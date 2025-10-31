Chủ đề nóng

Chủ tịch Hội NDVN và Bộ trưởng Bộ NNMT lắng nghe nông dân nói
Lũ lụt, sạt lở ở miền Trung
Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV
Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV
Giá vàng biến động mạnh
Tự hào nông dân Việt Nam 2025
95 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2025)
Những cánh rừng bị bức tử ở Lạng Sơn
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
Gia đình
Thứ sáu, ngày 31/10/2025 19:36 GMT+7

Tử vi ngày mai: 3 con giáp được Thần Tài ban phước, mang đến sự giàu có dồi dào, tạm biệt nỗi lo về tiền bạc

+ aA -
Nguyễn Huy Thứ sáu, ngày 31/10/2025 19:36 GMT+7
Theo tử vi ngày mai, 3 con giáp sẽ xua tan hoàn toàn vận rủi, tạm biệt nỗi lo thiếu tiền, hướng đến cuộc sống ngày càng thịnh vượng và ổn định.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Tử vi ngày mai: Con giáp tuổi Dậu mang lại gấp đôi tài lộc

Theo tử vi ngày mai, bắt đầu từ ngày 1/11, người tuổi Dậu thông minh và tài giỏi bẩm sinh sẽ mở ra một thời kỳ thịnh vượng bùng nổ, thời kỳ "gà gáy vàng cầu tài".

Với tính cách ôn hòa và kỹ năng giao tiếp tuyệt vời, con giáp này tự nhiên sở hữu hào quang may mắn.

Theo tử vi ngày mai, bắt đầu từ ngày 1/11, người tuổi Dậu thông minh và tài giỏi bẩm sinh

Những nỗ lực và cố gắng trước đây của họ cuối cùng sẽ được đền đáp xứng đáng dưới sự phù hộ của Thần Tài.

Tại nơi làm việc, cấp trên không chỉ công khai khen ngợi hiệu suất làm việc mà còn giao phó cho họ các dự án cốt lõi, giúp họ sớm được thăng chức và tăng lương.

Các chủ doanh nghiệp sẽ kết nối với khách hàng cao cấp thông qua các mối quan hệ có ảnh hưởng, đảm bảo các đơn hàng lớn, với lợi nhuận từ đơn hàng đầu tiên có thể vượt quá năm con số.

Về lợi nhuận bất ngờ, sự nhạy bén của người tuổi Dậu với các con số sẽ thể hiện rõ ràng vào thời điểm này.

Các dự án tài chính ổn định đã được lên kế hoạch trước đó sẽ tăng gấp đôi lợi nhuận, và thu nhập cho thuê từ các bất động sản thương mại nhàn rỗi cũng sẽ tăng lên.

Với nguồn thu nhập đều đặn và bất ngờ cùng lúc, "kim kê ôm tài lộc" sẽ mang đến cho họ sự giàu có dồi dào, xua tan hoàn toàn vận rủi, tạm biệt nỗi lo thiếu tiền, hướng đến cuộc sống ngày càng thịnh vượng và ổn định.

Tử vi ngày mai: Con giáp tuổi Tỵ đón tài lộc đổ về

Theo tử vi ngày mai, câu nói "Rắn mang lại may mắn, tài lộc đổ về" sẽ thực sự đúng với những người tuổi Tỵ vào ngày mai.

Con giáp này tỉ mỉ và siêng năng, và những cơ hội bị bỏ lỡ do tính cách dè dặt sẽ quay trở lại khi Thần Tài đến.

Theo tử vi ngày mai, câu nói "Rắn mang lại may mắn, tài lộc đổ về" sẽ thực sự đúng với những người tuổi Tỵ vào ngày mai.

Tại nơi làm việc, các nguồn lực công nghiệp do quý nhân mang lại sẽ cho phép họ phát huy hết tài năng, các dự án trọng điểm sẽ được triển khai trước thời hạn, và tiền thưởng sẽ được dùng để mua sắm các mặt hàng lớn.

Các doanh nhân có thể tận dụng các kênh và lợi thế của quý nhân để tinh gọn chuỗi cung ứng cả thượng nguồn và hạ nguồn, từ đó nhân đôi quy mô kinh doanh.

