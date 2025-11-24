Chủ đề nóng

Thứ hai, ngày 24/11/2025 15:45 GMT+7

Thúc đẩy mạnh mẽ đổi mới sáng tạo để đồng hành cùng chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số

Tường Thụy Thứ hai, ngày 24/11/2025 15:45 GMT+7
Hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tại TP.HCM đang bước vào giai đoạn sôi động nhất hiện nay với sự kiện Tuần lễ Đổi mới sáng tạo, Khoa học công nghệ và Khởi nghiệp sáng tạo TP.HCM 2025 (WISE HCMC+ 2025).
Với chủ đề “Đổi mới sáng tạo và công nghệ - Tương lai của Thành phố chúng ta”, sự kiện được kỳ vọng trở thành điểm hẹn thường niên mang tầm vóc quốc tế, góp phần thúc đẩy mô hình phát triển dựa trên tri thức, khoa học công nghệ và hệ sinh thái khởi nghiệp.

TP.HCM không ngừng thúc đẩy các chương trình đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp sáng tạo theo tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị. Ảnh DoST

WISE HCMC+ 2025 nhằm tiếp nối hành trình hiện thực hóa tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, và chuyển đổi số quốc gia. Đây cũng là hoạt động đồng hành cùng Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025 tại TP.HCM từ 25 đến 30/11, sự kiện quốc tế dự kiến sẽ đón hơn 1.500 đại biểu tham dự với chủ đề “Chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số” và lần đầu tiên được Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) phối hợp tổ chức.

WISE HCMC+ 2025 được UBND TP.HCM chủ trì, do Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM tổ chức. Với các hoạt động chính diễn ra từ 26 đến 28/11 tại Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo TP.HCM (SIHUB) tại số 123 Trương Định, phường Xuân Hòa, sự kiện đặt ra các mục tiêu: Tiếp tục quốc tế hóa các hoạt động đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, huy động thêm nguồn vốn, lan tỏa và thúc đẩy phát triển các giải pháp công nghệ.

Theo Ban tổ chức, ngay sau Lễ khai mạc ngày 26/11 sẽ là các hoạt động trình diễn, giới thiệu các giải pháp, mô hình, ứng dụng phục vụ chuyển đổi số trong khu vực công; các hoạt động kết nối nhà đầu tư và những mô hình khởi nghiệp (gọi là S.Venture 2025); sự kiện gặp gỡ các nhà đầu tư khởi nghiệp sáng tạo (Investor Meetup); chương trình InnovaTalk và báo cáo chung kết cuộc thi Ý tưởng Đổi mới sáng tạo các trường đại học tại vùng Đông Nam Bộ; tổng kết và trao giải Hội thi Thử thách Trí tuệ Nhân tạo (AI Challenge) TP.HCM năm 2025…

Điểm nhấn ngày 27/11 là hội nghị “Đổi mới sáng tạo và Công nghệ – Tương lai của Thành phố chúng ta", quy tụ các diễn giả quốc tế, chuyên gia công nghệ, lãnh đạo doanh nghiệp cùng thảo luận về xu hướng công nghệ tương lai, phát triển Fintech (công nghệ tài chính) cho Trung tâm Tài chính Quốc tế tại TP.HCM.

Ngày 28/11, Ban tổ chức sẽ tổng kết các chương trình tuyển chọn dự án khởi nghiệp sáng tạo, đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực AI, công nghiệp văn hóa, khu vực công; tổng kết hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số năm 2025; chương trình kết nối với các nhà sáng lập startup; cuộc thi khám phá thế giới AI dành cho học sinh TP.HCM, góp phần lan tỏa mạnh mẽ tinh thần sáng tạo đến thế hệ trẻ….

