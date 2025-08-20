Ông Zelensky bất ngờ tuyên bố Ukraine 'không cần' Trung Quốc
Ngày 20/8, Công an xã Phước An, tỉnh Đồng Nai đang tạm giữ hình sự Huỳnh Văn Út (SN 1988, ngụ xã Phước An) về hành vi hủy hại tài sản.
Theo điều tra ban đầu, khoảng 9h30 ngày 17/8, ông Văn Tiến P, Trần Văn K và Nguyễn Văn Ph (ngụ xã Phước An) để 3 xe máy tại bến ghe thuộc ấp 2 rồi ra chỗ nuôi tôm của ông Ph để nhậu.
Đến khoảng 16h cùng ngày, khi quay trở lại lấy xe thì phát hiện 3 xe máy đã bị cháy, hư hỏng toàn bộ. Nhận thấy sự việc có dấu hiệu bất thường, cả 3 người đàn ông đến Công an xã Phước An để trình báo.
Nhận tin báo, Công an xã Phước An đã có mặt tại hiện trường, trích xuất camera để điều tra, truy xét đối tượng.
Đến 9h ngày 18/8, Công an xã Phước An đã bắt giữ Huỳnh Văn Út để đấu tranh.
Tại cơ quan công an, Út khai nhận do đã sử dụng rượu bia, áp lực cuộc sống nên trong lúc đang nằm võng đã nảy sinh ý định đốt 3 chiếc xe máy để giải tỏa căng thẳng.
Út đã rút ống dẫn xăng của một trong 3 xe máy trên rồi bật lửa trực tiếp đốt cả 3 xe, sau đó Út đi về nhà.
Hiện vụ việc đang được Công an xã Phước An tiếp tục điều tra, làm rõ.
