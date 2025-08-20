Ông Trump ra tuyên bố dứt khoát về Ukraine, 'dội gáo nước lạnh' cho Tổng thống Zelensky

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong cuộc gặp tại Nhà Trắng hôm 18/8. Ảnh: Reuters.

Trong cuộc phỏng vấn với Fox News, ông Trump khẳng định: “Các bạn có sự bảo đảm của tôi, và tôi là tổng thống. Sẽ không có ‘những đôi giày lính Mỹ trên mặt đất’ bảo vệ biên giới Ukraine với Nga, ngay cả sau khi tôi rời nhiệm kỳ".

Ông nói thêm, châu Âu sẵn sàng đưa quân nhân trực tiếp tới Ukraine, còn Mỹ sẽ hỗ trợ “chủ yếu qua đường không".

Tuy nhiên, ông Trump nhấn mạnh, các mục tiêu của Ukraine như gia nhập NATO hay giành lại bán đảo Crimea “là điều không thể".

Ban đầu, trong cuộc họp ngày 18/8, ông Trump chưa loại trừ khả năng triển khai quân Mỹ. Nhưng chỉ một ngày sau, ông khẳng định ranh giới cam kết: không gửi binh sĩ trên bộ, song vẫn để ngỏ sử dụng sức mạnh không quân.

Bà Leavitt nhắc lại: “Tổng thống đã dứt khoát loại trừ việc đưa lính Mỹ đến Ukraine. Nhưng sử dụng sức mạnh quân sự vẫn là một lựa chọn".



Đàm phán hòa bình còn xa vời

Trong khi Nhà Trắng tỏ ra lạc quan, khả năng tổ chức một cuộc gặp trực tiếp giữa Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Nga Vladimir Putin vẫn chưa rõ ràng.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov ngày 19/8 cho biết, Moscow không từ chối đàm phán nhưng khẳng định bất kỳ hội nghị thượng đỉnh nào cũng phải “chuẩn bị từng bước, bắt đầu từ cấp chuyên gia rồi mới tiến tới các giai đoạn tiếp theo".

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt thì tiết lộ ông Putin đã hứa với ông Trump rằng sẽ gặp ông Zelensky “trong vòng vài tuần".

Sau cuộc họp tại Nhà Trắng giữa ông Trump, ông Zelensky và 7 lãnh đạo châu Âu - nơi đưa ra những kế hoạch còn mơ hồ về bảo đảm an ninh cho Ukraine - các chuyên gia nhận định, con đường đi đến hòa bình vẫn dài.

Cho tới nay, kế hoạch bảo đảm an ninh cho Ukraine vẫn chưa rõ ràng. Mỹ và các lãnh đạo châu Âu muốn một cơ chế tương tự Điều 5 của NATO — nguyên tắc “một nước bị tấn công, tất cả cùng phản ứng".

Tuy nhiên, Moscow cực lực phản đối sự hiện diện của NATO tại Ukraine và coi việc ngăn cản Kiev gia nhập liên minh 32 thành viên này là điều kiện tiên quyết để chấm dứt chiến tranh.



Hiện vẫn chưa rõ liệu Moscow và Kiev có thể ngồi lại để đàm phán hay không. Bà Leavitt cho biết cả hai nhà lãnh đạo đều thể hiện “sẵn sàng đối thoại,” và Mỹ đang hỗ trợ để thúc đẩy cuộc gặp.



