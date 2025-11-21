Trục vớt kho báu trị giá hàng tỷ USD trong xác tàu đắm huyền thoại khiến 2 quốc gia tranh giành

"Chén thánh của các con tàu đắm"

Ba đồng xu từ xác tàu đầu huyền thoại San José vừa được trục vớt. Ảnh Bộ Văn hóa Colombia

Hoạt động trục vớt nằm trong khuôn khổ cuộc điều tra khoa học được chính phủ Colombia phê duyệt năm ngoái nhằm nghiên cứu xác tàu và nguyên nhân vụ đắm. Các nhà nghiên cứu Colombia phát hiện địa điểm con tàu năm 2015, dẫn đến nhiều tranh chấp pháp lý và ngoại giao. Vị trí chính xác của xác tàu được giữ bí mật tuyệt đối.

Được mệnh danh là “chén thánh của các con tàu đắm” vì quý giá, hiếm có và được săn tìm nhiều nhất, San José được cho là chở theo 11 triệu đồng tiền vàng - bạc, ngọc lục bảo và nhiều của cải quý giá khác từ các thuộc địa của Tây Ban Nha.

Nếu trục vớt toàn bộ, giá trị số kho báu này có thể lên tới hàng tỷ USD. Chính phủ của Tổng thống Gustavo Petro khẳng định mục đích của chuyến khảo sát nước sâu lần này là phục vụ nghiên cứu, chứ không phải thu giữ kho báu.

Bộ Văn hóa Colombia cho biết khẩu pháo, những đồng tiền và chiếc cốc sứ sẽ được đưa vào phòng thí nghiệm đặc biệt để tiến hành bảo tồn. Xác tàu nằm ở độ sâu gần 600 mét dưới mặt biển.

“Đây là sự kiện lịch sử cho thấy năng lực kỹ thuật, chuyên môn và công nghệ ngày càng vượt trội của nhà nước Colombia trong việc bảo vệ và phát huy di sản văn hóa dưới nước”, Bộ trưởng Yannai Kadamani Fonrodona cho biết.

Nhiều bên tranh quyền sở hữu kho báu

Kể từ khi được tìm thấy, xác tàu đã bị nhiều bên yêu sách quyền sở hữu, gồm Colombia, Tây Ban Nha và cộng đồng bản địa Qhara Qhara của Bolivia, những người cho rằng số kho báu này được lấy từ họ thời thuộc địa và phải được hoàn trả về cho họ. Công ty Mỹ Sea Search Armada cũng tiếp tục khẳng định họ đã phát hiện xác tàu hơn 40 năm trước và đòi 10 tỷ USD, tương đương 50% giá trị kho báu.

Năm 2024, robot lặn điều khiển từ xa của Colombia đã khảo sát xác tàu và phát hiện thêm nhiều hiện vật, gồm neo, bình gốm và chai thủy tinh.

Chính phủ Colombia đã tuyên bố bắt đầu trục vớt một phần xác tàu ngoài khơi Caribe, sử dụng nhiều phương tiện điều khiển từ xa - trong khi vẫn giữ bí mật tọa độ để ngăn các tay săn kho báu tiếp cận.

Nguyên nhân chìm tàu đến nay vẫn gây tranh cãi. Tài liệu của Anh nói con tàu không phát nổ, trong khi báo cáo của Tây Ban Nha lại khẳng định San José bị nổ tung trong giao chiến.

Giả thuyết phổ biến lâu nay cho rằng, con tàu ba cột buồm với 62 khẩu pháo này phát nổ sau khi bị hải quân Anh phục kích. Tuy nhiên, chính phủ Colombia nói có thể tàu chìm vì nguyên nhân khác, chẳng hạn do phần thân bị hư hại.

Dù thế nào, con tàu chở đầy ngọc lục bảo và khoảng 200 tấn vàng này đã chìm cùng phần lớn thủy thủ đoàn ngày 7/6/1708, khi đang trên đường trở về Tây Ban Nha từ Tân Thế giới.

Tháng 5/2024, Colombia tuyên bố khu vực xác tàu là “khu khảo cổ được bảo vệ”. Đầu năm nay, các nhà nghiên cứu phân tích những đồng tiền vàng được tìm thấy gần xác tàu và xác nhận chúng thuộc về San José, dựa trên các họa tiết biểu tượng như lâu đài, sư tử, thánh giá và hình “Cột trụ Hercules đội vương miện” trên sóng biển.



