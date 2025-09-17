Tranh chấp thuế tại POSCO VST: Doanh nghiệp kêu “oan”, Hải quan khẳng định đúng luật

Xử phạt chưa đúng bản chất?

Phản ánh đến báo Dân Việt, Tổng Giám đốc Công ty TNHH POSCO VST (POSCO VST), ông Choi Jayong cho rằng Công ty bị thiệt hại 304 tỷ đồng (làm tròn) do các quyết định ấn định thuế và xử phạt hành chính thiếu thuyết phục của Tổng cục Hải quan (nay là Cục Hải quan).

Theo POSCO VST, vụ việc bắt đầu từ năm 2023, khi Đoàn Kiểm tra sau thông quan của Cục Hải quan cho rằng POSCO VST đã chuyển đổi 28.277,59 tấn nguyên liệu nhập khẩu nhưng chưa kê khai chuyển đổi mục đích bán nội địa theo quy định của pháp luật và chưa nộp thuế GTGT.

POSCO VST "kêu cứu" vì cho rằng bị xử phạt oan. Nguồn: postcovst.com.vn

Cục Hải quan sau đó đã ban hành Quyết định số 2511/QĐ-TCHQ ngày 9/10/2023 và, ấn định số tiền 127,2 tỷ đồng; Quyết định số 77/QĐ-TCHQ ngày 20/1/2025, sửa đổi , bổ sung nội dung ấn định thuế tại Quyết định 2511, số tiền ấn định 132,6 tỷ đồng (tại thời điểm này POSCO VST đã nộp 127,2 tỷ đồng, số thuế còn phải nộp là 5,4 tỷ đồng).

Ngày 22/1/2025, Cục trưởng Cục Hải quan đã ban hành Quyết định xử phạt hành chính số 87/QĐ-XPHC, xử phạt vi phạm hành chính Công ty với số tiền 117,2 tỷ đồng.

Đáng chú ý, POSCO VST cho rằng đã giải trình và cung cấp các tài liệu chứng minh không có hành vi trốn thuế hoặc chiếm đoạt thuế của Nhà nước. Căn cứ này thể hiện bằng việc POSCO VST đã kê khai và đóng thuế với 28.277,59 tấn nguyên liệu thép tại Cục Thuế tỉnh Đồng Nai ngay khi xuất hóa đơn bán vào nội địa, số tiền 121,2 tỷ đồng.

Ngoài ra, đại diện POSCO VST cũng cho biết thêm rằng trước thời điểm Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định Ấn định thuế, POSCO VST đã tự kê khai chuyển đổi và nộp thuế GTGT đối với 29 tờ khai tại Chi cục Hải quan Nhơn Trạch, với tổng số tiền 65,6 tỷ đồng (29 tờ khai này nằm trong số các tờ khai mà Đoàn Kiểm tra của Cục Hải quan đang xem xét).

POSCO VST đã thông báo tới Tổng cục Hải quan về việc công ty đã kê khai, nộp thuế GTGT của 29 tờ khai nói trên. Tuy nhiên, Cục Hải quan vẫn ban hành Quyết định Ấn định thuế, truy thu lần nữa số tiền 65,6 tỷ đồng đã được nộp tại Chi cục Hải quan Nhơn Trạch.

Như vậy, đại diện POSCO VST khẳng định, tổng số tiền mà POSCO VST bị thiệt hại trong vụ việc này là hơn 304,1 tỷ đồng (gồm: ấn định thuế 121,2 tỷ đồng, xử phạt hành chính 117,2 tỷ đồng; và thuế nộp trùng 65,6 tỷ đồng).

Thừa nhận có việc hiểu lầm, dẫn đến thiếu sót trong việc kê khai chuyển đổi mục đích sử dụng số theo nguyên liệu nhập khẩu theo quy định hải quan. Tuy nhiên, đại diện POSCO VST cho rằng sai sót này khác hoàn toàn với vi phạm nghĩa vụ thuế hoặc trốn thuế, do đó các quyết định xử phạt của cơ quan Hải quan là sai bản chất sự việc.

Theo đại diện POSCO VST, doanh nghiệp chỉ đáng bị xử phạt về việc kê khai chuyển đổi với lô hàng, mức tối đa theo quy định là 11 tỉ đồng.

Cục Hải quan đang xử lý khiếu nại lần hai

Thông tin với Dân Việt, Cục Hải quan cho biết các quyết định xử phạt được thực hiện sau quá trình kiểm tra sau thông quan tại trụ sở người khai hải quan.

Theo cơ quan Hải quan, sau quá trình kiểm tra, xác minh làm rõ, Tổng cục Hải quan ban hành 3 quyết định ấn định thuế và xử phạt vi phạm hành chính.

"Quá trình kiểm tra, xử lý, ấn định và xử phạt vi phạm hành chính của cơ quan Hải quan đã thực hiện đúng quy định pháp luật có liên quan", phản hồi của Cục Hải quan cho hay.



Về việc giải quyết khiếu nại của doanh nghiệp, Cục Hải quan cho biết, trong thời gian qua, Công ty TNHH POSCO SVT đã có đơn khiếu nại lần 1 (đến Tổng cục Hải quan, nay là Cục Hải quan) và lần 2 (đến Bộ Tài chính) đối với 3 quyết định của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan.

Cụ thể, ngày 2/4/2025, Công ty TNHH POSCO VST có Đơn Khiếu nại gửi Cục Hải quan. Ngày 9/7/2025, Cục Hải quan ban hành quyết định giữ nguyên các quyết định, và các bên phối hợp xử lý hoàn tiền thuế nộp thừa (nếu có).

Tới ngày 23/7/2025, Công ty TNHH POSCO VST tiếp tục có Đơn khiếu nại lần hai gửi Bộ Tài chính. Ngày 25/8/2025, Bộ Tài chính (Cục Hải quan) đã có Phiếu hướng dẫn hướng dẫn Công ty TNHH POSCO VST bổ sung thông tin, tài liệu.

Cụ thể là kết quả làm việc của Công ty với cơ quan Hải quan trong việc kiểm tra chứng từ, sổ sách kế toán; hồ sơ tài liệu có liên quan của Công ty để xác định được cụ thể lượng nguyên liệu của Công ty đã kê khai (nếu có) tại 29 tờ khai A42 trong ngày 14-15/9/2023 thuộc Quyết định số 2511/QĐ-TCHQ.

Cục Hải quan khẳng định việc Đoàn kiểm tra xác định hành vi, ấn định số tiền thuế phải nộp tại thời điểm năm 2023 đúng quy định pháp luật Hải quan. Hiện nay, Công ty đang trình bày lượng nguyên liệu của 29 tờ khai A42 trùng với lượng nguyên liệu bị ấn định thuế tại các Quyết định số 2511/QĐ-TCHQ, 77/QĐ-TCHQ.

Hiện nay, Công ty đang tiếp tục cung cấp hồ sơ, tài liệu có liên quan để chứng minh số tiền thuế GTGT nộp thừa (nếu có) của 29 tờ khai A42 nêu trên. Cục Hải quan đã thụ lý vụ việc và đang tiến hành xử lý hồ sơ vụ việc theo quy định pháp luật. Cục Hải quan cho biết, sẽ tiếp tục thông tin sau khi có kết quả xử lý khiếu nại lần hai.