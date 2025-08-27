Sáng sớm 27/8, khu vực cầu Bình Triệu, quốc lộ 13 (đoạn qua quận Bình Thạnh cũ và TP.Thủ Đức cũ) bỗng trở thành "điểm nóng" ùn tắc giao thông. Tình trạng kẹt xe nghiêm trọng lan rộng ra các tuyến đường huyết mạch như Đinh Bộ Lĩnh, Xô Viết Nghệ Tĩnh.

Tắc nghẽn nghiêm trọng cửa ngõ phía Đông TP.HCM do sửa cầu Bình Triệu 1. Ảnh: Chinh Hoàng

Nguyên nhân được xác định là do Sở Xây dựng TP.HCM đã chính thức điều chỉnh tổ chức giao thông từ chiều 26/8 để thi công nâng tĩnh không cầu Bình Triệu 1. Theo đó, ô tô bị cấm hoàn toàn qua cầu Bình Triệu 1, chỉ xe máy được di chuyển bình thường. Các phương tiện bốn bánh phải đi theo lộ trình thay thế qua cầu Bình Triệu 2 hoặc các tuyến đường Đinh Bộ Lĩnh – Nguyễn Xí – Phạm Văn Đồng.

Hàng ngàn phương tiện di chuyển chậm về phía cầu Bình Triệu 1. Clip: Chinh Hoàng

Trong khi đó, cầu Bình Triệu 2 vốn là tuyến một chiều nay được điều chỉnh thành hai chiều. Phần đường từ Đinh Bộ Lĩnh hướng về Phạm Văn Đồng chỉ dành riêng cho ô tô, cấm xe máy. Ngược lại, làn xe từ Phạm Văn Đồng về Đinh Bộ Lĩnh cho phép ô tô con và xe máy đi chung, các loại ô tô khác đi làn riêng.

Ghi nhận trong buổi sáng đầu tiên áp dụng phương án mới, tình hình giao thông trở nên vô cùng hỗn loạn. Hàng nghìn phương tiện từ cả hai hướng dồn về cầu Bình Triệu 2, khiến cây cầu này quá tải nghiêm trọng.

Anh Trần Văn Lợi, một tài xế xe ôm công nghệ, chia sẻ: "Bình thường 7h-9h sáng mới kẹt, nay mới 6h đã ken đặc. Tôi chôn chân hơn nửa tiếng vẫn chưa đi được từ vòng xoay lên cầu. Khách sốt ruột 10, mình sốt ruột 1, mà cũng đành chịu, không có lối nào thoát được".

Các tuyến đường kết nối như quốc lộ 13, Đinh Bộ Lĩnh, Xô Viết Nghệ Tĩnh cũng rơi vào cảnh "tê liệt". Nhiều xe buýt, xe tải lớn phải nhích từng chút một, kéo dài thời gian di chuyển.

Anh Hoàng Nam, cư dân TP.Thủ Đức cũ, bày tỏ lo lắng: "Tôi đi làm qua cầu này mỗi ngày. Nếu tình trạng này kéo dài đến cuối năm khi công trình hoàn thành, chắc chắn sẽ ảnh hưởng rất lớn đến việc đi lại, đặc biệt với những người làm việc cố định giờ giấc như chúng tôi".

Nhiều tài xế xe tải nhỏ cũng phản ánh việc phải di chuyển trên các tuyến đường thay thế hẹp, mất nhiều thời gian và làm tăng chi phí vận tải, ảnh hưởng trực tiếp đến công việc kinh doanh.

Cầu Bình Triệu 1 và 2 từ lâu đã là "điểm nóng" về giao thông tại cửa ngõ phía Đông TP.HCM. Việc cấm ô tô qua cầu Bình Triệu 1 để thi công đã đẩy áp lực lên cầu Bình Triệu 2 và các tuyến đường lân cận, khiến tình trạng ùn tắc trở nên trầm trọng hơn.