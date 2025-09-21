Chủ đề nóng

Tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV
Bộ trưởng Bộ Công Thương và Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Phù phép đưa rau không rõ nguồn gốc vào trường học ở Hà Nội
Nepal rúng động vì biểu tình
Bác sĩ nội trú Đại học Y Hà Nội chọn ngành
Phim Mưa đỏ lập kỷ lục phòng vé
Đại hội Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI
Nhà khoa học của nhà nông 2025
Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Nhà nông
Chủ nhật, ngày 21/09/2025 06:02 GMT+7

Nông dân Việt Nam xuất sắc 2025 đến từ Đồng Tháp là nữ tỷ phú làm giàu với "mô hình 3 trong 1", thu hàng chục tỷ/năm

+ aA -
Vân Nguyễn Chủ nhật, ngày 21/09/2025 06:02 GMT+7
Bà Phạm Ngọc Hồng Thủy, xã Vĩnh Bình, tỉnh Đồng Tháp (trước đây là thị trấn Vĩnh Bình, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang) thành công với mô hình kinh tế "3 trong 1": Sản xuất yến sào, nước uống đóng bình và du lịch sinh thái với doanh thu hàng chục tỷ đồng/năm. Bà Phạm Ngọc Hồng Thủy được bình chọn là Nông dân Việt Nam xuất sắc 2025.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Sản xuất yến sào, trụ cột tạo nên thương hiệu của nữ tỷ phú nông dân Đồng Tháp

Với tư duy nhạy bén, dám nghĩ dám làm, thường xuyên tiếp cận và ứng dụng công nghệ mới, bà Phạm Ngọc Hồng Thủy thu nhập hàng chục tỷ đồng mỗi năm. Câu chuyện của nữ nông dân ở Đồng Tháp là Nông dân Việt Nam xuất sắc 2025 không chỉ là thu nhập cao mà còn rất nhiều điều thú vị.

Khu rừng ở Lâm Đồng (Bình Thuận trước đây), cách TPHCM 166km, có động vật sách Đỏ, có chuông gió lớn nhất Việt Nam

Đằng sau thành công với doanh thu hàng chục tỷ đồng mỗi năm của bà Thủy là một hành trình dài của sự quyết tâm, tư duy nhạy bén và một tầm nhìn chiến lược khác biệt.

Không đi theo lối mòn của nhiều hộ sản xuất kinh doanh truyền thống, bà Thủy đã mạnh dạn đa dạng hóa hoạt động kinh tế, xây dựng một mô hình "3 trong 1" đầy sáng tạo.

Ba trụ cột chính của mô hình này bao gồm: Sản xuất yến sào, kinh doanh nước uống đóng bình và phát triển du lịch sinh thái. Sự kết hợp này không chỉ tối ưu hóa nguồn lực, mà còn giúp bà chủ động kiểm soát rủi ro thị trường và mở rộng cơ hội phát triển dài hạn.

 Bà Phạm Ngọc Hồng Thủy, xã Vĩnh Bình, tỉnh Đồng Tháp (trước sáp nhập thị trấn Vĩnh Bình, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang) đã biến mảnh đất quê hương thành một mô hình kinh tế đa ngành hiệu quả với doanh thu tiền tỷ, là Nông dân Việt Nam xuất sắc 2025. Ảnh: Vân Nguyễn
Ba ông nông dân sáng chế máy nông nghiệp ở Phú Thọ khiến cả làng phục lăn

Bà Thủy chia sẻ: “Sản xuất yến sào đóng vai trò then chốt, là nguồn thu chính và là yếu tố tạo nên tên tuổi của cơ sở. Hiện nay, gia đình sở hữu một hệ thống gồm 24 nhà yến với tổng diện tích lên đến 7.200m². Đây không chỉ là những ngôi nhà thông thường, mà là các công trình được đầu tư bài bản, ứng dụng công nghệ cao để tạo môi trường sống lý tưởng cho loài chim yến”.

Nhờ sự đầu tư kỹ lưỡng, mỗi năm, các nhà yến này mang lại sản lượng khoảng 960kg tổ yến thô.

Không dừng lại ở việc bán sản phẩm thô, bà Thủy còn chủ động đầu tư vào khâu chế biến sâu, tạo ra các sản phẩm giá trị cao hơn, như yến tinh chế và yến chưng sẵn, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng ngày càng cao của thị trường.