Tử vi ngày mai: Con giáp tuổi Thân tìm kiếm tài lộc

Theo tử vi ngày mai, bắt đầu từ ngày 1/11, những người tuổi Thân sẽ tạm biệt giai đoạn vận hạn trước đây và mở ra bước ngoặt "khỉ thông minh nhảy vọt tìm kiếm tài lộc".

Con giáp này nhanh trí, tháo vát và có khả năng thích nghi cao. Nhờ sự nỗ lực cải thiện bản thân gần đây, cuối cùng họ sẽ trải nghiệm sự bùng nổ hiệu suất sau khi được Thần Tài phù hộ.

Hướng Đông là vị trí sao tài lộc, nơi sự hỗ trợ của các ân nhân thể hiện rõ nét nhất. Những người tuổi Tý và Rồng sẽ chủ động giúp đỡ họ tại nơi làm việc.

Theo tử vi ngày mai, bắt đầu từ ngày 1/11, những người tuổi Thân sẽ tạm biệt giai đoạn vận hạn trước đây

Những dữ liệu quan trọng do các ân nhân cung cấp sẽ dẫn đến sự tăng trưởng hiệu suất nhanh chóng, biến họ thành thành viên cốt cán của nhóm.

Các doanh nhân có thể mở rộng hoạt động kinh doanh với sự hỗ trợ tài chính của các ân nhân, giúp tăng gấp ba doanh thu hàng tháng.

Về thu nhập thường xuyên, các dự án được đảm bảo bởi tư duy đổi mới của người tuổi Thân sẽ mang lại lợi nhuận khổng lồ.

Họ sẽ có những bất ngờ bất ngờ về lợi nhuận bất ngờ, với lợi nhuận ngắn hạn từ các khoản đầu tư vào các ngành công nghiệp mới nổi do bạn bè giới thiệu vượt quá mong đợi.

Theo tử vi ngày mai, con giáp này sẽ dễ dàng tích lũy được tài sản và tích lũy được vô số của cải.

Trong khi được bao quanh bởi vận may, thu nhập thường xuyên của họ sẽ tiếp tục dồi dào, cho phép họ sống một cuộc sống giàu có "thoải mái và vô tư", không còn phải lo lắng về tiền bạc.

(Theo 163)

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Tử vi ngày mai: 4 con giáp có vụ mua bội thu vào quý IV năm nay, đạt được sự giàu có và cuộc sống tuyệt vời

Theo tử vi ngày mai, với sự hỗ trợ từ quý nhân, 4 con giáp có sự nghiệp vượt trội, có thể hoàn toàn tạm biệt nỗi lo tài chính vào cuối năm nay.

Ngày sinh Âm lịch vàng, ai sở hữu sẽ có cuộc sống sung túc, trường thọ, càng sống càng như ý

Gia đình
Ngày sinh Âm lịch vàng, ai sở hữu sẽ có cuộc sống sung túc, trường thọ, càng sống càng như ý

Trồng cây cảnh điềm lành ở ban công, cảnh đẹp, quả ngon, trong nhà mọi việc suôn sẻ, chuyện vui kéo đến

Gia đình
Trồng cây cảnh điềm lành ở ban công, cảnh đẹp, quả ngon, trong nhà mọi việc suôn sẻ, chuyện vui kéo đến

3 con giáp tận dụng cơ hội vàng, làm việc không ngơi tay, giữa tháng 9 Âm lịch vận may bừng nở

Gia đình
3 con giáp tận dụng cơ hội vàng, làm việc không ngơi tay, giữa tháng 9 Âm lịch vận may bừng nở

Xem phim, tôi đau đớn hiểu ra lý do thật đằng sau việc con gái mình luôn bị bạn bè xa lánh

Gia đình
Xem phim, tôi đau đớn hiểu ra lý do thật đằng sau việc con gái mình luôn bị bạn bè xa lánh

Đọc thêm

Bị Tào Tháo nhìn thấu dã tâm, Tư Mã Ý có hành động gì để cứu mạng?
Đông Tây - Kim Cổ

Bị Tào Tháo nhìn thấu dã tâm, Tư Mã Ý có hành động gì để cứu mạng?

