Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trao quyết định của Bộ Chính trị điều động, chỉ định Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn

Sáng 15/10, tại tỉnh Lạng Sơn, Ban Tổ chức Trung ương đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Ông Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị.

Theo Quyết định của Bộ Chính trị, ông Hoàng Quốc Khánh thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Sơn La; điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn nhiệm kỳ 2025 -2030.

Ông Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Hoàng Tính

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng đã trao quyết định cho ông Hoàng Quốc Khánh. Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đề nghị, trên cương vị là Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn, ông Hoàng Quốc Khánh cùng với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt và triển khai hiệu quả chương trình hành động của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm 2025-2030, sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo các cấp, ngành, địa phương của tỉnh Lạng Sơn cần phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, hỗ trợ, giúp đỡ tân Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Quốc Khánh hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn cần chỉ đạo khắc phục nhanh những thiệt hại do bão và hoàn lưu bão số 11 gây ra trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn vừa qua; đồng thời nghiên cứu kĩ các Kết luận của Bộ Chính trị về nâng cao chất lượng hoạt động của bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp, đảm bảo thông suốt, hiệu lực, hiệu quả.

Tỉnh Lạng Sơn nghiên cứu, đánh giá lại đội ngũ cán bộ, bố trí lại biên chế phù hợp với thực tế, đúng năng lực, chuyên môn...

Tân Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn Hoàng Quốc Khánh phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: Hoàng Tính

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn Hoàng Quốc Khánh cảm ơn Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã tin tưởng, giao trọng trách là người đứng đầu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn; hứa sẽ nhanh chóng nắm bắt tình hình địa bàn; tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống cách mạng của tỉnh; nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu để cùng với các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và nhân dân các dân tộc trong tỉnh phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, đổi mới, thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVIII đề ra...



Ông Lê Minh Hưng (bên phải) trao quyết định của Bộ Chính trị cho ông Hoàng Quốc Khánh. Ảnh: Hoàng Tính

Tiểu sử và quá trình công tác của tân Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn Hoàng Quốc Khánh:

Ông Hoàng Quốc Khánh, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn, sinh ngày 2/9/1969, dân tộc Thái. Quê quán xã Chiềng Pằn, huyện Yên Châu (nay là xã Yên Châu) tỉnh Sơn La. Ngày vào Đảng: 15/11/1999.

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư “Quản lý kinh tế trong lĩnh vực tổ hợp hoá học lâm nghiệp”; Cử nhân chuyên ngành “Luật gia đánh giá”; Tiến sĩ chuyên ngành Kinh tế.

Học hàm, học vị: Tiến sĩ

Lý luận chính trị: Cao cấp

Ngoại ngữ: Tiếng Nga

Quá trình công tác:

Từ tháng 10/2003 - 7/2007: Chuyên viên, Công tác tại Văn phòng Tỉnh ủy Sơn La.

Tháng 7/2007 - 6/2009: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phù Yên.

Tháng 7/2009 - 6/2010: Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La.

Tháng 7/2010 - 9/2010: Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La.

Tháng 9/2010 - 6/2011: Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La.

Tháng 6/2011 - 6/2014: Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La

Tháng 6/2014 - 6/2015: Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sơn La.

Tháng 6/2015 - 8/2015: Tỉnh ủy viên, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Sơn La.

Tháng 8/2015 - 21/9/2015: Tỉnh ủy viên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Sơn La.

Từ 22/9/2015 - 12/6/2019: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Sơn La.

Từ 12/6/2019 – 01/8/2024: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La.

Từ 01/8/2024 – 07/11/2024: Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La.

Từ 07/11/2024 đến tháng 9/2025 làm Bí thư Tỉnh uỷ Sơn La, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ngày 28/9/2025, ông Hoàng Quốc Khánh được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Sơn La bầu tái cử Bí thư Tỉnh ủy Sơn La, nhiệm kỳ 2025-2030.