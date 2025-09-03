Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân khiến mạng xã hội dậy sóng

Ngày 3/9, mạng xã hội Weibo trở nên sôi động khi phòng làm việc của diễn viên Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ đăng tải loạt ảnh mới kèm dòng trạng thái gợi hình ảnh mộng mơ: “Những khoảnh khắc tình cờ dưới ánh nắng, nơi ánh sáng hóa thành sự dịu dàng và làn gió cũng trở nên bay bổng, khẽ khàng…” Cùng thời điểm, Lâm Canh Tân cũng chia sẻ một dòng ngắn gọn nhưng đầy ẩn ý: “Tôi được tác hợp với ánh sáng.” Việc cả hai nhắc đến “ánh sáng” trong cùng một buổi sáng nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Người hâm mộ cho rằng đây không phải sự trùng hợp đơn thuần. Với mối quan hệ cộng tác gắn bó và sự ăn ý từng thể hiện trên màn ảnh, nhiều người tin rằng Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân đang hé lộ về một dự án mới sắp khởi động. Các bình luận lan truyền với tốc độ chóng mặt: “Họ mà tái hợp thì chắc chắn lại gây sốt màn ảnh nhỏ”, “Tám năm chờ đợi, xin lần này là thật”. Một số khán giả khác tỏ ra thận trọng, cho rằng nếu không có xác nhận chính thức từ đoàn phim hay nghệ sĩ, việc đồn đoán quá nhiều có thể khiến người hâm mộ thất vọng.





Tuy nhiên, đây không phải lần đầu tiên cả hai diễn viên có những chia sẻ gợi mở như vậy. Trong nhiều năm qua, người hâm mộ từng ghi nhận một loạt trạng thái, hình ảnh liên quan đến “ánh sáng”, “thiên nhiên” hoặc các yếu tố mang tính đồng điệu giữa hai người. Điều đó càng củng cố giả thiết rằng việc cùng đề cập tới “ánh sáng” lần này có thể là bước khởi động truyền thông cho một dự án mới. Cho đến hiện tại, dù chưa có xác nhận chính thức nào, chỉ vài dòng trạng thái cũng đủ để tái kích hoạt một trong những ký ức đẹp nhất với khán giả yêu phim cổ trang Trung Quốc.

Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân từng tạo nên dấu ấn lớn khi hợp tác trong bộ phim truyền hình cổ trang “Sở Kiều Truyện” năm 2017. Trong phim, Triệu Lệ Dĩnh vào vai Sở Kiều – nữ nô lệ thông minh, gan dạ, dần vươn lên trở thành nữ tướng. Lâm Canh Tân đảm nhận vai Vũ Văn Nguyệt – quý công tử kiêu ngạo, lạnh lùng nhưng lại si tình và đầy hy sinh. Mối tình trắc trở, nhiều đau thương giữa hai nhân vật đã lấy đi nước mắt của hàng triệu người xem, trở thành biểu tượng của dòng phim cổ trang hiện đại.

Sau thành công của “Sở Kiều Truyện”, khán giả liên tục yêu cầu sản xuất phần hai. Tuy nhiên, dự án này rơi vào im lặng suốt nhiều năm. Đến năm 2024, Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân tái hợp trong bộ phim “Dữ Phượng Hành”, tiếp tục khẳng định phản ứng hóa học tự nhiên, duyên diễn xuất và sự kết hợp ăn ý giữa hai diễn viên. Chính vì thế, bất kỳ động thái nào của họ trên mạng xã hội cũng dễ dàng trở thành đề tài lan truyền.

Triệu Lệ Dĩnh được biết đến như một trong những “nữ hoàng rating” của truyền hình Trung Quốc với loạt tác phẩm nổi bật như “Hoa Thiên Cốt”, “Minh Lan Truyện”, “Hạnh Phúc Đến Vạn Gia”. Khả năng diễn xuất ổn định, cùng phong thái kín đáo nhưng chuyên nghiệp giúp cô duy trì vị trí vững chắc trong làng giải trí. Trong khi đó, Lâm Canh Tân có sự nghiệp chậm rãi hơn nhưng vẫn giữ được lượng người hâm mộ ổn định nhờ phong cách điềm tĩnh, ngoại hình điển trai và khả năng diễn nội tâm tốt. Dù số lượng vai diễn của anh không nhiều, nhưng mỗi lần xuất hiện đều để lại dấu ấn.

Sự bù trừ giữa hình ảnh mạnh mẽ, dứt khoát của Triệu Lệ Dĩnh và vẻ điềm đạm, nội tâm của Lâm Canh Tân khiến khán giả đặc biệt yêu mến sự kết hợp của họ. Họ không chỉ là bạn diễn ăn ý mà còn giữ mối quan hệ đồng nghiệp thân thiết ngoài đời, thường xuyên tương tác và ủng hộ lẫn nhau. Điều này càng làm tăng sức nặng cho tin đồn tái hợp lần này.

Nếu giả thiết về một dự án mới giữa Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân trở thành sự thật, đó sẽ là một bước ngoặt đáng chú ý với thị trường phim truyền hình Trung Quốc. Trong bối cảnh ngành công nghiệp giải trí nước này đang phải cạnh tranh gay gắt với các nền tảng toàn cầu như Netflix, Disney+ hay sản phẩm nội địa của Tencent, iQIYI, sự tái hợp giữa hai ngôi sao tên tuổi có thể đóng vai trò như cú hích giúp khôi phục sức hút của dòng phim cổ trang – thể loại từng làm nên thương hiệu cho truyền hình Trung Quốc trong suốt một thập kỷ.

