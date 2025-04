Tham dự Hội nghị, về phía tỉnh Kiên Giang, có sự ông Thái Văn Phúc - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh Kiên Giang, cùng các đồng chí là trưởng, phó các phòng ban chuyên môn và đại diện Ngân hàng TMCP Kiên Long – Chi nhánh Rạch Giá. Về phía An Giang, có ông Lê Phước Dũng – Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh An Giang, cùng các Phó Chủ tịch và Giám đốc Ngân hàng TMCP Kiên Long – Chi nhánh An Giang.

Tại hội nghị, Hội Nông dân hai tỉnh đã có bài phát biểu quan trọng, chia sẻ kinh nghiệm sâu sắc về công tác Hội và phong trào nông dân, chia sẻ kinh nghiệm quản lý Quỹ Hỗ trợ nông dân sao cho hiệu quả, phát huy đúng ý nghĩa của nguồn quỹ.

Tại hội nghị, ông Thái Văn Phúc - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh Kiên Giang chia sẻ các giải pháp sáng tạo trong việc vận hành và quản lý hiệu quả Quỹ Hỗ trợ nông dân của Hội Nông dân tỉnh Kiên Giang, góp phần phát triển sản xuất và nâng cao đời sống hội viên tỉnh trong thời gian qua.

Bên cạnh đó, ông Lê Phước Dũng – Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh An Giang cũng nêu bật các thành tựu nổi bật của tỉnh An Giang, nhấn mạnh vai trò của Hội trong việc liên kết với ngân hàng, doanh nghiệp và các tổ chức tài chính để hỗ trợ hội viên nông dân vươn lên làm giàu chính đáng.





Hội Nông dân An Giang, Kiên Giang trao đổi kinh nghiệm hoạt động quản lý Quỹ Hỗ trợ nông dân. Ảnh: PV





Tại hội nghị, Hội Nông dân hai tỉnh đã những chia sẻ kinh nghiệm sâu sắc về công tác Hội và phong trào nông dân, kinh nghiệm quản lý Quỹ Hỗ trợ nông dân. Ảnh: PV

Hội Nông dân tỉnh An Giang và Hội Nông dân tỉnh Kiên Giang tổ chức Lễ dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng và chụp ảnh lưu niệm tại khu lưu niệm. Ảnh:

Ngay sau hội nghị, nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), tại Khu Lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng (xã Mỹ Hòa Hưng, TP. Long Xuyên), Hội Nông dân tỉnh An Giang và Hội Nông dân tỉnh Kiên Giang tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng và trao 40 suất học bổng (mỗi suất trị giá 500.000 đồng) cho các em học sinh là con, em hội viên nông dân có hoàn cảnh khó khăn tại xã Mỹ Hòa Hưng, TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Ông Thái Văn Phúc - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh Kiên Giang trao học bổng cho các em học sinh. Ảnh: PV

Đây là món quà thiết thực nhằm động viên tinh thần, tiếp sức các em trên con đường học tập, góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng.