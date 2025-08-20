Triệu Lộ Tư bất ngờ xóa tài khoản mạng xã hội

Trong bài đăng cuối cùng, Triệu Lộ Tư viết: “Tôi thực sự muốn giúp đỡ nông dân, nhưng tôi phải hủy tài khoản của mình. Tạm biệt”. Đi kèm với dòng chữ này, cô đăng ba bức ảnh: một ảnh chụp màn hình tài khoản Weibo đã bị hủy, một ảnh mặc áo phông trắng và một hình với câu chữ: “Thêm bình yên, bớt hỗn loạn. Thêm phước lành, bớt căng thẳng”. Nữ diễn viên cho biết cô sử dụng tài khoản VIP, có 15 ngày để cân nhắc nhưng quyết định xóa tài khoản là lựa chọn cuối cùng. Cô nhấn mạnh đã liên hệ trước với các thương hiệu hợp tác, khẳng định đây không phải hành động bốc đồng.

Triệu Lộ Tư xóa tài khoản cá nhân. Sina.

Cộng đồng mạng cho rằng quyết định này xuất phát từ những tranh cãi gần đây. Trong các buổi phát trực tiếp, Triệu Lộ Tư giới thiệu sản phẩm nông nghiệp của các hộ nông dân nhỏ. Tuy nhiên, cô bị cáo buộc quảng cáo cho công ty của bạn thân. Sau khi điều tra, cơ quan chức năng xác nhận cô không sai phạm và đủ điều kiện đảm nhận vai trò “Đại sứ Hỗ trợ Nông nghiệp”. Bất chấp việc được minh oan, làn sóng tranh luận xoay quanh tên tuổi của Triệu Lộ Tư vẫn chưa dừng lại.

Ngày 17/8, Triệu Lộ Tư tiếp tục gây chú ý khi tuyên bố sẽ không tham gia các sự kiện thương mại như tuần lễ thời trang. “Tôi cảm thấy kiệt sức khi làm bất cứ điều gì”, cô nói. Nữ diễn viên nhấn mạnh từ nay sẽ xử lý mọi hành vi bôi nhọ qua kênh pháp lý, thay vì lên tiếng trên mạng xã hội. Trong vài năm qua, cô chịu áp lực lớn từ tranh chấp với công ty quản lý Galaxy Cool Entertainment, cũng như tình trạng sức khỏe và tâm lý bất ổn. Không ít lần trong các buổi phát sóng, cô thừa nhận bản thân cảm thấy bất lực.

Sinh năm 1998, Triệu Lộ Tư nhanh chóng vươn lên hàng ngũ ngôi sao nổi tiếng của Trung Quốc nhờ loạt phim ăn khách. Khán giả biết đến cô qua “Tinh hán xán lạn”, “Vụng trộm không thể giấu”, “Rèm ngọc châu xa”… Ngoài đời, nữ diễn viên cũng thường xuyên xuất hiện trên các nền tảng mạng xã hội, chia sẻ phong cách trang điểm, thời trang và ẩm thực. Việc cô xóa tài khoản Weibo khiến nhiều người hâm mộ hụt hẫng, bởi đây từng là kênh tương tác trực tiếp giữa cô và công chúng.

Hiểu lầm với đạo diễn Vu Chính

Cùng với thông tin về việc hủy tài khoản, dư luận còn quan tâm đến phát ngôn của Triệu Lộ Tư về đạo diễn Vu Chính. Trong một buổi phát sóng, cô nhắc lại hiểu lầm từ năm 2020. Khi đó, Vu Chính từng đăng ảnh cốc trà xanh lên trang Weibo cá nhân, ngầm ám chỉ Triệu Lộ Tư là kẻ vô ơn. Trước khi nổi tiếng, cô từng nhận được sự giúp đỡ từ ông, nhưng sau đó cắt liên lạc, không giữ quan hệ bạn bè.

Triệu Lộ Tư phủ nhận thông tin trên và giải thích rằng cô không kết bạn trên tài khoản cá nhân với bất kỳ ai. Do đó, khi Vu Chính không tìm thấy bài đăng, ông hiểu lầm rằng cô đã xóa bỏ quan hệ. Hiểu lầm này kéo dài suốt nhiều năm cho đến khi cả hai có dịp trao đổi và giải quyết ổn thỏa. Vu Chính cũng xác nhận ông đã biết Triệu Lộ Tư gặp khó khăn với công ty quản lý nhưng không thể giúp. Trong thời gian cô tạm ngừng hoạt động vì lý do sức khỏe, ông nhiều lần công khai lên tiếng bênh vực.





Triệu Lộ Tư trong bộ phim “Phượng tù hoàng” của đạo diễn Vu Chính. Ảnh trong phim.

Dù vậy, quan hệ giữa hai người vẫn gây tranh cãi. Một số ý kiến tin vào tình bạn thật sự, số khác lại cho rằng Vu Chính chỉ lợi dụng danh tiếng của nữ diễn viên để gây sự chú ý, bởi ông vốn nhiều lần đưa ra phát ngôn gây sốc về nghệ sĩ trong giới giải trí. Triệu Lộ Tư và Vu Chính quen biết từ năm 2018 khi cô đóng vai phụ trong bộ phim “Phượng tù hoàng” do ông sản xuất. Vị đạo diễn này thừa nhận đã trực tiếp giúp cô có được vai diễn mà không cần thử vai, mở đường để cô có cơ hội nhận các vai chính sau đó.

Trong giai đoạn hiện tại, Triệu Lộ Tư không tham gia dự án mới nhưng vẫn giữ sức ảnh hưởng nhờ các buổi phát sóng trực tuyến. Ngoài việc chia sẻ về đời sống, cô khéo léo lồng ghép những nội dung liên quan đến nghề nghiệp. Người hâm mộ vẫn chờ đợi sự trở lại của cô trên màn ảnh. Bộ phim “Hãy để tôi tỏa sáng” do Triệu Lộ Tư đóng cặp cùng Trần Vỹ Đình dự kiến phát sóng trong tháng 9. Tác phẩm được đánh giá cao nhờ nội dung hấp dẫn và tạo hình đẹp mắt của nhân vật chính.

Sự biến mất của tài khoản Weibo và quyết định tạm dừng các hoạt động thương mại cho thấy Triệu Lộ Tư đang muốn tìm lại sự cân bằng trong cuộc sống. Trong bối cảnh nhiều nghệ sĩ cùng thế hệ đang chạy đua với danh tiếng và hợp đồng quảng cáo, lựa chọn của cô gây nên nhiều bàn luận. Một số người tiếc nuối vì mất đi kênh kết nối, song cũng có người cho rằng đây là cách cô bảo vệ sức khỏe và tinh thần trước sức ép nặng nề.

