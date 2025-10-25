Chủ đề nóng

Góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV
Bão số 12 Fengshen
Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV
Giá vàng biến động mạnh
Chủ tịch Hội NDVN và Bộ trưởng Bộ NNMT lắng nghe nông dân nói
Shark Bình bị bắt
Thái Nguyên ngập lụt lịch sử
Vỡ đập thủy điện Bắc Khê, Lạng Sơn
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
Mưa trên diện rộng ở các tỉnh miền Bắc
Đời sống văn hóa
Thứ bảy, ngày 25/10/2025 07:53 GMT+7

Từ cabin xe đến sân khấu rap: Khi Number 1 tiếp lửa cho hành trình chinh phục ước mơ

+ aA -
Hải Anh Thứ bảy, ngày 25/10/2025 07:53 GMT+7
Bốn giờ sáng. Khi thành phố còn chìm trong giấc ngủ, Khương Duy (35 tuổi) đã khởi hành từ bãi xe ngoại ô. Chiếc xe tải gầm lên, xé tan màn sương sớm, lao vun vút trên cung đường hun hút. Với anh, đây không chỉ là một chuyến giao hàng - mà là một cuộc chinh phục.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Anh bật bản rap yêu thích, khui chai Number 1 mát lạnh vừa lấy từ thùng đá để khởi động ngày mới. Hơi lạnh lan tỏa, làm dịu không khí trong cabin. Hương vị mạnh mẽ của Number 1 đánh thức mọi giác quan, tiếp thêm năng lượng.

Trong ánh đền pha lao vun vút trên đường, sắc vàng rực rỡ của chai Number 1 hắt sáng như một lời nhắc nhở thầm lặng: “Number 1 chính là người bạn đồng hành tiếp năng lượng trên hành trình bền bỉ chinh phục đam mê, giúp bạn không ngừng tiến bước trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình”.

Tiếp năng lượng, chiến đấu đến cùng

Mười năm qua, anh Duy đã rong ruổi khắp mọi nẻo đường từ Bắc chí Nam. Mỗi cây số là một thử thách, mỗi đêm là một cuộc chiến với chính mình. Có những đêm lạnh buốt, cơm buồn ngủ như tấm màn đen trùm xuống đôi mắt. Chỉ một khoảnh khắc lơ là, cái giá phải trả có thể là sự an toàn của bao người.

“Làm tài xế, không có chỗ cho sai sót. Mỗi cú đánh lái là một quyết định sống còn”, anh nói, ánh mắt không rời con đường phía trước, đầy tập trung và kiên định.

Với những tài xế, mỗi sáng sớm, giữa trưa hay khi mệt mỏi đều là thời điểm cần tiếp thêm năng lượng. Một chai Number 1 mát lạnh giúp họ bừng tỉnh, giữ vững sự tập trung để kiên định chinh phục từng cây số.

Khi mệt mỏi ập đến, anh lại khui chai Number 1, uống một hơi dài. Hương vị mát lạnh, thơm ngon đánh thức cơ thể, giúp anh bừng tỉnh. Đôi tay cứng như thép ghìm vô lăng, đôi mắt sáng như đèn pha giữa đêm dài. Với anh Duy, Number 1 không chỉ là nước tăng lực, mà là “liều doping tinh thần” giúp anh vững tay lái, bền bỉ với công việc và hành trình chinh phục đam mê phía trước.

Mỗi chuyến hàng giao an toàn không chỉ là thu nhập, mà còn là viên gạch xây nên giấc mơ tự chủ: Sở hữu chiếc xe tải của riêng mình, thấy nụ cười của vợ con khi trở về. Number 1 tiếp lửa cho giấc mơ ấy, một ngọn lửa bền bỉ, chưa bao giờ tắt.

“Bền bỉ không phải là chịu đựng, mà là khát khao được đi tiếp, thử thách giới hạn của bản thân dù mệt đến đâu”, anh cười. Trong cabin, giữa đêm khuya và tiếng máy rền vang, anh mở nhạc rap, uống Number 1 và tự nhủ: “Chỉ cần không bỏ cuộc, mình nhất định sẽ đến đích”.

