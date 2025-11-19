Sáng 19/11, tại Hà Nội, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm truyền thống Đại học Văn Khoa (1945-2025) và 30 năm Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội (1995-2025).

Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi lẵng hoa chúc mừng nhà trường.

Các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm.

GS.TS Hoàng Anh Tuấn, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐHQGHN, cho biết: “Hành trình 80 năm từ Đại học Văn khoa, Đại học Tổng hợp Hà Nội đến Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn hôm nay đã tạo nên những thành tựu to lớn, trở thành di sản quý giá và nguồn lực quan trọng để Nhà trường bứt phá trong kỷ nguyên mới, tiếp tục khẳng định vị thế hàng đầu quốc gia và vươn tầm quốc tế".

GS.TS Hoàng Anh Tuấn, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội chia sẻ trong lễ kỷ niệm.



Theo GS.TS Hoàng Anh Tuấn, Nhà trường luôn chủ động đổi mới để thích ứng với xu thế giáo dục đại học hiện đại. Năm 2024, lĩnh vực khoa học xã hội của Trường được xếp hạng 501–600 thế giới theo Times Higher Education; năm 2025, Trường được Bộ GDĐT xếp vào nhóm cơ sở đại học có kết quả kiểm định chất lượng cao nhất cả nước.

"Ngày 10/10/2025, Tổng Bí thư Tô Lâm đã gửi thư chúc mừng Nhà trường nhân dịp kỷ niệm 80 năm truyền thống và 30 năm phát triển. Tổng Bí thư bày tỏ tin tưởng và kỳ vọng rằng, “với triết lý Văn hiến - hiện đại - khai phóng và tinh thần đổi mới sáng tạo, Nhà trường sẽ tiếp tục phát triển đột phá, kết hợp giữa truyền thống và đổi mới, văn hiến và thời đại, hàn lâm và hội nhập, tinh hoa và đại chúng, đến năm 2030, một số lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn của Nhà trường được xếp hạng trong nhóm 150 đại học châu Á”, GS.TS Hoàng Anh Tuấn chia sẻ.

PGS.TS Hoàng Minh Sơn, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết, Đại học Quốc gia Hà Nội xác định trường là một trong những trung tâm mạnh nhất về đào tạo, nghiên cứu và tư vấn chính sách trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn.

Để Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn tiếp tục phát huy vai trò tiên phong đó, Đại học Quốc gia Hà Nội đề xuất Chính phủ, các Bộ, ban, ngành quan tâm đầu tư hơn nữa cho lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, đồng thời cho phép thí điểm các cơ chế đặc thù, tự chủ vượt trội, tạo điều kiện cho phát triển đội ngũ học giả lớn, thu hút nhân tài, thúc đẩy nghiên cứu chiến lược và thực hiện tự chủ toàn diện.

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Phó Thủ tướng Lê Thành Long đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Phó Thủ tướng Lê Thành Long đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long cho hay, không có khoa học cơ bản vững mạnh sẽ không thể có khoa học ứng dụng đột phá, càng không thể có chiến lược phát triển độc lập và bền vững. Do đó, với vị thế là trung tâm khoa học xã hội và nhân văn hàng đầu của cả nước, Phó Thủ tướng cho rằng nhà trường cần đi đầu trong nghiên cứu và đào tạo khoa học cơ bản, góp phần giữ gìn và phát triển các giá trị văn hóa nền tảng, đồng thời mở ra những hướng tiếp cận mới trong đào tạo, nghiên cứu và tư vấn chính sách.



Con tàu hành trình 80 năm của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.

Khởi nguồn từ sắc lệnh số 45 do Chủ tịch Hồ Chí Minh ký ngày 10/10/1945, Ban Đại học Văn khoa thuộc Đại học Quốc gia Việt Nam ra đời, tiền thân của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội ngày nay.

Trải qua 80 năm, dù dưới tên gọi Đại học Văn khoa, Đại học Tổng hợp Hà Nội hay Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, trường đã đạt được nhiều thành tựu to lớn. Nhiều lần trường được Đảng và Nhà nước phong tặng nhiều danh hiệu cao quý: Huân chương Độc lập hạng Nhất (năm 2001), Anh hùng Lao động (năm 2005), Huân chương Hồ Chí Minh (năm 2010), Huân chương Lao động hạng Nhất (vào các năm 1981, 2015, 2025)…

Năm 2025, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, tuyển sinh 28 ngành đào tạo với tổng 2.650 sinh viên. Điểm chuẩn ngành Tâm lý học dẫn đầu với 29 điểm ở tổ hợp C00 (Văn, Sử, Địa). Ba ngành lấy từ 28 điểm trở lên gồm Báo chí, Đông phương học, Quan hệ công chúng. Trong đó, ngành Quan hệ công chúng cao nhất, với 28,95. Đây là những ngành học có điểm số cao chót vót mỗi mùa tuyển sinh, có năm gần chạm ngưỡng 30 điểm.