



Ông Nguyễn Kiên Giang, Phó Trưởng Phòng Quản lý bảo trì và khai thác công trình giao thông, Sở xây dựng. Ảnh: CH

Chiều 11/9, tại buổi họp báo về kinh tế - xã hội, đại diện Sở Xây dựng TP.HCM đã thông tin về tình hình giao thông trên tuyến đường dẫn vào cầu Bình Triệu 1.

Những ngày qua liên tiếp xảy ra ùn tắc giao thông qua cầu Bình Triệu 1 và 2. Ảnh: CH

Ông Nguyễn Kiên Giang, Phó Trưởng Phòng Quản lý bảo trì và khai thác công trình giao thông, cho biết từ ngày 26/8, cầu Bình Triệu 1 và Bình Triệu 2 đã được điều chỉnh giao thông để phục vụ việc nâng tĩnh không cầu Bình Triệu 1. Trong tuần đầu tiên, giao thông ổn định nhưng sau đó đã xuất hiện tình trạng ùn tắc kéo dài trên Quốc lộ 13 và đường Phạm Văn Đồng.

Để giải quyết tình trạng này, Sở Xây dựng TP.HCM đã phối hợp với Công an TP.HCM và các đơn vị liên quan để đưa ra nhiều giải pháp điều tiết. Cụ thể: Đảo chiều lưu thông: Hẻm 153 Quốc lộ 13 (phường Bình Thạnh) sẽ được đảo chiều.

Hạn chế xe ô tô: Tại đường nhánh từ cầu Bình Lợi xuống Quốc lộ 13, sẽ cấm ô tô vào giờ cao điểm sáng và điều tiết vào giờ cao điểm chiều để giảm áp lực cho vòng xoay.

Bổ sung đèn tín hiệu: Tại giao lộ Phạm Văn Đồng – Quốc lộ 13, sẽ lắp thêm đèn tín hiệu để điều tiết xe vào cầu Bình Triệu 2.

Đẩy nhanh tiến độ thi công: Đơn vị thi công được yêu cầu làm việc ban đêm, ưu tiên mặt đường cho xe lưu thông vào ban ngày và kịp thời sửa chữa các vị trí hư hỏng.

Tăng cường giám sát: Lực lượng chức năng sẽ theo dõi giao thông qua hệ thống camera để thông tin kịp thời trên bảng quang báo và các kênh radio như VOV, VOH, giúp người dân chọn lộ trình thay thế.

Điều chỉnh giờ xuất bến: Bến xe Miền Đông cũ được yêu cầu điều chỉnh giờ xuất bến, tránh khung giờ cao điểm và thông báo cho các nhà xe hạn chế đi qua Quốc lộ 13.

Xử lý vi phạm: Công an TP.HCM cùng chính quyền địa phương sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp dừng đỗ xe sai quy định và lấn chiếm lòng lề đường trên các tuyến Phạm Văn Đồng, Quốc lộ 13 và Nguyễn Xí.