Lan tỏa ngọn lửa bền đam mê

Tinh thần không bỏ cuộc ấy không chỉ hiện diện nơi anh Duy mà còn rực cháy mỗi ngày trong hàng triệu người Việt, từ những tài xế rong ruổi trên mọi nẻo đường, sinh viên thức trắng ôn bài, công nhân miệt mài tăng ca đêm, người lao công lặng lẽ giữ sạch phố phường, những start-up kiên trì vượt qua thử thách… đến nghệ sĩ như Đen. Tất cả đều mang trong mình một niềm tin bền bỉ: Chỉ cần không dừng lại, nhất định sẽ đến đích.

Chai Number 1 mát lạnh, hương vị mạnh mẽ tiếp thêm sức mạnh, tỉnh táo và tập trung, giữ lửa bền đam mê trên mọi hành trình chinh phục ước mơ.

Trước khi đứng trên sân khấu đầu tiên để chinh phục khán giả, Đen đã miệt mài sáng tác hàng trăm bản demo. Suốt 15 năm bền bỉ theo đuổi đam mê, anh từng bước khẳng định mình, trở thành biểu tượng của sự kiên định và nguồn cảm hứng sống động cho tinh thần “bền đam mê” – một ngọn lửa chưa từng tắt.

Câu chuyện của anh Duy và Rapper Đen gặp nhau ở cùng một tinh thần: “Tiếp năng lượng, bền đam mê và trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình.” Đó là hành trình không ngừng nỗ lực, tiến về phía trước để tiến gần hơn tới ước mơ.

Thắp sáng hành trình triệu người Việt

Đêm xuống, ánh đèn đường lấp lánh như hàng nghìn ngôi sao dẫn lối. Từ cabin xe, các nhà máy, quán cà phê khởi nghiệp đến phòng trọ sinh viên – ánh vàng đỏ từ chai Number 1 rực sáng, như những đốm lửa nối dài, thắp sáng cả thành phố.

Hãy tiếp năng lượng, bền đam mê và viết tiếp câu chuyện chinh phục ước mơ của chính bạn mỗi ngày với Number 1.

Khoảnh khắc ấy, giọng Đen vang lên trong loa cabin, hòa cùng hơi lạnh từ chai Number 1: “15 năm đồng hành cùng rap, Đen đã không ngừng bước đi trên hành trình đam mê… Tiếp năng lượng để chinh phục những cột mốc mới.”

Anh Duy mỉm cười, siết chặt vô lăng, tiếp tục tiến về phía trước. Ngoài kia, giữa đêm dài, vẫn còn biết bao con người bền bỉ làm việc, lặng lẽ theo đuổi ước mơ.

Hãy tiếp thêm năng lượng, giữ vững đam mê để chinh phục chặng đường mới, thắp sáng mọi ước mơ và viết nên câu chuyện bản lĩnh của chính bạn. Ngọn lửa ấy từ hàng triệu người Việt đang bùng lên, lan tỏa mạnh mẽ, sẽ không bao giờ tắt và Number 1 luôn là người bạn đồng hành trên hành trình ấy.

Tham khảo thêm

Rapper Đen và Number 1: Cú bắt tay “cực cháy”, truyền lửa “đam mê” cho người trẻ Việt

Rapper Đen và Number 1: Cú bắt tay “cực cháy”, truyền lửa “đam mê” cho người trẻ Việt

Uống Number 1 để nhận hơn 860.000 cơ hội trúng thưởng với tổng trị giá tới 10 tỷ đồng trong hè này

Uống Number 1 để nhận hơn 860.000 cơ hội trúng thưởng với tổng trị giá tới 10 tỷ đồng trong hè này

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Đọc thêm

Giá xăng dầu hôm nay 25/10: Trượt dốc sau đợt tăng
Kinh tế

Giá xăng dầu hôm nay 25/10: Trượt dốc sau đợt tăng

Kinh tế

Giá xăng dầu hôm nay 25/10, trên thị trường dầu thô thế giới, giá dầu thô giao dịch hôm nay trượt dốc dưới 0,3 USD/thùng, suy giảm 0,5% trong ngày.