Chú trọng đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp sáng tạo, WISE HCMC+ 2025 sẽ diễn ra tại Trung tâm SIHUB. Ảnh TL

Ban tổ chức cho biết WISE HCMC+ 2025 được nhiều đối tác trong và ngoài nước đồng hành như Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 tại TP.HCM (HCMC C4IR), Đại học Quốc gia TP.HCM, Hiệp hội Doanh nghiệp TP. HCM (HUBA), Học viện Cán bộ TP.HCM, Chương trình Khởi nghiệp Thụy Sĩ (Swiss Entrepreneurship Program, viết tắt là Swiss EP), Trung tâm Đổi mới kinh tế sáng tạo Jeonbuk (Hàn Quốc) cùng 1 số tổ chức từ Úc, Singapore, Nhật Bản, Phần Lan, Malaysia…

Tập đoàn chip quốc tế thâu tóm công ty bán dẫn vốn Nhật tại TP.HCM, tập trung chiến lược vào chip AI và xe

Tập đoàn chip quốc tế thâu tóm công ty bán dẫn vốn Nhật tại TP.HCM, tập trung chiến lược vào chip AI và xe
4

Việt Nam là một mắt xích rất quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu và ngành công nghiệp bán dẫn

Việt Nam là một mắt xích rất quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu và ngành công nghiệp bán dẫn

Phát hiện thi thể người đàn ông trong túi hành lý ở sảnh chung cư tại TP.HCM

Thi thể một người đàn ông đã tử vong được phát hiện trong túi hành lý ở sảnh một tòa nhà cao tầng. Công an TP.HCM đang khẩn trương phong tỏa hiện trường và truy bắt hai nghi phạm liên quan.

Bắt 4 nam, nữ đánh người sau mâu thuẫn nói xấu nhau trên Facebook, trong đó có 2 sinh viên

Chuyển động Sài Gòn
Bắt 4 nam, nữ đánh người sau mâu thuẫn nói xấu nhau trên Facebook, trong đó có 2 sinh viên

Gỡ “nút thắt” đất đai để khơi thông nguồn lực: HoREA kiến nghị bổ sung hai cơ chế quan trọng

Chuyển động Sài Gòn
Gỡ “nút thắt” đất đai để khơi thông nguồn lực: HoREA kiến nghị bổ sung hai cơ chế quan trọng

TP.HCM: Hàng ngàn nhà đất công chuẩn bị bước vào chu kỳ sử dụng mới

Chuyển động Sài Gòn
TP.HCM: Hàng ngàn nhà đất công chuẩn bị bước vào chu kỳ sử dụng mới

Trường Đại học Văn Lang nhận Huân chương Lao động hạng Nhì

Chuyển động Sài Gòn
Trường Đại học Văn Lang nhận Huân chương Lao động hạng Nhì

MC Ngọc Huy “Đường lên đỉnh Olympia” đảm nhận nhiệm vụ mới
Văn hóa - Giải trí

MC Ngọc Huy “Đường lên đỉnh Olympia” đảm nhận nhiệm vụ mới

Văn hóa - Giải trí

MC Ngọc Huy – gương mặt dẫn quen thuộc của “Đường lên đỉnh Olympia” sẽ “cầm trịch” chương trình mới toanh trên VTV3 bắt đầu từ 24/11.

TP.HCM thúc tiến độ giải ngân đầu tư công: “Nút mở” cho các dự án vành đai, cao tốc
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM thúc tiến độ giải ngân đầu tư công: “Nút mở” cho các dự án vành đai, cao tốc

Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM yêu cầu tăng tốc giải ngân vốn bồi thường, nhất là tại các dự án vành đai và cao tốc đi qua khu vực Bình Dương (cũ), nhằm giữ nhịp tiến độ hạ tầng trọng điểm trong năm 2025.

Đưa Địa đạo Củ Chi được UNESCO công nhận Di sản Thế giới.
Chuyển động Sài Gòn

Đưa Địa đạo Củ Chi được UNESCO công nhận Di sản Thế giới.

Chuyển động Sài Gòn

Theo ông Trần Thế Thuận - Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, thành phố tập trung là xây dựng hồ sơ để Địa đạo Củ Chi được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới.