Nhờ đó, doanh thu từ hoạt động này đã đạt khoảng 15 tỷ đồng mỗi năm, đưa cơ sở của bà trở thành một trong những địa chỉ cung cấp yến sào uy tín hàng đầu trong khu vực.

Doanh thu từ hoạt động mô hình nuôi chim yến của bà Thủy đạt khoảng 15 tỷ đồng mỗi năm, đưa cơ sở trở thành một trong những địa chỉ cung cấp yến sào uy tín hàng đầu. Ảnh: Vân Nguyễn

Bà Thủy chia sẻ về quyết định chiến lược này: “Nếu chỉ bán tổ yến thô thì giá trị chưa cao. Khi chế biến thành sản phẩm tinh chế hoặc yến chưng sẵn, vừa gia tăng giá trị, vừa mở rộng thị trường tiêu thụ, giúp thương hiệu phát triển bền vững hơn”.

Đào khảo cổ hang đá tại làng này ở Ninh Bình phát lộ bộ hài cốt niên đại 13.000 năm, là đàn ông cao 1m70, khoảng 35 tuổi

Tầm nhìn này đã giúp bà tạo ra một chuỗi giá trị khép kín, từ sản xuất đến chế biến và tiêu thụ, tối đa hóa lợi nhuận và xây dựng thương hiệu vững mạnh.

Ứng dụng công nghệ hiện đại, bước đi chiến lược

Thành công với yến sào không làm bà Thủy ngủ quên trên chiến thắng. Bà tiếp tục khai thác tiềm năng từ các lĩnh vực khác để đa dạng hóa nguồn thu.

Lĩnh vực nước uống đóng bình được bà triển khai với công nghệ lọc nước hiện đại, đạt tiêu chuẩn ISO 22000:2018 về an toàn thực phẩm.

Theo bà Thủy, nước uống đóng bình có thị trường ổn định, gắn liền với nhu cầu thiết yếu hàng ngày của người dân, giúp đảm bảo dòng tiền cho cơ sở kinh doanh.

Song song đó, bà còn phát triển dịch vụ du lịch sinh thái. Với lợi thế của vùng quê, nơi có thiên nhiên trong lành, kết hợp với việc lắp đặt hệ thống chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời, bà đã tạo ra một không gian gần gũi, thân thiện, mang đến trải nghiệm độc đáo cho du khách.

Mặc dù là hoạt động bổ trợ, nhưng hai lĩnh vực này cũng mang về doanh thu hàng tỷ đồng mỗi năm.

Năm 1893 bác sĩ Alexandre Yersin tìm ra cao nguyên Langbiang, vậy loài hoa Mimosa đưa từ nước Pháp sang Đà Lạt năm nào?

Quan trọng hơn, chúng tạo thành một “lá chắn” vững chắc, giúp cơ sở kinh doanh của bà ổn định ngay cả khi một ngành nghề gặp khó khăn.

Yếu tố then chốt tạo nên thành công của mô hình kinh tế này chính là sự đầu tư mạnh vào công nghệ. Bà Thủy cho rằng, trong thời đại mới, sản xuất nông nghiệp không chỉ dựa vào kinh nghiệm truyền thống mà phải kết hợp chặt chẽ với khoa học - kỹ thuật.

Trong các nhà yến, bà đã lắp đặt hệ thống điều khiển nhiệt độ và ẩm độ tự động. Điều này giúp tạo ra môi trường sống tối ưu, mô phỏng lại hang động tự nhiên, thu hút chim yến và tăng sản lượng tổ yến chất lượng cao.

Sản phẩm Tổ yến tinh chế của cơ sở đã đạt chứng nhận OCOP 3 sao, khẳng định thương hiệu và uy tín trên thị trường yến sào. Ảnh: Vân Nguyễn
Nuôi cá tai tượng, cá mè vinh, cá trắm cỏ trong ruộng lúa mùa nước nổi ở tỉnh Đồng Tháp, hễ bắt bán, ai cũng muốn mua

Việc ứng dụng điện năng lượng mặt trời trong sản xuất giúp bà giảm đáng kể chi phí vận hành và đặc biệt là góp phần bảo vệ môi trường.

Ở mảng du lịch, hệ thống chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời không chỉ tiết kiệm năng lượng mà còn tạo ra một trải nghiệm mới mẻ, thân thiện với thiên nhiên.

