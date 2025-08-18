Trải nghiệm 3D, công nghệ VR tại Triển lãm Ngành Nông nghiệp và Môi trường nhân dịp 80 năm ngày Quốc khánh

Nhiều điểm mới tại chuỗi các hoạt động kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2025)

Chiều nay (18/8), Trung tâm xúc tiến Thương mại Nông nghiệp phối hợp với Báo Nông nghiệp và Môi trường tổ chức Chương trình Họp báo Công bố chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh (2/9/1945 – 2/9/2025) của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Chương trình Họp báo Công bố chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh (2/9/1945 – 2/9/2025). Ảnh: Kiều Tâm

Tại Chương trình Họp báo, ông Nguyễn Minh Tiến, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp cho biết: Trước mốc son lịch sử 80 năm Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2025), ngành Nông nghiệp và Môi trường triển khai chuỗi hoạt động kỷ niệm, với 4 hoạt động chính, gồm:

Triển lãm Ngành Nông nghiệp và Môi trường tại Triển lãm thành tựu Đất nước nhân dịp 80 năm Ngày Quốc khánh (02/9/1945 - 02/9/2025).

Triển lãm được tổ chức từ 28/8/2025 đến 05/9/2025 tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (xã Đông Anh, Hà Nội); theo các không gian chủ đề chính như: Khởi nguồn và phát triển (1945-1986); Đổi mới, hội nhập (1986 - 2020) và thành tựu nổi bật giai đoạn 2020 -2025; Giao lưu quốc tế và hội nhập toàn cầu.

Phối cảnh gian hàng của ngành nông nghiệp và môi trường tại triển lãm.

Khu triển lãm trực tuyến ngành Nông nghiệp và Môi trường trong khuôn khổ Triển lãm thành tựu đất nước nhân dịp 80 năm ngày Quốc khánh (02/9/1945 - 02/9/2025). Triển lãm được tổ chức từ 28/8/2025 - 28/8/2026, theo hình thức trực tuyến.

Nội dung triển lãm trực tuyến được thiết kế thành một không gian số đa chiều, hiện đại, tích hợp công nghệ thực tế ảo (VR), mô phỏng 3D, tương tác trực tuyến, với 5 khu vực chủ đề chính, thể hiện chiều sâu lịch sử, thành tựu hiện tại và tầm nhìn tương lai của ngành.

Triển lãm ngành nghề thủ công mỹ nghệ và sản phẩm OCOP tại Triển lãm thành tựu đất nước nhân dịp 80 năm Ngày Quốc khánh (02/9/1945 - 02/9/2025). Triển lãm được tổ chức từ 28/8/2025 đến 05/9/2025 tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (xã Đông Anh, Hà Nội).

Triển lãm ngành nghề thủ công mỹ nghệ và sản phẩm OCOP được chia thành các khu: Khu Hành trình di sản; Khu Sáng tạo đương đại; Khu Giao thoa văn hoá; Khu Trải nghiệm và tương tác; Khu Giao thương và kết nối vươn ra thế giới. Triển lãm sẽ tiến hành chương trình livestream quảng bá, kết nối sản phẩm OCOP

Triển lãm ngành nghề thủ công mỹ nghệ và sản phẩm OCOP.

Khu triển lãm trực tuyến ngành nghề thủ công mỹ nghệ và sản phẩm OCOP trong khuôn khổ Triển lãm thành tựu đất nước nhân dịp 80 năm ngày Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2025) được tổ chức từ 28/8/2025 - 28/8/2026, theo hình thức trực tuyến.

Không gian triển lãm được thiết kế theo hình thức trực tuyến hiện đại, ứng dụng công nghệ VR/AR và mô phỏng 3D để truyền tải nội dung một cách sinh động, có chiều sâu và có khả năng tương tác cao, với chủ đề “Tinh hoa Thủ công mỹ nghệ Việt Nam trong kỷ nguyên số và kinh tế xanh”.



Ông Nguyễn Minh Tiến, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp cho biết thêm, các hoạt động triển lãm năm 2025 sẽ thể hiện những điểm nhấn trong 80 năm ngành nông nghiệp và môi trường song hành của đất nước, đặc biệt là những thay đổi về khoa học công nghệ, cơ chế chính sách.

Các triển lãm sẽ trưng bày các tư liệu, hình ảnh, sản phẩm thực tế, ứng dụng các công nghệ hiện đại, đem lại trải nghiệm 5 giác quan cho du khách tham quan.

Chuỗi hoạt động truyền thông và xúc tiến thương mại trên nền tảng TiktokShop. Ảnh: Kiều Tâm.

Đồng thời, hưởng ứng chuỗi hoạt động truyền thông kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 và 80 năm Ngày truyền thống ngành nông nghiệp và môi trường, TikTok Shop phối hợp cùng Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp triển khai chuỗi hoạt động truyền thông và xúc tiến thương mại trên nền tảng.

