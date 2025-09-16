TP.HCM: Tăng cường bảo hộ quyền tác giả, xử phạt gần 1 tỷ đồng vi phạm

UBND TP.HCM vừa có báo cáo tổng kết giai đoạn 2017-2025 việc triển khai Đề án “Tăng cường năng lực quản lý và thực thi pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan” theo Quyết định 88/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Trong 8 năm qua, TP.HCM đã ban hành nhiều kế hoạch, tổ chức triển khai sâu rộng các quy định pháp luật về sở hữu trí tuệ, góp phần nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành của tổ chức, cá nhân. Công tác tuyên truyền được thực hiện đa dạng, từ lĩnh vực quảng cáo, karaoke, vũ trường, mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm… đến nghệ thuật biểu diễn, điện ảnh, báo chí - xuất bản.

Theo UBND TP.HCM, một số cơ sở kinh doanh karaoke chưa nghiêm túc thực hiện nghĩa vụ bản quyền do còn tranh chấp về mức giá. Ảnh minh họa

Riêng trong lĩnh vực quảng cáo, Thành phố kiên quyết yêu cầu tổ chức, cá nhân phải đảm bảo tính hợp pháp khi sử dụng hình ảnh, biểu trưng, logo trong sản phẩm truyền thông. Qua đó, đến nay chưa phát sinh tranh chấp phức tạp liên quan bản quyền.

Ở lĩnh vực karaoke, vũ trường… các cơ sở kinh doanh được hướng dẫn ký kết với tổ chức đại diện quyền tác giả như Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả Âm nhạc Việt Nam, Sky Music, để thực hiện nghĩa vụ trả nhuận bút, thù lao cho tác giả và người biểu diễn.

Báo cáo cũng nêu rõ, công tác thanh tra, kiểm tra được tăng cường. Chỉ riêng TP.HCM (cũ) đã xử lý 40 vụ vi phạm về quyền tác giả, quyền liên quan, chủ yếu là hành vi sử dụng bản ghi âm, ghi hình cho mục đích kinh doanh mà không trả tiền. Tổng số tiền xử phạt lên đến gần 970 triệu đồng. Ngoài ra, hàng trăm cơ sở karaoke, in ấn, phát hành sách cũng được nhắc nhở, xử lý.

Tuy đạt nhiều kết quả tích cực, Thành phố đánh giá công tác bảo hộ bản quyền vẫn còn gặp không ít khó khăn. Việc thu phí quyền liên quan còn hạn chế, đặc biệt trên môi trường mạng Internet, tình trạng vi phạm vẫn phổ biến. Một số cơ sở kinh doanh karaoke chưa nghiêm túc thực hiện nghĩa vụ bản quyền do còn tranh chấp về mức giá.

Đội ngũ cán bộ chuyên trách còn mỏng, nhiều người kiêm nhiệm nên việc tham mưu, xử lý chưa thật sự kịp thời.

UBND TP.HCM kiến nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sớm ban hành hướng dẫn thống nhất về biểu giá bản quyền, tăng cường tập huấn, đào tạo nhân lực, đồng thời bổ sung quy định bảo hộ quyền tác giả như một điều kiện bắt buộc để cấp phép kinh doanh karaoke, vũ trường. Thành phố cũng đề xuất siết chặt xử phạt, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong quản lý và tuyên truyền pháp luật, nhằm xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, khuyến khích sáng tạo và bảo vệ quyền lợi chính đáng của tác giả.