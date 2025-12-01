Chủ đề nóng

Cơ sở chế biến chân gà, vịt bốc mùi ở Bắc Ninh
Vụ cháy thảm khốc chung cư ở Hồng Kông
Thủ tướng đối thoại với nông dân năm 2025
Xét xử hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh vlogs...
SEA Games 33
"Giải mã" cơ chế đột phá thu hút nhân tài theo Kết luận 205
Dân Việt đồng hành cùng bà con vùng lũ
Góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV
95 năm Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Gala ảnh Dân Việt với Thu vàng
Nhà nông
Thứ hai, ngày 01/12/2025 05:40 GMT+7

Trung Quốc đột nhiên tăng mua, xuất khẩu loài tôm khổng lồ của Việt Nam tăng tới 135%

+ aA -
P.V Thứ hai, ngày 01/12/2025 05:40 GMT+7
Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), việc Trung Quốc tăng mua tôm hùm của Việt Nam đã đưa kim ngạch xuất khẩu tôm hùm của Việt Nam trong 10 tháng năm 2025 lên con số 712 triệu USD, tăng tới 135% so với cùng kỳ 2024.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

VASEP dẫn số liệu của Hải quan Việt Nam cho biết, xuất khẩu tôm hùm của Việt Nam tiếp tục tăng mạnh trong tháng 10/2025, đạt 93 triệu USD, tăng 75% so với cùng kỳ năm ngoái. Đà tăng trưởng mạnh từ đầu năm đã đưa kim ngạch xuất khẩu tôm hùm 10 tháng năm 2025 lên 712 triệu USD, tăng tới 135% so với cùng kỳ 2024 - mức tăng hiếm có đối với một nhóm thủy sản đơn lẻ.

Trong cơ cấu mặt hàng, tôm hùm xanh vẫn giữ vai trò chủ lực khi chiếm tới 98% tổng kim ngạch, đạt 700 triệu USD và tăng 141% sau 10 tháng.

Ngược lại, tôm hùm bông và tôm hùm loại khác giảm nhẹ lần lượt 22% và 1%, cho thấy thị trường đang tập trung vào dòng tôm có nhu cầu lớn nhất.

Vì sao Trung Quốc tăng mạnh nhập tôm hùm Việt Nam?

Theo VASEP, Trung Quốc & Hongkong tiếp tục là động lực tăng trưởng quan trọng nhất của ngành tôm hùm Việt Nam. Trong 10 tháng năm 2025, xuất khẩu tôm hùm sang thị trường này đạt 702 triệu USD, tăng 135% và chiếm gần như toàn bộ kim ngạch của ngành. Đà tăng trưởng này nối tiếp giai đoạn bùng nổ từ năm 2024, khi kim ngạch xuất khẩu sang Trung Quốc tăng từ 141 triệu USD năm 2023 lên 404 triệu USD năm 2024, tương đương 186%.

Chuyên gia của VASEP nhận định, tại thị trường nhập khẩu lớn này, bối cảnh cạnh tranh đang thay đổi nhanh chóng. Theo số liệu tham khảo từ nguồn của Trung Quốc, Trung Quốc nhập gần 49.900 tấn tôm hùm trong ba quý đầu năm, tăng 13%.

Tuy nhiên, lượng nhập khẩu từ Canada giảm tới 39% do gánh nặng thuế tổng cộng 32%, trong khi tôm hùm Mỹ giảm 10% vì mức thuế 17% và áp lực cạnh tranh ngày càng lớn.

Việc Trung Quốc tăng mua tôm hùm của Việt Nam đã đưa kim ngạch xuất khẩu tôm hùm của Việt Nam trong 10 tháng năm 2025 lên con số 712 triệu USD, tăng tới 135% so với cùng kỳ 2024. Ảnh: VASEP.

Ngược lại, Việt Nam nổi lên như nguồn cung hưởng lợi nhất khi Trung Quốc nhập hơn 17.365 tấn tôm hùm Việt Nam, gấp gần ba lần cùng kỳ và đạt giá trị 556 triệu USD.

