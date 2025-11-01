Trương Ngọc Ánh có động thái lạ sau khi bị bắt gây chú ý

Trương Ngọc Ánh có động thái lạ sau khi bị bắt

Ngay sau khi Trương Ngọc Ánh bị bắt, các trang mạng xã hội chính thức của nữ diễn viên trên Facebook và Instagram đều đồng loạt “bốc hơi”.

Theo ghi nhận, cả hai fanpage này đều trong tình trạng bị khóa, người dùng hiện không thể truy cập hay xem bất kỳ bài viết nào liên quan đến nữ diễn viên.

Tuy vậy, trang cá nhân mang tên Trương Ngọc Ánh với hơn 351.000 người theo dõi vẫn đang hoạt động bình thường. Dưới các bài đăng gần đây, phần bình luận xuất hiện nhiều ý kiến tiêu cực từ cộng đồng mạng.

Trương Ngọc Ánh và diễn viên Kiều Chinh trong dự án điện ảnh gần đây. Ảnh: FBNV

Động thái khóa fanpage diễn ra chỉ vài giờ sau khi thông tin về việc Trương Ngọc Ánh bị bắt được lan truyền rộng rãi trên truyền thông. Nữ diễn viên hiện bị Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM tạm giam để điều tra hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Cơ quan điều tra vẫn đang tiếp tục mở rộng vụ án và làm rõ trách nhiệm của những người liên quan.

Trong thời gian gần đây, Trương Ngọc Ánh liên tục vướng vào nhiều lùm xùm và nợ nần. Tháng 4 vừa qua, khi xuất hiện trước công chúng, cô thừa nhận một năm qua là giai đoạn đầy biến động, khiến tinh thần suy sụp và buộc phải bán nhiều tài sản để trả nợ.

“Năm vừa rồi tôi mất mát rất nhiều, không chỉ về tiền bạc do vụ kiện mà còn cả tinh thần. Cuối cùng, tôi chọn cách im lặng, tiếp tục nỗ lực để những sản phẩm sắp tới có thể nói thay mình”, Trương Ngọc Ánh chia sẻ.

Trước khi bị bắt tạm giam, Trương Ngọc Ánh vẫn duy trì hình ảnh năng động, xuất hiện thường xuyên tại các sự kiện giải trí và hoạt động xã hội. Trên trang cá nhân, cô liên tục chia sẻ những khoảnh khắc đời thường tươi tắn, vui vẻ cùng bạn bè và đồng nghiệp.

Trương Ngọc Ánh trong một hoạt động thiện nguyện gần đây. Ảnh: FBNV

Ngày 30/10/2025, nữ diễn viên đăng tải loạt ảnh dự sinh nhật một người bạn thân. Trong bộ váy trắng thanh lịch, Trương Ngọc Ánh khoe vẻ ngoài trẻ trung, vóc dáng gợi cảm ở tuổi 49. Bên cạnh đó, cô còn chia sẻ nhiều hình ảnh trong các chuyến đi thiện nguyện, gọi đó là những kỷ niệm “ý nghĩa và khó quên” trong cuộc đời.

Trước đó ít ngày, người đẹp phim Hương Ga xuất hiện trong buổi gặp gỡ bạn bè tại Mỹ, cùng nhiều nghệ sĩ quen thuộc như ca sĩ Đoan Trang, người mẫu Minh Tú và Tuyết Ngân (Tam ca Áo Trắng). Cô viết trên trang cá nhân: “Gặp lại bạn bè thật vui và hạnh phúc”.

Ngày 20/10, Trương Ngọc Ánh cùng ê-kíp tổ chức buổi chiếu riêng bộ phim Chrysalis – Chiếc kén, dự án cô vừa đóng chính vừa tham gia sản xuất. Nữ diễn viên chia sẻ đây là “một đêm đáng nhớ, tràn đầy cảm xúc và tự hào”, đồng thời bày tỏ sự xúc động khi bộ phim nhận được nhiều phản hồi tích cực.

Trương Ngọc Ánh bị bắt tạm giam gây bất ngờ với công chúng. Ảnh: FBNV

Hồi đầu tháng 10, cô góp mặt tại gala PMUS Awards 2025 do Phan Như Thảo tổ chức, đảm nhận vai trò trao giải “Queen of the Night” – hạng mục tôn vinh người phụ nữ có phong thái sang trọng nhất. Ngoài ra, Trương Ngọc Ánh vẫn đều đặn tham gia các buổi trình diễn thời trang, ra mắt dự án nghệ thuật của đồng nghiệp và các giải pickleball – bộ môn thể thao cô yêu thích gần đây.

Đầu năm 2025, Trương Ngọc Ánh gây chú ý khi công bố dự án điện ảnh Chiếc kén, đánh dấu sự trở lại với phim ảnh sau thời gian gặp khó khăn trong kinh doanh. Cô thừa nhận từng khủng hoảng vì thua lỗ, kiện tụng và mất uy tín sau hơn hai thập kỷ làm nghề. “Tôi im lặng sau những ồn ào, chọn cách tập trung cho dự án mới. Tôi đã phải bán tài sản để trả nợ, để giữ chữ tín với mọi người”, cô chia sẻ.

Nữ diễn viên cho biết bản thân tìm lại cân bằng nhờ thiền và lao vào công việc. Sinh năm 1976 tại Hà Nội, Trương Ngọc Ánh là một trong những gương mặt nổi bật của điện ảnh Việt thập niên 1990–2000, được khán giả yêu mến qua các bộ phim Đồng tiền xương máu, Áo lụa Hà Đông, Hương Ga… Ngoài diễn xuất, cô còn thành công ở vai trò nhà sản xuất và doanh nhân.