Tượng Avalokitesvara làm bằng đá sa thạch được công nhận là bảo vật quốc gia có gì đặc biệt?

Sáng 14/9, UBND tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức Lễ Công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận bảo vật quốc gia tượng Avalokitesvara Bắc Bình và khai mạc Không gian Văn hóa - Âm nhạc - Ẩm thực các Dân tộc và triển lãm hiện vật, hình ảnh, giới thiệu sách tiêu biểu của tỉnh tại Bảo tàng Lâm Đồng.

Ông Đinh Văn Tuấn và ông Nguyễn Văn Lộc nhận Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận bảo vật quốc gia tượng Avalokitesvara Bắc Bình.

Tại buổi lễ, ông Đoàn Văn Thuận - Phó Giám đốc Bảo tàng tỉnh Lâm Đồng cho biết, tượng Avalokitesvara Bắc Bình là hiện vật văn hóa Chăm được chế tác từ đá sa thạch hạt mịn màu xám đen, chiều cao 61cm, trọng lượng 13kg, có niên đại thế kỷ VIII-IX.

Tượng Avalokitesvara Bắc Bình được người dân tình cờ phát hiện trong quá trình làm nương rẫy tại khu vực thôn Thanh Kết, xã Hồng Thái, tỉnh Lâm Đồng (xã Phan Thanh, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận cũ) từ năm 1945 cùng với 4 pho tượng đá khác nhưng đã bị thất lạc.

Tượng Avalokitesvara được làm bằng đá sa thạch hạt mịn.

Năm 1996, tượng Avalokitesvara Bắc Bình được người dân đem chôn giấu trong vườn nhà. Đến năm 2001, một người dân ở thôn Hồng Chính, xã Hồng Thái, tỉnh Lâm Đồng trong quá trình đào móng để xây trụ cổng đã phát hiện và bàn giao cho Bảo tàng tỉnh quản lý, giữ gìn và trưng bày.

“Tượng Avalokitesvara Bắc Bình là một trong những hiện vật tiêu biểu cho quá trình giao lưu, tiếp biến văn hóa mạnh mẽ của yếu tố văn hóa ngoại sinh, cụ thể là văn hóa Ấn Độ đã ảnh hưởng sâu sắc đến văn hóa Champa, có tính độc đáo riêng.

Đây là tư liệu lịch sử quan trọng, quý giá đối với việc nghiên cứu lịch sử nghệ thuật – tôn giáo của văn hóa Champa, tiêu biểu cho quá trình phát triển mang tính chất chuyển tiếp từ phong cách nghệ thuật tạo hình giai đoạn thế kỳ VIII-IX sang giai đoạn phát triển đỉnh cao của nghệ thuật tạo hình văn hóa Champa gắn với phong cách nghệ thuật Trà Kiệu, Đồng Dương...”, ông Đoàn Văn Thuận cho biết.

Cận cảnh Tượng Avalokitesvara Bắc Bình.

Ông Đinh Văn Tuấn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh lập phương án bảo vệ nghiêm ngặt, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho bảo vật. Thường xuyên kiểm tra, bảo quản hiện vật theo quy định và kịp thời báo cáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về các vấn đề có thể ảnh hưởng đến bảo vật.

Ông Đinh Văn Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại buổi lễ.

Đồng thời tổ chức các chương trình nghiên cứu, giáo dục để quảng bá giá trị của bảo vật, góp phần phát triển du lịch văn hóa, thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương.