Chủ đề nóng

Hồi sinh sông Tô Lịch
Đại hội Đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kì 2025-2030
Siêu bão Ragasa 2025
Công tác nhân sự chủ chốt tại các địa phương
Bộ trưởng Bộ Công Thương và Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV
Đại hội Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Phù phép đưa rau không rõ nguồn gốc vào trường học ở Hà Nội
Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI
Bác sĩ nội trú Đại học Y Hà Nội chọn ngành
Kinh tế
Thứ tư, ngày 17/09/2025 07:00 GMT+7

Tranh chấp thuế tại POSCO VST: Doanh nghiệp kêu “oan”, Hải quan khẳng định đúng luật

+ aA -
Vũ Khoa Thứ tư, ngày 17/09/2025 07:00 GMT+7
Công ty TNHH POSCO VST kêu bị thiệt hại hơn 304 tỷ đồng do các quyết định ấn định thuế và xử phạt hành chính của cơ quan Hải quan. Ngược lại, Cục Hải quan cho rằng quá trình kiểm tra, xử lý đều đúng quy định và vụ việc hiện đang được Bộ Tài chính thụ lý giải quyết khiếu nại lần hai.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Xử phạt chưa đúng bản chất?

Phản ánh đến báo Dân Việt, Tổng Giám đốc Công ty TNHH POSCO VST (POSCO VST), ông Choi Jayong cho rằng Công ty bị thiệt hại 304 tỷ đồng (làm tròn) do các quyết định ấn định thuế và xử phạt hành chính thiếu thuyết phục của Tổng cục Hải quan (nay là Cục Hải quan).

Theo POSCO VST, vụ việc bắt đầu từ năm 2023, khi Đoàn Kiểm tra sau thông quan của Cục Hải quan cho rằng POSCO VST đã chuyển đổi 28.277,59 tấn nguyên liệu nhập khẩu nhưng chưa kê khai chuyển đổi mục đích bán nội địa theo quy định của pháp luật và chưa nộp thuế GTGT.

POSCO VST "kêu cứu" vì cho rằng bị xử phạt oan. Nguồn: postcovst.com.vn

Cục Hải quan sau đó đã ban hành Quyết định số 2511/QĐ-TCHQ ngày 9/10/2023 và, ấn định số tiền 127,2 tỷ đồng; Quyết định số 77/QĐ-TCHQ ngày 20/1/2025, sửa đổi , bổ sung nội dung ấn định thuế tại Quyết định 2511, số tiền ấn định 132,6 tỷ đồng (tại thời điểm này POSCO VST đã nộp 127,2 tỷ đồng, số thuế còn phải nộp là 5,4 tỷ đồng).

Ngày 22/1/2025, Cục trưởng Cục Hải quan đã ban hành Quyết định xử phạt hành chính số 87/QĐ-XPHC, xử phạt vi phạm hành chính Công ty với số tiền 117,2 tỷ đồng.

Đáng chú ý, POSCO VST cho rằng đã giải trình và cung cấp các tài liệu chứng minh không có hành vi trốn thuế hoặc chiếm đoạt thuế của Nhà nước. Căn cứ này thể hiện bằng việc POSCO VST đã kê khai và đóng thuế với 28.277,59 tấn nguyên liệu thép tại Cục Thuế tỉnh Đồng Nai ngay khi xuất hóa đơn bán vào nội địa, số tiền 121,2 tỷ đồng.

Ngoài ra, đại diện POSCO VST cũng cho biết thêm rằng trước thời điểm Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định Ấn định thuế, POSCO VST đã tự kê khai chuyển đổi và nộp thuế GTGT đối với 29 tờ khai tại Chi cục Hải quan Nhơn Trạch, với tổng số tiền 65,6 tỷ đồng (29 tờ khai này nằm trong số các tờ khai mà Đoàn Kiểm tra của Cục Hải quan đang xem xét).

POSCO VST đã thông báo tới Tổng cục Hải quan về việc công ty đã kê khai, nộp thuế GTGT của 29 tờ khai nói trên. Tuy nhiên, Cục Hải quan vẫn ban hành Quyết định Ấn định thuế, truy thu lần nữa số tiền 65,6 tỷ đồng đã được nộp tại Chi cục Hải quan Nhơn Trạch.

