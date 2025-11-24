Chủ đề nóng

Xét xử hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh vlogs...
Góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV
95 năm Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Gala ảnh Dân Việt với Thu vàng
Khám xét hệ thống cơ sở của Mailisa trên toàn quốc
Tự hào nông dân Việt Nam 2025
Lũ lụt, sạt lở ở miền Trung
1 năm thực hiện Kết luận tại Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân năm 2024
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
Giá vàng biến động mạnh
Văn hóa - Giải trí
Thứ hai, ngày 24/11/2025 11:02 GMT+7

Đất Tổ khẳng định vị thế trung tâm văn hóa cội nguồn của cả nước

+ aA -
Lê Sơn Thứ hai, ngày 24/11/2025 11:02 GMT+7
Tỉnh Phú Thọ đang hoàn thiện Đề án Phát triển văn hóa, con người tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2025-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm khai thác mạnh mẽ tiềm năng văn hóa của vùng Đất Tổ, đồng thời tạo nền tảng vững chắc để tỉnh trở thành trung tâm văn hóa cội nguồn của cả nước trong giai đoạn phát triển mới.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thời gian qua, sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa, con người trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Các di sản văn hóa được bảo tồn bài bản và phát huy hiệu quả; đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân ngày càng phong phú; các thiết chế văn hóa, thể thao được đầu tư từng bước đáp ứng nhu cầu của cộng đồng...

Tuy nhiên, so với tiềm năng, thế mạnh đặc biệt của một tỉnh giàu truyền thống lịch sử – văn hóa, Phú Thọ vẫn còn nhiều hạn chế, chưa tương xứng với vị thế “Đất Tổ Hùng Vương” và chưa bắt kịp yêu cầu phát triển trong bối cảnh mới, nhất là sau quá trình hợp nhất đơn vị hành chính.

Trời về đêm, dòng người vẫn nườm nượp đổ về trẩy hội Đền Hùng 2025. Ảnh: H.N

Trước thực trạng đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chủ động nghiên cứu, tham mưu cho tỉnh xây dựng 4 dự thảo về Đề án Phát triển văn hóa, con người tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2025 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết về phát triển văn hóa, con người Phú Thọ đáp ứng yêu cầu phát triển trong kỷ nguyên mới; nội dung điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Phú Thọ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trong phạm vi quản lý ngành; Kế hoạch đầu tư công năm 2026 của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Với quyết tâm chính trị cao, Phú Thọ đang từng bước khẳng định vị thế trung tâm văn hóa cội nguồn của cả nước. Đây không chỉ là mục tiêu phát triển mà còn là trách nhiệm thiêng liêng của vùng Đất Tổ trong việc gìn giữ, tôn vinh và lan tỏa giá trị văn hóa dân tộc Việt Nam.

Việc xây dựng các đề án đã đánh giá toàn diện tiềm năng, lợi thế; chỉ ra những thành tựu cũng như tồn tại, hạn chế trong sự nghiệp phát triển văn hóa, con người Phú Thọ. Trên cơ sở đó, tỉnh đặt ra mục tiêu xây dựng văn hóa trở thành nền tảng tinh thần vững chắc, là nguồn lực nội sinh quan trọng và động lực mạnh mẽ để thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội bền vững.

Mục tiêu xuyên suốt của các đề án là xây dựng hình mẫu con người Phú Thọ mang những phẩm chất nổi trội: yêu quê hương, đất nước; đoàn kết, sáng tạo; có khát vọng vươn lên và tinh thần đổi mới. Đồng thời, tỉnh định hướng phát triển Phú Thọ trở thành trung tâm văn hóa cội nguồn của cả nước, nơi bảo tồn và lan tỏa những giá trị văn hóa gốc của dân tộc Việt Nam. Đáng chú ý, tỉnh xác định tăng đầu tư cho văn hóa lên tối thiểu 2% tổng chi ngân sách hằng năm – một quyết tâm mạnh mẽ thể hiện sự coi trọng văn hóa như trụ cột phát triển.

