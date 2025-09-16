Chủ đề nóng

TP.HCM: Tăng cường bảo hộ quyền tác giả, xử phạt gần 1 tỷ đồng vi phạm

TP.HCM tổng kết 8 năm triển khai Đề án bảo hộ quyền tác giả, xử phạt gần 1 tỷ đồng vi phạm. Nhiều giải pháp đồng bộ được thực hiện, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và bảo vệ quyền lợi người sáng tạo.
UBND TP.HCM vừa có báo cáo tổng kết giai đoạn 2017-2025 việc triển khai Đề án “Tăng cường năng lực quản lý và thực thi pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan” theo Quyết định 88/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Trong 8 năm qua, TP.HCM đã ban hành nhiều kế hoạch, tổ chức triển khai sâu rộng các quy định pháp luật về sở hữu trí tuệ, góp phần nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành của tổ chức, cá nhân. Công tác tuyên truyền được thực hiện đa dạng, từ lĩnh vực quảng cáo, karaoke, vũ trường, mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm… đến nghệ thuật biểu diễn, điện ảnh, báo chí - xuất bản.

Theo UBND TP.HCM, một số cơ sở kinh doanh karaoke chưa nghiêm túc thực hiện nghĩa vụ bản quyền do còn tranh chấp về mức giá. Ảnh minh họa

Riêng trong lĩnh vực quảng cáo, Thành phố kiên quyết yêu cầu tổ chức, cá nhân phải đảm bảo tính hợp pháp khi sử dụng hình ảnh, biểu trưng, logo trong sản phẩm truyền thông. Qua đó, đến nay chưa phát sinh tranh chấp phức tạp liên quan bản quyền.

Ở lĩnh vực karaoke, vũ trường… các cơ sở kinh doanh được hướng dẫn ký kết với tổ chức đại diện quyền tác giả như Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả Âm nhạc Việt Nam, Sky Music, để thực hiện nghĩa vụ trả nhuận bút, thù lao cho tác giả và người biểu diễn.

Báo cáo cũng nêu rõ, công tác thanh tra, kiểm tra được tăng cường. Chỉ riêng TP.HCM (cũ) đã xử lý 40 vụ vi phạm về quyền tác giả, quyền liên quan, chủ yếu là hành vi sử dụng bản ghi âm, ghi hình cho mục đích kinh doanh mà không trả tiền. Tổng số tiền xử phạt lên đến gần 970 triệu đồng. Ngoài ra, hàng trăm cơ sở karaoke, in ấn, phát hành sách cũng được nhắc nhở, xử lý.

Tuy đạt nhiều kết quả tích cực, Thành phố đánh giá công tác bảo hộ bản quyền vẫn còn gặp không ít khó khăn. Việc thu phí quyền liên quan còn hạn chế, đặc biệt trên môi trường mạng Internet, tình trạng vi phạm vẫn phổ biến. Một số cơ sở kinh doanh karaoke chưa nghiêm túc thực hiện nghĩa vụ bản quyền do còn tranh chấp về mức giá.

Đội ngũ cán bộ chuyên trách còn mỏng, nhiều người kiêm nhiệm nên việc tham mưu, xử lý chưa thật sự kịp thời.

UBND TP.HCM kiến nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sớm ban hành hướng dẫn thống nhất về biểu giá bản quyền, tăng cường tập huấn, đào tạo nhân lực, đồng thời bổ sung quy định bảo hộ quyền tác giả như một điều kiện bắt buộc để cấp phép kinh doanh karaoke, vũ trường. Thành phố cũng đề xuất siết chặt xử phạt, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong quản lý và tuyên truyền pháp luật, nhằm xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, khuyến khích sáng tạo và bảo vệ quyền lợi chính đáng của tác giả.

Taxi công nghệ tông sập hàng rào, "húc" thủng tường nhà dân ở TP.HCM

Chiếc taxi công nghệ di chuyển trên đường Nguyễn Công Khi, xã Hóc Môn, TP.HCM, bất ngờ mất lái, tông sập hàng rào rồi đâm thủng tường nhà dân.