Như vậy, đại diện POSCO VST khẳng định, tổng số tiền mà POSCO VST bị thiệt hại trong vụ việc này là hơn 304,1 tỷ đồng (gồm: ấn định thuế 121,2 tỷ đồng, xử phạt hành chính 117,2 tỷ đồng; và thuế nộp trùng 65,6 tỷ đồng).

Thừa nhận có việc hiểu lầm, dẫn đến thiếu sót trong việc kê khai chuyển đổi mục đích sử dụng số theo nguyên liệu nhập khẩu theo quy định hải quan. Tuy nhiên, đại diện POSCO VST cho rằng sai sót này khác hoàn toàn với vi phạm nghĩa vụ thuế hoặc trốn thuế, do đó các quyết định xử phạt của cơ quan Hải quan là sai bản chất sự việc.

Theo đại diện POSCO VST, doanh nghiệp chỉ đáng bị xử phạt về việc kê khai chuyển đổi với lô hàng, mức tối đa theo quy định là 11 tỉ đồng.

Cục Hải quan đang xử lý khiếu nại lần hai

Thông tin với Dân Việt, Cục Hải quan cho biết các quyết định xử phạt được thực hiện sau quá trình kiểm tra sau thông quan tại trụ sở người khai hải quan.

Theo cơ quan Hải quan, sau quá trình kiểm tra, xác minh làm rõ, Tổng cục Hải quan ban hành 3 quyết định ấn định thuế và xử phạt vi phạm hành chính.

"Quá trình kiểm tra, xử lý, ấn định và xử phạt vi phạm hành chính của cơ quan Hải quan đã thực hiện đúng quy định pháp luật có liên quan", phản hồi của Cục Hải quan cho hay.

Về việc giải quyết khiếu nại của doanh nghiệp, Cục Hải quan cho biết, trong thời gian qua, Công ty TNHH POSCO SVT đã có đơn khiếu nại lần 1 (đến Tổng cục Hải quan, nay là Cục Hải quan) và lần 2 (đến Bộ Tài chính) đối với 3 quyết định của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan.

Cụ thể, ngày 2/4/2025, Công ty TNHH POSCO VST có Đơn Khiếu nại gửi Cục Hải quan. Ngày 9/7/2025, Cục Hải quan ban hành quyết định giữ nguyên các quyết định, và các bên phối hợp xử lý hoàn tiền thuế nộp thừa (nếu có).

Tới ngày 23/7/2025, Công ty TNHH POSCO VST tiếp tục có Đơn khiếu nại lần hai gửi Bộ Tài chính. Ngày 25/8/2025, Bộ Tài chính (Cục Hải quan) đã có Phiếu hướng dẫn hướng dẫn Công ty TNHH POSCO VST bổ sung thông tin, tài liệu.

Cụ thể là kết quả làm việc của Công ty với cơ quan Hải quan trong việc kiểm tra chứng từ, sổ sách kế toán; hồ sơ tài liệu có liên quan của Công ty để xác định được cụ thể lượng nguyên liệu của Công ty đã kê khai (nếu có) tại 29 tờ khai A42 trong ngày 14-15/9/2023 thuộc Quyết định số 2511/QĐ-TCHQ.

Cục Hải quan khẳng định việc Đoàn kiểm tra xác định hành vi, ấn định số tiền thuế phải nộp tại thời điểm năm 2023 đúng quy định pháp luật Hải quan. Hiện nay, Công ty đang trình bày lượng nguyên liệu của 29 tờ khai A42 trùng với lượng nguyên liệu bị ấn định thuế tại các Quyết định số 2511/QĐ-TCHQ, 77/QĐ-TCHQ.

Hiện nay, Công ty đang tiếp tục cung cấp hồ sơ, tài liệu có liên quan để chứng minh số tiền thuế GTGT nộp thừa (nếu có) của 29 tờ khai A42 nêu trên. Cục Hải quan đã thụ lý vụ việc và đang tiến hành xử lý hồ sơ vụ việc theo quy định pháp luật. Cục Hải quan cho biết, sẽ tiếp tục thông tin sau khi có kết quả xử lý khiếu nại lần hai.

Tham khảo thêm

Vùng 2 Hải quân: Từ đất liền đến nhà giàn cùng học tập bốn Nghị quyết của Bộ Chính trị

Vùng 2 Hải quân: Từ đất liền đến nhà giàn cùng học tập bốn Nghị quyết của Bộ Chính trị

Hải quan Việt Nam và sứ mệnh “gác cửa” nền kinh tế quốc gia

Hải quan Việt Nam và sứ mệnh “gác cửa” nền kinh tế quốc gia

Hậu trường chưa bao giờ kể về những thước phim “đẹp lịm tim” ở màn diễu binh trên biển của Hải quân Việt Nam tại A80

Hậu trường chưa bao giờ kể về những thước phim “đẹp lịm tim” ở màn diễu binh trên biển của Hải quân Việt Nam tại A80

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Gia Lai triển khai 2 dự án "khủng", Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu không để người dân thiệt thòi

Tại phiên họp thứ 2 của Ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm quốc gia tỉnh Gia Lai ngày 23/9, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng khẳng định, hai dự án lớn gồm đường sắt tốc độ cao và cao tốc Quy Nhơn – Pleiku có ý nghĩa chiến lược, tạo động lực phát triển mới cho tỉnh. Ông yêu cầu các địa phương khẩn trương hoàn thiện công tác bồi thường, tái định cư, đặc biệt chú trọng giải quyết kịp thời kiến nghị, khiếu nại của người dân, bảo đảm quyền lợi hợp pháp, tránh phát sinh khiếu kiện kéo dài.

Internet vệ tinh Starlink của Elon Musk vào Việt Nam: Cơ hội bổ sung hay mối lo cho viễn thông trong nước?

Kinh tế
Internet vệ tinh Starlink của Elon Musk vào Việt Nam: Cơ hội bổ sung hay mối lo cho viễn thông trong nước?

Đà Nẵng chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc cho dự án vành đai gần 500 tỷ

Kinh tế
Đà Nẵng chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc cho dự án vành đai gần 500 tỷ

Vi phạm trong khai thác khoáng sản: Thanh tra Đà Nẵng chỉ mặt điểm tên nhiều doanh nghiệp

Kinh tế
Vi phạm trong khai thác khoáng sản: Thanh tra Đà Nẵng chỉ mặt điểm tên nhiều doanh nghiệp

Diện mạo “Đà Lạt” của Quảng Ngãi sẽ thay đổi lớn khi 3 dự án quy mô 25.000 tỷ hoàn thành

Kinh tế
Diện mạo “Đà Lạt” của Quảng Ngãi sẽ thay đổi lớn khi 3 dự án quy mô 25.000 tỷ hoàn thành

Đọc thêm

Ngày đầu về làm dâu, tôi dậy lúc 7h sáng, mẹ chồng nói một câu khiến tôi điếng người
Gia đình

Ngày đầu về làm dâu, tôi dậy lúc 7h sáng, mẹ chồng nói một câu khiến tôi điếng người

Gia đình

Câu nói của mẹ chồng sau đó không phải là lời trách mắng, mà lại là điều khiến tôi bật khóc vì một lý do không ai ngờ tới.

Cậu bé mù xây cầu cho dân bị sét đánh chết, Bao Thanh Thiên điều tra: Kết quả bất ngờ
Đông Tây - Kim Cổ

Cậu bé mù xây cầu cho dân bị sét đánh chết, Bao Thanh Thiên điều tra: Kết quả bất ngờ

Đông Tây - Kim Cổ

Bao Thanh Thiên thấy hoàng tử da dẻ trắng trẻo mịn màng, và trong lòng bàn tay dường như có một hàng chữ. Ghé mắt vào nhìn kỹ thì chính là “ninh hành ác vật hành thiện”! Quá bất ngờ và xấu hổ, Bao Thanh Thiên lấy tay để xoá, và kỳ lạ thay, ông vừa vuốt qua thì dòng chữ biến mất.

CLB CAHN thắng nhọc, HLV Polking khẳng định... không nhờ may mắn
Thể thao

CLB CAHN thắng nhọc, HLV Polking khẳng định... không nhờ may mắn

Thể thao

CLB CAHN của HLV Polking có chiến thắng khó khăn 1-0 trước Cebu FC của Philippines ở lượt trận thứ 2 bảng A Cúp các CLB Đông Nam Á 2025/2026.