Lý giải việc Trung Quốc tăng nhập khẩu tôm hùm của Việt Nam, chuyên gia của VASEP cho rằng, lợi thế thuế quan là một yếu tố quyết định. Tôm hùm Việt Nam không bị áp thuế trả đũa như Canada và Mỹ, giúp giá bán cạnh tranh hơn đáng kể. Địa lý gần mang lại lợi thế lớn trong vận chuyển hàng sống, giúp giảm hao hụt và chi phí.

Bên cạnh đó, nhu cầu của người tiêu dùng Trung Quốc đang dịch chuyển mạnh sang tôm hùm xanh, phân khúc mà Việt Nam có nguồn cung dồi dào. Một yếu tố khác là các vùng nuôi tôm hùm lớn đã phục hồi sản lượng tốt trong những năm gần đây, tạo nền tảng để Việt Nam đáp ứng nhu cầu tăng mạnh từ thị trường.

Dù xuất khẩu tăng mạnh, người nuôi trong nước vẫn đối mặt với nhiều khó khăn. Giá tôm hùm từng giảm mạnh do nguồn cung vượt cầu sau mùa lễ Tết, cùng với cạnh tranh gay gắt từ Australia, Canada, Mỹ và các nước Đông Nam Á như Philippines, Indonesia hay Malaysia, đã tạo áp lực rất lớn lên giá thu mua trong nước. Khi Trung Quốc dỡ lệnh cấm đối với tôm hùm Australia, thị phần của Việt Nam càng chịu sức ép lớn hơn.

Song song với yếu tố giá, thị trường Trung Quốc đang siết chặt các quy định về chất lượng và đăng ký cơ sở chế biến. Nếu các quy định mới như Lệnh 280 được áp dụng sớm và nghiêm ngặt, có thể ảnh hưởng trực tiếp đến xuất khẩu, nhất là với mặt hàng tươi sống.

Những ngày cuối tháng 11, vùng nuôi trọng điểm tại tỉnh Đắk Lắk (khu vực tỉnh Phú Yên cũ), đặc biệt là vịnh Xuân Đài, chịu thiệt hại lớn do mưa lũ. Nước ngọt đổ ra vịnh khiến tôm hùm sốc nước chết hàng loạt; nhiều hộ mất gần như toàn bộ số lồng, phải bán tháo với giá giảm hơn một nửa vì thiếu đá bảo quản. Với hơn 27.000 lồng nuôi, khu vực này là một trong những vùng cung cấp tôm hùm quan trọng nhất cả nước.

Trong ngắn hạn, các doanh nghiệp xuất khẩu có thể chưa chịu tác động lớn vì nguồn hàng cho các hợp đồng cuối năm đã được chuẩn bị trước. Tuy nhiên, về trung hạn, thiệt hại đối với tôm hùm sắp thu hoạch có thể khiến nguồn cung đầu năm 2026 suy giảm đáng kể, tạo biến động giá và ảnh hưởng tới khả năng duy trì tốc độ tăng trưởng xuất khẩu hiện tại.

Triển vọng xuất khẩu tôm hùm cuối năm và đầu 2026

Chuyên gia của VASEP nhận định, nhu cầu của Trung Quốc được dự báo duy trì ở mức cao trong những tháng cuối năm và giai đoạn chuẩn bị Tết Nguyên đán, tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho xuất khẩu tôm hùm Việt Nam.

Tuy vậy, những cảnh báo từ phía Trung Quốc về siết chặt thủ tục kiểm nghiệm, cùng với yêu cầu cao hơn về truy xuất nguồn gốc, có thể tạo ra những “điểm nghẽn”. Nếu quy định mới được triển khai mạnh, thời gian kiểm tra kéo dài hoặc chi phí tăng, xuất khẩu tôm hùm có thể bị ảnh hưởng ngay lập tức.

Tổng thể, tôm hùm vẫn là điểm sáng nổi bật nhất trong bức tranh xuất khẩu thủy sản Việt Nam năm 2025, nhờ sự tăng trưởng mạnh mẽ từ thị trường Trung Quốc.

"Tuy nhiên, để duy trì và củng cố thành quả này, ngành cần đồng thời đảm bảo ổn định nguồn cung vùng nuôi, nâng cao năng lực đáp ứng yêu cầu thị trường và chủ động thích ứng với các chính sách thương mại ngày càng chặt chẽ từ Trung Quốc, một thị trường giàu tiềm năng nhưng không ít thách thức", chuyên gia của VASEP đưa ra khuyến cáo.