Nhờ ứng dụng khoa học - kỹ thuật một cách thông minh, sản phẩm của bà Thủy không chỉ đạt chất lượng cao mà còn xây dựng được uy tín vững chắc trên thị trường.

Phát triển bền vững, sẻ chia với cộng đồng

Điểm đặc biệt và đáng trân trọng trong mô hình kinh tế của bà Thủy là sự gắn kết chặt chẽ với cộng đồng.

Bà không chỉ làm kinh doanh cho riêng mình mà còn mang lại lợi ích chung cho xã hội. Các hoạt động sản xuất, kinh doanh của bà Thủy đã tạo ra việc làm ổn định cho hàng trăm lao động tại địa phương.

Nhờ đó, hàng trăm hộ gia đình có thêm thu nhập ổn định, với mức lương bình quân đạt 6 triệu đồng/người/tháng.

Điều này không chỉ giúp cải thiện đời sống kinh tế mà còn góp phần giải quyết bài toán việc làm ở nông thôn, giúp nhiều người trẻ có thể yên tâm làm việc mà không phải rời quê hương đi xa.

Nông dân vùng đất đỏ ở TP HCM trồng thứ cây gì mà quả thơm ngọt, người ta đang đến xem

Bà Thủy chia sẻ đầy tâm huyết: “Tôi làm kinh doanh, nhưng quan trọng nhất vẫn là cùng bà con địa phương phát triển. Khi mọi người có công việc ổn định, có thu nhập, thì đời sống nông thôn mới thực sự thay đổi”.

Bên cạnh đó, bà Thủy còn thể hiện trách nhiệm xã hội cao qua nhiều hoạt động từ thiện. Hằng năm, bà đóng góp 50 triệu đồng để tặng quà cho học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Bà cũng ủng hộ hàng trăm triệu đồng cho những bệnh nhân khó khăn, đang chống chọi với bệnh tật.

Hiện nay, gia đình bà Thủy sở hữu một hệ thống gồm 24 nhà yến, tạo việc làm cho nhiều người dân địa phương. Ảnh: Vân Nguyễn
Năm 1893 bác sĩ Alexandre Yersin tìm ra cao nguyên Langbiang, vậy loài hoa Mimosa đưa từ nước Pháp sang Đà Lạt năm nào?

Gia đình bà còn tiên phong trong việc hiến đất mở rộng đường giao thông, đóng góp lắp đặt hệ thống chiếu sáng công cộng, đồng hành cùng chính quyền trong phong trào xây dựng nông thôn mới.

Với những nỗ lực không ngừng nghỉ, bà Phạm Ngọc Hồng Thủy đã gặt hái nhiều thành tích đáng tự hào. Sản phẩm Tổ yến tinh chế của cơ sở đã đạt chứng nhận OCOP 3 sao, khẳng định thương hiệu và uy tín trên thị trường.

Bằng việc kiên trì đầu tư, ứng dụng công nghệ, kết hợp nhiều ngành nghề và gắn kết với cộng đồng, bà Thủy đã khẳng định vị thế của người nông dân trong thời kỳ mới: Không chỉ là người sản xuất, mà còn là nhà kinh doanh, nhà quản trị phát triển bền vững.

Bà Phạm Ngọc Hồng Thủy được công nhận là Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp tỉnh giai đoạn 2023 – 2025. Bà vừa được Hội Nông dân Việt Nam bình chọn là một trong 63 Nông dân Việt Nam xuất sắc 2025.

Tham khảo thêm

Một thầy giáo rời bục giảng về nuôi con gì mà thành tỷ phú Cà Mau, là Nông dân Việt Nam xuất sắc 2025?

Một thầy giáo rời bục giảng về nuôi con gì mà thành tỷ phú Cà Mau, là Nông dân Việt Nam xuất sắc 2025?