Trương Lệ Hoa - Mỹ nhân phá nát cơ nghiệp nhà Trần tại Trung Quốc
Đông Tây - Kim Cổ

Trương Lệ Hoa - Mỹ nhân phá nát cơ nghiệp nhà Trần tại Trung Quốc

Đông Tây - Kim Cổ

Trương Lệ Hoa (559 – 589), còn gọi là Trương Quý phi, là một trong những mỹ nhân nổi tiếng và tai tiếng nhất cuối thời Nam triều nhà Trần. Cuộc đời bà là hành trình từ một cô gái nghèo hèn đến chỗ quyền khuynh hậu cung, lũng đoạn triều chính và cuối cùng trở thành biểu tượng “hồng nhan hại nước” – người bị quy là nguyên nhân trực tiếp khiến Nam triều diệt vong dưới tay nhà Tùy.

Đối tượng ở Bắc Ninh chiều 'cắm' ô tô, tối lẻn vào trộm khóa xe lấy lại
Pháp luật

Đối tượng ở Bắc Ninh chiều "cắm" ô tô, tối lẻn vào trộm khóa xe lấy lại

Pháp luật

Chiều mang ôtô đi cầm cố lấy 250 triệu đồng để chơi Forex, tối cùng ngày Lương Quang Cường (31 tuổi, Bắc Ninh) lẻn vào nhà đồng nghiệp trộm chìa khóa, lái xe đi nhưng bị người dân bắt giữ.

Á hậu Quỳnh Anh lên tiếng khi không được chọn tham dự Miss Universe 2025
Văn hóa - Giải trí

Á hậu Quỳnh Anh lên tiếng khi không được chọn tham dự Miss Universe 2025

Văn hóa - Giải trí

Á hậu Quỳnh Anh cho biết cô tiếc nuối khi không được chọn tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ - Miss Universe 2025 nhưng tôn trọng quyết định của đơn vị tổ chức.

Ông Trump gây sốc khi lên tiếng về 'cái chết của Tây Âu'
Thế giới

Ông Trump gây sốc khi lên tiếng về 'cái chết của Tây Âu'

Thế giới

Tổng thống Mỹ Donald Trump gây sốc khi thẳng thừng nói với các lãnh đạo thế giới tại Liên Hợp Quốc rằng “Các nước của quý vị đang xuống địa ngục” và cảnh báo về "cái chết của Tây Âu", Reuters đưa tin.

CLB CAHN đấu với Cebu: Cao Pendant Quang Vinh sắm vai người hùng
Thể thao

CLB CAHN đấu với Cebu: Cao Pendant Quang Vinh sắm vai người hùng

Thể thao

Ở cuộc đọ sức tại lượt trận thứ 2 bảng A Cúp các CLB Đông Nam Á 2025/2026, hậu vệ Cao Pendant Quang Vinh ghi bàn thắng vào phút 90 giúp CLB CAHN nhọc nhằn giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Cebu.

Đức cảnh báo 'nóng' về 'bẫy' chiến tranh của ông Putin giữa nguy cơ Nga-NATO đối đầu trực diện
Thế giới

Đức cảnh báo 'nóng' về 'bẫy' chiến tranh của ông Putin giữa nguy cơ Nga-NATO đối đầu trực diện

Thế giới

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius hôm thứ Ba đã cảnh báo không nên phản ứng quân sự trước các vụ vi phạm không phận của Nga, gọi đây là một "cái bẫy leo thang", trong cuộc gặp với người đồng cấp Thụy Điển Pål Jonson.

Hương Giang bất ngờ đại diện Việt Nam thi Hoa hậu Hoàn vũ 2025
Văn hóa - Giải trí

Hương Giang bất ngờ đại diện Việt Nam thi Hoa hậu Hoàn vũ 2025

Văn hóa - Giải trí

Hương Giang - người từng giành vương miện tại cuộc thi Hoa hậu chuyển giới quốc tế năm 2018 sẽ đại diện Việt Nam tại đấu trường Hoa hậu Hoàn vũ 2025.

Bộ trưởng Trần Hồng Minh: Bảo đảm an toàn toàn tính mạng và tài sản người dân, ứng phó với bão Ragasa
Kinh tế

Bộ trưởng Trần Hồng Minh: Bảo đảm an toàn toàn tính mạng và tài sản người dân, ứng phó với bão Ragasa

Kinh tế

Bộ trưởng Trần Hồng Minh yêu cầu các đơn vị triển khai các biện pháp ứng phó bão số 9 (bão Ragasa) theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền với tinh thần quyết liệt nhất, chủ động ứng phó ở mức cao nhất.