Tham khảo thêm

Xã Long Hải của TPHCM mới (Bà Rịa-Vũng Tàu trước đây) xây dựng nông thôn mới và tầm nhìn đô thị

Xã Long Hải của TPHCM mới (Bà Rịa-Vũng Tàu trước đây) xây dựng nông thôn mới và tầm nhìn đô thị

Nuôi con lươn đồng trong bể không bùn cho ăn toàn thảo dược, nông dân Hải Phòng thu lợi nhuận lớn

Nuôi con lươn đồng trong bể không bùn cho ăn toàn thảo dược, nông dân Hải Phòng thu lợi nhuận lớn

Vườn quốc gia ở tỉnh Nam Định cũ, nay thuộc tỉnh Ninh Bình có nhiều loài chim quý đến trú ngụ, được ví 'Ga chim quốc tế'

Vườn quốc gia ở tỉnh Nam Định cũ, nay thuộc tỉnh Ninh Bình có nhiều loài chim quý đến trú ngụ, được ví "Ga chim quốc tế"

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Sản xuất lúa gạo ở Cuba-lương thực thiết yếu trên bàn ăn, vun đắp tình hữu nghị Việt Nam-Cuba, năng suất hơn 7 tấn/ha

Chương trình Hợp tác sản xuất lúa gạo Việt Nam-Cuba đóng một vai trò hết sức quan trọng để thúc đẩy sản xuất một mặt hàng lương thực thiết yếu trên bàn ăn của người dân Cuba.

Nuôi thí điểm cá rô phi Na Uy dòng đơn tính ở tỉnh Gia Lai, bắt lên toàn con to bự thế này đây

Nhà nông
Nuôi thí điểm cá rô phi Na Uy dòng đơn tính ở tỉnh Gia Lai, bắt lên toàn con to bự thế này đây

Ngọn núi cao hơn 700m, cách TPHCM 260km, thuộc tỉnh An Giang, sao có người nói câu bất ngờ: Muốn tu tiên thì cứ lên đây

Nhà nông
Ngọn núi cao hơn 700m, cách TPHCM 260km, thuộc tỉnh An Giang, sao có người nói câu bất ngờ: Muốn tu tiên thì cứ lên đây

Gạo xuất khẩu sang Philippines nếu còn ảm đạm, vì sao nông dân sẽ phải cân nhắc chuyển sang các giống lúa khác?

Nhà nông
Gạo xuất khẩu sang Philippines nếu còn ảm đạm, vì sao nông dân sẽ phải cân nhắc chuyển sang các giống lúa khác?

Điếu văn tang lễ vua Lê Thái Tổ nhà Lê sơ là do một ông quan to quê Thái Bình chấp bút, Nguyễn Trãi soạn văn bia

Nhà nông
Điếu văn tang lễ vua Lê Thái Tổ nhà Lê sơ là do một ông quan to quê Thái Bình chấp bút, Nguyễn Trãi soạn văn bia

Đọc thêm

Con số may mắn hôm nay ngày 1/12: Dậu-Thân nặng trĩu tài lộc, Sửu - Mão nhiều trắc trở
Gia đình

Con số may mắn hôm nay ngày 1/12: Dậu-Thân nặng trĩu tài lộc, Sửu - Mão nhiều trắc trở

Gia đình

Với con số may mắn hôm nay ngày 1/12, con giáp Tý - Thân - Dậu kiếm tiền dễ dàng, Sửu nhiều rắc rối, Thìn nhiều áp lực, Hợi yêu đương ấm áp.

Xem phim, tôi nghĩ đến chị hàng xóm: Gia đình có mẹ như này thì con cái không bao giờ trưởng thành lành mạnh được
Gia đình

Xem phim, tôi nghĩ đến chị hàng xóm: Gia đình có mẹ như này thì con cái không bao giờ trưởng thành lành mạnh được

Gia đình

Người mẹ ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển, trưởng thành của con cái.

Tống Huy Tông nghe gian thần hãm hại Lương Sơn Bạc, cuối cùng lại chết bi thảm
Đông Tây - Kim Cổ

Tống Huy Tông nghe gian thần hãm hại Lương Sơn Bạc, cuối cùng lại chết bi thảm

Đông Tây - Kim Cổ

Với nhiều thế hệ độc giả Thủy Hử, nhân vật Hoàng đế nhà Bắc Tống – Tống Huy Tông có lẽ là một trong những nhân vật đáng giận nhất. Bởi nếu ông thực sự là một đấng minh quân, thì kết cục của 108 vị anh hùng Lương Sơn Bạc đã không bi đát đến vậy.

