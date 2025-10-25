Trách nhiệm thuộc về ai trong vụ rò rỉ điện ở công viên khiến 2 trẻ bị điện giật tử vong tại Cần Thơ?

Về phía ngành chức năng địa phương, bà Nguyễn Ngọc Thanh - Chủ tịch UBND xã Phong Điền cho biết, UBND xã sẽ họp các phòng chức năng có liên quan để đánh giá lại tổng thể một cách chính xác, khách quan nhất liên quan vụ rò rỉ điện ở công viên khiến 2 trẻ bị điện giật tử vong.

Nơi xảy ra vụ rò rỉ điện ở công viên khiến 2 trẻ bị điện giật tử vong tại Cần Thơ. Ảnh: M.T

Bà Thanh cho biết thêm, trước đây, UBND xã đã đi kiểm tra các công viên cũng như các tuyến đường nông thôn, nhằm đảm bảo an toàn điện trong mùa triều cường dâng cao.

Tuy nhiên, tối 23/10, công viên Nguyễn Phương Danh (ấp Thị Tứ) mực nước dâng cao vượt kỷ lục không kiểm soát được và có rò rỉ điện. Khi các em đến đây chơi thì xảy ra tai nạn đáng tiếc.



Ngoài ra, bà Thanh thông tin, công viên Nguyễn Phương Danh do Phòng Kinh tế của UBND xã quản lý.

Theo ông Nguyễn Trung Nghĩa - Bí thư Đảng ủy xã Phong Điền, trước đây thị trấn Phong Điền (cũ) quản lý công viên, sau khi sáp nhập thì xã quản lý. Riêng về đơn vị thực hiện duy tu, bảo dưỡng công viên để xảy ra tai nạn đáng tiếc, ông Nghĩa nói UBND xã phải kiểm tra lại.



Đơn vị chuyên môn kiểm tra nơi bị rò rỉ điện khi nước nâng cao. Ảnh: M.T

Ông Nguyễn Công Lực - Trưởng phòng an toàn Công ty Điện lực TP Cần Thơ thì cho hay, đội quản lý điện Phong Điền đã phối hợp cơ quan chức năng kiểm tra vị trí xảy ra vụ tai nạn.

Tại đây, trụ đèn chiếu sáng bằng thép có hệ thống đấu nối nằm thấp phía dưới. Khi ngập nước, nguồn điện đã rò rỉ ra thân trụ đèn chiếu sáng, trẻ em vui chơi gần đó vô tình chạm vào thân trụ nên bị điện giật. Việc này do đơn vị quản lý thiếu kiểm tra nên không phát hiện rò rỉ điện.



Được biết, sau vụ rò rỉ điện ở công viên khiến 2 trẻ bị điện giật tử vong tại công viên Nguyễn Phương Danh, UBND thành phố Cần Thơ đã ban hành công văn khẩn, chỉ đạo các sở, ngành và địa phương lập tức tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn điện trong mùa mưa bão và ngập nước.

Riêng đối với Công ty Điện lực Cần Thơ, UBND thành phố yêu cầu phải tăng cường kiểm tra, bảo trì và khắc phục ngay lập tức các điểm có nguy cơ mất an toàn điện. Đồng thời, có phương án chủ động cắt điện tại các khu vực bị ngập sâu để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân.

Lãnh đạo thành phố cũng yêu cầu ngành điện phải bố trí lực lượng ứng trực 24/24 giờ, sẵn sàng xử lý mọi sự cố khi có mưa bão, ngập nước.

Tuyến đường cạnh công viên - nơi xảy ra vụ rò rỉ điện khiến 2 trẻ bị điện giật tử vong ở Cần Thơ có rất nhiều "ổ gà" lớn. Ảnh: M.T

Trước đó, vào khoảng 19 giờ ngày 23/10, triều cường dâng cao gây ngập sâu cục bộ khu vực công viên Nguyễn Phương Danh, em N.G.T. (SN 2015, địa chỉ ấp Mỹ Phước, phường An Bình, TP Cần Thơ) điều khiển xe đạp chạy vào công viên chơi thì bị điện giật gần trụ điện chiếu sáng.

Khi phát hiện em N.G.T. bị điện giật người dân hô hoán đưa đi cấp cứu và cảnh báo các cháu còn lại không được đạp xe vào công viên chơi.

Tuy nhiên, em L.H.V. (SN 2010) và Đ.N.T. (SN 2010, ngụ ấp Mỹ Nhơn, xã Anh Bình) không chú ý mà tiếp tục đạp xe vào khu vực công viên nơi cột điện chiếu sáng bị rò rỉ điện và bị điện giật.

Em Đ.N.T. nhảy ra được khỏi khu vực bị nhiễm điện, còn em L.H.V. bị điện giật.

Các em được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế khu vực Cái Răng-Phong Điền. Tuy nhiên, em N.G.T. và L.H.V. đã tử vong.

Ở một diễn biến khác, theo tìm hiểu của phóng viên Dân Việt, hiện nay tuyến đường cạnh công viên - nơi xảy ra vụ rò rỉ điện khiến 2 trẻ bị điện giật tử vong nói trên, có rất nhiều "ổ gà" lớn, cần khắc phục sớm để tránh xảy ra tai nạn đáng tiếc.