'Siêu đô thị' lấn biển Cần Giờ: Chuyên gia nói về công nghệ lấn biển, người dân bàn chuyện sinh kế
Chuyển động Sài Gòn

"Siêu đô thị" lấn biển Cần Giờ: Chuyên gia nói về công nghệ lấn biển, người dân bàn chuyện sinh kế

Chuyển động Sài Gòn

"Siêu đô thị" lấn biển Cần Giờ đang dần thành hình. Các chuyên gia nhận định dự án là bước tiến táo bạo về kỹ thuật lấn biển, trong khi người dân địa phương tin tưởng vào tương lai khởi sắc khi sinh kế, hạ tầng và du lịch được mở rộng.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai có chỉ đạo quan trọng về các vụ tàu cá vi phạm khai thác trái phép ở vùng biển nước ngoài
Nhà nông

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai có chỉ đạo quan trọng về các vụ tàu cá vi phạm khai thác trái phép ở vùng biển nước ngoài

Nhà nông

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn yêu cầu Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh phối hợp với đơn vị thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng khẩn trương đưa ra truy tố, xét xử các vụ việc liên quan đến đưa tàu cá, ngư dân khai thác hải sản bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài, cùng các hành vi vận chuyển, gửi thiết bị giám sát hành trình (VMS) trái phép, theo Nghị quyết số 04/2024/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán TAND tối cao.

Tin Showbiz 24h: Nghệ sĩ Nhân dân Xuân Bắc đi thăm con trai, chồng thiếu gia nhắn nhủ Tăng Thanh Hà
Văn hóa - Giải trí

Tin Showbiz 24h: Nghệ sĩ Nhân dân Xuân Bắc đi thăm con trai, chồng thiếu gia nhắn nhủ Tăng Thanh Hà

Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ Nhân dân Xuân Bắc chia sẻ câu chuyện hài hước khi tới thăm con, Tăng Thanh Hà đón tuổi 39 là những tin tức showbiz nổi bật trong 24h qua.

Xã Năm Căn-1 xã mới của tỉnh Cà Mau có một khu kinh tế hoành tráng, diện tích gần 11.000ha, 3 mặt giáp biển
Nhà nông

Xã Năm Căn-1 xã mới của tỉnh Cà Mau có một khu kinh tế hoành tráng, diện tích gần 11.000ha, 3 mặt giáp biển

Nhà nông

Khu Kinh tế Năm Căn được thành lập từ năm 2010 ở tỉnh Cà Mau trước đây, với diện tích gần 11.000 ha, nay thuộc xã Năm Căn (địa phận huyện Năm Căn trước đây), nằm trên hành lang kinh tế phía Nam của tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng - là một trong những khu kinh tế ven biển quan trọng của cả nước, có vị trí chiến lược về quốc phòng - an ninh.

TP.HCM đẩy nhanh dự án nâng cấp Quốc lộ 13 huyết mạch kết nối vùng kinh tế trọng điểm phía Nam
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM đẩy nhanh dự án nâng cấp Quốc lộ 13 huyết mạch kết nối vùng kinh tế trọng điểm phía Nam

Chuyển động Sài Gòn

UBND TP.HCM vừa thống nhất kế hoạch chi tiết triển khai Dự án thành phần 2 – nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13. Khi hoàn thành vào năm 2028, tuyến đường huyết mạch này sẽ trở thành động lực phát triển kinh tế – đô thị, giảm áp lực giao thông cửa ngõ phía Bắc thành phố.

ĐT Malaysia nhập tịch 'chui' 7 cầu thủ: Phép màu bóng đá mang tên… gian lận
Thể thao

ĐT Malaysia nhập tịch "chui" 7 cầu thủ: Phép màu bóng đá mang tên… gian lận

Thể thao

Lệnh cấm của LĐBĐ Thế giới (FIFA) dành cho 7 cầu thủ "nhập tịch chui" của Malaysia đã phơi bày một thực tế đang lan rộng trong thế giới bóng đá hiện đại, đó là xu thế "mua" cầu thủ cho các ĐTQG.

Ngôi nhà 'đồn đại' 300 Kim Mã 'lột xác' ngoạn mục, trở thành công trình kiến trúc bề thế, nổi bật về đêm
Ảnh

Ngôi nhà "đồn đại" 300 Kim Mã "lột xác" ngoạn mục, trở thành công trình kiến trúc bề thế, nổi bật về đêm

Ảnh

Sau nhiều thập kỷ bị bỏ hoang, khoác lên mình vô số lời đồn đại và trở thành "nhà ma" nổi tiếng nhất Thủ đô, khu đất vàng tại 300 Kim Mã nay đã hoàn toàn "lột xác". Thay vì vẻ u ám, nơi đây giờ là công trình bề thế, khang trang.

'Không ai đến cứu anh đâu!”: Phương Tây thừa nhận sự thật tàn khốc ở Ukraine
Thế giới

"Không ai đến cứu anh đâu!”: Phương Tây thừa nhận sự thật tàn khốc ở Ukraine

Thế giới

“Nếu anh nói với binh sĩ Ukraine rằng một đội cứu thương sẽ tới đón họ ngay sau khi bị thương, họ sẽ bật cười. Ở chiến trường Ukraine, đó là điều không tưởng", Thiếu tá Maguire - một sĩ quan Anh từng tham gia chương trình huấn luyện Operation Interflex dành cho binh sĩ Ukraine tiết lộ với Business Insider.

Người xưa dặn: Trồng nhầm cây trước cửa, Thần Tài sẽ đi lạc, tai họa cận kề
Gia đình

Người xưa dặn: Trồng nhầm cây trước cửa, Thần Tài sẽ đi lạc, tai họa cận kề

Gia đình

Theo người xưa, việc trồng cây cảnh trước sân rất quan trọng đối với phong thủy gia đình. Đặc biệt nếu có 3 cây này chắn cửa, tiền bạc đội nón ra đi.

Tỷ giá USD/VND hôm nay (25/10): Thị trường tự do tăng vọt, ngân hàng giảm sốc
Kinh tế

Tỷ giá USD/VND hôm nay (25/10): Thị trường tự do tăng vọt, ngân hàng giảm sốc

Kinh tế

Tỷ giá USD/VND hôm nay (25/10) trong nước diễn biến trái chiều khi trên thị trường tự do giá USD tăng vọt trong khi các ngân hàng lại đồng loạt giảm giá tại chiều mua vào

Giá vàng, bất động sản 'nóng bỏng tay' giữa làn sóng tiền rẻ
Kinh tế

Giá vàng, bất động sản "nóng bỏng tay" giữa làn sóng tiền rẻ

Kinh tế

Sau hơn hai năm liên tiếp hạ lãi suất và duy trì chính sách tiền tệ nới lỏng, Việt Nam bước vào giai đoạn hiếm thấy trong chu kỳ kinh tế: dòng tiền rẻ dồi dào, nhưng các kênh tài sản như vàng, chứng khoán, bất động sản cùng lúc “nóng ran”.

Trên 1.091 tỷ đồng giúp người dân vùng lũ thêm vững vàng, vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống
Đại đoàn kết dân tộc

Trên 1.091 tỷ đồng giúp người dân vùng lũ thêm vững vàng, vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống

Đại đoàn kết dân tộc

Tính đến 17h00 ngày 24/10/2025, các cá nhân, đơn vị, tổ chức đã đăng ký ủng hộ thông qua tài khoản của Ban Vận động Cứu trợ Trung ương - Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là trên 1.091 tỷ đồng.

Thị trường tài sản mã hoá Việt Nam hôm nay 25/10: Vì sao 'kỳ lân' Việt - Sky Mavis lại đăng ký kinh doanh tại Singapore?
Kinh tế

Thị trường tài sản mã hoá Việt Nam hôm nay 25/10: Vì sao "kỳ lân" Việt - Sky Mavis lại đăng ký kinh doanh tại Singapore?

Kinh tế

Thị trường tài sản mã hoá Việt Nam hôm nay 25/10: Dù được xem là một trong những dự án nổi bật nhất của Việt Nam trong lĩnh vực Web3, nhưng khi tìm kiếm thông tin, nhiều người lại thấy Sky Mavis được được đăng ký kinh doanh tại Singapore.

Hà Nội lắp hơn 1.800 camera AI phạt nguội, lái xe sử dụng điện thoại khi dừng đèn đỏ có bị xử phạt?
Bạn đọc

Hà Nội lắp hơn 1.800 camera AI phạt nguội, lái xe sử dụng điện thoại khi dừng đèn đỏ có bị xử phạt?

Bạn đọc

Theo luật sư, trường hợp người điều khiển phương tiện dừng đèn đỏ sử dụng điện thoại gây cản trở hoặc ùn tắc giao thông họ vẫn có thể bị xử phạt theo quy định…

Nghệ sĩ Ưu tú Ngọc Huyền lên tiếng về tin đồn danh ca Thanh Tuyền bị bắt tại Mỹ
Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ Ưu tú Ngọc Huyền lên tiếng về tin đồn danh ca Thanh Tuyền bị bắt tại Mỹ

Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ Ưu tú Ngọc Huyền phủ nhận tin đồn danh ca Thanh Tuyền bị bắt tại Mỹ, khẳng định thông tin sai lệch ảnh hưởng sâu sắc đến danh dự của mẹ chồng.

Hậu quả thảm khốc khi châu Âu tịch thu tài sản của Nga
Điểm nóng

Hậu quả thảm khốc khi châu Âu tịch thu tài sản của Nga

Điểm nóng

Bộ trưởng Quốc phòng và Ngoại thương Bỉ Theo Francken thừa nhận rằng phản ứng của Nga trước việc tịch thu tài sản của nước này sẽ rất đau đớn.

Sốt cao, sưng tấy, không đi lại được vì 'cấy chỉ' tại phòng khám tư
Xã hội

Sốt cao, sưng tấy, không đi lại được vì "cấy chỉ" tại phòng khám tư

Xã hội

Tin lời quảng cáo, bệnh nhân đi "cấy chỉ" tại phòng khám tư gần nhà để chữa thoát vị đĩa đệm, nào ngờ bị nhiễm trùng, đau dữ dội...

Dưới chân con đèo đẹp ngoại mục ở tỉnh Đắk Lắk (sau sáp nhập) có một cái vịnh biển đẹp nhất, nhì Việt Nam
Nhà nông

Dưới chân con đèo đẹp ngoại mục ở tỉnh Đắk Lắk (sau sáp nhập) có một cái vịnh biển đẹp nhất, nhì Việt Nam

Nhà nông

Nằm nép mình dưới chân đèo Cả, vịnh Vũng Rô, tỉnh Đắk Lắk mới (sau sáp nhập tỉnh Phú Yên) hiện lên như một bức tranh sơn thủy hữu tình giữa biển trời bao la. Không chỉ là danh thắng nổi tiếng, nơi đây còn là chứng tích lịch sử, gắn với bến Vũng Rô - nơi từng đón những chuyến tàu Không số chở vũ khí chi viện cho chiến trường miền Nam trong kháng chiến chống Mỹ.

Phường mới này của tỉnh Đồng Tháp (sau hợp nhất, sáp nhập), phố buôn bán tấp nập, dưới sông nuôi cá lồng dày đặc
Nhà nông

Phường mới này của tỉnh Đồng Tháp (sau hợp nhất, sáp nhập), phố buôn bán tấp nập, dưới sông nuôi cá lồng dày đặc

Nhà nông

Phường Hồng Ngự (trước thời điểm hợp nhất, sáp nhập, Hồng Ngự là tên một thành phố)-Vùng đất biên giới của tỉnh Đồng Tháp giáp với Vương quốc Campuchia ngày càng “thay da đổi thịt”, nhất là sau khi sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã đã mở ra không gian đầy tiềm năng phát triển.

Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2025 đề xuất chính sách đặc biệt mở vùng sản xuất lúa tại Cuba, Triều Tiên
Nhà nông

Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2025 đề xuất chính sách đặc biệt mở vùng sản xuất lúa tại Cuba, Triều Tiên

Nhà nông

Trước thềm Diễn đàn lắng nghe nông dân nói, anh Phạm Văn Hướng, Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2025, đồng thời là Chủ tịch CLB Đại điền tỉnh Ninh Bình kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường có chính sách đặc biệt hỗ trợ, tổ chức các đoàn đưa nông dân xuất sắc sang Cuba hoặc Triều Tiên để tham quan, học hỏi và tìm hiểu cơ hội hợp tác, mở vùng trồng lúa chất lượng cao.