Đông Tây - Kim Cổ

Trong thời kỳ Tam Quốc, Tư Mã Ý là một mưu sĩ dù phục vụ dưới trướng của Tào Tháo nhưng ông lại mang trong mình tham vọng to lớn.

Bộ Chính trị yêu cầu triển khai chủ trương bố trí 100% chủ tịch UBND tỉnh và 2 chức danh không là người địa phương
Tin tức

Bộ Chính trị yêu cầu triển khai chủ trương bố trí 100% chủ tịch UBND tỉnh và 2 chức danh không là người địa phương

Tin tức

Bộ Chính trị yêu cầu tiếp tục triển khai chủ trương bố trí 100% các chức danh chủ tịch uỷ ban nhân dân, chủ nhiệm uỷ ban kiểm tra, chánh thanh tra tỉnh không phải là người địa phương, hoàn thành trước ngày 15/12/2025.

Dấu ấn giảm nghèo đa chiều từ “đánh thức” nội lực nông thôn ở Thành Công, Thái Nguyên
Media

Dấu ấn giảm nghèo đa chiều từ “đánh thức” nội lực nông thôn ở Thành Công, Thái Nguyên

Media

Nhờ thực hiện hiệu quả Chương trình Mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo bền vững, xã Thành Công, tỉnh Thái Nguyên đã tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế – xã hội. Tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, nhiều mô hình sản xuất hiệu quả ra đời, khẳng định hướng đi đúng đắn trong hành trình giảm nghèo đa chiều.

FLC thay đổi địa điểm họp ĐHĐCĐ, trở lại tòa tháp gắn liền tên tuổi ông Trịnh Văn Quyết
Nhà đất

FLC thay đổi địa điểm họp ĐHĐCĐ, trở lại tòa tháp gắn liền tên tuổi ông Trịnh Văn Quyết

Nhà đất

FLC bất ngờ đổi địa điểm họp cổ đông bất thường lần 2 năm 2025, chuyển từ FLC Landmark Tower (Nam Từ Liêm) sang tòa The West - công trình từng mang tên Bamboo Airways Tower, biểu tượng một thời của tập đoàn này.

Miễn nhiệm một Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án tỉnh Đắk Lắk
Tin tức

Miễn nhiệm một Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án tỉnh Đắk Lắk

Tin tức

UBND tỉnh Đắk Lắk vừa ra quyết định miễn nhiệm một Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh.

Châu Âu dậy sóng vì Ukraine, Brussels nổi giận tuyên chiến với các thành viên 'cứng đầu'
Thế giới

Châu Âu dậy sóng vì Ukraine, Brussels nổi giận tuyên chiến với các thành viên "cứng đầu"

Thế giới

Ủy ban châu Âu (EC ngày 30/10 tuyên bố không loại trừ khả năng khởi kiện Ba Lan, Hungary và Slovakia – ba quốc gia vẫn giữ nguyên lệnh cấm đơn phương đối với hàng nhập khẩu từ Ukraine, bất chấp hiệp định thương mại mới giữa EU và Kiev vừa chính thức có hiệu lực.

Kết luận mới nhất của Bộ Chính trị về kết quả hoạt động của bộ máy hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp
Tin tức

Kết luận mới nhất của Bộ Chính trị về kết quả hoạt động của bộ máy hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp

Tin tức

Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ký ban hành Kết luận số 202-KL/TW, ngày 31/10/2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tình hình, kết quả hoạt động của bộ máy hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp.

Việt Nam mua 1,1 triệu tấn lúa, 95% lượng hạt điều của Campuchia, bán sang Campuchia những gì?
Nhà nông

Việt Nam mua 1,1 triệu tấn lúa, 95% lượng hạt điều của Campuchia, bán sang Campuchia những gì?

