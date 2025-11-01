Chủ đề nóng

Thứ bảy, ngày 01/11/2025 13:30 GMT+7

Những bức hình hiếm của Trương Ngọc Ánh - nhan sắc đình đám showbiz Việt một thời

Minh Anh Thứ bảy, ngày 01/11/2025 13:30 GMT+7
Trương Ngọc Ánh có vẻ ngoài khỏe khoắn, quyến rũ ở những bức ảnh thời thanh xuân.
Trương Ngọc Ánh từng đăng quang nhiều cuộc thi nhan sắc

Ngày 31/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM (Phòng Cảnh sát kinh tế), đã khởi tố, bắt tạm giam diễn viên Trương Ngọc Ánh để điều tra về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Thông tin này gây xôn xao dư luận do Trương Ngọc Ánh từng là nhan sắc đình đám bậc nhất showbiz Việt một thời.

Trương Ngọc Ánh sinh năm 1976 tại Hà Nội. Ngay từ thời còn đi học, cô đã nổi bật bởi chiều cao nổi bật, đôi mắt đẹp và gương mặt cuốn hút. Trương Ngọc Ánh giành giải nhất Học sinh thanh lịch THPT Lý Thường Kiệt, sau đó tham gia và chiến thắng Nữ sinh duyên dáng Hà Nội 1992. (Ảnh: TLP)
Tiếp nối thành công, nữ diễn viên tham dự cuộc thi Hoa hậu Noel Hà Nội và đăng quang. Danh hiệu trên giúp Ngọc Ánh có bước tiến lớn trong lĩnh vực người mẫu. Năm 1995, Ngọc Ánh ghi danh tại cuộc thi Tìm kiếm người mẫu châu Á. Đến năm 22 tuổi, cô đại diện Việt Nam tại đấu trường Hoa hậu Thời trang quốc tế Ai Cập 1998. (Ảnh: FBNV)
Trước khi trở thành diễn viên nổi tiếng của điện ảnh Việt, Trương Ngọc Ánh từng có một giai đoạn ngắn hoạt động âm nhạc. Vào năm 1999, cô cùng Trịnh Kim Chi, Minh Anh và Chung Vũ Thanh Uyên lập nhóm Tứ ca Ngẫu Nhiên. Nhóm thường xuất hiện trong các chương trình ca nhạc thời trang lớn, mang phong cách trình diễn hiện đại và trẻ trung so với mặt bằng Vpop cuối thập niên 90. (Ảnh: TLP)
Sau khi nhóm tan rã, Trương Ngọc Ánh tập trung cho điện ảnh và trở thành một trong những nữ diễn viên đình đám của showbiz Việt. Sau loạt phim như “Em còn nhớ hay em đã quên”, “Giã từ dĩ vãng”, “Đồng tiền xương máu”, “Áo lụa Hà Đông”… Trương Ngọc Ánh bước lên vị trí nữ diễn viên hàng đầu, trở thành gương mặt đắt giá. (Ảnh: TLP)
Trong bộ phim "Áo lụa Hà Đông", Trương Ngọc Ánh sánh đôi cùng nam diễn viên Quốc Khánh trong vai diễn cô Dần và anh Gù - hai người cùng đi ở cho một gia đình giàu có và nảy sinh tình cảm với nhau. Đây được coi là một trong những vai diễn đỉnh cao trong sự nghiệp diễn xuất của nữ diễn viên sinh năm 1976. Diễn xuất của cô cũng giúp bộ phim mang về giải thưởng Cánh diều vàng năm 2006. (Ảnh: NSX)
Trương Ngọc Ánh cũng thường xuyên xuất hiện trên các bộ ảnh lịch, khoe vẻ ngoài tươi trẻ, năng động. (Ảnh: AL)
Dù có những thay đổi về nhan sắc ở giai đoạn về sau, Trương Ngọc Ánh vẫn giữ được vẻ ngoài quyến rũ, gợi cảm, trẻ trung so với tuổi tác. (Ảnh: FBNV)

Trương Ngọc Ánh cùng con gái rạng rỡ trong bộ ảnh áo dài, gửi lời chúc tới khán giả

Trương Ngọc Ánh được chọn là đối tác sản xuất phim "Dragonfly" tại Việt Nam

Trương Ngọc Ánh xúc động xem lại "Áo lụa Hà Đông", hé lộ dự án mới

Cố Nghệ sĩ Nhân dân Lê Dung có sự nghiệp vàng son, nhưng đời sống riêng gặp không ít thăng trầm, trắc trở.