Hoàng đế duy nhất xuất thân hòa thượng trong lịch sử Trung Hoa là ai?
Đông Tây - Kim Cổ

Hoàng đế duy nhất xuất thân hòa thượng trong lịch sử Trung Hoa là ai?

Đông Tây - Kim Cổ

Người vừa làm hoàng đế vừa là một tu sĩ duy nhất trong lịch sử Trung Hoa là Cao Đàm Thịnh, ông sống vào cuối thời nhà Tùy và đầu thời nhà Đường.

U22 Việt Nam và ĐT nữ Việt Nam trao món quà bất ngờ đến đồng bào vùng bão lũ
Thể thao

U22 Việt Nam và ĐT nữ Việt Nam trao món quà bất ngờ đến đồng bào vùng bão lũ

Thể thao

Trước giờ lên đường dự SEA Games 33, U22 Việt Nam và ĐT nữ Việt Nam trao món quà bất ngờ khi trích 100 triệu đồng từ nhà tài trợ gởi đến đồng bào vùng bão lũ miền Trung.

Mẹ và anh trai rơi nước mắt xúc động khi xem Negav trình diễn “It’s Gon’ Be Alright”
Chuyện của Sao

Mẹ và anh trai rơi nước mắt xúc động khi xem Negav trình diễn “It’s Gon’ Be Alright”

Chuyện của Sao

Sau đêm Chung kết 1, phần trình diễn “It’s Gon’ Be Alright” của Negav được đánh giá cao, giúp nam ca sĩ giữ vững ngôi đầu bảng xếp hạng bình chọn "Anh trai được yêu thích nhất". Bên dưới khán đài, mẹ và anh trai của Negav có mặt cổ vũ, rơi nước mắt xúc động khi thấy nam ca sĩ trình diễn trên sân khấu.

Nông thôn Tây Bắc: Thực hiện tốt chính sách dân tộc, Tả Lèng “bứt phá” ngoạn mục
Lai Châu Ngày Mới

Nông thôn Tây Bắc: Thực hiện tốt chính sách dân tộc, Tả Lèng “bứt phá” ngoạn mục

Lai Châu Ngày Mới

Triển khai đồng bộ và sáng tạo các chính sách dân tộc, trọng tâm là Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, xã Tả Lèng (Lai Châu) đã có sự “bứt phá” ngoạn mục cả về diện mạo và thu nhập của người dân.

Bí ẩn bên trong quán karaoke Monaza giữa phố Trần Duy Hưng, Hà Nội, bị cảnh sát đột kích lúc 1h sáng
Pháp luật

Bí ẩn bên trong quán karaoke Monaza giữa phố Trần Duy Hưng, Hà Nội, bị cảnh sát đột kích lúc 1h sáng

Pháp luật

Kiểm tra bất ngờ, cảnh sát phát hiện trong quán karaoke Monaza giữa phố Trần Duy Hưng có 83 bình khí cười, nhiều người dương tính ma túy và hàng loạt sai phạm dẫn đến việc tạm giữ 18 nghi can.

Quốc vương Brunei bắt đầu thăm chính thức Việt Nam
Thế giới

Quốc vương Brunei bắt đầu thăm chính thức Việt Nam

Thế giới

Quốc vương Brunei Haji Hassanal Bolkiah thăm chính thức Việt Nam từ 30/11 đến 2/12/2025 theo lời mời của Chủ tịch nước Lương Cường, mở ra quan hệ hợp tác mới.

Thảm bại trước U17 Việt Nam, U17 Malaysia bị CĐV Đông Nam Á châm biếm
Thể thao

Thảm bại trước U17 Việt Nam, U17 Malaysia bị CĐV Đông Nam Á châm biếm

Thể thao

Sau thất bại 0-4 trước U17 Việt Nam tại lượt trận thứ 5 bảng C vòng loại giải U17 châu Á 2026, U17 Malaysia đã nhận vô số lời châm biếm từ các fan hâm mộ bóng đá Đông Nam Á.