Nhà nông

Trong cuốn Cẩm nang giới thiệu thị trường Campuchia, Thương vụ Việt Nam tại Campuchia cho biết, Việt Nam vẫn thị trường xuất khẩu lớn hai của Campuchia tính từ đầu năm 2025, với lượng hàng hóa trị giá gần 3 tỷ USD. Ở chiều ngược lại, Việt Nam mua tới 1,1 triệu tấn lúa, 95% lượng hạt điều của Campuchia.

Nóng: Bộ Xây dựng đề xuất quy định mới, cản trở người thi hành công vụ trong lĩnh vực xây dựng sẽ bị phạt thế nào?
Kinh tế

Nóng: Bộ Xây dựng đề xuất quy định mới, cản trở người thi hành công vụ trong lĩnh vực xây dựng sẽ bị phạt thế nào?

Kinh tế

Bộ Xây dựng đề xuất quy định thống nhất về thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng là 2 năm.

Brenner lập cú đúp, Thép xanh Nam Định vẫn bị HAGL cầm hoà
Thể thao

Brenner lập cú đúp, Thép xanh Nam Định vẫn bị HAGL cầm hoà

Thể thao

Trong chuyến hành quân tới sân Pleiku tại vòng 9 V.League 2025/2026, tiền đạo Brenner toả sáng với cú đúp nhưng Thép xanh Nam Định vẫn bị HAGL cầm hoà 2-2.

Phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình mới, sau sáp nhập, nơi vừa diễn ra một công việc quan trọng do Sở Y tế tiến hành
Nhà nông

Phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình mới, sau sáp nhập, nơi vừa diễn ra một công việc quan trọng do Sở Y tế tiến hành

Nhà nông

Tại phường Nam Định, ngày 31/10, Sở Y tế tỉnh Ninh Bình (sau sáp nhập tỉnh Nam Định, Hà Nam, Ninh Bình trước đây) tổ chức Hội nghị bàn giao các Trạm Y tế thuộc 9 Trung tâm Y tế khu vực (trên địa bàn tỉnh Nam Định trước sáp nhập) về UBND cấp xã quản lý, theo Kế hoạch số 110/KH-UBND ngày 21/10/2025 và Quyết định số 1178/QĐ-UBND ngày 27/10/2025 của UBND tỉnh Ninh Bình.

Con vật bé như nắm tay xuất xứ từ Thái Lan, nuôi thành công ở Nghệ An, đến tuổi đẻ là cản chả kịp, thu tiền cục
Nhà nông

Con vật bé như nắm tay xuất xứ từ Thái Lan, nuôi thành công ở Nghệ An, đến tuổi đẻ là cản chả kịp, thu tiền cục

Nhà nông

Anh Bùi Văn Dương, thôn 10, xã Quỳnh Trang, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An (thời điểm trước sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, bỏ cấp huyện) nuôi chim bồ câu Titan xuất xứ từ Thái Lan. Anh kiên trì theo đuổi và nuôi chim bồ câu thành công, mang lại hiệu quả với thu nhập hơn 10 triệu đồng/tháng.

School Tour 2025 - Mầm xanh đến trường lan tỏa thông điệp sống xanh tới hơn 5.500 học sinh trên địa bàn TP. Hà Nội
Xã hội

School Tour 2025 - Mầm xanh đến trường lan tỏa thông điệp sống xanh tới hơn 5.500 học sinh trên địa bàn TP. Hà Nội

Xã hội

Quỹ Vì Tầm Vóc Việt (VSF) triển khai chương trình School Tour 2025 - Mầm xanh đến trường tại bốn điểm trường trên địa bàn TP. Hà Nội, mang thông điệp giảm thiểu rác thải nhựa và lối sống xanh tới hơn 5.500 học sinh tiểu học và trung học cơ sở, hướng tới hình thành thế hệ công dân trẻ có ý thức và trách nhiệm với tương lai bền vững.

Những con đường mở ra từ lòng dân: Minh chứng của tinh thần 'dân tin - Đảng mạnh' (Bài cuối)
Nhà nông

Những con đường mở ra từ lòng dân: Minh chứng của tinh thần "dân tin - Đảng mạnh" (Bài cuối)

Nhà nông

Từ “tấc đất tấc vàng”, người dân Hưng Yên đã viết nên câu chuyện “tấc đất nghĩa tình”. Hàng vạn hộ dân tự nguyện hiến hàng trăm héc ta đất để mở rộng đường làng, ngõ xóm, góp sức xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu. Không chỉ là hành động đẹp, phong trào ấy còn thể hiện niềm tin, tinh thần đoàn kết và trách nhiệm công dân trong thời kỳ đổi mới.