Chương trình hướng tới tôn vinh các mặt hàng nông sản và các thương hiệu Việt, góp phần lan tỏa niềm tự hào dân tộc đến đông đảo người tiêu dùng. Chuỗi hoạt động gồm: Cuộc thi sáng tạo nội dung số “Tự hào nông sản Việt”; Tuần lễ Tự hào nông sản Việt trên TikTok Shop.

Cùng với đó, để tạo nên sức lan tỏa rộng rãi, từ ngày 25/8 - 5/9/2025, TikTok Shop cùng Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp phát động “Tuần lễ Tự hào nông sản Việt” trên TikTok Shop, kêu gọi cộng đồng nhà bán hàng và các nhà sáng tạo nội dung cùng tham gia quảng bá và giới thiệu nông sản Việt thông qua hoạt động livestream.

Các phiên phát trực tiếp sẽ đồng loạt gắn sticker “Tuần lễ Tự hào nông sản Việt” và “Tự hào hàng Việt” nhằm thể hiện sự hưởng ứng chương trình và khuyến khích nhiều người tiêu dùng tham gia. TikTok Shop sẽ triển khai các gói hỗ trợ thiết thực như tín dụng quảng cáo và voucher trợ giá cho hàng Việt, giúp gia tăng hiệu quả tiếp cận cũng như thúc đẩy doanh thu trong suốt thời gian diễn ra chương trình.

Tôn vinh thành tựu 80 năm ngành nông nghiệp và môi trường

Phát biểu tại chương trình Họp báo, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến khẳng định, trong suốt hành trình 80 năm, ngành nông nghiệp và môi trường đã luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Đảng, Chính phủ và Bộ Chính trị.

Ngành nông nghiệp đã có những đóng góp quan trọng trong các thời kỳ lịch sử. Trong những năm kháng chiến, ngành nông nghiệp đảm bảo an ninh lương thưc, thực phẩm, góp phần làm nên thắng lợi lịch sử.

Từ một đất nước thiếu lương thực, mỗi năm phải nhập khẩu 2 - 3 triệu tấn gạo, đến năm 1989, Việt Nam đã xuất khẩu lô gạo đầu tiên. Ngày nay, Việt Nam đã trở thành cường quốc về xuất khẩu nông sản. Gạo, thủy sản, gỗ, chè, cà phê, trái cây… của Việt Nam đã khẳng định vị thế trên bản đồ thế giới.

Nông sản, thủy sản, hàng phi thực phẩm Việt Nam tăng vọt cả về số lượng, chất lượng và chủng loại sản phẩm tại thị trường Trung Đông. Trong ảnh: Đại sứ Việt Nam tại UAE Nguyễn Mạnh Tuấn giới thiệu với các đại biểu về các mặt hàng nông sản Việt Nam tại hệ thống siêu thị Lulu và Al Maya, diễn ra từ ngày 9-15/11/2023. Ảnh: TG&VN

Chỉ riêng năm vừa qua, Việt Nam xuất khẩu hơn 9 triệu tấn gạo, đứng thứ ba toàn cầu về thủy sản, đồng thời trở thành một trong những cường quốc xuất khẩu gỗ với kim ngạch gần 17 tỷ USD. Cây cà phê, với diện tích khoảng 700.000 ha và năng suất nhiều nơi đạt tới 4 tấn/ha, đã đưa Việt Nam trở thành trung tâm cà phê hàng đầu thế giới, đặc biệt ở phân khúc Robusta, Arabica và cà phê đặc sản.

"Ngay trong những giai đoạn khó khăn như đại dịch COVID-19, ngành nông nghiệp không chỉ đảm bảo nguồn cung lương thực, thực phẩm mà còn duy trì được hoạt động xuất khẩu", Thứ trưởng Phùng Đức Tiến nhấn mạnh.

Cũng trong 80 năm đồng hành cùng đất nước, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến cho biết, ngành môi trường đã có nhiều đóng góp, xây dựng và ban hành các quy định, thông tư, sổ tay hướng dẫn cụ thể trong quản lý tài nguyên và môi trường.

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến phát biểu tại Họp báo.

Việt Nam đã ban hành Luật Bảo vệ môi trường, Luật Đất đai cùng nhiều nghị định, thông tư nhằm quản lý, sử dụng hiệu quả tài nguyên, khoáng sản, đất đai, hướng tới cân bằng trên ba trụ cột kinh tế - xã hội - môi trường. Các vấn đề ô nhiễm sông ngòi, chất thải rắn, chất thải nguy hại và chất thải đô thị từng bước được kiểm soát thông qua khung pháp lý ngày càng hoàn thiện.

Những thành quả đó phản ánh sự chỉ đạo quyết liệt từ Trung ương đến địa phương, đồng thời khẳng định vai trò trung tâm của người nông dân, “người chỉ huy” trên mặt trận kinh tế nông nghiệp. Từ Nghị quyết 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; đến Quyết định số 150/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050...

Nhiều chính sách về nông nghiệp, nông thôn, đất đai, khoáng sản, địa chất và môi trường đã được cụ thể hóa, nhằm phát huy tối đa tiềm năng quốc gia, đưa Việt Nam phát triển bền vững, tự tin hội nhập sâu rộng với thế giới.