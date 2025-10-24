Trung vệ Lê Nguyên Hoàng 1m78: “SLNA cần lấy lại chất máu lửa xứ Nghệ"

Trung vệ Lê Nguyên Hoàng: “SLNA cần lấy lại chất máu lửa xứ Nghệ"

Trên sân Vinh tối 18/10, khán giả xứ Nghệ đã được chứng kiến một trận đấu giàu cảm xúc khi SLNA cầm hòa ứng viên vô địch CLB CAHN với tỷ số 1-1. Không chỉ là dấu mốc cho màn ra mắt của HLV Văn Sỹ Sơn, trận đấu còn khắc ghi khoảnh khắc chói sáng của trung vệ trẻ Lê Nguyên Hoàng – người mở tỷ số bằng một cú đá phạt tuyệt đẹp, mang đến hy vọng về sự hồi sinh của một tài năng từng được kỳ vọng lớn ở hàng thủ Việt Nam.

Trở lại sau quãng thời gian dài vật lộn với chấn thương, Lê Nguyên Hoàng chia sẻ với PV Báo Dân Việt rằng, bàn thắng vào lưới CLB CAHN mang ý nghĩa đặc biệt. Anh nói: “Đó là tình huống mà em đã tập luyện rất lâu rồi, thường là vào cuối các buổi tập. Khi bóng bay vào lưới, em cảm thấy rất vui vì đó là thành quả của sự kiên trì. Đây cũng là bàn thắng đầu tiên của em ở sân chơi cao nhất của bóng đá Việt Nam, nên cảm xúc thật sự rất đặc biệt. Em hy vọng bàn thắng này sẽ là bàn đạp để bản thân tiến xa hơn nữa”.

Lê Nguyên Hoàng ghi bàn cho CLB SLNA. Ảnh: FBNV.

Trong cuộc trò chuyện, Lê Nguyên Hoàng cũng thẳng thắn chia sẻ về quãng thời gian khó khăn vừa qua: “Thời gian vừa rồi, ở CLB em có trải qua một vài chấn thương và không được thi đấu thường xuyên. Vì vậy, ban huấn luyện đội tuyển trẻ quốc gia cũng không có nhiều cơ sở để theo dõi phong độ của em. Đó là điều khá tiếc, nhưng em hiểu và tôn trọng mọi quyết định. Quan trọng là mình phải nỗ lực trở lại để chứng minh năng lực của bản thân”.

Những lời nói ấy cho thấy sự chín chắn và cầu tiến của cầu thủ trẻ xứ Nghệ. Từng là trụ cột U23 Việt Nam trong một số đợt tập trung, nhưng chấn thương khiến anh phải rời xa ánh đèn sân cỏ, mất nhịp thi đấu và phần nào bị lãng quên trong các bản danh sách tập trung. Tuy nhiên, cú đá phạt thành bàn vào lưới CLB CAHN vừa qua dường như là lời khẳng định mạnh mẽ rằng Lê Nguyên Hoàng đang trở lại – không chỉ với phong độ mà còn với tinh thần và khát vọng.

Nói về tình hình của SLNA, cầu thủ sinh năm 2003 thẳng thắn: “Khó khăn thì nhiều, nhưng em nghĩ điều lớn nhất là chất máu lửa – cái bản sắc của người xứ Nghệ – đang bị thiếu đi. Thời gian tới, anh em trong đội sẽ cố gắng đoàn kết hơn, chiến đấu hết mình để lấy lại hình ảnh và bản sắc của SLNA. Mục tiêu của toàn đội là luôn ra sân với tinh thần cao nhất, chắt chiu từng cơ hội và từng điểm số qua mỗi trận đấu.”

Lê Nguyên Hoàng hy vọng sẽ được triệu tập lên U22 Việt Nam trong thời gian tới. Ảnh: Báo Nghệ An.

Tinh thần “máu lửa” mà Lê Nguyên Hoàng nhắc đến chính là điều NHM Nghệ An luôn mong đợi được thấy ở đội bóng quê hương. Và với sự xuất hiện của HLV Văn Sỹ Sơn, một làn gió mới đang thổi vào đội bóng xứ Nghệ. Lê Nguyên Hoàng cho biết thêm: “Qua ba tuần làm việc với thầy, em thấy thầy Sơn là người rất cá tính và nhiệt huyết trong công việc. Từ khi thầy đến, thầy đã mang lại một luồng gió mới cho toàn đội, giúp bọn em lấy lại tinh thần chiến đấu và sự tự tin. Trận hòa 1-1 trước CLB CAHN là minh chứng cho điều đó – một trận đấu quả cảm của toàn đội.”

Bên cạnh nỗ lực khẳng định bản thân ở CLB, Nguyên Hoàng cũng hướng tầm nhìn xa hơn – đó là tấm vé trở lại đội tuyển U22 Việt Nam tham dự SEA Games 33. Khi được hỏi về mục tiêu này, anh không giấu quyết tâm: “SEA Games là giải đấu mà bất kỳ cầu thủ trẻ nào cũng mong muốn được góp mặt. Qua một trận đấu thì chưa thể nói lên điều gì, nhưng em sẽ cố gắng thi đấu thật tốt ở từng trận, từng giai đoạn. Hy vọng một ngày không xa, em sẽ được trở lại đội tuyển U22 cũng như U23 quốc gia.”

Từ một trung vệ trẻ từng được xem là “viên ngọc thô” của bóng đá Nghệ An, trải qua chấn thương và những tháng ngày im tiếng, Lê Nguyên Hoàng đang cho thấy hình ảnh một cầu thủ không chịu đầu hàng nghịch cảnh. Bàn thắng từ chấm đá phạt vào lưới CLB CAHN như lời tuyên bố rằng anh đã sẵn sàng trở lại. Với tinh thần cầu tiến, thái độ chuyên nghiệp và khát khao cống hiến, Lê Nguyên Hoàng hoàn toàn có thể trở thành một trong những lựa chọn sáng giá nơi hàng thủ của U22 Việt Nam tại SEA Games 33 – giải đấu mà anh khao khát được góp mặt.