'Họ' Vingroup kéo sóng, cổ phiếu bất động sản 'xanh vỏ, đỏ lòng'
Nhà đất

"Họ" Vingroup kéo sóng, cổ phiếu bất động sản "xanh vỏ, đỏ lòng"

Nhà đất

Nhà Vingroup trở thành trụ đỡ quan trọng của thị trường khi bốn mã VIC, VHM, VRE và VPL cùng bứt phá, góp hơn 14,7 điểm cho VN-Index trong phiên 24/11, dù phần lớn cổ phiếu bất động sản chìm trong sắc đỏ.

Công an TP Hà Nội phát động ủng hộ đồng bào miền Trung - Tây Nguyên bị bão lũ
Tin tức

Công an TP Hà Nội phát động ủng hộ đồng bào miền Trung - Tây Nguyên bị bão lũ

Tin tức

Công an TP Hà Nội phát động quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung - Tây Nguyên chịu thiệt hại do bão lũ, thể hiện tinh thần tương thân, tương ái của lực lượng công an Thủ đô.

Cần gấp gần 100 tỷ để tu sửa khẩn cấp 7 hồ chứa nước ngọt ở tỉnh Lâm Đồng mới (gồm cả Bình Thuận trước đây)
Nhà nông

Cần gấp gần 100 tỷ để tu sửa khẩn cấp 7 hồ chứa nước ngọt ở tỉnh Lâm Đồng mới (gồm cả Bình Thuận trước đây)

Nhà nông

Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bình Thuận (tỉnh Lâm Đồng) vừa có tờ trình đến UBND tỉnh Lâm Đồng và các sở, ngành liên quan, đề nghị bố trí kinh phí nâng cấp, sửa chữa khẩn cấp 7 hồ chứa nước ngọt trên địa bàn với số tiền gần 100 tỷ đồng.

Bay thẳng TP.HCM - Manila cùng Vietjet trong mùa lễ hội sôi động cuối năm
Doanh nghiệp

Bay thẳng TP.HCM - Manila cùng Vietjet trong mùa lễ hội sôi động cuối năm

Doanh nghiệp

Tưng bừng mùa lễ hội cuối năm, Vietjet khai trương đường bay thẳng kết nối TP.HCM với thủ đô Manila (Philippines), mang đến cho hành khách thêm lựa chọn linh hoạt để thỏa sức khám phá điểm đến mới hấp dẫn hàng đầu khu vực.

Hai công an phường ở Hà Nội lao ra đường bắt kẻ cướp giật trong lúc đang hướng dẫn người dân
Pháp luật

Hai công an phường ở Hà Nội lao ra đường bắt kẻ cướp giật trong lúc đang hướng dẫn người dân

Pháp luật

Hai cán bộ Công an phường Xuân Phương, Hà Nội, đã nhanh chóng truy đuổi và bắt giữ một đối tượng cướp giật ngay trên phố khi đang hướng dẫn người dân hoàn thiện thủ tục đăng ký xe và giấy phép lái xe, bảo đảm an toàn cho tài sản của người dân.

Mức lương của bí thư tỉnh ủy mới nhất sau sáp nhập là bao nhiêu?
Xã hội

Mức lương của bí thư tỉnh ủy mới nhất sau sáp nhập là bao nhiêu?

Xã hội

Sau sáp nhập, tiền lương của nhiều chức danh lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức không có nhiều thay đổi. Tiền lương của bí thư tỉnh ủy mới sau sáp nhập về cơ bản được giữ nguyên.

Chủ động tiêm phòng vaccine cho đàn heo sau mưa lũ – giải pháp phòng bệnh an toàn, hiệu quả
Nhà nông

Chủ động tiêm phòng vaccine cho đàn heo sau mưa lũ – giải pháp phòng bệnh an toàn, hiệu quả

Nhà nông

Sau bão lũ, nguy cơ bùng phát dịch bệnh trên đàn vật nuôi, đặc biệt là đàn heo tăng cao do môi trường ô nhiễm, thời tiết ẩm ướt và sức đề kháng của vật nuôi suy giảm. Nhiều dịch bệnh nguy hiểm như dịch tả heo châu Phi (ASF), dịch tả heo cổ điển (CFS), tai xanh (PRRS), PED, lở mồm long móng (FMD), E.coli… có thể tái bùng phát mạnh nếu không có biện pháp phòng ngừa sớm.

Tiền đạo Việt kiều Lee Williams 1m90 của CLB Công an TP.HCM liên tục ghi bàn: HLV Kim Sang-sik phải chú ý?
Thể thao

Tiền đạo Việt kiều Lee Williams 1m90 của CLB Công an TP.HCM liên tục ghi bàn: HLV Kim Sang-sik phải chú ý?

Thể thao

Lee Williams tiếp tục ghi dấu ấn trong màu áo CLB Công an TP.HCM khi ghi bàn giúp đội nhà giành chiến thắng 3-0 trước CLB TP.HCM ở vòng 1/8 Cúp Quốc gia 2025/2026. Đây đã là bàn thắng thứ 2 của tiền đạo Việt kiều người Anh này cho "Chiến Hạm Đỏ".

Diễn tập tình huống sơ tán dân khi nước sông Đáy dâng cao trên báo động 3
Bạn đọc

Diễn tập tình huống sơ tán dân khi nước sông Đáy dâng cao trên báo động 3

Bạn đọc

Chi Cục Thủy lợi và Phòng chống thiên tai Hà Nội đã phối hợp với UBND xã Dân Hòa (TP.Hà Nội) tổ chức buổi diễn tập xử lý một số tình huống trong công tác phòng, chống thiên tai tại khu vực đê sông Đáy. Một trong những tình huống xử lý nổi bật là công tác sơ tán dân khi có cảnh báo thiên tai.

BTV điển trai của Bản tin Thời sự VTV quê gốc Ninh Bình, thời đi học từng bị cảnh cáo toàn trường vì đánh nhau
Văn hóa - Giải trí

BTV điển trai của Bản tin Thời sự VTV quê gốc Ninh Bình, thời đi học từng bị cảnh cáo toàn trường vì đánh nhau

Văn hóa - Giải trí

BTV Hữu Bằng là gương mặt dẫn Bản tin Thời sự 19h gây được nhiều ấn tượng đối với khán giả. Tuy nhiên, ít ai biết, thời đi học anh khá tinh nghịch.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường quyên góp, ủng hộ 6,5 tỷ đồng đến các tỉnh miền Trung bị thiệt hại do mưa lũ
Nhà nông

Bộ Nông nghiệp và Môi trường quyên góp, ủng hộ 6,5 tỷ đồng đến các tỉnh miền Trung bị thiệt hại do mưa lũ

Nhà nông

Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức quyên góp, ủng hộ 6,5 tỷ đồng đến các tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, riêng đợt mưa lũ vừa qua 1,3 tỷ đồng.

Loại thịt bổ dưỡng hơn thịt gà, hiếm gặp hơn thịt lợn, giúp bổ thận, tăng cường sinh lực, ngừa rụng tóc
Gia đình

Loại thịt bổ dưỡng hơn thịt gà, hiếm gặp hơn thịt lợn, giúp bổ thận, tăng cường sinh lực, ngừa rụng tóc

Gia đình

Đừng ngần ngại ăn loại thịt này vào mùa đông. Đây là loại thịt cực kỳ bổ dưỡng, không phổ biến như thịt bò, thịt dê nhưng giá trị dinh dưỡng cực cao.

Nữ Phó giáo sư trẻ nhất Việt Nam ngành Y sinh năm 1987, là phó hiệu trưởng của một trường Y, trưởng bộ môn
Xã hội

Nữ Phó giáo sư trẻ nhất Việt Nam ngành Y sinh năm 1987, là phó hiệu trưởng của một trường Y, trưởng bộ môn

Xã hội

Cô Nguyễn Thị Nhẫn là nữ Phó giáo sư trẻ nhất Việt Nam thuộc Hội đồng giáo sư ngành Y năm 2025. Cô hiện là Phó Hiệu trưởng Trường Điều dưỡng - Kỹ thuật Y học, Đại học Y Dược TP.HCM.