Xã miền núi Đà Nẵng bị cô lập, trụ sở UBND nứt gãy, có thể sập bất cứ lúc nào
Tin tức

Xã miền núi Đà Nẵng bị cô lập, trụ sở UBND nứt gãy, có thể sập bất cứ lúc nào

Tin tức

Mưa lớn kéo dài khiến xã Hùng Sơn bị cô lập hoàn toàn, trụ sở UBND xã xuất hiện nhiều vết nứt gãy, kết cấu công trình xô lệch, tiềm ẩn nguy cơ sập đổ bất cứ lúc nào.

Ngỡ ngàng cảnh đẹp mùa thu trên dòng sông Ngô Đồng
Xã hội

Ngỡ ngàng cảnh đẹp mùa thu trên dòng sông Ngô Đồng

Xã hội

Dòng sông Ngô Đồng (Ninh Bình) vào mùa thu mang một vẻ đẹp yên bình và thơ mộng đến lạ thường. Con sông uốn lượn mềm mại qua những dãy núi đá vôi sừng sững của vùng Tam Cốc – Bích Động, như một dải lụa xanh thẳm ôm trọn cánh đồng lúa. Tiết trời thu mát mẻ, bầu không khí trong lành và phảng phất hương thơm dịu nhẹ của hoa súng đang nở rộ khắp mặt sông.

Nghệ sĩ Nhân dân tài hoa, đa đoan, vội vĩnh biệt trần thế ở tuổi 50
Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ Nhân dân tài hoa, đa đoan, vội vĩnh biệt trần thế ở tuổi 50

Văn hóa - Giải trí

Cố Nghệ sĩ Nhân dân Lê Dung có sự nghiệp vàng son, nhưng đời sống riêng gặp không ít thăng trầm, trắc trở.

Nếu được tăng lương sớm hơn trong năm 2026, chuyên gia và người lao động ý kiến gì?
Xã hội

Nếu được tăng lương sớm hơn trong năm 2026, chuyên gia và người lao động ý kiến gì?

Xã hội

Tăng lương là việc cần làm ngay nhằm đảm bảo đời sống cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Nếu được tăng lương sớm hơn trong năm 2026, cán bộ, công chức và các chuyên gia đều vui mừng ủng hộ.

Giáo viên ở Đắk Lắk bị phạt vì đăng thông tin sai sự thật về hiệu trưởng
Pháp luật

Giáo viên ở Đắk Lắk bị phạt vì đăng thông tin sai sự thật về hiệu trưởng

Pháp luật

Công an xã Ea Kar (Đắk Lắk) vừa xử phạt 7,5 triệu đồng một giáo viên vì đăng thông tin sai sự thật về hiệu trưởng lên mạng xã hội.

Vì sao tuyến đường tàu qua núi đẹp như phim này ở Quảng Trị, hễ thấy đá rơi, công nhân, cán bộ phải chạy thật nhanh?
Nhà nông

Vì sao tuyến đường tàu qua núi đẹp như phim này ở Quảng Trị, hễ thấy đá rơi, công nhân, cán bộ phải chạy thật nhanh?

Nhà nông

Để tàu qua lại những vách núi, hang đá vôi an toàn, cán bộ, công nhân Cung cầu đường Lạc Sơn, xã Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Trị (trước sáp nhập là địa phận huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình) đã không quản ngại khó khăn, gian khổ để kiểm tra từng đoạn đường, ngọn núi. Khi có đá rơi, họ phải tìm cách phát đi thông báo, hoặc chạy thật nhanh để báo cho tàu dừng khẩn cấp trước khi xử lý sự cố. Công việc của họ có tên gọi giản dị: Canh đá cho những đoàn tàu…

Tìm được thi thể người đàn ông ở Tây Ninh sau vụ va chạm trên sông
Tin tức

Tìm được thi thể người đàn ông ở Tây Ninh sau vụ va chạm trên sông

Tin tức

 Gia đình cùng công an tìm kiếm được thi thể ông Lê Văn H. (68 tuổi, ngụ xã Hòa Khánh, Tây Ninh) - nạn nhân vụ va chạm trên sông Vàm Cỏ Đông.