Chuyên gia Mỹ cảnh báo 'án tử hình' của ông Trump với Ukraine
Thế giới

Chuyên gia Mỹ cảnh báo 'án tử hình' của ông Trump với Ukraine

Thế giới

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã khiến Ukraine phải chịu số phận bi thảm khi tuyên bố nước này có khả năng giành lại lãnh thổ đã mất, cựu sĩ quan tình báo Thủy quân Lục chiến Mỹ và nhà phân tích quân sự Scott Ritter cho biết.

Tin tối (24/9): Ấn định thời điểm Patrik Lê Giang khoác áo ĐT Việt Nam?
Thể thao

Tin tối (24/9): Ấn định thời điểm Patrik Lê Giang khoác áo ĐT Việt Nam?

Thể thao

Ấn định thời điểm Patrik Lê Giang khoác áo ĐT Việt Nam? HLV Rangnick tiếp tục nhập viện; dàn WAGs PSG khoe sắc ở đại tiệc; Cole Palmer thua kiện trước Chateau Palmer; Antony giúp Real Betis “hốt bạc”.

Một năm mới kiểm tra quy trình sản xuất rau VietGAP một lần là bất hợp lý
Bạn đọc

Một năm mới kiểm tra quy trình sản xuất rau VietGAP một lần là bất hợp lý

Bạn đọc

Việc kiểm tra rau VietGAP theo chu kỳ 12 tháng một lần đang bộc lộ nhiều bất cập. Các chuyên gia cho rằng cơ chế giám sát này thiếu linh hoạt, dễ tạo kẽ hở để rau không rõ nguồn gốc trà trộn vào hệ thống tiêu thụ, thậm chí vào cả trường học.

Tuyến đường 6.400 tỷ đồng sắp hoàn thành, mở ra 'kỳ vọng vàng' cho vùng ven biển
Kinh tế

Tuyến đường 6.400 tỷ đồng sắp hoàn thành, mở ra "kỳ vọng vàng" cho vùng ven biển
5

Kinh tế

Dự án đường Nam Định - Lạc Quần - đường bộ ven biển (tỉnh Ninh Bình) với tổng vốn đầu tư lên đến 6.400 tỷ đồng, đang bước vào giai đoạn cuối cùng và dự kiến hoàn thành vào tháng 11/2025. Tuyến đường huyết mạch này được kỳ vọng sẽ tạo động lực phát triển mạnh mẽ cho khu vực ven biển, góp phần thay đổi diện mạo kinh tế - xã hội của tỉnh Ninh Bình.

Tử vi ngày mai: 4 con giáp tài giỏi, ham học, tuổi trung niên ngày càng giàu có, phúc khí tràn đầy
Gia đình

Tử vi ngày mai: 4 con giáp tài giỏi, ham học, tuổi trung niên ngày càng giàu có, phúc khí tràn đầy

Gia đình

Theo tử vi ngày mai, 4 con giáp được ban phước với một cuộc sống gia đình hòa thuận và một sự nghiệp thành công, tuổi trung niên viên mãn.

Ông Trump 'quay xe' về Ukraine: Tin xấu cho ông Zelensky
Thế giới

Ông Trump "quay xe" về Ukraine: Tin xấu cho ông Zelensky

Thế giới

Điều tưởng chừng là một cú “quay xe” gây choáng váng có thể thực ra lại là tin xấu cho Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky - theo Telegraph.

Trồng lúa thông minh ở tỉnh Vĩnh Long (sau sáp nhập), kiểu trồng lúa mới lạ, ruộng nào cũng tốt, nhà nào cũng ưng
Nhà nông

Trồng lúa thông minh ở tỉnh Vĩnh Long (sau sáp nhập), kiểu trồng lúa mới lạ, ruộng nào cũng tốt, nhà nào cũng ưng

Nhà nông

Thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với chuyển đổi số, xã Tân Xuân, tỉnh Vĩnh Long (trước đây xã Tân Xuân thuộc huyện Trà Ôn) tổ chức trồng lúa "thông minh" trên cánh đồng "thông minh", áp dụng tiến bộ khoa học và công nghệ hiện đại.