Lời khai của đối tượng đá người đàn ông bất tỉnh giữa phố ở Hà Nội
Pháp luật

Lời khai của đối tượng đá người đàn ông bất tỉnh giữa phố ở Hà Nội

Pháp luật

Lương Cao Phúc, 20 tuổi, ở Hà Nội bị Công an phường Phú Lương triệu tập sau gần 24 giờ bỏ trốn, do liên quan vụ đánh một người đàn ông bất tỉnh giữa phố Xốm.

Tổng Bí thư: Không để có “khoảng trống,” “vùng tối” mà công tác kiểm tra, giám sát của Đảng không vươn tới được
Tin tức

Tổng Bí thư: Không để có “khoảng trống,” “vùng tối” mà công tác kiểm tra, giám sát của Đảng không vươn tới được

Tin tức

Tổng Bí thư yêu cầu triển khai toàn diện, hiệu quả các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng và những nhiệm vụ do cấp ủy giao, không để có “khoảng trống,” “vùng tối.”

Người đàn ông bị 2 nam thanh niên hành hung giữa phố tại Hà Nội
Pháp luật

Người đàn ông bị 2 nam thanh niên hành hung giữa phố tại Hà Nội

Pháp luật

Một người đàn ông bị 2 nam thanh niên dùng hung khí hành hung giữa phố. Sự việc xảy ra tại xã An Khánh, Hà Nội.

Nông dân Hải Phòng (bao gồm cả Hải Dương trước đây) đang hối hả làm một việc quan trọng để kịp đưa hàng ra bán dịp Tết
Nhà nông

Nông dân Hải Phòng (bao gồm cả Hải Dương trước đây) đang hối hả làm một việc quan trọng để kịp đưa hàng ra bán dịp Tết

Nhà nông

Nông dân Hải Phòng (bao gồm cả Hải Dương trước đây) đang hối hả làm một việc quan trọng để kịp đưa hàng ra bán dịp Tết. Những ngày này, tranh thủ thời tiết thuận lợi, nông dân các địa phương ở TP Hải Phòng hối hả ra đồng để kịp gieo trồng cây vụ đông vào vụ rau Tết.

Đà Nẵng lên tiếng về chênh lệch giá bồi thường tại dự án đường sắt tốc độ cao
Kinh tế

Đà Nẵng lên tiếng về chênh lệch giá bồi thường tại dự án đường sắt tốc độ cao

Kinh tế

Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Đà Nẵng cho biết, việc bồi thường diện tích đất thuộc dự án đường sắt tốc độ cao sẽ được áp dụng theo giá đất cụ thể tại thời điểm phê duyệt phương án, khẳng định không có chuyện áp giá chênh lệch giữa các khu vực khi dự án chưa ban hành quyết định thu hồi đất.

Đoàn Văn công Quân Giải phóng Trị Thiên và 'tiếng hát át tiếng bom' trong Xuân Mậu Thân 1968
Đông Tây - Kim Cổ

Đoàn Văn công Quân Giải phóng Trị Thiên và "tiếng hát át tiếng bom" trong Xuân Mậu Thân 1968

Đông Tây - Kim Cổ

Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, dưới làn bom đạn ác liệt, các nghệ sĩ, diễn viên của Đoàn Văn công Quân Giải phóng Trị Thiên đã có mặt ở những nơi nguy hiểm nhất, mang lời ca, tiếng hát cổ vũ tinh thần bộ đội.

Loại rau vừa rẻ vừa ngon, là thuốc tốt nhất chữa chứng thấp nhiệt, ăn nhiều giúp cơ thể nhẹ nhõm, sảng khoái
Gia đình

Loại rau vừa rẻ vừa ngon, là thuốc tốt nhất chữa chứng thấp nhiệt, ăn nhiều giúp cơ thể nhẹ nhõm, sảng khoái

Gia đình

Loại rau này là kẻ thù số 1 của "ẩm thấp", ăn nhiều vào mùa này để kích thích nhu động ruột, loại bỏ chứng thấp nhiệt, xào trứng cực thơm.

