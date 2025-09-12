Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đồng hành cùng chuỗi sự kiện "Tự hào Tổ quốc tôi"

Chuỗi sự kiện "Tự hào Tổ Quốc tôi"

Năm 2025 là năm đặc biệt với các dịp kỷ niệm lớn của Đất nước: Kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/05/1890 - 19/05/2025); 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/04/1975 - 30/04/2025); 78 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/07/1947-27/07/2025); 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/08/1945 - 19/08/2025); 80 năm ngày Quốc Khánh (02/09/1945 - 02/09/2025) và 95 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2025).

Trong giai đoạn ý nghĩa này, với mục đích khơi dậy tinh thần yêu nước, tự hào và biết ơn tiền nhân đã ngã xuống bảo vệ Tổ quốc trong các cuộc kháng chiến, ngày 23/07/2025, Báo Đại Đoàn Kết, cơ quan ngôn luận của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - đơn vị bảo trợ truyền thông, phối hợp với Công ty Cổ phần Sen Cộng đã khởi động Chuỗi sự kiện "Tự hào Tổ quốc tôi" bao gồm Cuộc vận động sáng tác "Viết tiếp câu chuyện tự hào" và "Hành trình báo công" nơi địa đầu của Tổ quốc.

Lễ công bố và gặp mặt báo chí sự kiện “Tự hào Tổ quốc tôi”. Ảnh: Quang Vinh (Báo Đại Đoàn Kết).

Tại công văn trên, Báo Đại Đoàn Kết trân trọng kính mời Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tham gia đồng hành cùng Chuỗi sự kiện "Tự hào Tổ quốc tôi", được tổ chức từ 23/07/2025 đến 15/10/2025 gồm Cuộc vận động sáng tác "Viết tiếp câu chuyện tự hào" và "Hành trình báo công" với các nội dung sau:

Vận động Hội Nông dân Việt Nam các cấp và các hội viên tham gia Cuộc vận động sáng tác "Viết tiếp câu chuyện tự hào".

Cử đại diện tham gia "Hành trình báo công" tại những nơi địa đầu của Tổ quốc, dự kiến trong thời gian từ ngày 08/9/2025 tới ngày 08/10/2025:

1. Cột cờ Lũng Cú, xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang.

2. Cột cờ A Pa Chải, xã Sin Thầu, tỉnh Điện Biên.

3. Bia Danh thắng Mũi Đôi, xã Đại Lãnh, tỉnh Khánh Hòa,

4. Cột cờ Mũi Cà Mau, xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau

Theo công văn này, Ban Tổ chức chuỗi sự kiện "Tự hào Tổ quốc tôi" trân trọng mời đại diện lãnh đạo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cùng tham gia thực hiện các nghi thức dâng hương, tưởng niệm các thế hệ anh hùng đã hy sinh vì độc lập, chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Đồng thời, đại diện Công an tỉnh Tuyên Quang sẽ giao lưu, phát biểu chia sẻ về công tác giữ gìn an ninh biên giới, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân nơi biên cương Tổ quốc.

Cuộc vận động sáng tác "Viết tiếp câu chuyện tự hào" năm 2025 khơi dậy tinh thần tri ân, lòng yêu nước

Theo Ban Tổ chức chuỗi sự kiện "Tự hào Tổ quốc tôi", cuộc vận động sáng tác “Viết tiếp câu chuyện tự hào” năm 2025 là một hoạt động trọng tâm trong khuôn khổ chương trình, nhằm khơi dậy tinh thần tri ân, lòng yêu nước và ý chí cống hiến trong mỗi người Việt Nam. Thông qua những bài viết truyền cảm hứng và sáng tạo nội dung trên nền tảng số, cuộc vận động mời gọi mọi công dân cùng viết tiếp câu chuyện hào hùng của dân tộc bằng chính trải nghiệm, hành động và khát vọng của mình.

Đối tượng dự thi "Viết tiếp câu chuyện tự hào" là công dân Việt Nam trên mọi miền Tổ quốc. Đặc biệt khuyến khích các cựu chiến binh, cựu công an nhân dân, cựu thanh niên xung phong, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên và quần chúng nhân dân.

Tác phẩm tham dự Cuộc vận động sáng tác phải thể hiện được một số nội dung sau:

+ Ca ngợi, khẳng định vẻ đẹp của hòa bình, giá trị của hòa bình trong sự phát triển bền vững của quốc gia, dân tộc.