Trong nội dung đề xuất điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Phú Thọ thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến 2050 trong lĩnh vực quản lý, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhấn mạnh phương hướng bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa; xem xét phương án xây mới, cải tạo, nâng cấp hệ thống thiết chế văn hóa – thể thao phù hợp với thực tế sau sáp nhập; đáp ứng yêu cầu tiếp cận, thụ hưởng của Nhân dân. Tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2030, 100% xã, phường có thiết chế văn hóa – thể thao đạt chuẩn và có ít nhất một điểm tập thể dục thể thao công cộng.

Đối với lĩnh vực du lịch, quy hoạch đề xuất điều chỉnh không gian phát triển gắn với 5 khu du lịch quốc gia và 9 trung tâm du lịch trọng điểm, nhằm định hướng rõ vai trò của Phú Thọ trên bản đồ du lịch cả nước. Bên cạnh đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng đề xuất chuyển đổi số toàn diện trong hoạt động báo chí, truyền thông; xây dựng mô hình tòa soạn hội tụ; bảo đảm 100% cơ quan hành chính Nhà nước và UBND cấp xã có trang thông tin điện tử, hệ thống truyền thanh ứng dụng công nghệ hiện đại.

Khách quốc tế thích thú hòa mình vào vòng tròn hát Xoan tại đình cổ Hùng Lô. Ảnh: H.N

Về kế hoạch đầu tư công năm 2026, Sở đã rà soát và đề xuất danh mục các dự án trọng điểm thuộc ngành với tổng mức đầu tư 137,151 tỷ đồng, ưu tiên cho các công trình bị xuống cấp hoặc cấp thiết cần đầu tư nâng cấp.

Liên quan đến dự thảo nêu trên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga cho biết, hiện tỉnh Phú Thọ đang đề nghị Sở Văn hóa, thể thao, du lịch tổng hợp, tiếp thu ý kiến sở ngành, đơn vị liên quan để chỉnh sửa, hoàn thiện; từ đó xin ý kiến, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét trong thời gian tới.

Hang xóm Trại có niên đại 21.000 năm, được xếp hạng di tích khảo cổ học cấp quốc gia năm 2001. Ảnh: Trọng Đạt

Tu bổ, phục hồi Di tích Hang xóm Trại và Mái đá làng Vành (tỉnh Phú Thọ)

Ngày 19/11, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính đã ký Quyết định số 2531/QĐ-TTg phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Di tích khảo cổ quốc gia đặc biệt Hang xóm Trại và Mái đá làng Vành, tỉnh Phú Thọ. Phạm vi nghiên cứu lập quy hoạch gồm toàn bộ địa giới hành chính của 8 xã: Ngọc Sơn, Quyết Thắng, Thượng Cốc, Lạc Sơn, Đại Đồng, Yên Phú, Mường Vang và Nhân Nghĩa, tỉnh Phú Thọ, có diện tích khoảng 58.746,19ha; bao quanh không gian hình thành và phát triển “Văn hóa Hòa Bình” ở Việt Nam và Trung tâm Mường Vang xưa của người Mường.
Mục tiêu lập Quy hoạch di tích gồm bảo quản, tu bổ, phục hồi Di tích khảo cổ quốc gia đặc biệt Hang xóm Trại và Mái đá làng Vành; giữ gìn các giá trị văn hóa đặc biệt tiêu biểu của cư dân nền “Văn hóa Hòa Bình”, làm minh chứng cho các thế hệ mai sau về lịch sử phát triển của loài người.
Làm cơ sở khoa học cho việc nghiên cứu, nhận diện giá trị; cơ sở pháp lý cho công tác quản lý, lập, thẩm định, phê duyệt và triển khai các dự án thành phần về bảo tồn và phát huy giá trị di tích gắn với phát triển du lịch và văn hóa; góp phần phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân địa phương.
Đồng thời, xác định ranh giới khoanh vùng bảo vệ di tích Hang xóm Trại và Mái đá làng Vành làm cơ sở pháp lý để quản lý di tích, xác định các khu chức năng, tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan và bố trí hạ tầng kỹ thuật phù hợp với các giai đoạn bảo tồn và phát huy giá trị di tích; phát huy và khai thác có hiệu quả các giá trị của di tích; đưa di tích trở thành trung tâm nghiên cứu về “Văn hóa Hòa Bình” của khu vực và thế giới, điểm đến du lịch hấp dẫn; điểm trải nghiệm, tham quan văn hóa đặc sắc, tạo nguồn thu, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, bảo tồn di tích.
Theo phê duyệt, đối tượng nghiên cứu lập quy hoạch di tích gồm: Di tích quốc gia đặc biệt Hang xóm Trại và Mái đá làng Vành gồm: các hang động đá vôi (Hang xóm Trại và mái đá làng Vành) gắn với những dấu tích về đời sống sinh hoạt của cư dân “Văn hóa Hòa Bình” thuộc giai đoạn Hòa Bình giữa (niên đại khoảng 17.000-18.000 BP), cảnh quan, môi trường xung quanh các điểm di tích... Các giá trị văn hóa phi vật thể đặc sắc gắn với tín ngưỡng thờ đá của người Mường xưa; tín ngưỡng thờ thần Thành Hoàng của vùng Mường Trắng, Mường Vành xưa và lễ Xuống đồng truyền thống của đồng bào dân tộc Mường…

Tham khảo thêm

Vun đắp khối đại đoàn kết, xây dựng quê hương Đất Tổ giàu đẹp

Vun đắp khối đại đoàn kết, xây dựng quê hương Đất Tổ giàu đẹp

Tạo bứt phá hạ tầng, thu hút nhà đầu tư chiến lược đến Đất Tổ

Tạo bứt phá hạ tầng, thu hút nhà đầu tư chiến lược đến Đất Tổ

Những bông hoa đẹp trong vườn hoa đất Tổ vua Hùng

Những bông hoa đẹp trong vườn hoa đất Tổ vua Hùng

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

BTV duy nhất của Bản tin Thời sự VTV quê gốc xứ Nghệ, không sử dụng tên thật khi lên sóng

Khánh Trang là BTV duy nhất của Bản tin Thời sự VTV quê gốc xứ Nghệ, không sử dụng tên thật khi lên sóng truyền hình như những BTV khác.

“Giữ hồn” bản sắc văn hóa: Cách người Mai Hạ ở Phú Thọ nâng tầm nghề truyền thống

Văn hóa - Giải trí
“Giữ hồn” bản sắc văn hóa: Cách người Mai Hạ ở Phú Thọ nâng tầm nghề truyền thống

Cửa hàng ở Nha Trang của "Trùm truyền thông" Color Man bị ngập sâu 1 mét, hỏng phần lớn máy móc

Văn hóa - Giải trí
Cửa hàng ở Nha Trang của 'Trùm truyền thông' Color Man bị ngập sâu 1 mét, hỏng phần lớn máy móc

Phạm Thoại lên tiếng vụ Hương Giang “trượt” Top 30 Miss Universe 2025

Văn hóa - Giải trí
Phạm Thoại lên tiếng vụ Hương Giang “trượt” Top 30 Miss Universe 2025

Lai Châu sẵn sàng hút khách du lịch và nhà đầu tư qua tuần văn hóa – Marathon lớn nhất năm

Văn hóa - Giải trí
Lai Châu sẵn sàng hút khách du lịch và nhà đầu tư qua tuần văn hóa – Marathon lớn nhất năm

Đọc thêm

Liệt tay sau khi đập mạnh vai vào ô tô sau tai nạn giao thông
Xã hội

Liệt tay sau khi đập mạnh vai vào ô tô sau tai nạn giao thông

Xã hội

Sau tai nạn giao thông, dù được cứu sống nhưng tay của bệnh nhân của bệnh nhân bị liệt hoàn toàn, mất đi chức năng vận động và cảm giác.