Ukraine phục kích, tiêu diệt nhóm chiến binh Chechnya tinh nhuệ chiến đấu cho Nga
Thế giới

Ukraine phục kích, tiêu diệt nhóm chiến binh Chechnya tinh nhuệ chiến đấu cho Nga

Thế giới

Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine (HUR) ngày 30/11 thông báo vừa tiêu diệt một nhóm binh sĩ “Akhmat” của Chechnya tại thành phố cảng Berdyansk do Nga kiểm soát.

U17 Việt Nam đè bẹp U17 Malaysia, hiên ngang đoạt vé dự VCK U17 châu Á 2026
Thể thao

U17 Việt Nam đè bẹp U17 Malaysia, hiên ngang đoạt vé dự VCK U17 châu Á 2026

Thể thao

U17 Việt Nam đã có một trận đấu hoàn toàn vượt trội và thắng đậm 4-0 đầy thuyết phục trước U17 Malaysia để xuất sắc vượt qua vòng loại U17 châu Á 2026.

Tin bão mới nhất: Bão số 15 KOTO vẫn mạnh cấp 9, ít dịch chuyển, dự báo vùng biển Gia Lai - Khánh Hoà rủi ro thiên tai
Nhà nông

Tin bão mới nhất: Bão số 15 KOTO vẫn mạnh cấp 9, ít dịch chuyển, dự báo vùng biển Gia Lai - Khánh Hoà rủi ro thiên tai

Nhà nông

Tin bão mới nhất hôm nay, bão số 15 KOTO vẫn mạnh cấp 9, hầu như ít dịch chuyển. Dự báo đến ngày 3/12, bão số 15 KOTO sẽ suy yếu thành vùng áp thấp trước khi đổ bộ đất liền.

Phó Chủ tịch Quốc hội: Đây là nhiệm kỳ có công tác nhân sự nhiều nhất từ trước tới nay
Tin tức

Phó Chủ tịch Quốc hội: Đây là nhiệm kỳ có công tác nhân sự nhiều nhất từ trước tới nay

Tin tức

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh lưu ý, trong nhiệm kỳ tới, Ủy ban Công tác đại biểu cần đi đầu trong chuyển đổi số của Quốc hội, chú trọng xây dựng cơ sở dữ liệu nhân sự Quốc hội thống nhất, đồng bộ; số hóa hồ sơ nhân sự, hồ sơ bầu cử và hồ sơ đại biểu; tiến tới quản trị nhân sự bằng dữ liệu.

Du khách háo hức trải nghiệm Lễ hội cơm mới trên Bản Mây
Ảnh

Du khách háo hức trải nghiệm Lễ hội cơm mới trên Bản Mây

Ảnh

Lễ hội tái hiện nghi lễ và sinh hoạt truyền thống của 7 dân tộc: H’Mông Sa Pa, H’Mông Điện Biên, Xa Phó, Tày, Giáy, Dao Đỏ, Thái và Hà Nhì. Đây cũng là dịp đồng bào ăn mừng một năm mưa thuận gió hòa và đón chào mùa vụ bội thu.

Ukraine khiến quốc gia Trung Á nổi giận vì tấn công trạm dầu của Nga ở Biển Den
Thế giới

Ukraine khiến quốc gia Trung Á nổi giận vì tấn công trạm dầu của Nga ở Biển Den

Thế giới

Kazakhstan hôm Chủ nhật vừa gửi công hàm phản đối Ukraine vì tiến hành “một cuộc tấn công có chủ đích khác” nhằm vào một trạm dầu của Nga ở Biển Đen, đồng thời yêu cầu Kiev thực hiện “những biện pháp hiệu quả để ngăn chặn các sự cố tương tự trong tương lai”.

Sophia Phương Anh - Sophia Huỳnh Trần vô địch Pickleball đôi nữ VTV Cúp 2025
Thể thao

Sophia Phương Anh - Sophia Huỳnh Trần vô địch Pickleball đôi nữ VTV Cúp 2025

Thể thao

Ngày 30/11/2025, tại Cụm sân US Pickleball, Hà Nội đã diễn ra Lễ bế mạc Giải Pickleball VTV Cúp 2025. Trong ngày thi đấu cuối cùng, các nhà vô địch nội dung chuyên nghiệp đã xuất sắc khép lại mùa giải bằng những màn trình diễn đỉnh cao: , Sophia Huỳnh Trần Ngọc Nhi - Nguyễn Đắc Tiến vô địch đôi nam nữ chuyên nghiệp và bộ đôi Harsh Mehta - Vanshik Kapadia vô địch đôi nam chuyên nghiệp. Danh hiệu Hoa khôi Pickleball VTV Cúp 2025 thuộc về vận động viên trẻ Sophia Phương Anh.