Một công nhân tử vong ở công trường xây dựng dự án Metro số 2

Chuyển động Sài Gòn
Một công nhân tử vong ở công trường xây dựng dự án Metro số 2

Sáng nay ca sĩ Ưng Hoàng Phúc xuất hiện tại trụ sở công an

Chuyển động Sài Gòn
Sáng nay ca sĩ Ưng Hoàng Phúc xuất hiện tại trụ sở công an

Thanh niên từng cai nghiện ma túy chém mẹ tử vong, chị ruột bị thương tích

Chuyển động Sài Gòn
Thanh niên từng cai nghiện ma túy chém mẹ tử vong, chị ruột bị thương tích

Hơn 1.600 xe vi phạm ở TP.HCM sắp được đấu giá, giá khởi điểm từ 370.000 đồng

Chuyển động Sài Gòn
Hơn 1.600 xe vi phạm ở TP.HCM sắp được đấu giá, giá khởi điểm từ 370.000 đồng

Tình yêu của vợ giúp Justin Bieber vượt qua khủng hoảng
Văn hóa - Giải trí

Tình yêu của vợ giúp Justin Bieber vượt qua khủng hoảng

Văn hóa - Giải trí

Justin Bieber vừa đăng tải loạt ảnh đời thường giản dị bên vợ và con trai lên mạng xã hội Instagram, nhận hơn 3,6 triệu lượt thích chỉ sau một ngày.

Bắt 3 đối tượng xả trộm gần 50m3 chất thải bể phốt xuống sông Tô Lịch, Hà Nội
Pháp luật

Bắt 3 đối tượng xả trộm gần 50m3 chất thải bể phốt xuống sông Tô Lịch, Hà Nội

Pháp luật

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội, Đội 3, Phòng Cảnh sát kinh tế đã nhanh chóng vào cuộc làm rõ vụ xả chất thải bể phốt xuống sông Tô Lịch.

Đánh thức tiềm năng dược liệu Lâm Đồng: Một doanh nhân Hàn Quốc tìm đến trồng sâm (Bài 2)
Nhà nông

Đánh thức tiềm năng dược liệu Lâm Đồng: Một doanh nhân Hàn Quốc tìm đến trồng sâm (Bài 2)

Nhà nông

Với lợi thế về khí hậu, thổ nhưỡng nên nhiều doanh nghiệp đã đầu tư trồng một số dược liệu như sâm Việt Nam, đông trùng hạ thảo, nấm linh chi và khẳng định chất lượng dược liệu Lâm Đồng không thua kém so với các địa phương khác, trong đó có cả những doanh nhân Hàn Quốc.

Quảng Ninh tạm dừng cấp phép tàu ra khơi trước khi bão số 9 RAGASA đổ bộ vùng biển Quảng Ninh - Hải Phòng
Nhà nông

Quảng Ninh tạm dừng cấp phép tàu ra khơi trước khi bão số 9 RAGASA đổ bộ vùng biển Quảng Ninh - Hải Phòng

Nhà nông

Theo thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường (NNMT) tỉnh Quảng Ninh, đơn vị này đã yêu cầu các cơ quan chức năng tạm dừng cấp phép tàu biển trước khi bão Ragasa đổ bộ.

Bộ Chính trị chủ trương Bí thư Tỉnh ủy không phải người địa phương, sẽ luân chuyển, điều động cán bộ
Tin tức

Bộ Chính trị chủ trương Bí thư Tỉnh ủy không phải người địa phương, sẽ luân chuyển, điều động cán bộ

Tin tức

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, chủ trương của Bộ Chính trị là Bí thư tỉnh ủy, thành ủy không phải là người địa phương. Việc luân chuyển, điều động này sẽ được xử lý sớm, hoàn tất "trong khoảng 1-2 tuần tới".

Xem trực tiếp CLB CAHN vs Cebu trên kênh nào?
Thể thao

Xem trực tiếp CLB CAHN vs Cebu trên kênh nào?

Thể thao

CLB CAHN tự tin đánh bại Cebu (Philippines), lúc 19h30 ngày 24/9, lượt trận thứ 2 bảng A, Cúp các CLB Đông Nam Á 2025/2026.

Chi tiền tỷ để sống xa đàn ông, tránh rắc rối
Xã hội

Chi tiền tỷ để sống xa đàn ông, tránh rắc rối

Xã hội

The Bird’s Nest là một cộng đồng đặc biệt ở vùng nông thôn bang Texas, nơi phụ nữ lớn tuổi sống cùng nhau, không đàn ông, không thị phi, và cùng sẻ chia từng điều nhỏ trong đời sống thường nhật.