Leo núi Thị Vải để trải nghiệm rồi đi lạc, nhóm 9 người được công an giải cứu trong đêm
Chuyển động Sài Gòn

Leo núi Thị Vải để trải nghiệm rồi đi lạc, nhóm 9 người được công an giải cứu trong đêm

Chuyển động Sài Gòn

Nhóm 9 người trải nghiệm leo núi Thị Vải và bị lạc trên đỉnh núi, sau khi nhận tin báo, Công an xã Châu Pha đã tổ chức tìm kiếm, đưa nhóm người xuống núi an toàn.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: Việt Nam vẫn'tồn' trên 100.000 hồ sơ sáng chế chờ được xử lý
Kinh tế

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: Việt Nam vẫn"tồn" trên 100.000 hồ sơ sáng chế chờ được xử lý

Kinh tế

Phát biểu giải trình các ý kiến của đại biểu Quốc hội sáng nay về dự thảo Luật Sở hữu trí tuệ, Bộ trưởng Bộ KH&CN ông Nguyễn Mạnh Hùng cho biết: Đã đến giai đoạn Việt Nam phải ưu tiên phát triển và bảo vệ tài sản trí tuệ để phát triển thành nước thu nhập cao, do vậy, cơ bản các sửa đổi là xung quanh đổi mới này.

Đức muốn tạo ra điều bất ngờ trong châu Âu để Nga trở tay không kịp
Điểm nóng

Đức muốn tạo ra điều bất ngờ trong châu Âu để Nga trở tay không kịp

Điểm nóng

Năm nay, Thủ tướng Đức Friedrich Merz đã cam kết xây dựng quân đội mạnh nhất châu Âu, một nhiệm vụ khó khăn đối với một quốc gia có quân đội đã bị lãng quên trong nhiều năm, theo CNN.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đại biểu quyên góp ủng hộ đồng bào bị lũ lụt
Tin tức

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đại biểu quyên góp ủng hộ đồng bào bị lũ lụt

Tin tức

Sáng 24/11, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Đại biểu tham dự Hội nghị toàn quốc công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng đã quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh bị bão lũ.

Những vi phạm sẽ khiến cán bộ, công chức bị khiển trách theo quy định mới?
Bạn đọc

Những vi phạm sẽ khiến cán bộ, công chức bị khiển trách theo quy định mới?

Bạn đọc

Cán bộ, công chức vi phạm lần đầu có thể bị khiển trách nếu phạm các lỗi từ thái độ, đạo đức, thực thi công vụ đến vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng, bảo vệ bí mật nhà nước… Đây là một trong những nội dung mới tại Nghị định 71/2023/NĐ‑CP, nêu chi tiết các hành vi sẽ bị xử lý đối với cán bộ, công chức.

Không khí lạnh miền Bắc tăng cường: Khu vực này tiếp tục mưa lớn diện rộng, nhiệt độ Hà Nội thấp nhất bao nhiêu
Nhà nông

Không khí lạnh miền Bắc tăng cường: Khu vực này tiếp tục mưa lớn diện rộng, nhiệt độ Hà Nội thấp nhất bao nhiêu

Nhà nông

Tin không khí lạnh miền Bắc tăng cường, từ chiều và đêm nay (24/11), không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, dự báo nhiệt độ Hà Nội thấp nhất 13 - 15 độ C; khu vực từ TP.Huế, TP. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to.

Video: Trung tâm hành chính công cấp xã, phường tại TP.HCM đẩy nhanh cải cách phục vụ người dân
Chuyển động Sài Gòn

Video: Trung tâm hành chính công cấp xã, phường tại TP.HCM đẩy nhanh cải cách phục vụ người dân

Chuyển động Sài Gòn

Tại trung tâm hành chính công xã Bình Lợi, TP.HCM, ngay từ đầu giờ sáng, khu vực tiếp nhận hồ sơ đã nhộn nhịp. Người dân đến làm thủ tục nhưng không còn cảnh chen chúc, chờ đợi. Nhiều người chỉ mất vài phút thao tác trên máy tính bảng, hoặc điện thoại, và hồ sơ đã được tiếp nhận trên hệ thống.