Nghệ An: Nhiệt độ xuống thấp dưới 0, băng giá phủ trắng xã Na Ngoi
Tin tức

Nghệ An: Nhiệt độ xuống thấp dưới 0, băng giá phủ trắng xã Na Ngoi

Tin tức

Nhiệt độ xuống thấp dưới 0 độ, băng giá xuất hiện phủ trắng tại xã Na Ngoi, tỉnh Nghệ An. Người nông dân cũng chủ động các phương án phòng chống rét.

Tin tối (30/11): U22 Việt Nam có 7 cầu thủ sở hữu chiều cao từ 1m80
Thể thao

Tin tối (30/11): U22 Việt Nam có 7 cầu thủ sở hữu chiều cao từ 1m80

Thể thao

U22 Việt Nam có 7 cầu thủ sở hữu chiều cao từ 1m80; luật sư tư vấn FAM kiện 7 cầu thủ; HLV Alonso bác tin đồn mâu thuẫn với Bellingham; Napoli quyết chiêu mộ Mainoo; Messi tạo nên kỷ lục mới.

Ukraine hủy diệt 'thần sấm' Tor-M2, sở chỉ huy Nga tại căn cứ Saky
Thế giới

Ukraine hủy diệt "thần sấm" Tor-M2, sở chỉ huy Nga tại căn cứ Saky

Thế giới

Hải quân Ukraine phối hợp với lực lượng Đặc nhiệm (SOF) đã thực hiện một chiến dịch đặc biệt nhằm vào căn cứ không quân Saky ở bán đảo Crimea do Nga kiểm soát. Đòn tấn công đã phá hủy sở chỉ huy, kho UAV Orion, hệ thống Tor-M2 và Pantsir-S1 của Nga tại đây.

Nữ diễn viên phim 'Bến Thượng Hải' bị fan cuồng tấn công trong khách sạn?
Văn hóa - Giải trí

Nữ diễn viên phim "Bến Thượng Hải" bị fan cuồng tấn công trong khách sạn?

Văn hóa - Giải trí

Nhiều nguồn tin cho biết Triệu Nhã Chi - minh tinh nổi tiếng của điện ảnh Hoa ngữ bị làm phiền bởi những người hâm mộ cuồng nhiệt.

Phim trường sau ngày đóng máy: Lãng phí tài nguyên hay 'mỏ vàng' du lịch?
Văn hóa - Giải trí

Phim trường sau ngày đóng máy: Lãng phí tài nguyên hay "mỏ vàng" du lịch?

Văn hóa - Giải trí

Các phim trường được đầu tư hàng tỷ đồng phải tháo dỡ đầy tiếc nuối, đây được xem là "mỏ vàng" du lịch nếu được khai thác và đầu tư hợp lý.

Bác sĩ chuyên khoa điểm mặt hai bệnh lý thường gặp bậc nhất ở buồng trứng
Y tế

Bác sĩ chuyên khoa điểm mặt hai bệnh lý thường gặp bậc nhất ở buồng trứng

Y tế

Buồng trứng là cơ quan quan trọng của hệ sinh sản. Phụ nữ có nguy cơ mắc nhiều bệnh lý liên quan ở buồng trứng trong đó hai bệnh lý thường gặp là u nang buồng trứng và lạc nội mạc tử cung ở buồng trứng.

Tử vi ngày mai: 3 con giáp được Thần Tài để mắt, tháng 11 giữ phong độ, tháng 12 gặt thành công
Gia đình

Tử vi ngày mai: 3 con giáp được Thần Tài để mắt, tháng 11 giữ phong độ, tháng 12 gặt thành công

Gia đình

Tử vi ngày mai nhấn mạnh, Thần Tài ưu ái những người sáng suốt, không phải những người bốc đồng. Do đó, 3 con giáp này cần thận trọng hơn.