Nghịch lý khách hàng Trung Quốc muốn mua hạt tiêu, nhưng đại lý 'ngại' bán, nhiều nhà đầu cơ rút khỏi thị trường
Nhà nông

Nghịch lý khách hàng Trung Quốc muốn mua hạt tiêu, nhưng đại lý "ngại" bán, nhiều nhà đầu cơ rút khỏi thị trường

Nhà nông

Mỗi năm, Trung Quốc mua 50.000 - 60.000 tấn hồ tiêu của Việt Nam qua đường biên mậu và đường biển. Hầu hết khách Trung Quốc mua tiêu qua đại lý vừa và nhỏ tại vùng nguyên liệu. Tài chính của đại lý không lớn, lợi nhuận thấp nhưng dòng tiền bán cho khách hàng Trung Quốc rất nhanh.

Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân TP.HCM 2025
Chuyển động Sài Gòn

Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân TP.HCM 2025

Chuyển động Sài Gòn

Phó Chủ tịch Hội Nông dân TP.HCM Trần Văn Mảng vừa ký ban hành Công văn khẩn số 348-CV/HNDT đề nghị các cơ sở Hội trên địa bàn khẩn trương hoàn thành việc giải ngân nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân năm 2025, nhằm đảm bảo tiến độ công tác và kịp thời hỗ trợ hội viên nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh.

Hà Nội không đồng ý tổ chức bắn pháo hoa trong Liveconcert 'Đan Trường 30 năm - Dấu ấn thanh xuân”
Tin tức

Hà Nội không đồng ý tổ chức bắn pháo hoa trong Liveconcert "Đan Trường 30 năm - Dấu ấn thanh xuân”

Tin tức

Ngày 31/10, UBND TP Hà Nội vừa có văn bản về việc không tổ chức bắn pháo hoa sau khi kết thúc Chương trình biểu diễn Liveconcert "Đan Trường-30 năm - Dấu ấn thanh xuân".

'Phượng hoàng' Ukraine tung đòn sấm sét, tiêu diệt nhóm quân Nga trong trận chiến ác liệt gần Kostyantynivka
Thế giới

"Phượng hoàng" Ukraine tung đòn sấm sét, tiêu diệt nhóm quân Nga trong trận chiến ác liệt gần Kostyantynivka

Thế giới

Các phi công UAV thuộc đơn vị biên phòng Phượng hoàng (Phoenix) của Ukraine vừa thực hiện một đợt tấn công quy mô lớn gần thành phố Kostyantynivka, vùng Donetsk, phá hủy 2 xe tăng, một hệ thống phóng loạt BM-21 Grad và tiêu diệt khoảng 50 binh sĩ Nga, theo Defence.

Sạt lở, ngập sâu, cầu hư hỏng do mưa sau bão: Đà Nẵng ước tính thiệt hại 156 tỷ đồng
Kinh tế

Sạt lở, ngập sâu, cầu hư hỏng do mưa sau bão: Đà Nẵng ước tính thiệt hại 156 tỷ đồng

Kinh tế

Sở Xây dựng TP Đà Nẵng cho biết, tổng thiệt hại do mưa lớn sau bão số 12 gây ra trên hệ thống giao thông đường bộ và đường thủy nội địa toàn thành phố ước tính hơn 156 tỷ đồng, nhiều tuyến quốc lộ và đường tỉnh vẫn sạt lở, hư hỏng nặng.

Quán quân cuộc thi “Kiến tạo Việt Nam Xanh” truyền cảm hứng sống xanh từ concept “gia sản”
Tin tức

Quán quân cuộc thi “Kiến tạo Việt Nam Xanh” truyền cảm hứng sống xanh từ concept “gia sản”

Tin tức

Vượt ra khỏi khuôn khổ một sân chơi sáng tạo, “Kiến tạo Việt Nam Xanh” đã trở thành hành trình kết nối những người trẻ chung niềm đam mê sáng tạo và khát vọng cống hiến.