TP.HCM tăng tốc phát triển nhà ở thương mại, bổ sung nguồn cung thị trường
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM tăng tốc phát triển nhà ở thương mại, bổ sung nguồn cung thị trường

Chuyển động Sài Gòn

9 tháng đầu năm, TP.HCM đã xây dựng mới hơn 11 triệu m2 sàn nhà ở, đạt hơn 75% kế hoạch đề ra. Thời gian tới, địa phương sẽ tăng tốc phát triển nguồn cung nhà ở, phục vụ người dân.

Giới trẻ chi tiền để... đọc sách cùng người lạ
Xã hội

Giới trẻ chi tiền để... đọc sách cùng người lạ

Xã hội

Tại một nhà hàng cổ điển ở Florence (Italy), nhiều người ngồi quanh bàn gỗ dài, cụng ly và lần lượt đọc thành tiếng từng đoạn trong tiểu thuyết “Still Life”.

Ứng phó bão số 9 Ragasa: Chủ tịch UBND cấp xã ở Lào Cai phải trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra hệ thống loa phát thanh cơ sở
Nhà nông

Ứng phó bão số 9 Ragasa: Chủ tịch UBND cấp xã ở Lào Cai phải trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra hệ thống loa phát thanh cơ sở

Nhà nông

Trước diễn biến phức tạp của bão số 9 (bão Ragasa), Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai vừa ký ban hành văn bản hỏa tốc yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường tập trung ứng phó ở mức cao nhất với tinh thần quyết liệt nhất, từ sớm, từ xa và lường trước các kịch bản xấu nhất có thể xảy ra.

Gần 2 triệu người di dời khi siêu bão Ragasa đổ bộ vào miền nam Trung Quốc, 14 người thiệt mạng ở Đài Loan
Điểm nóng

Gần 2 triệu người di dời khi siêu bão Ragasa đổ bộ vào miền nam Trung Quốc, 14 người thiệt mạng ở Đài Loan

Điểm nóng

Gần hai triệu người đã phải di dời khỏi các thành phố lớn ở phía nam Trung Quốc khi một cơn bão mạnh đổ bộ vào một trong những vùng bờ biển đông dân nhất thế giới, sau khi gây ra trận lũ lụt chết người ở Đài Loan - nơi có hơn 100 người được liệt kê là mất tích.

Tổng Giám đốc WIPO thăm Việt Nam, thúc đẩy hợp tác sở hữu trí tuệ và đổi mới sáng tạo
Kinh tế

Tổng Giám đốc WIPO thăm Việt Nam, thúc đẩy hợp tác sở hữu trí tuệ và đổi mới sáng tạo

Kinh tế

Trong hai ngày 25 - 26/9, Tổng Giám đốc Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) Daren Tang sẽ thăm và làm việc tại Việt Nam theo lời mời của Bộ Khoa học và Công nghệ, nhằm mở rộng hợp tác trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ và đổi mới sáng tạo.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Huế nói về điểm “rất khác” trước Đại hội Đảng bộ thành phố
Tin tức

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Huế nói về điểm “rất khác” trước Đại hội Đảng bộ thành phố

Tin tức

Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Huế lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 2 đến ngày 4/10/2025.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến giao nhiệm vụ cho Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang thực hiện 4 đột phá trong nhiệm kỳ mới
Tin tức

Đồng chí Đỗ Văn Chiến giao nhiệm vụ cho Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang thực hiện 4 đột phá trong nhiệm kỳ mới

Tin tức

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã giao nhiệm vụ cho Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ mới thực hiện 4 đột phá.

Tổng Bí thư Tô Lâm: Các cơ quan Đảng Trung ương phải đi đầu trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm
Tin tức

Tổng Bí thư Tô Lâm: Các cơ quan Đảng Trung ương phải đi đầu trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm

Tin tức

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, các cơ quan Đảng phải nêu gương đi đầu trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm, quan liêu, xa dân; phải giữ cho bộ máy Đảng thật sự trong sạch, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

HLV Polking gửi 'tối hậu thư' cho Nguyễn Filip
Thể thao

HLV Polking gửi "tối hậu thư" cho Nguyễn Filip

Thể thao

HLV Polking thẳng thắn góp ý Filip Nguyễn cần cải thiện sự tập trung, dù khẳng định anh vẫn là số 1, sau những sai lầm tai hại của thủ môn CLB CAHN.