Hà Nội ra mắt “Âm nhạc cuối tuần”: Tạo điểm hẹn văn hóa giữa lòng Thủ đô
Tin tức

Hà Nội ra mắt “Âm nhạc cuối tuần”: Tạo điểm hẹn văn hóa giữa lòng Thủ đô

Tin tức

Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội chính thức khởi động Dự án “Âm nhạc cuối tuần” tại Nhà Bát Giác – hồ Gươm, mở ra không gian nghệ thuật cộng đồng mới, đưa âm nhạc chất lượng cao đến gần hơn với đời sống người dân Thủ đô.

Thủ tướng biểu dương Công an Lai Châu triệt phá tổ chức lừa đảo hơn 8.000 người
Tin tức

Thủ tướng biểu dương Công an Lai Châu triệt phá tổ chức lừa đảo hơn 8.000 người

Tin tức

Lực lượng chức năng Lai Châu đã xác định, làm rõ vai trò chủ mưu, cầm đầu của đối tượng Sùng Thị Mải, xác định nhóm đối tượng này đã chiếm đoạt hơn 300 tỷ đồng của hơn 8.000 nạn nhân...

Đạo diễn Lee Nghĩa tiết lộ lý do mời 3 chị em Ngân Quỳnh, Thanh Hằng, Thanh Ngọc đóng phim
Phim ảnh

Đạo diễn Lee Nghĩa tiết lộ lý do mời 3 chị em Ngân Quỳnh, Thanh Hằng, Thanh Ngọc đóng phim

Phim ảnh

Lee Nghĩa cho biết anh đã có nhiều lần cộng tác cùng Ngân Quỳnh, đến khi chuyển qua làm đạo diễn, có nhiều câu chuyện, nhân vật hợp với tính cách của Thanh Hằng và Thanh Ngọc nên quyết định mời cả 3 chị em cùng đóng chung.

Ông Zelensky công bố hai quyết định trừng phạt mới đối với Nga
Thế giới

Ông Zelensky công bố hai quyết định trừng phạt mới đối với Nga

Thế giới

Ukraine đã đồng bộ hóa các lệnh trừng phạt chống Nga với Mỹ và cũng áp đặt các hạn chế đối với những cá nhân tham gia vào quá trình phát triển và sản xuất máy bay không người lái của Nga.

Thủ quân U22 Việt Nam: Khoác áo ĐTQG từ năm 19 tuổi, được định giá 300.000 euro
Thể thao

Thủ quân U22 Việt Nam: Khoác áo ĐTQG từ năm 19 tuổi, được định giá 300.000 euro

Thể thao

Tiền vệ Khuất Văn Khang vừa được HLV Kim Sang-sik lựa chọn làm thủ quân U22 Việt Nam tham dự môn bóng đá nam SEA Games 33.

Tin đọc nhiều

1

Công an cảnh báo khẩn cấp về “Tài liệu 88 trang” có liên quan anh Nguyễn Xuân Đạt

Công an cảnh báo khẩn cấp về “Tài liệu 88 trang” có liên quan anh Nguyễn Xuân Đạt

2

Tin chiều 29/11: ĐT Malaysia không bị xử thua 0-3 ĐT Việt Nam, mà bị... loại luôn?

Tin chiều 29/11: ĐT Malaysia không bị xử thua 0-3 ĐT Việt Nam, mà bị... loại luôn?

3

Cuộc chiến cuối cùng: Euroclear gây sức ép buộc châu Âu công nhận chiến thắng của Nga và giải phóng tài sản

Cuộc chiến cuối cùng: Euroclear gây sức ép buộc châu Âu công nhận chiến thắng của Nga và giải phóng tài sản

4

Sản xuất lúa gạo ở Cuba-lương thực thiết yếu trên bàn ăn, vun đắp tình hữu nghị Việt Nam-Cuba, năng suất hơn 7 tấn/ha

Sản xuất lúa gạo ở Cuba-lương thực thiết yếu trên bàn ăn, vun đắp tình hữu nghị Việt Nam-Cuba, năng suất hơn 7 tấn/ha

5

Nghệ sĩ Nhân dân, Đại tá Tự Long bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ

Nghệ sĩ Nhân dân, Đại tá Tự Long bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