Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia tại Đà Lạt sẽ có bể bơi, khu tập Golf

Sáng ngày 19/8, UBND tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp cùng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Lễ khởi công Khu B3 - Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia tại Đà Lạt. Tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Văn Hùng - Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Trong 1 ngày, tỉnh Lâm Đồng đã triển khai khởi công nhiều dự án chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Đây là một trong những công trình, dự án tiêu biểu được khởi công, khánh thành trực tuyến đồng thời tại 80 điểm cầu trên cả nước, chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025). Đây là sự kiện chính trị quan trọng, góp phần cổ vũ tinh thần đoàn kết, khát vọng phát triển và khẳng định thành tựu to lớn của nước ta trong thời kỳ đổi mới và hội nhập.

Ông Nguyễn Văn Hùng - Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết: Khu B3 của Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia tại Đà Lạt gồm các hạng mục: Khu bể bơi có mái che, khu tập Golf và hạ tầng kỹ thuật, dự kiến hoàn thành vào tháng 6/2026. Công trình được đầu tự hiện đại, đồng bộ, đảm bảo tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế, vừa phục vụ huấn huyện, thi đấu thể thao thành tích cao, vừa lan tỏa phong trào rèn luyện sức khỏe trong nhân dân. Góp phần vào tăng trưởng kinh tế - xã hội của tỉnh Lâm Đồng và các tỉnh lân cận.

Ông Nguyễn Văn Hùng phát biểu tại Lễ khởi công Khu B3 - Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia tại Đà Lạt.

"Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tin tưởng rằng, với tinh thần "Khẩn trương - An toàn - Chất lượng - Hiệu quả", công trình sẽ được hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật, mỹ thuật, sớm đưa vào hoạt động, phục vụ nhiệm vụ huấn luyện và thi đấu thể thao quốc gia.

Để đạt được mục tiêu trên, tôi yêu cầu chủ đầu tư tập trung điều hành, giám sát chặt chẽ, minh bạch tiến độ và tài chính, kịp thời tháo gỡ khó khăn. Các nhà thầu thi công huy động nhân lực, thiết bị hiện đại, tuân thủ về an toàn lao động, bảo vệ môi trường, đúng tiêu chuẩn kỹ thuật. Đồng thời, chính quyền và nhân dân địa phương tiếp tục tạo điều kiện về hạ tầng, giải phóng mặt bằng, đảm bảo an ninh trật tự để công trình sớm đưa vào hoạt động", ông Nguyễn Văn Hùng nói.

Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia tại Đà Lạt được xây dựng trên diện tích 10,29ha tại phường Langbiang - Đà Lạt.

Được biết, Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia tại Đà Lạt được xây dựng trên diện tích 10,29ha tại phường Langbiang - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) với tổng vốn đầu tư khoảng 300 tỷ đồng. Dự án bao gồm 3 phân khu chính là B1, B2 và B3. Khu B1 được thiết kế để xây dựng khu nhà ở cho huấn luyện viên, chuyên gia và vận động viên, cùng các cơ sở hỗ trợ, dự kiến khởi công vào cuối năm 2026; khu B2 là nơi xây dựng khối nhà thi đấu đa năng, được khởi công tháng 10/2023, có diện tích hơn 3,7ha; Khu B3 có diện tích 3,45ha là bể bơi có mái che, khu tập Golf.

Sân bóng cỏ thật tại Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia tại Đà Lạt đã được đưa vào sử dụng.

Ông Hồ Văn Mười - Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng nhận định: Việc khởi công đầu tư xây dựng Khu B3 - Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia tại Đà Lạt là bước đi mang tính chiến lược, nhằm hiện đại hóa hệ thống cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng huấn luyện; tạo điều kiện thuận lợi để nâng cao thành tích thể thao và góp phần khẳng định vai trò của tỉnh Lâm Đồng là trung tâm thể thao chất lượng cao của cả nước và khu vực.

Ông Hồ Văn Mười - Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại Lễ khởi công Khu B3 - Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia tại Đà Lạt.

Vì vậy, tỉnh Lâm Đồng đã nỗ lực thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, bàn giao đất cho chủ đầu tư, đồng thời chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương thường xuyên, tích cực phối hợp với chủ đầu tư trong quá trình triển khai công tác chuẩn bị dự án. Tỉnh Lâm Đồng cam kết sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để công trình được triển khai đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, sớm đưa vào sử dụng, phát huy hiệu quả.

Cũng trong ngày 19/8, tại tỉnh Lâm Đồng đã diễn ra Lễ khởi công các dự án khác gồm: Khu nhà ở xã hội cho công nhân Khu công nghiệp Hàm Kiệm II do Công ty Cổ phần Đầu tư Bình Tân làm chủ đầu tư; Khu tái định cư tại xã Hàm Kiệm phục vụ công tác giải phóng mặt bằng dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam qua địa bàn tỉnh, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 làm chủ đầu tư...