Điểm nghẽn giải ngân và yêu cầu bứt tốc của chương trình giảm nghèo bền vững
Giảm nghèo nông thôn

Điểm nghẽn giải ngân và yêu cầu bứt tốc của chương trình giảm nghèo bền vững

Giảm nghèo nông thôn

Dù nguồn vốn đã được phân bổ, nhưng tỷ lệ giải ngân của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững vẫn còn chậm, nhiều điểm nghẽn cần tháo gỡ. Bộ Tài chính yêu cầu các bộ, ngành và địa phương phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch năm 2025.

'Mưa đỏ' gần đạt 700 tỷ đồng, đạo diễn xúc động nhận thư chúc mừng từ Hội Chiến sĩ Thành Cổ Quảng Trị 1972
Văn hóa - Giải trí

"Mưa đỏ" gần đạt 700 tỷ đồng, đạo diễn xúc động nhận thư chúc mừng từ Hội Chiến sĩ Thành Cổ Quảng Trị 1972

Văn hóa - Giải trí

Sáng 24/9, đạo diễn phim "Mưa đỏ" - NSƯT Đặng Thái Huyền – Phó Giám đốc phụ trách nghệ thuật Điện ảnh Quân đội nhân dân – đã nhận được thư chúc mừng từ Hội Chiến sĩ Thành Cổ Quảng Trị 1972.

Dự án đường tránh Đông Hà, tỉnh Quảng Trị có bước tiến quan trọng
Giao thông - Xây dựng

Dự án đường tránh Đông Hà, tỉnh Quảng Trị có bước tiến quan trọng

Giao thông - Xây dựng

Sau nhiều nỗ lực tuyên truyền, vận động giải phóng mặt bằng (GPMB), đến nay dự án quốc lộ 1A, tuyến tránh Đông Hà, tỉnh Quảng Trị đã có những bước tiến quan trọng.

Họa sĩ Huỳnh Lê Nhật Tấn: Đời sống có hàng ngàn vết thương không cần chữa, chỉ cần đặt dưới ánh sáng
Chuyển động Sài Gòn

Họa sĩ Huỳnh Lê Nhật Tấn: Đời sống có hàng ngàn vết thương không cần chữa, chỉ cần đặt dưới ánh sáng

Chuyển động Sài Gòn

Triển lãm “Miền thiêng xanh” của họa sĩ Huỳnh Lê Nhật Tấn dẫn dắt người xem đến với miền đất không có trên bản đồ, nơi đó có thể chữa lành những vết thương trong đời sống chỉ bằng ánh sáng của tâm thức.

'Người khổng lồ' rót thêm 200 triệu USD vào LG, thúc đẩy chuỗi giá trị công nghệ cao
Kinh tế

"Người khổng lồ" rót thêm 200 triệu USD vào LG, thúc đẩy chuỗi giá trị công nghệ cao

Kinh tế

Ngành công nghiệp điện tử Việt Nam hôm nay 24/9 chào đón thông tin mang tính bước ngoặt: “Ông lớn” đầu tư toàn cầu IFC rót thêm 200 triệu USD vào LG Innotek Việt Nam Hải Phòng (LGITVH).

Loại quả gia vị 'vàng', xanh chua gắt, chín ngọt lịm dùng làm nước sốt nấu món gì cũng ngon
Gia đình

Loại quả gia vị "vàng", xanh chua gắt, chín ngọt lịm dùng làm nước sốt nấu món gì cũng ngon

Gia đình

Loại quả này là loại quả có rất nhiều công dụng bao gồm cả nấu ăn, sức khỏe và gia dụng, đem lại lợi ích không ngờ trong cuộc sống của bạn.

TP.HCM biệt phái viên chức hỗ trợ giải phóng mặt bằng cao tốc TP.HCM - Mộc Bài
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM biệt phái viên chức hỗ trợ giải phóng mặt bằng cao tốc TP.HCM - Mộc Bài

Chuyển động Sài Gòn

Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM biệt phái 18 viên chức về 3 xã Nhuận Đức, Phú Hòa Đông, Thái Mỹ để hỗ trợ bồi thường, giải phóng mặt bằng cao tốc TP.HCM - Mộc Bài.