Nông dân Việt Nam xuất sắc 2025 đến từ Quảng Trị là tỷ phú chế biến gỗ, trồng hơn 300ha rừng

Nông dân Việt Nam xuất sắc 2025 đến từ Quảng Trị là tỷ phú chế biến gỗ, trồng hơn 300ha rừng

Tỷ phú lái Mercedes-Maybach 'đi thăm đồng', nuôi tôm công nghệ cao giỏi ở tỉnh Khánh Hòa, Nông dân Việt Nam xuất sắc

Tỷ phú lái Mercedes-Maybach "đi thăm đồng", nuôi tôm công nghệ cao giỏi ở tỉnh Khánh Hòa, Nông dân Việt Nam xuất sắc

Lần đầu xuất hiện ở Hải Phòng, bà giám đốc 'biến' bèo dại thành thức ăn nuôi trùn quế, là Nông dân Việt Nam xuất sắc

Lần đầu xuất hiện ở Hải Phòng, bà giám đốc "biến" bèo dại thành thức ăn nuôi trùn quế, là Nông dân Việt Nam xuất sắc

Nông dân Việt Nam xuất sắc đến từ Quảng Trị từng trắng tay vì ‘vàng trắng’ nay là tỷ phú nhờ cây ăn quả

Nông dân Việt Nam xuất sắc đến từ Quảng Trị từng trắng tay vì ‘vàng trắng’ nay là tỷ phú nhờ cây ăn quả

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Nông dân Việt Nam xuất sắc 2025 đến từ Đà Nẵng (Quảng Nam trước đây) là bà chủ họ Nguyễn mát tay nuôi lợn, kinh doanh

Với nguồn vốn ít ỏi ban đầu chỉ có 30 triệu đồng từ việc vay của ngân hàng, chị Nguyễn Thị Đông, xã Tiên Phước, thành phố Đà Nẵng, trước đây là thôn 3, xã Tiên Thọ (huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam) mát tay nuôi lợn (nuôi heo), kinh doanh thức ăn chăn nuôi. Chị Nguyễn Thị Đông còn được bình chọn là Nông dân Việt Nam xuất sắc 2025.

Thứ cây dại xưa mọc vạ vật ven đường, nay trồng thành công ở một xã mới của Hải Phòng, tốt đến đâu bán đến đó

Nhà nông
Thứ cây dại xưa mọc vạ vật ven đường, nay trồng thành công ở một xã mới của Hải Phòng, tốt đến đâu bán đến đó

Ngắm những làng quê đáng sống giàu có nhất nhì ở Bắc Ninh

Nhà nông
Ngắm những làng quê đáng sống giàu có nhất nhì ở Bắc Ninh

Một người Cần Thơ có 30 năm kinh nghiệm 'trồng cây tỷ đô', cả làng phục tài, là Nông dân Việt Nam xuất sắc

Nhà nông
Một người Cần Thơ có 30 năm kinh nghiệm 'trồng cây tỷ đô', cả làng phục tài, là Nông dân Việt Nam xuất sắc

Tin bão mới nhất: Ngày 23/9, bão RAGASA vào biển Đông, mạnh cấp 16-17, dự báo tác động đến đất liền Việt Nam thế nào?

Nhà nông
Tin bão mới nhất: Ngày 23/9, bão RAGASA vào biển Đông, mạnh cấp 16-17, dự báo tác động đến đất liền Việt Nam thế nào?

Đọc thêm

Bạn gái Nhâm Mạnh Dũng khoe vẻ tinh khôi bên bãi biển
Thể thao

Bạn gái Nhâm Mạnh Dũng khoe vẻ tinh khôi bên bãi biển

Thể thao

Bạn gái của tiền đạo Nhâm Mạnh Dũng, Đồng Thị Hoa Mỹ lại khiến người hâm mộ chú ý với loạt ảnh áo tắm quyến rũ trên trang cá nhân.

Đây mới là những điểm đến “hợp gu” người cao tuổi, liệu giới trẻ có thấy bất ngờ?
Xã hội

Đây mới là những điểm đến “hợp gu” người cao tuổi, liệu giới trẻ có thấy bất ngờ?

Xã hội

Khác với những hành trình dồn dập để check-in, người cao tuổi lại hướng đến những chuyến đi thong dong, đủ để hít thở, cảm nhận và sống chậm.

Bộ trưởng Kinh tế Đức tuyên bố tình hình ở nước này rất nghiêm trọng
Điểm nóng

Bộ trưởng Kinh tế Đức tuyên bố tình hình ở nước này rất nghiêm trọng

Điểm nóng

Bộ trưởng Kinh tế Đức Katherina Reiche thừa nhận trong một cuộc phỏng vấn với tờ Bild rằng nền kinh tế Đức, vốn đã trì trệ tăng trưởng kể từ năm 2019, đang rơi vào "tình trạng nghiêm trọng".

