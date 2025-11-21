TP.HCM triển khai biệt phái lực lượng quản lý trật tự xây dựng, đô thị về cấp xã

Thực hiện Kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM vừa có văn bản chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai phương án bố trí, sắp xếp lực lượng nhằm tăng cường quản lý trật tự xây dựng và đô thị tại các phường, xã, đặc khu.

Theo đó, UBND TP giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp UBND các phường, xã, đặc khu triển khai ngay việc biệt phái công chức tham gia quản lý trật tự xây dựng – đô thị, bảo đảm đủ nhân sự cho yêu cầu quản lý nhà nước ở cơ sở. Sở Xây dựng cũng phải phối hợp với UBND cấp xã và các cơ quan liên quan để thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đối với lực lượng được biệt phái.

Lực lượng Thanh tra xây dựng kiểm tra công trình xây dựng. Ảnh minh họa

Sở Nội vụ được giao hướng dẫn, phối hợp thực hiện thủ tục biệt phái và chi trả chế độ chính sách theo thẩm quyền. UBND các phường, xã, đặc khu có trách nhiệm tiếp nhận lực lượng biệt phái, phân công công tác hợp lý và tạo điều kiện thuận lợi để công chức hoàn thành nhiệm vụ.

Trước đó, Ban Thường vụ Thành ủy đã có kết luận thống nhất chủ trương theo đề xuất của Đảng ủy Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND TP, cũng như đề xuất của Đảng ủy UBND TP về việc tăng cường lực lượng kiểm tra chuyên ngành xây dựng theo hình thức biệt phái xuống từng phường, xã, đặc khu.

Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu Đảng ủy UBND TP lãnh đạo UBND TP chỉ đạo Sở Xây dựng tăng cường giám sát quản lý trật tự xây dựng; đồng thời phối hợp Sở Nội vụ và các địa phương xác định rõ yêu cầu, phương án bố trí lực lượng phù hợp thực tiễn từng nơi. Quy chế phối hợp phải đảm bảo nguyên tắc: Sở Xây dựng hướng dẫn chuyên môn – nghiệp vụ; cấp ủy, chính quyền địa phương chịu trách nhiệm quản lý, điều phối, đánh giá cán bộ hằng năm.

Thành ủy cũng giao các sở, ngành rà soát, đề xuất chế độ hỗ trợ lực lượng biệt phái để bảo đảm điều kiện công tác, tạo sự yên tâm cho cán bộ khi làm nhiệm vụ tại cơ sở. Chủ tịch UBND các phường, xã, đặc khu phải tiếp nhận, bố trí nhiệm vụ và đánh giá cán bộ biệt phái theo đúng quy chế, bảo đảm sự thống nhất trong công tác quản lý trật tự xây dựng – đô thị.

Cùng với đó, Thành ủy thống nhất chủ trương kết thúc mô hình Tổ nhân dân tự quản và Tổ dân cư tại các khu vực Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu theo quy định của Trung ương, bảo đảm phù hợp tình hình thực tiễn TP.HCM.

Trước đó, trong tháng 8, theo đề xuất của Sở Xây dựng, Sở Nội vụ đã có tờ trình gửi UBND TP.HCM “Về việc đề xuất phương án bố trí, sắp xếp lực lượng nhằm tăng cường quản lý về trật tự xây dựng và đô thị trên địa bàn thành phố”.



Theo đó, để ổn định tổ chức, bộ máy trong quá trình thực hiện sắp xếp các phòng chuyên môn thuộc UBND cấp xã, Sở Nội vụ đề xuất UBND thành phố trình Ban Thường vụ Đảng ủy UBND thành phố báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy chấp thuận chủ trương để thực hiện phương án biệt phái công chức thuộc Sở Xây dựng về cấp xã nhằm tăng cường thực hiện chức năng, nhiệm vụ về quản lý trật tự xây dựng và đô thị trong phạm vi quản lý.Thời gian biệt phái tối đa 24 tháng.