẩn nguy cơ gây sự cố rất cao".

Theo kiến nghị của TP.HCM, Bộ Công Thương nên xem xét giữ nguyên khoảng cách an toàn phóng điện như quy định cũ (ví dụ: 4,0m cho đến 35kV và 6,0m cho 110kV) để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và tài sản.

TP.HCM cũng đề xuất làm rõ một số vướng mắc khác:

Trình tự ngừng/giảm cung cấp điện: Thông tư 04/2025/TT-BCT không có quy định cụ thể về trình tự ngừng/giảm cung cấp điện theo yêu cầu của bên mua điện (Khoản 2 Điều 5), gây khó khăn khi giải quyết khiếu nại của khách hàng.

Phí ngừng/cấp điện trở lại: Thông tư 04 đã bãi bỏ quy định về phương pháp xác định và mức phí ngừng, cấp điện trở lại (Thông tư 23/2020/TT-BCT) mà chưa kịp bổ sung quy định mới, khiến các Công ty Điện lực không có cơ sở thu phí.

Giấy phép bán lẻ điện: Bộ Công Thương chưa công bố thủ tục hành chính để cấp giấy phép hoạt động điện lực trong lĩnh vực bán lẻ điện được cấp đồng thời với lĩnh vực phát điện hoặc phân phối điện.

UBND TP.HCM đề nghị Bộ Công Thương xem xét, tổng hợp các kiến nghị này để sớm báo cáo Chính phủ sửa đổi, bổ sung các quy định chi tiết, tạo điều kiện thuận lợi và an toàn cho việc triển khai Luật Điện lực trên thực tế.

