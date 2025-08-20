



TP.HCM lùi thời hạn cấm ô tô qua cầu Bình Triệu 1. Ảnh: CH

Theo thông báo mới nhất từ Sở Xây dựng TP.HCM, việc điều chỉnh thời gian nhằm phục vụ công tác thi công dự án nâng tĩnh không cầu Bình Triệu 1.

Cụ thể, từ ngày 26/8 đến 30/11, việc tổ chức giao thông qua hai cầu Bình Triệu sẽ được điều chỉnh như sau: Tại cầu Bình Triệu 1, cấm tất cả các loại ô tô lưu thông qua cầu.

Các phương tiện ô tô có thể đi theo hai lộ trình thay thế: Lộ trình 1: Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh → quốc lộ 13 (quận Bình Thạnh) → cầu Bình Triệu 2 → đường Phạm Văn Đồng, quốc lộ 13 (phường Hiệp Bình).

Lộ trình 2: Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh → quốc lộ 13 (quận Bình Thạnh) → đường Đinh Bộ Lĩnh → đường Nguyễn Xí → đường Phạm Văn Đồng, quốc lộ 13 (phường Hiệp Bình).

Tại cầu Bình Triệu 2: Việc tổ chức giao thông được điều chỉnh để đảm bảo phục vụ cả hai chiều xe: Hướng từ Đinh Bộ Lĩnh đến Phạm Văn Đồng: Ô tô lưu thông trên phần đường rộng 3,5m (cấm xe 2-3 bánh). Hướng từ Phạm Văn Đồng đến Đinh Bộ Lĩnh: Làn 1 (rộng 3,5m, sát lề bộ hành bên phải) dành cho xe 2-3 bánh và ô tô con; làn 2 (rộng 3,5m, sát dải phân cách bên trái) dành cho tất cả các loại ô tô.

Dự án nâng tĩnh không cầu Bình Triệu 1 có tổng mức đầu tư 133 tỷ đồng, khởi công từ cuối năm 2024. Mục tiêu là nâng tĩnh không cầu thêm hơn 1m trên toàn bộ chiều dài 770m để giúp việc lưu thông đường thủy thuận lợi và an toàn hơn.

Công nghệ kích nâng kết cấu nhịp bằng hệ thống thủy lực sẽ được áp dụng, giúp quá trình thi công diễn ra đồng bộ, an toàn mà vẫn giữ nguyên quy mô và tải trọng của cầu.