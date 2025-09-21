Sản xuất yến sào, trụ cột tạo nên thương hiệu của nữ tỷ phú nông dân Đồng Tháp

Với tư duy nhạy bén, dám nghĩ dám làm, thường xuyên tiếp cận và ứng dụng công nghệ mới, bà Phạm Ngọc Hồng Thủy thu nhập hàng chục tỷ đồng mỗi năm. Câu chuyện của nữ nông dân ở Đồng Tháp là Nông dân Việt Nam xuất sắc 2025 không chỉ là thu nhập cao mà còn rất nhiều điều thú vị.

Khu rừng ở Lâm Đồng (Bình Thuận trước đây), cách TPHCM 166km, có động vật sách Đỏ, có chuông gió lớn nhất Việt Nam

Đằng sau thành công với doanh thu hàng chục tỷ đồng mỗi năm của bà Thủy là một hành trình dài của sự quyết tâm, tư duy nhạy bén và một tầm nhìn chiến lược khác biệt.

Không đi theo lối mòn của nhiều hộ sản xuất kinh doanh truyền thống, bà Thủy đã mạnh dạn đa dạng hóa hoạt động kinh tế, xây dựng một mô hình "3 trong 1" đầy sáng tạo.

Ba trụ cột chính của mô hình này bao gồm: Sản xuất yến sào, kinh doanh nước uống đóng bình và phát triển du lịch sinh thái. Sự kết hợp này không chỉ tối ưu hóa nguồn lực, mà còn giúp bà chủ động kiểm soát rủi ro thị trường và mở rộng cơ hội phát triển dài hạn.

Bà Phạm Ngọc Hồng Thủy, xã Vĩnh Bình, tỉnh Đồng Tháp (trước sáp nhập thị trấn Vĩnh Bình, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang) đã biến mảnh đất quê hương thành một mô hình kinh tế đa ngành hiệu quả với doanh thu tiền tỷ, là Nông dân Việt Nam xuất sắc 2025. Ảnh: Vân Nguyễn

Ba ông nông dân sáng chế máy nông nghiệp ở Phú Thọ khiến cả làng phục lăn

Bà Thủy chia sẻ: “Sản xuất yến sào đóng vai trò then chốt, là nguồn thu chính và là yếu tố tạo nên tên tuổi của cơ sở. Hiện nay, gia đình sở hữu một hệ thống gồm 24 nhà yến với tổng diện tích lên đến 7.200m². Đây không chỉ là những ngôi nhà thông thường, mà là các công trình được đầu tư bài bản, ứng dụng công nghệ cao để tạo môi trường sống lý tưởng cho loài chim yến”.

Nhờ sự đầu tư kỹ lưỡng, mỗi năm, các nhà yến này mang lại sản lượng khoảng 960kg tổ yến thô.

Không dừng lại ở việc bán sản phẩm thô, bà Thủy còn chủ động đầu tư vào khâu chế biến sâu, tạo ra các sản phẩm giá trị cao hơn, như yến tinh chế và yến chưng sẵn, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng ngày càng cao của thị trường.

Nhờ đó, doanh thu từ hoạt động này đã đạt khoảng 15 tỷ đồng mỗi năm, đưa cơ sở của bà trở thành một trong những địa chỉ cung cấp yến sào uy tín hàng đầu trong khu vực.

Doanh thu từ hoạt động mô hình nuôi chim yến của bà Thủy đạt khoảng 15 tỷ đồng mỗi năm, đưa cơ sở trở thành một trong những địa chỉ cung cấp yến sào uy tín hàng đầu. Ảnh: Vân Nguyễn

Bà Thủy chia sẻ về quyết định chiến lược này: “Nếu chỉ bán tổ yến thô thì giá trị chưa cao. Khi chế biến thành sản phẩm tinh chế hoặc yến chưng sẵn, vừa gia tăng giá trị, vừa mở rộng thị trường tiêu thụ, giúp thương hiệu phát triển bền vững hơn”.

Đào khảo cổ hang đá tại làng này ở Ninh Bình phát lộ bộ hài cốt niên đại 13.000 năm, là đàn ông cao 1m70, khoảng 35 tuổi

Tầm nhìn này đã giúp bà tạo ra một chuỗi giá trị khép kín, từ sản xuất đến chế biến và tiêu thụ, tối đa hóa lợi nhuận và xây dựng thương hiệu vững mạnh.

Ứng dụng công nghệ hiện đại, bước đi chiến lược

Thành công với yến sào không làm bà Thủy ngủ quên trên chiến thắng. Bà tiếp tục khai thác tiềm năng từ các lĩnh vực khác để đa dạng hóa nguồn thu.

Lĩnh vực nước uống đóng bình được bà triển khai với công nghệ lọc nước hiện đại, đạt tiêu chuẩn ISO 22000:2018 về an toàn thực phẩm.

Theo bà Thủy, nước uống đóng bình có thị trường ổn định, gắn liền với nhu cầu thiết yếu hàng ngày của người dân, giúp đảm bảo dòng tiền cho cơ sở kinh doanh.

Song song đó, bà còn phát triển dịch vụ du lịch sinh thái. Với lợi thế của vùng quê, nơi có thiên nhiên trong lành, kết hợp với việc lắp đặt hệ thống chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời, bà đã tạo ra một không gian gần gũi, thân thiện, mang đến trải nghiệm độc đáo cho du khách.

Mặc dù là hoạt động bổ trợ, nhưng hai lĩnh vực này cũng mang về doanh thu hàng tỷ đồng mỗi năm.

Năm 1893 bác sĩ Alexandre Yersin tìm ra cao nguyên Langbiang, vậy loài hoa Mimosa đưa từ nước Pháp sang Đà Lạt năm nào?

Quan trọng hơn, chúng tạo thành một “lá chắn” vững chắc, giúp cơ sở kinh doanh của bà ổn định ngay cả khi một ngành nghề gặp khó khăn.

Yếu tố then chốt tạo nên thành công của mô hình kinh tế này chính là sự đầu tư mạnh vào công nghệ. Bà Thủy cho rằng, trong thời đại mới, sản xuất nông nghiệp không chỉ dựa vào kinh nghiệm truyền thống mà phải kết hợp chặt chẽ với khoa học - kỹ thuật.

Trong các nhà yến, bà đã lắp đặt hệ thống điều khiển nhiệt độ và ẩm độ tự động. Điều này giúp tạo ra môi trường sống tối ưu, mô phỏng lại hang động tự nhiên, thu hút chim yến và tăng sản lượng tổ yến chất lượng cao.

Sản phẩm Tổ yến tinh chế của cơ sở đã đạt chứng nhận OCOP 3 sao, khẳng định thương hiệu và uy tín trên thị trường yến sào. Ảnh: Vân Nguyễn

Nuôi cá tai tượng, cá mè vinh, cá trắm cỏ trong ruộng lúa mùa nước nổi ở tỉnh Đồng Tháp, hễ bắt bán, ai cũng muốn mua

Việc ứng dụng điện năng lượng mặt trời trong sản xuất giúp bà giảm đáng kể chi phí vận hành và đặc biệt là góp phần bảo vệ môi trường.

Ở mảng du lịch, hệ thống chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời không chỉ tiết kiệm năng lượng mà còn tạo ra một trải nghiệm mới mẻ, thân thiện với thiên nhiên.

Nhờ ứng dụng khoa học - kỹ thuật một cách thông minh, sản phẩm của bà Thủy không chỉ đạt chất lượng cao mà còn xây dựng được uy tín vững chắc trên thị trường.

Phát triển bền vững, sẻ chia với cộng đồng

Điểm đặc biệt và đáng trân trọng trong mô hình kinh tế của bà Thủy là sự gắn kết chặt chẽ với cộng đồng.

Bà không chỉ làm kinh doanh cho riêng mình mà còn mang lại lợi ích chung cho xã hội. Các hoạt động sản xuất, kinh doanh của bà Thủy đã tạo ra việc làm ổn định cho hàng trăm lao động tại địa phương.

Nhờ đó, hàng trăm hộ gia đình có thêm thu nhập ổn định, với mức lương bình quân đạt 6 triệu đồng/người/tháng.

Điều này không chỉ giúp cải thiện đời sống kinh tế mà còn góp phần giải quyết bài toán việc làm ở nông thôn, giúp nhiều người trẻ có thể yên tâm làm việc mà không phải rời quê hương đi xa.

Nông dân vùng đất đỏ ở TP HCM trồng thứ cây gì mà quả thơm ngọt, người ta đang đến xem

Bà Thủy chia sẻ đầy tâm huyết: “Tôi làm kinh doanh, nhưng quan trọng nhất vẫn là cùng bà con địa phương phát triển. Khi mọi người có công việc ổn định, có thu nhập, thì đời sống nông thôn mới thực sự thay đổi”.

Bên cạnh đó, bà Thủy còn thể hiện trách nhiệm xã hội cao qua nhiều hoạt động từ thiện. Hằng năm, bà đóng góp 50 triệu đồng để tặng quà cho học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Bà cũng ủng hộ hàng trăm triệu đồng cho những bệnh nhân khó khăn, đang chống chọi với bệnh tật.

Hiện nay, gia đình bà Thủy sở hữu một hệ thống gồm 24 nhà yến, tạo việc làm cho nhiều người dân địa phương. Ảnh: Vân Nguyễn

Năm 1893 bác sĩ Alexandre Yersin tìm ra cao nguyên Langbiang, vậy loài hoa Mimosa đưa từ nước Pháp sang Đà Lạt năm nào?

Gia đình bà còn tiên phong trong việc hiến đất mở rộng đường giao thông, đóng góp lắp đặt hệ thống chiếu sáng công cộng, đồng hành cùng chính quyền trong phong trào xây dựng nông thôn mới.

Với những nỗ lực không ngừng nghỉ, bà Phạm Ngọc Hồng Thủy đã gặt hái nhiều thành tích đáng tự hào. Sản phẩm Tổ yến tinh chế của cơ sở đã đạt chứng nhận OCOP 3 sao, khẳng định thương hiệu và uy tín trên thị trường.

Bằng việc kiên trì đầu tư, ứng dụng công nghệ, kết hợp nhiều ngành nghề và gắn kết với cộng đồng, bà Thủy đã khẳng định vị thế của người nông dân trong thời kỳ mới: Không chỉ là người sản xuất, mà còn là nhà kinh doanh, nhà quản trị phát triển bền vững.

Bà Phạm Ngọc Hồng Thủy được công nhận là Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp tỉnh giai đoạn 2023 – 2025. Bà vừa được Hội Nông dân Việt Nam bình chọn là một trong 63 Nông dân Việt Nam xuất sắc 2025.