5.000 quân NATO và 20 tàu chiến dồn đến cửa ngõ vào Nga
Điểm nóng

5.000 quân NATO và 20 tàu chiến dồn đến cửa ngõ vào Nga

Điểm nóng

Các cuộc tập trận của NATO do Hải quân Phần Lan dẫn đầu, với sự tham gia của khoảng 5.000 quân nhân và 20 tàu chiến đồng minh, sẽ bắt đầu vào ngày 24/11 tại biển Baltic.

GS, Anh hùng Lao động tạo ra các giống lúa, cây giống Việt Nam, bác sỹ nông học, học vị cao nhất ở Nhật Bản thời bấy giờ
Nhà nông

GS, Anh hùng Lao động tạo ra các giống lúa, cây giống Việt Nam, bác sỹ nông học, học vị cao nhất ở Nhật Bản thời bấy giờ

Nhà nông

Giáo sư, Anh hùng Lao động Lương Định Của quê ở huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng là một nhân cách lớn, một nhà nông học xuất sắc, người đi đầu trong lĩnh vực cải tạo giống cây trồng Việt Nam, trong đó có các giống lúa Việt Nam. GS Lương Định Của nhận bằng Bác sĩ nông học năm 1951 tại Nhật Bản-học vị cao nhất của Nhật Bản thời bấy giờ.

Đồng Nai: Thủy điện xả lũ không thông báo, chính quyền xã Đak Lua ứng phó ngập lụt qua Zalo
Nhà nông

Đồng Nai: Thủy điện xả lũ không thông báo, chính quyền xã Đak Lua ứng phó ngập lụt qua Zalo

Nhà nông

Việc thủy điện Đồng Nai 5 xả lũ vừa qua khiến xã Đak Lua (tỉnh Đồng Nai) bất ngờ bởi thông tin xả lũ từ thủy điện không gửi văn bản chính thức, chỉ xuất hiện muộn trong nhóm zalo. Dù vậy, chính quyền xã vẫn kịp huy động lực lượng ứng phó.

Quảng Trị: Nhà thầu đã bóc gỡ bê tông đổ dưới trời mưa để thi công lại sau phản ánh của Dân Việt
Bạn đọc

Quảng Trị: Nhà thầu đã bóc gỡ bê tông đổ dưới trời mưa để thi công lại sau phản ánh của Dân Việt

Bạn đọc

Sau phản ánh của Báo Dân Việt về việc Công ty Cổ phần Xây dựng Đức Hạnh đổ bê tông dưới trời mưa tại vỉa hè Quốc lộ 9 (phường Đông Hà, Quảng Trị), nhà thầu này đã bóc gỡ toàn bộ phần bê tông không đạt, đổ lại và hoàn thiện lát gạch theo yêu cầu của Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng phường Đông Hà.

Quyền lực của Triệu Lộ Tư
Văn hóa - Giải trí

Quyền lực của Triệu Lộ Tư

Văn hóa - Giải trí

Triệu Lộ Tư từng bị tẩy chay vì lợi dụng bệnh tật gây ồn ào, chú ý. Tuy nhiên, sự nghiệp của cô không lụi tàn mà còn bước sang trang mới khiến công chúng bất ngờ.

Giá vàng hôm nay mới nhất (24/11): Vàng nhẫn quay đầu giảm, nhà vàng bán 'mạnh tay'
Kinh tế

Giá vàng hôm nay mới nhất (24/11): Vàng nhẫn quay đầu giảm, nhà vàng bán "mạnh tay"

Kinh tế

Giá vàng hôm nay trưa 24/11, vàng nhẫn giảm nhẹ so với phiên hôm qua, còn vàng SJC vẫn bất động. Nhu cầu mua của người dân giảm đáng kể trong ngày nhà vàng mở bán số lượng lớn.

36 trận bất bại, Ninh Bình FC lập kỷ lục mới tại châu Á
Thể thao

36 trận bất bại, Ninh Bình FC lập kỷ lục mới tại châu Á

Thể thao

Ngược dòng kịch tính hạ Hải Phòng FC 2-1, Ninh Bình FC chính thức vào tứ kết Cúp Quốc gia. Chiến thắng này giúp đội trưởng Hoàng Đức và các đồng đội nối dài mạch bất bại lên con số 36 trên mọi mặt trận.