Gỗ “lạ” khổng lồ bị nhóm người đào bới trái phép ven sông Ayun (Gia Lai) là loại gì?
Bạn đọc

Gỗ “lạ” khổng lồ bị nhóm người đào bới trái phép ven sông Ayun (Gia Lai) là loại gì?

Bạn đọc

Bờ sông Ayun, đoạn qua xã Phú Thiện (tỉnh Gia Lai), tan hoang với nhiều hố sâu nham nhở sau khi một nhóm người huy động máy móc đến đào bới tìm khúc gỗ “lạ” có kích thước khổng lồ nằm sâu dưới lòng đất. Bước đầu, lực lượng chức năng xác định cây gỗ này là gỗ dầu, thuộc nhóm V.

Giới thiệu chữ ký của 2 Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà và Hồ Quốc Dũng
Tin tức

Giới thiệu chữ ký của 2 Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà và Hồ Quốc Dũng

Tin tức

Văn phòng Chính phủ vừa có các văn bản giới thiệu chữ ký của 2 tân Phó Thủ tướng Chính phủ là bà Phạm Thị Thanh Trà và ông Hồ Quốc Dũng

Đại hội Hội Nông dân Mỹ Lâm lần thứ I: Thống nhất ý chí, khát vọng nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại
Tuyên Quang thi đua yêu nước

Đại hội Hội Nông dân Mỹ Lâm lần thứ I: Thống nhất ý chí, khát vọng nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại

Tuyên Quang thi đua yêu nước

Chiều 30/10, Đại hội đại biểu Hội Nông dân phường Mỹ Lâm (Tuyên Quang) lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030, đã diễn ra thành công tốt đẹp. Đây không chỉ là một sự kiện chính trị thông thường, mà còn là dấu mốc quan trọng, thống nhất ý chí và hành động của 3.035 hội viên nông dân toàn phường sau khi thành lập mới. Với chủ đề “Đoàn kết – Dân chủ - Sáng tạo – Phát triển”, một chặng đường mới đang mở ra với mục tiêu xuyên suốt là xây dựng nền nông nghiệp sinh thái, phát triển nông thôn hiện đại và hình mẫu người nông dân văn minh.

Tin đọc nhiều

1

Chuyên gia Việt Nam giúp Cuba nuôi thành công loài cá sống khỏe, cứ mỗi kilogam cá giúp Cuba tiết kiệm 2 USD nhập khẩu

Chuyên gia Việt Nam giúp Cuba nuôi thành công loài cá sống khỏe, cứ mỗi kilogam cá giúp Cuba tiết kiệm 2 USD nhập khẩu

2

Một quốc gia phải nhập khẩu 90% lương thực vừa ký bản ghi nhớ hợp tác thương mại gạo với Việt Nam

Một quốc gia phải nhập khẩu 90% lương thực vừa ký bản ghi nhớ hợp tác thương mại gạo với Việt Nam

3

Giá vàng hôm nay (31/10): Vàng SJC và nhẫn giảm đi ngược xu hướng thế giới

Giá vàng hôm nay (31/10): Vàng SJC và nhẫn giảm đi ngược xu hướng thế giới

4

Việt Nam hy vọng tinh thần bài học bình thường hóa quan hệ Việt - Mỹ sẽ định hình quan hệ Mỹ - Cuba

Việt Nam hy vọng tinh thần bài học bình thường hóa quan hệ Việt - Mỹ sẽ định hình quan hệ Mỹ - Cuba

5

Vì sao quốc gia châu Phi này mua gạo Việt Nam số lượng lớn dù gieo cấy nhiều giống lúa ngắn ngày, có giống lúa lài thơm?

Vì sao quốc gia châu Phi này mua gạo Việt Nam số lượng lớn dù gieo cấy nhiều giống lúa ngắn ngày, có giống lúa lài thơm?