A Tam - Nhân vật khiến cao thủ Võ Đang tàn phế có cái kết thế nào khi đối đầu Trương Vô Kỵ?
Đông Tây - Kim Cổ

A Tam - Nhân vật khiến cao thủ Võ Đang tàn phế có cái kết thế nào khi đối đầu Trương Vô Kỵ?

Đông Tây - Kim Cổ

Trong Ỷ thiên đồ long ký, A Tam là một cao thủ bí ẩn và tàn độc. Hắn không chỉ đánh bại cao thủ của Thiếu Lâm mà còn khiến đệ tử Võ Đang phải chịu đựng nỗi đau tàn phế.

Toàn cảnh miền Trung hơn một tháng quay cuồng trong lũ dữ
Tin tức

Toàn cảnh miền Trung hơn một tháng quay cuồng trong lũ dữ

Tin tức

Miền Trung những ngày cuối năm 2025, lũ lụt, núi lở, đường sạt, chuỗi thiên tai dồn dập đổ xuống hàng vạn đôi vai gầy. Ngày qua ngày, miền Trung bị đặt trong một thử thách khắc nghiệt ít ai tưởng tượng nổi.

Một ông quan to làm thượng thư của 5 bộ vương triều nhà Nguyễn, đào sông Hoàng Giang (Hưng Yên), tu bổ đê Ninh Bình
Nhà nông

Một ông quan to làm thượng thư của 5 bộ vương triều nhà Nguyễn, đào sông Hoàng Giang (Hưng Yên), tu bổ đê Ninh Bình

Nhà nông

Lễ Trai Đặng Văn Hòa là vị quan to “tứ triều nguyên lão”, từng giữ chức Thượng thư tại 5 bộ quan trọng của vương triều nhà Nguyễn. Ông được xem là nhân vật kiệt xuất của vùng đất Cố đô Huế. Ông có công lớn trong việc xây dựng hệ thống đê điều, mở rộng thủy lợi ở vùng Bắc Hà, như đào mở rộng sông Hoàng Giang (địa phận tỉnh Hưng Yên) và tu bổ đê điều tại Ninh Bình.

Giải mã sức hút của dự án bất động sản 'hot' bậc nhất phố cảng hiện nay
Nhà đất

Giải mã sức hút của dự án bất động sản "hot" bậc nhất phố cảng hiện nay

Nhà đất

Hải Phòng đang bước vào giai đoạn thịnh vượng mới, nơi phong cách sống của giới tinh hoa được thể hiện trong sự chỉn chu, tinh tế, độc bản của những căn hộ hạng sang. Trong bối cảnh đó, dự án nào đáp ứng được nhu cầu sống sang - sống chất - sống trọn vẹn sẽ trở thành lựa chọn ưu tiên hàng đầu của khách hàng thượng lưu.

Thị trường thép chật vật vì rào cản xuất khẩu, nhu cầu trong nước mở lối thoát
Nhà đất

Thị trường thép chật vật vì rào cản xuất khẩu, nhu cầu trong nước mở lối thoát

Nhà đất

Năm 2025 đầy biến động với ngành thép khi áp lực phòng vệ thương mại gia tăng, trong khi kỳ vọng phục hồi được đặt vào sức cầu nội địa nhờ đầu tư công tăng tốc và thị trường nhà ở khởi sắc.

Nhà ở xã hội thứ cấp: Nhà cho người nghèo nhưng giá cho người giàu
Nhà đất

Nhà ở xã hội thứ cấp: Nhà cho người nghèo nhưng giá cho người giàu

Nhà đất

Giá nhà ở xã hội tại Hà Nội đang tăng chóng mặt, thậm chí tiệm cận mức của căn hộ thương mại. Nhiều dự án đã qua sử dụng 5 - 10 năm vẫn bị đẩy giá lên tới 70 - 90 triệu đồng/m2, khiến giấc mơ an cư càng xa tầm với.