+ Khơi dậy niềm tự hào dân tộc, lòng biết ơn với những hy sinh của cha ông và tri ân những công lao gìn giữ, bảo vệ Tổ quốc của các lực lượng vũ trang ở nơi tuyến đầu, qua đó khẳng định trách nhiệm với tương lại.

+ Từ những con người bình dị, những hành động thầm lặng mà cao đẹp, những ký ức giàu cảm xúc trong các ngày lễ lớn của dân tộc, lan tỏa những câu chuyện chân thành về sự tri ân, lòng yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết và khát vọng phát triên đất nước phôn vinh, hạnh phúc.

+ Báo công về thành tích cá nhân, tổ chức đã và đang đạt được trong công tác, học tập, sản xuất kinh doanh và bảo vệ thành quả, gìn giữ hòa bình, phát triển đất nước.

+ Lan tỏa lịch sử, văn hóa truyền thống; hình ảnh đất nước, con người và những thành tựu của công cuộc đổi mới; các giá trị, tư tưởng cao đẹp của dân tộc Việt Nam thông qua những dịp đại lễ của dân tộc; đề cao tinh thần sáng tạo, gắn kết cộng đồng và giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ.

Tác phẩm tham dự là sáng tác mới do các cá nhân/ nhóm tác giả thực hiện, chưa dự thi cuộc thi nào, chưa từng đoạt giải thưởng các cấp khác và không có sự tranh chấp về bản quyền tác phẩm, quyền tác giả.

Tác phẩm dự thi bằng Tiếng Việt, ngôn ngữ, hình ảnh sử dụng trong sáng, chân thực, không phản cảm, không vi phạm pháp luật, không vi phạm bản quyền, không xuyên tạc lịch sử hoặc thuấn phong mỹ tục Việt Nam.

Tác phẩm thể hiện trên 2 thể loại là bài viết (Có thể sử dụng hình ảnh minh họa đính kèm) và truyền thông số.

Với hình thức truyền thông số, tác phẩm dự thi được thể hiện bằng nhiều hình thức sáng tạo: Bài viết, hình ảnh, infographic, video... được đăng tải trên các nền tảng số, được cộng đồng hưởng ứng đánh giá cao, lan tỏa có tính tích cực; Tác giả dự thi là cá nhân/tổ chức, có kênh truyền thông riêng trên các nền tăng số, nội dung sáng tạo có tính giáo dục cao, lan tỏa thông điệp tích cực cho cộng đồng.

Hồ sơ gửi kèm bài dự thi: Ảnh chụp căn cước công dân (đối với cá nhân), ảnh chụp Đăng ký kinh doanh (với tổ chức), link kênh truyển thông riêng của cá nhân/đơn vị dự thi.

Mỗi tác giả dự thi được gửi dự thi không quá 10 tác phẩm. Mỗi tập thể được gửi dự thi 1 lần.



Ban Tổ chức sẽ trao tổng cộng 25 giải gồm giải cá nhân, giải tập thể, giải truyền thông số, trong đó có 22 giải cá nhân, 2 giải tập thể và 1 giải truyền thông số. Cụ thể như sau:

Hạng mục Giải cá nhân có tổng giá trị giải thưởng lên tới 42 triệu đồng, gồm 1 Giải Đặc Biệt, 1 Giải Nhất, 2 Giải Nhì, 3 Giải Ba, 15 Giải Truyền cảm hứng. Trong đó, Giải Đặc Biệt phần thưởng gồm giấy chứng nhận kèm tiền thưởng trị giá 10.000.000 đồng.

Giải tập thể gồm 1 Giải Tập thể gửi bài dự thi nhanh nhất và Giải Tập thể gửi bài dự thỉ đông nhất. Mỗi Giải Tập thể được tặng giấy chứng nhận kèm tiền thưởng trị giá 10.000.000 đồng/1 tác phẩm.

Giải Truyền thông số gồm 1 giải, phần thưởng gồm giấy chứng nhận kèm tiền thưởng trị giá: 5.000.000 đồng/1 tác phẩm.

Thời gian gửi nhận bài dự thi "Viết tiếp câu chuyện tự hào" từ ngày 25/07/2025 đến hết ngày 25/09/2025 (tính theo thời gian hiển thị trên hộp thư điện tử và dấu bưu điện).



Thời gian công bố và trao giải cuộc thi "Viết tiếp câu chuyện tự hào" dự kiến vào ngày 15/10/2025.

Chi tiết thể lệ cuộc thi "Viết tiếp câu chuyện tự hào" tại đây.