Các tuyến đường nông thôn mới đẹp như phim ở Ninh Bình, có nơi toàn nhà to, biệt thự
Nhà nông

Các tuyến đường nông thôn mới đẹp như phim ở Ninh Bình, có nơi toàn nhà to, biệt thự

Nhà nông

Trong 5 năm qua, nhân dân tỉnh Ninh Bình mới (sau sáp nhập 3 tỉnh Ninh Bình, Nam Định, Hà Nam trước đây) đã hiến, góp hàng nghìn ha đất và hàng chục nghìn tỷ đồng để làm đường giao thông nông thôn, thủy lợi nội đồng, cùng nhiều công trình phúc lợi khác. Nhiều tuyến đường nông thôn mới được rải nhựa, bê-tông rộng rãi, thông thoáng...

Thị trường chứng khoán tuần 20/10 - 24/10: VN-Index hồi nhẹ sau cú 'rơi tự do' gần 95 điểm
Nhà đất

Thị trường chứng khoán tuần 20/10 - 24/10: VN-Index hồi nhẹ sau cú 'rơi tự do' gần 95 điểm

Nhà đất

Sau cú 'rơi tự do' gần 95 điểm trong phiên đầu tuần, VN-Index đã có sự phục hồi nhẹ nhưng vẫn đóng cửa dưới mốc 1.700 điểm. Khối ngoại tiếp tục gia tăng áp lực xả bán, trong khi khối tự doanh lại đẩy mạnh mua ròng, tạo nên sự phân hóa rõ nét giữa các nhóm cổ phiếu.

5 ứng viên nổi danh cho “ghế nóng' Thép xanh Nam Định
Thể thao

5 ứng viên nổi danh cho “ghế nóng" Thép xanh Nam Định

Thể thao

HLV Nguyễn Đức Thắng, HLV Nguyễn Thành Công, HLV Park Hang-seo, HLV Kiatisak Senamuang và HLV Shin Tae-yong được cho là những ứng cử viên sáng giá ngồi “ghế nóng” Thép xanh Nam Định trong thời gian tới.

Tập đoàn FLC triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường sau từ nhiệm của nhiều thành viên HĐQT
Nhà đất

Tập đoàn FLC triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường sau từ nhiệm của nhiều thành viên HĐQT

Nhà đất

Hai thành viên HĐQT đồng loạt xin từ nhiệm, FLC chỉ còn lại 2 người trong bộ máy lãnh đạo. Biến động nhân sự diễn ra ngay trước thềm Đại hội cổ đông bất thường và kế hoạch tái cấu trúc Bamboo Airways.

Nuôi thành công thứ cá rẻ tiền, thịt ngọt như mì chính, bơi dày đặc, một ông nông dân Tây Ninh xong vụ nào lãi vụ đó
Nhà nông

Nuôi thành công thứ cá rẻ tiền, thịt ngọt như mì chính, bơi dày đặc, một ông nông dân Tây Ninh xong vụ nào lãi vụ đó

Nhà nông

Thấy nuôi tôm rủi ro cao, ông Võ Văn Thạch (xã Tân Tập, tỉnh Long An trước đây), nay là tỉnh Tây Ninh, chuyển sang nuôi cá rô phi. Loài cá rẻ tiền này thịt ngọt như mì chính còn được ví như “gà dưới nước” hay cá của người nghèo vì sinh sản nhanh và cung cấp thực phẩm rẻ như cho với mong ước đổi vận.

Sáng nay Quốc hội phê chuẩn Phó Thủ tướng và một số Bộ trưởng, bầu chức danh lãnh đạo các cơ quan của Quốc hội
Tin tức

Sáng nay Quốc hội phê chuẩn Phó Thủ tướng và một số Bộ trưởng, bầu chức danh lãnh đạo các cơ quan của Quốc hội

Tin tức

Theo chương trình làm việc, sáng nay (25/10), Quốc hội sẽ họp riêng về công tác nhân sự. Quốc hội sẽ tiến hành bầu chức danh lãnh đạo các cơ quan của Quốc hội; phê chuẩn việc bổ nhiệm chức danh Phó Thủ tướng và một số Bộ trưởng.