Nuôi cá tai tượng, cá mè vinh, cá trắm cỏ trong ruộng lúa mùa nước nổi ở tỉnh Đồng Tháp, hễ bắt bán, ai cũng muốn mua
Nhà nông

Nuôi cá tai tượng, cá mè vinh, cá trắm cỏ trong ruộng lúa mùa nước nổi ở tỉnh Đồng Tháp, hễ bắt bán, ai cũng muốn mua

Nhà nông

Khi nước lũ mang theo phù sa (mùa nước nổi) tràn đồng cũng là lúc bà con nông dân đầu nguồn của tỉnh Đồng Tháp triển khai thực hiện mô hình nuôi trữ cá đồng (cá trắm cỏ, cá tai tượng, cá mè vinh...) trong ruộng đất lúa. Mô hình nuôi cá này vừa góp phần bảo vệ nguồn lợi thủy sản, tránh kiểu đánh bắt tận diệt, vừa có lợi thế khai thác du lịch theo mùa.

Một nông dân ở An Giang tập hợp nông dân vào HTX, làm giàu từ cánh đồng “mặt ruộng không dấu chân”
Nhà nông

Một nông dân ở An Giang tập hợp nông dân vào HTX, làm giàu từ cánh đồng “mặt ruộng không dấu chân”

Nhà nông

Giữa những thửa ruộng bạt ngàn tại xã Thoại Sơn, tỉnh An Giang, ông Nguyễn Thành Giang, Chủ tịch HĐQT HTX nông nghiệp Bình Thành, không phải là một người nông dân truyền thống, mà là một "kỹ sư" người tiên phong của những cánh đồng "mặt ruộng không dấu chân", nơi mà máy bay không người lái (done) thay thế sức người và lợi nhuận được đảm bảo trước cả khi mùa vụ bắt đầu cho nông dân.

Năm 1893 bác sĩ Alexandre Yersin tìm ra cao nguyên Langbiang, vậy loài hoa Mimosa đưa từ nước Pháp sang Đà Lạt năm nào?
Nhà nông

Năm 1893 bác sĩ Alexandre Yersin tìm ra cao nguyên Langbiang, vậy loài hoa Mimosa đưa từ nước Pháp sang Đà Lạt năm nào?

Nhà nông

Cách đây 100 năm, mùa hè năm 1893 bác sỹ Alexandre Yersin đã tìm ra cao nguyên Langbiang (Đà Lạt, Lâm Đồng). Một đồng nghiệp ở Pháp đã gửi cho bác sỹ Yersin giống hoa Mimosa cùng với một số giống các loài hoa ở quê nhà. Yersin đã đưa các giống cây Mimosa và các giống loài hoa vào các trạm khảo cứu để tiện việc ươm trồng và chăm sóc.

Phương Oanh cảnh báo tài khoản mạo danh
Văn hóa - Giải trí

Phương Oanh cảnh báo tài khoản mạo danh

Văn hóa - Giải trí

Diễn viên "Quỳnh búp bê" cho biết một tài khoản đã mạo danh cô để quảng cáo và buôn bán sản phẩm. Cô kêu gọi khán giả cảnh giác.

Một xã mới ở tỉnh Gia Lai có 6 cây cổ thụ hoành tráng, gốc rễ hình thù kỳ dị vừa được công nhận là Cây Di sản Việt Nam
Nhà nông

Một xã mới ở tỉnh Gia Lai có 6 cây cổ thụ hoành tráng, gốc rễ hình thù kỳ dị vừa được công nhận là Cây Di sản Việt Nam

Nhà nông

Sáng 18-9, ông Ngô Văn Thắng-Giám đốc Vườn quốc gia Kon Ka Kinh-cho biết, Chủ tịch Hội Bảo vệ thiên nhiên và Môi trường Việt Nam vừa có Quyết định số 180/QĐ-HMTg công nhận 6 cây đa (Ficus glaberrima Blume) tại Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh (xã Ayun, tỉnh Gia Lai) là Cây Di sản Việt Nam.

Nàng công chúa 'ăn chơi' khét tiếng Trung Hoa: Tìm 'vợ bé' cho chồng, 30 trai tráng ngày đêm phục vụ
Đông Tây - Kim Cổ

Nàng công chúa "ăn chơi" khét tiếng Trung Hoa: Tìm "vợ bé" cho chồng, 30 trai tráng ngày đêm phục vụ

Đông Tây - Kim Cổ

Được mệnh danh "đệ nhất mỹ nữ đương thời", nhưng chẳng ai ngờ nàng công chúa này lại là người hoang dâm, nổi tiếng "ăn chơi" bậc nhất trong lịch sử Trung Quốc.