Thêm 1 tấn thuốc và vật tư y tế thiết yếu trao tận tay người dân vùng lũ Đắk Lắk từ Long Châu
Doanh nghiệp

Thêm 1 tấn thuốc và vật tư y tế thiết yếu trao tận tay người dân vùng lũ Đắk Lắk từ Long Châu

Doanh nghiệp

Ngày 23/11, hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu đồng hành Sở Y tế Đắk Lắk trực tiếp trao 1 tấn thuốc và vật tư y tế thiết yếu, hỗ trợ chăm sóc sức khỏe cho người dân tại nhiều khu vực bị thiệt hại nặng nề do mưa lũ.

Agribank tiếp tục giảm 2% lãi suất cho vay, hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bão số 12, 13
Doanh nghiệp

Agribank tiếp tục giảm 2% lãi suất cho vay, hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bão số 12, 13

Doanh nghiệp

Nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước, phát huy vai trò Ngân hàng thương mại Nhà nước chủ lực, Agribank triển khai chính sách giảm tới 2%/năm lãi suất cho vay hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi bão số 12, bão số 13 và mưa lũ, giúp người dân, doanh nghiệp sớm ổn định đời sống, khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh.

Đề nghị công nhận quyền sở hữu trí tuệ với sản phẩm do AI tạo ra để chống sao chép
Kinh tế

Đề nghị công nhận quyền sở hữu trí tuệ với sản phẩm do AI tạo ra để chống sao chép

Kinh tế

Đại biểu Phạm Trọng Nghĩa (Đoàn ĐBQH tỉnh Lạng Sơn) đề nghị ghi nhận quyền sở hữu trí tuệ (SHTT) đối với các tác phẩm do AI tạo ra, song xác định rõ AI không phải là chủ thể quyền mà chủ thể quyền là con người, và con người là đối tượng cuối cùng sử dụng/vận hành AI.

Bệnh viện Chợ Rẫy khẩn trương lên đường chi viện, hỗ trợ đồng bào Khánh Hòa sau lũ
Chuyển động Sài Gòn

Bệnh viện Chợ Rẫy khẩn trương lên đường chi viện, hỗ trợ đồng bào Khánh Hòa sau lũ

Chuyển động Sài Gòn

Rạng sáng 24/11, Đoàn công tác y bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy đã cùng Thành Đoàn TP.HCM xuất phát, mang theo thuốc men và kinh nghiệm cứu hộ đến hỗ trợ người dân tỉnh Khánh Hòa khắc phục hậu quả nặng nề sau thiên tai.

Tiền đạo Nguyễn Xuân Son bị ông thầy gắn bó 5 năm... 'vô hiệu hóa'
Thể thao

Tiền đạo Nguyễn Xuân Son bị ông thầy gắn bó 5 năm... "vô hiệu hóa"

Thể thao

Dù không thể gây bất ngờ trước đối thủ quá mạnh là Thép xanh Nam Định, nhưng HLV của CLB Long An cũng thành công trong kế hoạch khiến học trò cũ Nguyễn Xuân Son im tiếng.

Nghệ sĩ Ưu tú nổi tiếng từ chối tiền chu cấp hàng tháng của Việt Hương là ai?
Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ Ưu tú nổi tiếng từ chối tiền chu cấp hàng tháng của Việt Hương là ai?

Văn hóa - Giải trí

Tại chương trình The Khang show mới đây, nghệ sĩ Việt Hương đã có những chia sẻ đầy chân thành về tình cảm và tâm huyết dành cho người thầy – Nghệ sĩ Ưu tú Minh Nhí, cũng như hành trình gắn bó với sân khấu kịch Trương Hùng Minh.