Tọa đàm trực tuyến bịt lỗ hổng 'rau bẩn' vào trường học, siêu thị
Media

Tọa đàm trực tuyến bịt lỗ hổng "rau bẩn" vào trường học, siêu thị

Media

Tọa đàm: Bịt lỗ hổng "rau bẩn" vào trường học, siêu thị để Cơ quan chức năng nhận diện rõ vai trò quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong chuỗi sản xuất trồng trọt từ đồng ruộng, chợ đầu mối đến bếp ăn nhà trường, siêu thị và đề xuất giải pháp quản lý chặt chẽ hơn.

Hà Nội FC nhận hung tin trước trận gặp Đông Á Thanh Hóa
Thể thao

Hà Nội FC nhận hung tin trước trận gặp Đông Á Thanh Hóa

Thể thao

Trước thềm vòng 5 V.League 2025/2026, Ban Kỷ luật LĐBĐVN mới đây đã đưa ra án phạt dành cho trung vệ Nguyễn Thành Chung của Hà Nội FC.

Vụ xây nhà trên đất người khác ở Hải Phòng: Cơ quan công an vào cuộc
Tin tức

Vụ xây nhà trên đất người khác ở Hải Phòng: Cơ quan công an vào cuộc

Tin tức

Bà Trần Thị Kim Loan đã gửi đơn tố cáo ông Đỗ Văn Hữu tới Công an TP Hải Phòng và các chức năng về hành vi chiếm dụng quyền sử dụng đất.

'Lấy học sinh làm trung tâm là phương pháp tiến bộ, không đồng nghĩa với việc buông lỏng kỷ luật'
Xã hội

"Lấy học sinh làm trung tâm là phương pháp tiến bộ, không đồng nghĩa với việc buông lỏng kỷ luật"

Xã hội

Việc kỷ luật học sinh theo hướng tôn trọng, bao dung, không định kiến gây ra không ít băn khoăn trong dư luận. Đồng thời, có ý kiến lo ngại “lấy học sinh làm trung tâm” sẽ dẫn tới “chiều chuộng” các em. Vậy giáo viên và chuyên gia nói gì về vấn đề này?

Nghi phạm chở 'bạn gái' giật điện thoại của người phụ nữ khuyết tật sa lưới
Pháp luật

Nghi phạm chở "bạn gái" giật điện thoại của người phụ nữ khuyết tật sa lưới

Pháp luật

Sau khi gây án, Nguyễn Tiến Đạt (26 tuổi, ngụ xã Mỹ An, Tây Ninh) rời khỏi nhà nghỉ quốc lộ 1 khu vực Cầu Ván về Đồng Tháp. Vừa trở lại phường Long An, đối tượng bị bắt.

Nuôi cá Koi, nuôi gà chọi, nuôi cả loại sâu 'đặc biệt', trai Hải Phòng lời 2 tỷ/năm, là Nông dân Việt Nam xuất sắc 2025
Nhà nông

Nuôi cá Koi, nuôi gà chọi, nuôi cả loại sâu "đặc biệt", trai Hải Phòng lời 2 tỷ/năm, là Nông dân Việt Nam xuất sắc 2025

Nhà nông

Anh Vũ Văn Quân, thôn Kỳ Sơn, xã Kiến Hưng, thành phố Hải Phòng (địa bàn huyện Kiến Thụy trước đây) vừa được Hội đồng chung khảo Chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam bình chọn là 1 trong 63 "Nông dân Việt Nam xuất sắc 2025". Anh Quân làm giàu với mô hình sinh vật cảnh, nuôi cá koi Nhật Bản, nuôi gà chọi, nuôi sâu canxi, đạt mức lợi nhuận 2 tỷ đồng/năm.

Tổng Bí thư tặng Đại hội Thi đua Quyết thắng toàn quân bức trướng với 16 chữ vàng
Tin tức

Tổng Bí thư tặng Đại hội Thi đua Quyết thắng toàn quân bức trướng với 16 chữ vàng

Tin tức

Chiều 24/9, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng toàn quân lần thứ XI. Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội. Báo Dân Việt trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Đặng Thị Hồng và lời tâm sự xót xa
Thể thao

Đặng Thị Hồng và lời tâm sự xót xa

Thể thao

Trên trang tiktok cá nhân, Đặng Thị Hồng vừa đăng tải một bức ảnh chứa 2 khoảnh khắc về bản thân, 1 của hiện tại và 1 của 5 năm trước, kèm lời tâm sự khiến ai cũng phải xót xa.