Đà Nẵng: Vượt hàng trăm kilomet, mang Trung thu đến với trẻ em làng Aur nằm giữa đại ngàn Trường Sơn
Ảnh

Đà Nẵng: Vượt hàng trăm kilomet, mang Trung thu đến với trẻ em làng Aur nằm giữa đại ngàn Trường Sơn

Ảnh

Vừa qua, chương trình “Thước phim hi vọng” do các tổ chức truyền thông tại Đà Nẵng và mạnh thường quân đã tổ chức chương trình thiện nguyện với chủ đề: “Ánh rừng ánh người” với các hoạt động: Tổ chức đêm trung thu, khám chữa bệnh và phát quà tại làng Aur (xã A Vương, TP Đà Nẵng – trước đây thuộc huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam).

Agribank Open API – Cánh cửa số mở ra trải nghiệm ngân hàng thông minh
Doanh nghiệp

Agribank Open API – Cánh cửa số mở ra trải nghiệm ngân hàng thông minh

Doanh nghiệp

Nền tảng Agribank Open API là giải pháp công nghệ cho phép các đối tác, doanh nghiệp, các công ty fintech, tích hợp các dịch vụ của Agribank vào ứng dụng hoặc website riêng của doanh nghiệp. Dịch vụ không chỉ mang lại sự tiện lợi và trải nghiệm tốt hơn cho khách hàng mà còn giúp các đối tác, doanh nghiệp chủ động phát triển sản phẩm dịch vụ của mình.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Petrovietnam
Tin tức

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Petrovietnam

Tin tức

Ngày 21/9/2025, tại Hà Nội, Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) long trọng tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Lao động Hạng Nhất và kỷ niệm 50 năm thành lập (3/9/1975 – 3/9/2025). Tổng Bí thư Tô Lâm đến dự lễ kỷ niệm. 

Đồng đội Công Phượng: Thi đấu không quá nổi bật vẫn có 3 lần vô địch V.League
Thể thao

Đồng đội Công Phượng: Thi đấu không quá nổi bật vẫn có 3 lần vô địch V.League

Thể thao

Tuy không phải là cầu thủ thi đấu quá nổi bật nhưng hậu vệ Sầm Ngọc Đức vẫn có tới 3 lần vô địch V.League.

Người mẹ 28 tuổi qua đời đột ngột, con trai 2 tuổi sống sót nhiều ngày chỉ nhờ đồ ăn vặt
Xã hội

Người mẹ 28 tuổi qua đời đột ngột, con trai 2 tuổi sống sót nhiều ngày chỉ nhờ đồ ăn vặt

Xã hội

Một bé trai 2 tuổi ở miền Đông Nam Trung Quốc đã sống sót nhiều ngày chỉ nhờ ăn đồ ăn vặt sau khi mẹ em, 28 tuổi, qua đời trong căn hộ thuê. Sự việc gây chấn động dư luận Trung Quốc.

Diễn biến mới nhất về siêu bão RAGASA: Vào biển Đông thành bão số 9 sớm hơn dự kiến, đạt cường độ cực đại lúc nào?
Nhà nông

Diễn biến mới nhất về siêu bão RAGASA: Vào biển Đông thành bão số 9 sớm hơn dự kiến, đạt cường độ cực đại lúc nào?

Nhà nông

Theo nhận định của ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, khoảng tối ngày 22/9 siêu bão RAGASA sẽ di chuyển vào siển Đông và trở thành cơn bão thứ 9 trên Biển Đông.

Ông Zelensky cảnh báo về những quyết định khó khăn sắp tới
Điểm nóng

Ông Zelensky cảnh báo về những quyết định khó khăn sắp tới

Điểm nóng

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã cảnh báo về sự cần thiết phải đưa ra "những quyết định khó khăn" nếu tình hình ở tiền tuyến xấu đi, mặc dù những người trong cuộc nhấn mạnh rằng các biện pháp này sẽ tập trung vào việc huy động quân đội hơn là nhượng bộ Nga.

Tin chiều 21/9: Nguyễn Filip mất vị trí tại CLB CAHN vào tay thủ môn nội cao 1m85?
Thể thao

Tin chiều 21/9: Nguyễn Filip mất vị trí tại CLB CAHN vào tay thủ môn nội cao 1m85?