Bí quyết dạy tiếng Anh của một trường ở Hải Phòng giúp học sinh dẫn đầu cuộc thi có nhiều tỉnh thành
Xã hội

Bí quyết dạy tiếng Anh của một trường ở Hải Phòng giúp học sinh dẫn đầu cuộc thi có nhiều tỉnh thành

Xã hội

Vượt qua đội thi của 11 trường THPT, học sinh Trường THPT Hồng Quang (TP.Hải Phòng) đã giành Giải Nhất một cuộc thi hùng biện tiếng Anh.

Hơn 100 CSGT TP.HCM xuyên đêm, lội bùn dọn dẹp hậu lũ ở phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai
Chuyển động Sài Gòn

Hơn 100 CSGT TP.HCM xuyên đêm, lội bùn dọn dẹp hậu lũ ở phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai

Chuyển động Sài Gòn

Hơn 100 cán bộ, chiến sĩ Phòng CSGT Công an TP.HCM (PC08) sau hành trình hơn 13 giờ di chuyển đã lập tức 'lâm trận' giữa mưa lạnh, lội bùn giúp người dân và các bệnh viện ở phường Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) khắc phục hậu quả trận lũ lịch sử.

3 con giáp có quý nhân dẫn dắt, đột phá sự nghiệp, nhân đôi tài lộc trong 10 ngày đầu tháng 10 Âm lịch
Gia đình

3 con giáp có quý nhân dẫn dắt, đột phá sự nghiệp, nhân đôi tài lộc trong 10 ngày đầu tháng 10 Âm lịch

Gia đình

3 con giáp may mắn được quý nhân dẫn dắt, mở ra cơ hội đột phá trong công việc và gia tăng tài lộc bất ngờ trong 10 ngày đầu tháng 10 Âm lịch.

Thủ tướng Đức Merz cảnh báo Mỹ đừng đụng vào tài sản Nga bị đóng băng
Thế giới

Thủ tướng Đức Merz cảnh báo Mỹ đừng đụng vào tài sản Nga bị đóng băng

Thế giới

Mỹ không thể xử lý tài sản Nga bị đóng băng tại châu Âu. Điều khoản trong kế hoạch của Mỹ về việc chuyển số tiền này cho Ukraine để khôi phục với điều kiện Washington nhận được một nửa lợi nhuận, là điều "không thể chấp nhận được" - Thủ tướng Đức Friedrich Merz phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin Đức ARD.

Quốc hội tưởng niệm nạn nhân thiệt mạng do thiên tai, bão lũ tại các tỉnh miền Trung
Tin tức

Quốc hội tưởng niệm nạn nhân thiệt mạng do thiên tai, bão lũ tại các tỉnh miền Trung

Tin tức

Đầu giờ sáng 24/11, tưởng niệm các nạn nhân bị thiệt mạng do thiên tai, bão lũ gây ra, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã tổ chức lễ phát động quyên góp để hỗ trợ nhân dân vùng thiên tai sớm vượt qua những khó khăn, mất mát.

Ra mắt "Bản đồ cứu trợ sống" cuutro.jci.vn: Kết nối hy vọng giữa dòng lũ miền Trung
Nhà nông

Ra mắt "Bản đồ cứu trợ sống" cuutro.jci.vn: Kết nối hy vọng giữa dòng lũ miền Trung

Nhà nông

Trong bối cảnh mùa lũ lụt đang hoành hành dữ dội tại miền Trung, nền tảng web cuutro.jci.vn do JCI Việt Nam phát triển chính thức ra mắt, nhanh chóng trở thành "cứu cánh" kết nối nhu cầu cứu trợ với nguồn lực hỗ trợ. Với giao diện thân thiện và cập nhật thời gian thực, công cụ này không chỉ giúp người dân vùng thiên tai nhận được sự giúp đỡ kịp thời mà còn cam kết chia sẻ dữ liệu minh bạch cho các cơ quan chức năng, góp phần nâng cao hiệu quả ứng phó thiên tai quốc gia.

