Những bức hình hiếm của Trương Ngọc Ánh - nhan sắc đình đám showbiz Việt một thời

Hàng loạt cửa hàng vàng nổi tiếng ở Thanh Hóa đóng cửa
Một ngày kể từ khi công an xuất hiện tại nhiều tiệm vàng nổi tiếng ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa, hôm nay nhiều tiệm vàng nổi tiếng ở khu phố Lê Hoàn ở tỉnh này đồng loạt đóng cửa.
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Ngày 31/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM (Phòng Cảnh sát kinh tế), đã khởi tố, bắt tạm giam diễn viên Trương Ngọc Ánh để điều tra về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Thông tin này gây xôn xao dư luận do Trương Ngọc Ánh từng là nhan sắc đình đám bậc nhất showbiz Việt một thời.
Cố Nghệ sĩ Nhân dân Lê Dung có sự nghiệp vàng son, nhưng đời sống riêng gặp không ít thăng trầm, trắc trở.