Thể thao

Nguyễn Filip mất vị trí tại CLB CAHN vào tay thủ môn nội cao 1m85? Palmer trả giá vì cố ra sân ở trận thua M.U; Đội dự tuyển U18 Việt Nam không tạo được bất ngờ trước K-League U18 All Star; Thua liểng xiểng, HLV Graham Potter sắp bị sa thải; Sao Real Madrid hầu tòa vì cáo buộc liên quan đến tình dục.

Tuyên Quang: Ngày hội “Mùa vàng trên Cao Đường'
Tuyên Quang thi đua yêu nước

Tuyên Quang: Ngày hội “Mùa vàng trên Cao Đường"

Tuyên Quang thi đua yêu nước

Ngày hội “Mùa vàng trên Cao Đường” năm 2025 tại xã Bạch Xa, tỉnh Tuyên Quang đã diễn ra thành công tốt đẹp với nhiều hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao đặc sắc, hấp dẫn.

Jeon Ji Hyun bị tẩy chay tại Trung Quốc vì câu thoại nhạy cảm
Văn hóa - Giải trí

Jeon Ji Hyun bị tẩy chay tại Trung Quốc vì câu thoại nhạy cảm

Văn hóa - Giải trí

Minh tinh Hàn Quốc Jeon Ji Hyun đang đối mặt làn sóng chỉ trích từ khán giả Trung Quốc, sau khi phim "Tempest" lên sóng với một câu thoại bị cho là xúc phạm quốc gia này.

Vị Tổng trấn Bắc Hà đầu tiên dưới thời Tây Sơn là ai?
Đông Tây - Kim Cổ

Vị Tổng trấn Bắc Hà đầu tiên dưới thời Tây Sơn là ai?

Đông Tây - Kim Cổ

Phan Văn Lân là danh tướng của nhà Tây Sơn. Quê hương gốc gác của ông ở đâu, kết cục cuộc đời của ông ra sao, còn nhiều điều bí ẩn.

'Tất cả vì điều này', kế hoạch mới của phương Tây chống lại Nga bị tiết lộ
Điểm nóng

"Tất cả vì điều này", kế hoạch mới của phương Tây chống lại Nga bị tiết lộ

Điểm nóng

Các nước phương Tây muốn thiết lập vùng cấm bay ở Ukraine để bảo vệ các nhà máy của họ, nhà báo người Anh Warren Thornton viết trên trang mạng xã hội X.

Meta bị chỉ trích vì quảng cáo Threads bằng hình ảnh nữ sinh
Xã hội

Meta bị chỉ trích vì quảng cáo Threads bằng hình ảnh nữ sinh

Xã hội

Meta đang bị cáo buộc sử dụng hình ảnh nữ sinh mặc đồng phục để thu hút người dùng nam tham gia mạng xã hội Threads.

Dự báo kịch bản tăng trưởng cho Việt Nam, World Bank nêu yêu cầu sống còn
Kinh tế

Dự báo kịch bản tăng trưởng cho Việt Nam, World Bank nêu yêu cầu sống còn

Kinh tế

Theo World Bank, việc tăng cường ổn định của khu vực tài chính là yêu cầu sống còn. Điều này cần được thực hiện thông qua việc cải thiện tỷ lệ an toàn vốn, nâng cao giám sát an toàn và tăng cường các nhiệm vụ pháp lý cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, nhất là liên quan đến quản lý khủng hoảng và giám sát các tập đoàn.

Vụ Đặng Thị Hồng bị VFV cấm thi đấu: Rối não xét nghiệm giới tính thể thao
Thể thao

Vụ Đặng Thị Hồng bị VFV cấm thi đấu: Rối não xét nghiệm giới tính thể thao

Thể thao

Vụ việc Đặng Thị Hồng bị loại và tranh cãi quanh Bích Tuyền cho thấy những rối rắm từ quy định xét nghiệm giới tính mới, đặt thể thao nữ giữa bài toán công bằng, bao dung và quyền lợi của vận động viên.