'Hàng tỷ đô la mỗi năm', tiết lộ lý do EU không thể tồn tại nếu không có Nga
Điểm nóng

"Hàng tỷ đô la mỗi năm", tiết lộ lý do EU không thể tồn tại nếu không có Nga

Điểm nóng

Liên minh Châu Âu sẽ phải khôi phục quan hệ bình thường với Nga, nhà báo người Ireland Brian McDonald viết trên trang mạng xã hội X.

An Giang: Khởi công các dự án, công trình phục vụ Tuần lễ cấp cao APEC 2027
Tin tức

An Giang: Khởi công các dự án, công trình phục vụ Tuần lễ cấp cao APEC 2027

Tin tức

Sáng 24/9, tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang tổ chức lễ khởi công, khởi động 10 dự án, công trình phục vụ Tuần lễ cấp cao APEC 2027, chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và tỉnh An Giang tham dự.

Một người quê Nghệ An biến quả dại- đặc sản Phú Quốc-Kiên Giang, nay là tỉnh An Giang thành sản phẩm đạt 3 sao OCOP
Nhà nông

Một người quê Nghệ An biến quả dại- đặc sản Phú Quốc-Kiên Giang, nay là tỉnh An Giang thành sản phẩm đạt 3 sao OCOP

Nhà nông

Nhắc đến đặc sản Phú Quốc-Kiên Giang, nay là tỉnh An Giang, bên cạnh hải sản, nước mắm hay nấm tràm, rượu sim từ lâu đã trở thành một đặc sản quà tặng trứ danh của đảo ngọc. Nhưng ít ai biết, người góp phần đưa rượu sim rừng lên tầm thương hiệu, được công nhận OCOP 3 sao, lại là một người quê Nghệ An.

Đau lòng vụ người khuyết tật bán rau tử vong trong tư thế treo cổ sau khi bị đôi nam nữ cướp giật điện thoại
Pháp luật

Đau lòng vụ người khuyết tật bán rau tử vong trong tư thế treo cổ sau khi bị đôi nam nữ cướp giật điện thoại

Pháp luật

Đang bán rau lề đường, nạn nhân T. (46 tuổi) bị đôi nam nữ cướp giật điện thoại, ngày hôm sau người thân, quen phát hiện bà T. tử vong trong tư thế treo cổ tại nhà riêng.

Lamine Yamal: “Cậu bé vàng” có trở thành “gã trai hư”?
Thể thao

Lamine Yamal: “Cậu bé vàng” có trở thành “gã trai hư”?

Thể thao

Vừa bước sang tuổi 18, Lamine Yamal đã gần chạm tay tới Quả Bóng Vàng với vị trí á quân ở gala trao giải năm 2025. Song phía sau ánh hào quang, cách phản ứng từ người cha và những câu chuyện đời tư đang đặt ra câu hỏi: Ai sẽ giữ cho thần đồng người Tây Ban Nha không trở thành "gã trai hư?”.

Tuyến đường hoa nông thôn mới Đồng Tháp trồng hoa giấy, hoa chiều tím, bông trang đẹp như phim, sạch tinh tươm
Nhà nông

Tuyến đường hoa nông thôn mới Đồng Tháp trồng hoa giấy, hoa chiều tím, bông trang đẹp như phim, sạch tinh tươm

Nhà nông

Dọc theo các tuyến đường hoa nông thôn mới Đồng Tháp là hàng rào cây xanh, ven đường trồng hoa giấy, hoa bông trang, hoa chiều tím, hoa huỳnh anh... được chăm sóc, cắt tỉa gọn gàng, tô điểm cho bức tranh quê thêm tươi sáng.

Vụ máy tán sỏi hỏng: Có hay không việc báo cáo lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên?
Xã hội

Vụ máy tán sỏi hỏng: Có hay không việc báo cáo lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên?

Xã hội

Vụ việc máy tán sỏi hỏng nhưng vẫn kê 255 ca tại Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên đang gây bức xúc dư luận, đặt ra nhiều câu hỏi, trong đó có việc liệu lãnh đạo bệnh viện có được báo cáo hay không?