Phường Long An, tỉnh Tây Ninh làm việc với đoàn kiểm tra, giám sát tỉnh về lĩnh vực tín dụng quan trọng
Nhà nông

Phường Long An, tỉnh Tây Ninh làm việc với đoàn kiểm tra, giám sát tỉnh về lĩnh vực tín dụng quan trọng

Nhà nông

Sáng ngày 24/10/2025, đoàn kiểm tra, giám sát của Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Tây Ninh do ông Nguyễn Hồng Phúc, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thành viên Ban đại diện Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Tây Ninh–làm Trưởng đoàn, đã có buổi làm việc, kiểm tra hoạt động tín dụng chính sách tại phường Long An, tỉnh Tây Ninh (địa phận TP Tân An, tỉnh Long An trước sáp nhập).

Cao kỷ lục, giá cà phê 115.000-120.000 đồng/kg, sao nông dân 'trồng cây tiền tỷ' ở Gia Lai vẫn 'ngủ phải tỉnh'
Nhà nông

Cao kỷ lục, giá cà phê 115.000-120.000 đồng/kg, sao nông dân "trồng cây tiền tỷ" ở Gia Lai vẫn "ngủ phải tỉnh"

Nhà nông

Giá cà phê Việt Nam, trong đó có giá cà phê Gia Lai tiếp tục giữ ở mức cao kỷ lục, dao động từ 115.000 – 120.000 đồng/kg trong những ngày cuối tháng 10, khi mùa thu hoạch cà phê đang cận kề. Niềm vui “được mùa, được giá” chưa trọn vẹn khi nông dân tại Gia Lai lại canh cánh nỗi lo bị trộm cà phê, "ngủ phải tỉnh"...

Sở Xây dựng Hà Nội nói gì về việc người dân mất 20 ngày chưa nộp được hồ sơ mua nhà ở xã hội online?
Nhà đất

Sở Xây dựng Hà Nội nói gì về việc người dân mất 20 ngày chưa nộp được hồ sơ mua nhà ở xã hội online?

Nhà đất

Hàng nghìn người dân đổ xô đăng ký mua nhà ở xã hội Rice City Long Châu (Long Biên, Hà Nội) qua hình thức trực tuyến, nhưng suốt 20 ngày ‘đánh vật’ với hệ thống lỗi, giới hạn lượt nộp, nhiều người vẫn không thể hoàn tất hồ sơ.

Tin đọc nhiều

1

Hai mỹ nhân tài hoa bạc mệnh của showbiz Việt, cùng qua đời ở tuổi 45

Hai mỹ nhân tài hoa bạc mệnh của showbiz Việt, cùng qua đời ở tuổi 45

2

Trồng lúa ở Cuba, máy gặt trên cánh đồng lúa 16ha, gieo giống lúa CT16 của Việt Nam, đẫy bông, trĩu hạt

Trồng lúa ở Cuba, máy gặt trên cánh đồng lúa 16ha, gieo giống lúa CT16 của Việt Nam, đẫy bông, trĩu hạt

3

Venezuela chuẩn bị sẵn 100.000ha đất nông nghiệp để dành riêng cho các nhà đầu tư nông nghiệp Việt Nam

Venezuela chuẩn bị sẵn 100.000ha đất nông nghiệp để dành riêng cho các nhà đầu tư nông nghiệp Việt Nam

4

Gặp một trong những người tạo ra giống lúa của Việt Nam đang "gây bão" ở Cuba, vì sao giống lúa này được trồng ở Cuba?

Gặp một trong những người tạo ra giống lúa của Việt Nam đang 'gây bão' ở Cuba, vì sao giống lúa này được trồng ở Cuba?

5

Giá vàng hôm nay mới nhất 23/10 tăng nhẹ: Nhu cầu mua vẫn cao, cập nhật "nóng" diễn biến tại chợ đen

Giá vàng hôm nay mới nhất 23/10 tăng nhẹ: Nhu cầu mua vẫn cao, cập nhật 'nóng' diễn biến tại chợ đen