Tuyên Quang đặt mục tiêu đột phá cho năm học 2025-2026: Hướng tới đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai
Tuyên Quang thi đua yêu nước

Tuyên Quang đặt mục tiêu đột phá cho năm học 2025-2026: Hướng tới đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai

Tuyên Quang thi đua yêu nước

Với chủ đề “Kỷ cương - Sáng tạo - Đột phá - Phát triển”, tỉnh Tuyên Quang đang thể hiện một quyết tâm mạnh mẽ nhằm tạo ra những chuyển biến căn bản, toàn diện cho ngành Giáo dục trong năm học 2025-2026.

Lào Cai: Bàn giao 45 con trâu, bò cho người dân A Mú Sung
Lào Cai thi đua yêu nước

Lào Cai: Bàn giao 45 con trâu, bò cho người dân A Mú Sung

Lào Cai thi đua yêu nước

Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 345 vừa bàn giao trâu, bò sinh sản và vật tư nông nghiệp cho 45 hộ gia đình tại xã A Mú Sung, tỉnh Lào Cai.

Chi tiền tăng chiều cao, thanh niên 16 tuổi nhận 'kết đắng'
Xã hội

Chi tiền tăng chiều cao, thanh niên 16 tuổi nhận "kết đắng"

Xã hội

Một thiếu niên 16 tuổi ở Trung Quốc đã chi 16.700 tệ (khoảng 2.300 USD) cho liệu pháp kéo dài cơ thể trong sáu tháng, nhưng chỉ hai tuần sau khi kết thúc điều trị, chiều cao trở lại mức ban đầu.

Hội Nông dân TP.HCM sẽ hỗ trợ nông dân, HTX vốn, chuyển đổi số, phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập
Chuyển động Sài Gòn

Hội Nông dân TP.HCM sẽ hỗ trợ nông dân, HTX vốn, chuyển đổi số, phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập

Chuyển động Sài Gòn

Hội Nông dân TP.HCM sẽ hỗ trợ nông dân, HTX tiếp cận tốt hơn với các chủ trương, chính sách của Nhà nước liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn, hỗ trợ chuyển đổi số, phát triển sản xuất kinh doanh, nhất là nhóm sản phẩm chủ lực ngành nông nghiệp của thành phố.

Ông Trump đe dọa Afghanistan về căn cứ không quân Bagram
Điểm nóng

Ông Trump đe dọa Afghanistan về căn cứ không quân Bagram

Điểm nóng

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đe dọa sẽ có hành động trả đũa nếu chính quyền Taliban ở Afghanistan không giao trả Căn cứ Không quân Bagram.

Đừng chỉ ăn củ, cây non là loại rau tươi ngon, dưỡng gan, tăng cường miễn dịch, xào tỏi thơm ngọt
Gia đình

Đừng chỉ ăn củ, cây non là loại rau tươi ngon, dưỡng gan, tăng cường miễn dịch, xào tỏi thơm ngọt

Gia đình

Loại rau này thường được trồng lấy củ hoặc lấy lá già muối chua. Trên thực tế, cây non của loại rau này cũng rất bổ dưỡng, ngon ngọt, đừng bỏ lỡ!

Tin đọc nhiều

1

3 cầu thủ nhập tịch gốc Brazil khoác áo ĐT Việt Nam đấu Malaysia?

3 cầu thủ nhập tịch gốc Brazil khoác áo ĐT Việt Nam đấu Malaysia?

2

Tin tối (20/9): 8 cầu thủ nhập tịch khoác áo ĐT Việt Nam đấu Malaysia?

Tin tối (20/9): 8 cầu thủ nhập tịch khoác áo ĐT Việt Nam đấu Malaysia?

3

Lịch phát sóng trực tiếp vòng 4 V.League 2025/2026: Vòng đấu của những trận “derby”!

Lịch phát sóng trực tiếp vòng 4 V.League 2025/2026: Vòng đấu của những trận “derby”!

4

Nông dân Việt Nam xuất sắc 2025 đến từ Đà Nẵng (Quảng Nam trước đây) là bà chủ họ Nguyễn mát tay nuôi lợn, kinh doanh

Nông dân Việt Nam xuất sắc 2025 đến từ Đà Nẵng (Quảng Nam trước đây) là bà chủ họ Nguyễn mát tay nuôi lợn, kinh doanh

5

Ngắm cầu vượt sông Hồng gần 1.000 tỷ đồng, nối hai tỉnh Hưng Yên và Ninh Bình
5

Ngắm cầu vượt sông Hồng gần 1.000 tỷ đồng, nối hai tỉnh Hưng Yên và Ninh Bình