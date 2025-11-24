Thúc đẩy mạnh mẽ đổi mới sáng tạo để đồng hành cùng chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số

Với chủ đề “Đổi mới sáng tạo và công nghệ - Tương lai của Thành phố chúng ta”, sự kiện được kỳ vọng trở thành điểm hẹn thường niên mang tầm vóc quốc tế, góp phần thúc đẩy mô hình phát triển dựa trên tri thức, khoa học công nghệ và hệ sinh thái khởi nghiệp.

TP.HCM không ngừng thúc đẩy các chương trình đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp sáng tạo theo tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị. Ảnh DoST

WISE HCMC+ 2025 nhằm tiếp nối hành trình hiện thực hóa tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, và chuyển đổi số quốc gia. Đây cũng là hoạt động đồng hành cùng Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025 tại TP.HCM từ 25 đến 30/11, sự kiện quốc tế dự kiến sẽ đón hơn 1.500 đại biểu tham dự với chủ đề “Chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số” và lần đầu tiên được Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) phối hợp tổ chức.



WISE HCMC+ 2025 được UBND TP.HCM chủ trì, do Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM tổ chức. Với các hoạt động chính diễn ra từ 26 đến 28/11 tại Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo TP.HCM (SIHUB) tại số 123 Trương Định, phường Xuân Hòa, sự kiện đặt ra các mục tiêu: Tiếp tục quốc tế hóa các hoạt động đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, huy động thêm nguồn vốn, lan tỏa và thúc đẩy phát triển các giải pháp công nghệ.

Theo Ban tổ chức, ngay sau Lễ khai mạc ngày 26/11 sẽ là các hoạt động trình diễn, giới thiệu các giải pháp, mô hình, ứng dụng phục vụ chuyển đổi số trong khu vực công; các hoạt động kết nối nhà đầu tư và những mô hình khởi nghiệp (gọi là S.Venture 2025); sự kiện gặp gỡ các nhà đầu tư khởi nghiệp sáng tạo (Investor Meetup); chương trình InnovaTalk và báo cáo chung kết cuộc thi Ý tưởng Đổi mới sáng tạo các trường đại học tại vùng Đông Nam Bộ; tổng kết và trao giải Hội thi Thử thách Trí tuệ Nhân tạo (AI Challenge) TP.HCM năm 2025…

Điểm nhấn ngày 27/11 là hội nghị “Đổi mới sáng tạo và Công nghệ – Tương lai của Thành phố chúng ta", quy tụ các diễn giả quốc tế, chuyên gia công nghệ, lãnh đạo doanh nghiệp cùng thảo luận về xu hướng công nghệ tương lai, phát triển Fintech (công nghệ tài chính) cho Trung tâm Tài chính Quốc tế tại TP.HCM.

Ngày 28/11, Ban tổ chức sẽ tổng kết các chương trình tuyển chọn dự án khởi nghiệp sáng tạo, đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực AI, công nghiệp văn hóa, khu vực công; tổng kết hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số năm 2025; chương trình kết nối với các nhà sáng lập startup; cuộc thi khám phá thế giới AI dành cho học sinh TP.HCM, góp phần lan tỏa mạnh mẽ tinh thần sáng tạo đến thế hệ trẻ….

Chú trọng đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp sáng tạo, WISE HCMC+ 2025 sẽ diễn ra tại Trung tâm SIHUB. Ảnh TL

Ban tổ chức cho biết WISE HCMC+ 2025 được nhiều đối tác trong và ngoài nước đồng hành như Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 tại TP.HCM (HCMC C4IR), Đại học Quốc gia TP.HCM, Hiệp hội Doanh nghiệp TP. HCM (HUBA), Học viện Cán bộ TP.HCM, Chương trình Khởi nghiệp Thụy Sĩ (Swiss Entrepreneurship Program, viết tắt là Swiss EP), Trung tâm Đổi mới kinh tế sáng tạo Jeonbuk (Hàn Quốc) cùng 1 số tổ chức từ Úc, Singapore, Nhật Bản, Phần Lan, Malaysia…