Đức tiết lộ thương vong khổng lồ nếu NATO xung đột với Nga
Thế giới

Đức tiết lộ thương vong khổng lồ nếu NATO xung đột với Nga

Thế giới

Quân đội Đức đang lập kế hoạch ứng phó với tình huống có thể phải tiếp nhận tới 1.000 binh sĩ bị thương mỗi ngày nếu xảy ra một cuộc xung đột quy mô lớn giữa NATO và Nga, trong bối cảnh khối liên minh nhiều lần cảnh báo về các mối đe dọa từ Moscow.

Tài xế ngán ngẩm vì trạm thu phí bỏ hoang trên quốc lộ 51 qua Đồng Nai
Giao thông - Xây dựng

Tài xế ngán ngẩm vì trạm thu phí bỏ hoang trên quốc lộ 51 qua Đồng Nai

Giao thông - Xây dựng

Quốc lộ 51 qua Đồng Nai đang oằn mình gánh lưu lượng xe khổng lồ, trạm thu phí bỏ hoang gây ùn tắc, mặt đường hư hỏng dày đặc. Người dân và tài xế mong sớm tháo dỡ, sửa chữa để đi lại an toàn.

Khe Sanh 1968: Pháo đài thép vượt Điện Biên Phủ vẫn bị đập tan như thế nào?
Đông Tây - Kim Cổ

Khe Sanh 1968: Pháo đài thép vượt Điện Biên Phủ vẫn bị đập tan như thế nào?

Đông Tây - Kim Cổ

Được mệnh danh là “Điện Biên Phủ thứ hai” với hệ thống phòng thủ liên hoàn, hỏa lực mạnh chưa từng có, Khe Sanh 1968 tưởng chừng bất khả xâm phạm. Thế nhưng, bằng nghệ thuật vây lấn, chia cắt, đánh tiêu hao kiên trì và mưu lược, bộ đội Việt Nam đã biến “pháo đài thép” của Mỹ thành nơi đánh dấu một trong những thất bại cay đắng nhất trong lịch sử chiến tranh hiện đại.

Bất ngờ với 'chiêu' hoá trang của lực lượng CSGT: Hàng loạt học sinh bị xử lý ngay tại sân trường
Ảnh

Bất ngờ với "chiêu" hoá trang của lực lượng CSGT: Hàng loạt học sinh bị xử lý ngay tại sân trường

Ảnh

Lực lượng chức năng hoá trang để quay phim, chụp ảnh hàng loạt vi phạm an toàn giao thông (ATGT) của học sinh và các hộ dân trông giữ xe trái phép tại một trường TPHT ở xã Vật Lại, TP Hà Nội.

Tin đọc nhiều

1

Chiến thắng mới bất ngờ của Nga trước châu Âu

Chiến thắng mới bất ngờ của Nga trước châu Âu

2

Nghệ sĩ Nhân dân là Đại tá có vẻ ngoài khác lạ sánh vai cùng chồng là Nghệ sĩ Ưu tú, Giám đốc

Nghệ sĩ Nhân dân là Đại tá có vẻ ngoài khác lạ sánh vai cùng chồng là Nghệ sĩ Ưu tú, Giám đốc

3

Tin bão mới nhất: Chuyên gia nói gì về 2 siêu bão Ragasa (bão số 9) và bão Yagi, dự báo về cơn bão mới?

Tin bão mới nhất: Chuyên gia nói gì về 2 siêu bão Ragasa (bão số 9) và bão Yagi, dự báo về cơn bão mới?

4

Tin bão mới nhất: Siêu bão RAGASA đã vào biển Đông, thành cơn bão số 9, vẫn mạnh cấp 17, giật trên cấp 17

Tin bão mới nhất: Siêu bão RAGASA đã vào biển Đông, thành cơn bão số 9, vẫn mạnh cấp 17, giật trên cấp 17

5

Tin bão mới nhất: Bão số 9 vẫn đang rất mạnh, giật trên cấp 17, còn cách Móng Cái, Quảng Ninh 650km

Tin bão mới nhất: Bão số 9 vẫn đang rất mạnh, giật trên cấp 17, còn cách Móng Cái, Quảng Ninh 650km