Tin sáng (24/11): HAGL chia tay HLV Lê Quang Trãi để “thay tướng, đổi vận”?
Thể thao

Tin sáng (24/11): HAGL chia tay HLV Lê Quang Trãi để “thay tướng, đổi vận”?

Thể thao

HAGL chia tay HLV Lê Quang Trãi để “thay tướng, đổi vận”?; Cristiano Ronaldo lập siêu phẩm “ngả bàn đèn”; Casemiro phải giảm lương nếu muốn ở lại M.U; Ibrahima Konate chưa phản hồi đề nghị gia hạn của Liverpool; Bạn gái nổi tiếng phản ứng bất ngờ về hình ảnh của Vinicius.

Đây là 'hình hài' khu nhà ở 170 tỷ ở tỉnh Ninh Bình đạt khách sạn 3 sao cho cán bộ luân chuyển, cán bộ sau sáp nhập
Nhà nông

Đây là "hình hài" khu nhà ở 170 tỷ ở tỉnh Ninh Bình đạt khách sạn 3 sao cho cán bộ luân chuyển, cán bộ sau sáp nhập

Nhà nông

Dự án xây dựng Nhà khách tỉnh Ninh Bình, đạt tiêu chuẩn 3 sao đang được đẩy nhanh tiến độ để đưa vào sử dụng. Nhà khách nhằm đáp ứng các yêu cầu nhà công vụ cho cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý luân chuyển về tỉnh, cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý được luân chuyển từ các huyện, thành phố của tỉnh Hà Nam, Nam Định và Ninh Bình cũ, về tỉnh công tác sau sáp nhập...

Xã nông thôn mới ở Phú Thọ, nhà sàn gội nắng mưa, cá suối nướng vỉ tre, xôi màu thơm khắp xóm, du khách đang lên chơi
Nhà nông

Xã nông thôn mới ở Phú Thọ, nhà sàn gội nắng mưa, cá suối nướng vỉ tre, xôi màu thơm khắp xóm, du khách đang lên chơi

Nhà nông

Phát triển du lịch cộng đồng ở xã nông thôn mới-xã Khả Cửu, tỉnh Phú Thọ (địa phận huyện Thanh Sơn trước đây) đang bảo tồn văn hóa dân tộc Mường độc đáo. Cộng đồng người Mường ở đây đang làm du lịch với nét riêng, đó là những nếp nhà sàn gội nắng mưa, cá suối nướng vỉ tre, làm xôi màu thơm khắp xóm...

Tin đọc nhiều

1

Tên thật và thủ đoạn của nữ nghi phạm đưa súng giúp phạm nhân tháo chạy ở Campuchia?

Tên thật và thủ đoạn của nữ nghi phạm đưa súng giúp phạm nhân tháo chạy ở Campuchia?

2

Nỗ lực của châu Âu sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga bất ngờ bị Mỹ phá

Nỗ lực của châu Âu sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga bất ngờ bị Mỹ phá

3

Giá vàng hôm nay mới nhất (22/11) đảo chiều tăng mạnh: Nhà vàng gặp sự cố bất ngờ, người dân lại xếp hàng dài

Giá vàng hôm nay mới nhất (22/11) đảo chiều tăng mạnh: Nhà vàng gặp sự cố bất ngờ, người dân lại xếp hàng dài

4

Giáo sư giàu nhất Việt Nam với tài sản gần 9.000 tỷ đồng: Quê Ninh Bình, giữ nhiều vị trí lãnh đạo cao

Giáo sư giàu nhất Việt Nam với tài sản gần 9.000 tỷ đồng: Quê Ninh Bình, giữ nhiều vị trí lãnh đạo cao

5

Giá vàng hôm nay mới nhất (23/11): Nhà vàng bán "nhỏ giọt", người mua xếp hàng đông hơn ngày thường

Giá vàng hôm nay mới nhất (23/11): Nhà vàng bán 'nhỏ giọt', người mua xếp hàng đông hơn ngày thường