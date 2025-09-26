Từ nhận thức pháp luật đến hành động xanh, Tân Thành đổi thay trong xây dựng nông thôn mới

Điểm nóng

Tờ The Independent dẫn lời một nhóm chuyên gia cho biết Kiev không thể giành lại các vùng lãnh thổ Ukraine đã mất vào tay Nga nếu không có sự tham gia tích cực của các nước NATO ủng hộ Kiev. Đầu tuần này, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rằng Kiev có khả năng giành lại lãnh thổ mà họ tuyên bố chủ quyền.