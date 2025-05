Theo cơ quan điều tra, trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp nhận nội dung tố giác của người dân về việc Lương Phú Quới lợi dụng chức vụ Trưởng phòng giao dịch Ngân hàng TMCP PĐ - Chi nhánh Tân Châu, tỉnh An Giang, thoả thuận vay ông Đ.V.M số tiền 1,2 tỷ đồng để đáo hạn ngân hàng. Sau khi nhận được tiền thì Quới chiếm đoạt rồi rời khỏi địa phương.

Lương Phú Quới. Ảnh: CACC

Hiện không rõ Quới đang ở đâu, cần tổ chức truy tìm để phục vụ công tác giải quyết tin báo về tội phạm.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đề nghị cá nhân, cơ quan, tổ chức biết thông tin về đối tượng Lương Phú Quới đang ở đâu, thông báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang.

Quyết định truy tìm của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đối với Lương Phú Quới. Ảnh: CACC

Địa chỉ thông báo: Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang, địa chỉ: Số 6 Tôn Đức Thắng, phường Mỹ Bình, TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang hoặc điều tra viên Huỳnh Văn Vương, số điện thoại: 0968.941.901 để tiếp nhận xử lý theo quy định.