Từ nhận thức pháp luật đến hành động xanh, Tân Thành đổi thay trong xây dựng nông thôn mới

Giá USD hôm nay 29/9: Đồng loạt suy yếu
Giá USD hôm nay 29/9 đồng loạt suy yếu tại thị trường quốc tế và trong nước. Còn thị trường tự do ghi nhận không biện động, hiện giao dịch ở mức 26.490 - 26.590 VND/USD (mua - bán).
